Wall Street : début de semaine dans le vert

Wall Street : début de semaine dans le vert









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La Bourse de New York démarre la semaine en terrain positif, les marchés anticipant la réouverture progressive de l'économie mondiale après la levée des mesures de confinement prises pour lutter contre la propagation du coronavirus Covid-19. Les cours du pétrole sont toutefois repartis en nette baisse lundi, sur fond de demande déprimée et de stocks pléthoriques.

A deux heures de la clôture, l'indice Dow Jones gagne 1,29% à 24.078 points, tandis que l'indice large S&P 500 progresse de 1,33% à 2.874 pts, et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, avance de 0,99% à 8.719 pts. La hausse est notamment soutenue par le secteur financier et immobilier, qui rebondissent de plus de 3%.

La semaine dernière, les trois indices américains avaient reculé, le DJIA cédant 1,9% sur 5 séances, le S&P 500 baissant de 1,3% et le Nasdaq limitant les dégâts (-0,40%).

Le pétrole replonge, la demande mondiale en berne

Plus tôt dans la journée, les marchés européens ont aussi progressé, l'EuroStoxx 50 avançant de 2,6%, tandis que le CAC 40 a repris 2,55%. En Asie, le Nikkei a bondi de 2,7% après l'annonce par la banque centrale japonaise d'une batterie de mesures de soutien supplémentaires à l'économie nippone.

Sur les marchés pétroliers, les cours replongent lundi après une tentative de rebond en fin de semaine dernière. Sur le marché Nymex, le contrat à terme de juin sur le brut léger américain WTI replonge de 19,4% à 13,65$ le baril, tandis que le Brent de la mer du nord pour livraison en juin reperd 6,4% à 20$ le baril. Les cours des deux variétés de pétrole sont à leurs plus bas niveaux depuis début 1999 pour le WTI, et depuis début 2002 pour le Brent.

Il y a une semaine, le 20 avril, le pétrole avait vécu une séance historique, le contrat à terme de mai sur le WTI (qui est arrivé à échéance le 21 avril) dégringolant en terrain négatif à -37,63$ le baril. Une situation sans précédent qui témoignait d'une absence de demande pour l'or noir dans un contexte de crise du Covid-19 et alors que les capacités mondiales de stockage de l'or noir sont proches de la saturation. L'Opep+ a certes prévu de réduire sa production de près de 10 millions de barils par jour à partir de mai, mais les investisseurs jugent cette mesure très insuffisante dans un contexte de récession mondiale.

La pandémie ralentit, mais le bilan serait sous-estimé

De son côté, l'or reste volatil, après un gain de 2,2% la semaine dernière. Lundi, le contrat à terme de juin, coté sur le Comex, recule de 0,68% à 1.723,80$ l'once. Malgré une très forte volatilité ces dernières semaines, l'or reste fondamentalement recherché en tant que valeur refuge, et a gagné plus de 13% depuis le début de l'année.

Les marchés financiers continuent de réagir positivement au ralentissement de la pandémie de Covid-19 et aux préparatifs de levée des mesures de restriction aux Etats-Unis et en Europe. Si le nombre de décès, de nouveaux cas et d'hospitalisations continuent de baisser dans un certain nombre de pays (Italie, Espagne, France, Etat de New York...), un débat est né sur les bilans officiels qui seraient sous-estimés dans de nombreux pays.

Ainsi, les décomptes officiels pourraient minorer le bilan humain de la pandémie de 60%, selon les calculs présentés dimanche par le 'Financial Times'. Ainsi, le bilan de 201.000 morts selon les comptes officiels serait en réalité de l'ordre de 318.000 en comptant l'ensemble des décès du Covid-19, y compris dans les Ehpad et à domicile, qui sont souvent exclus des statistiques officielles.

Avalanche de résultats de sociétés et réunions de banques centrales

Ces tristes bilans semblent cependant digérés par les Bourses mondiales, qui tentent de se concentrer sur les espoirs de sortie crise et scrutent les résultats d'entreprises du 1er trimestre et les commentaires des directions de sociétés sur leur avenir dans le contexte actuel de pandémie. Cette semaine sera chargée en annonces d'entreprises et parmi les plus attendues figurent celles d'Alphabet, Caterpillar, 3M, Ford Motor (mardi), Microsoft, Facebook, Boeing, Tesla, General Electric et Northrop Grumman (mercredi), Apple, Amazon et Dow (jeudi), ainsi que Honeywell International (vendredi).

La semaine qui s'ouvre sera aussi marquée par une réunion de politique monétaire de la Fed, mardi et mercredi, suivie d'une réunion de la BCE jeudi. Les deux réunions seront suivies de conférences de presse des présidents des deux banques centrales, Jerome Powell du côté américain et Christine Lagarde pour la BCE.

Les marchés n'attendent pas de décisions spectaculaires dans la mesure où les deux instituts d'émission ont adopté ces dernières semaines de très nombreuses mesures de soutien à l'économie face à la crise provoquée par la pandémie. Toutefois, les investisseurs seront très attentifs aux nouvelles prévisions économiques, notamment de la Fed, qui devrait apporter un éclairage sur sa vision des conditions économiques extrêmement dégradées.

VALEURS A SUIVRE

Boeing (+0,2%), le constructeur aéronautique américain, s'est retiré d'un deal de 4,2 milliards de dollars pour l'acquisition de la division aviation civile du Brésilien Embraer. L'opération était en négociation depuis des mois. Embraer a déploré cette décision de Boeing.

Apple (-0,3%) hésite ce jour à Wall Street. Le groupe californien de Cupertino repousserait d'environ un mois la montée en puissance de la production de ses iPhone. Selon le Wall Street Journal, Apple attendrait donc un mois de plus pour la production de masse de ses nouveaux iPhone, dont le lancement est d'ordinaire prévu à la rentrée. Le WSJ explique cette décision par la pandémie, qui plombe la demande et affecte les usines en Asie. Le groupe à la pomme envisage néanmoins toujours de lancer quatre modèles d'ici la fin de l'année, compatibles avec la 5G.

Le WSJ estime qu'Apple va diminuer de 20% les volumes de production de ses combinés au second semestre... Le groupe avait présenté ce mois un nouveau smartphone moins cher - proposé à 399 dollars.

Regeneron (-3%) et son partenaire français Sanofi font le point sur l'essai clinique adaptatif de phase II/III mené auprès de patients COVID-19 hospitalisés. Le Comité indépendant chargé du suivi des données a recommandé la poursuite de l'essai de phase III uniquement dans le groupe de patients présentant des formes les plus "critiques" de la maladie, à la dose la plus élevée de Kevzara, comparativement à un placebo, et de suspendre l'essai dans le groupe présentant des formes "sévères" moins avancées.

General Motors (+1,5%), le constructeur automobile de Detroit, a annoncé la suspension de son programme de rachat d'action ainsi que de son dividende, et le prolongement pour trois ans d'une facilité de crédit renouvelable de 3,6 milliards de dollars.

Starbucks (+2,4%) a scellé un partenariat avec la firme d'investissement Sequoia Capital China, visant à investir dans le secteur technologique en Chine.