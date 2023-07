Wall Street : début de séance légèrement haussier

(Boursier.com) — Wall Street évolue en timide hausse en début de séance : le Dow Jones avance de 0,36% à 34.066 points, le S&P500 progresse de 0,25% à 4.421 points et le Nasdaq grimpe de 0,24% à 13.718 points. Si les nouvelles mesures de soutien en Chine et les espoirs de fin imminente du resserrement de la politique monétaire en Europe et aux Etats-Unis soutiennent quelque peu les indices, la prudence domine malgré tout à quelques jours du début de la saison des trimestriels.

La présidente de l'antenne de San Francisco, Mary Daly, a estimé que deux hausses supplémentaires des taux seraient vraisemblablement encore nécessaires, mais que le cycle de resserrement touchait à sa fin. "Je pense que nous sommes proches", a renchéri le vice-président de la Fed Michael Barr, au sujet de la fin de la remontée des taux. La majorité des membres de la Fed prévoient d'augmenter les taux d'un demi-point supplémentaire d'ici la fin de l'année, selon les projections publiées après la réunion de juin. L'outil Fedwatch du CME Group évalue lui à 95% les chances d'un resserrement de 25 pb lors de la réunion du 26 juillet.

En Chine, selon la presse locale, les autorités s'apprêtent à dévoiler de nouvelles mesures de soutien à l'économie après que les autorités eurent fait un petit pas en avant pour soutenir le marché immobilier en difficulté en prolongeant l'allégement des prêts pour les promoteurs. La crise immobilière chinoise étouffe la reprise de la deuxième économie mondiale, alimentant les attentes du gouvernement pour qu'il prenne davantage de mesures pour relancer la demande.

Sur le front macro, les investisseurs attendent patiemment la publication de l'indice américain des prix à la consommation de juin (mercredi ; consensus : +0,3% sur un mois et +3,1% sur un an contre +4% en mai), mais aussi celle de l'indice des prix à la production (jeudi ; consensus : +0,2% sur un mois et +0,4% sur un an contre +1,1% en mai) et la lecture initiale de juillet de l'indice du sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan (vendredi ; consensus : 65,5). Le programme macro du jour est en revanche vierge.

Au niveau des entreprises, Delta Air Lines et Pepsico lanceront demain la nouvelle saison des résultats, suivis vendredi par plusieurs grandes institutions financières : JP Morgan, BlackRock, Citigroup et Wells Fargo. Le marché anticipe un repli des bénéfices pour un troisième trimestre consécutif. Les estimations du consensus prévoient un recul d'environ 7% du bénéfice par action des sociétés du S&P 500 par rapport au même trimestre de l'année dernière, ce qui marquerait la plus forte baisse depuis 2020, selon UBS.

Sur le marché pétrolier, les cours progressent, la faiblesse du dollar et la réduction prévue le mois prochain de la production de brut de la Russie et de l'Arabie saoudite soutenant les prix : le WTI (échéance août) remonte de 1,3% à 73,9$ sur le Nymex tandis que le baril de Brent (échéance septembre) avance de 1% à 78,4$ à Londres. Du côté des devises, l'indice dollar cède 0,1 point à 101,5 pts, tandis que l'euro se replie de 0,1% face au billet vert, autour des 1,099$. Enfin, le Bitcoin gagne 0,9% à 30.500$ sur Coindesk.

Les valeurs

* Amazon gagne 1,6%. Malgré un taux d'inflation élevé et des inquiétudes pour l'économie américaine, des légions de consommateurs sont attendues pour participer aux soldes d'été d'Amazon, qui démarrent ce mardi pour deux jours. Dans le monde entier, les acheteurs dépenseront environ 12,9 milliards de dollars pendant l'événement, en hausse d'environ 11% par rapport à l'année dernière, selon 'Insider Intelligence'. Amazon a lancé son Prime Day en 2015 pour attirer de nouveaux abonnés. Ces derniers paient 139 dollars par an aux Etats-Unis pour bénéficier de remises sur les frais d'expédition, d'un accès à la plateforme de vidéo en streaming et d'autres avantages, comme celui de participer à ces deux jours de promotions.

* KKR (+0,9%) étudie des options, y compris une vente, pour sa participation majoritaire dans le fabricant d'éclairage commercial NVC China, croit savoir 'Bloomberg'.

*Uber (+0,5%) s'apprête à perdre son directeur financier. Selon des personnes proches du dossier citées par 'Bloomberg', Nelson Chai prévoit de quitter l'entreprise de VTC et a informé le directeur général Dara Khosrowshahi de ses intentions. Son départ serait le plus important au sein du groupe depuis l'introduction en bourse de la société en 2019. Aucun calendrier précis n'aurait encore été annoncé. "Au cours des cinq dernières années, Nelson a joué un rôle essentiel dans la mise en place d'une assise financière solide pour Uber, en faisant passer la société de milliards de dollars de pertes à une amélioration des bénéfices, à un flux de trésorerie disponible important et à la réalisation d'un bénéfice d'exploitation, a déclaré un porte-parole d'Uber dans un communiqué. "Nous n'allons pas commenter les décisions de carrière potentielles d'un cadre pendant une 'quiet period'".

Comme le rappelle l'agence, l'homme de 58 ans a été chargé d'apporter de la discipline à une entreprise technologique en roue libre qui puisait dans son capital de démarrage pour financer une croissance explosive. Uber fonctionnait sans directeur financier depuis plus de trois ans jusqu'à l'arrivée de Chai. Uber a généré un Ebitda ajusté de 186 millions de dollars en 2022 mais n'a toujours pas dégagé de bénéfice annuel non ajusté. Le prochain grand objectif de la firme californienne.

* Apple (-0,2%). Bouleversement en vue pour la société de Cupertino en Inde. Tata Group serait proche d'un accord pour acquérir l'usine d'un fournisseur de la firme californienne dès le mois prochain, et devenir ainsi le premier fabricant indien d'iPhones, selon les 'traditionnelles' personnes proches du dossier citées par 'Bloomberg'. Une prise de contrôle de l'usine Wistron Corp dans l'État du sud du Karnataka, potentiellement évaluée à plus de 600 millions de dollars, mettrait fin à environ un an de négociations, selon les sources. L'installation emploie plus de 10.000 travailleurs, qui assemblent le dernier modèle d'iPhone 14. Wistron s'est engagé à expédier des iPhones d'une valeur d'au moins 1,8 milliard de dollars depuis l'usine au cours de l'exercice clos fin mars 2024 pour obtenir des incitations financières de l'État. Le groupe prévoyait également de tripler les effectifs de l'usine d'ici l'année prochaine. Le plus grand conglomérat indien serait sur le point d'honorer ces engagements. En Inde, l'iPhone est assemblé par trois des fabricants sous contrat d'Apple, à savoir Foxconn, Wistron et Pegatron.

L'Inde a réalisé d'importants progrès pour booster son secteur manufacturier depuis que le Premier ministre Narendra Modi a mis en place des programmes gouvernementaux avec des incitations financières lucratives pour développer la production et l'emploi. Une entreprise indienne fabriquant des iPhones pourrait donner un coup de pouce significatif aux efforts de Modi pour contester le statut de la Chine en tant qu'usine du monde, souligne l'agence. Cela pourrait aider à persuader d'autres marques mondiales d'électronique d'envisager une production en Inde afin de réduire leur dépendance à l'égard de la Chine. De son côté, Apple a intensifié ses efforts pour diversifier ses approvisionnements en dehors de la Chine à la suite des blocages liés à la pandémie de Covid dans le pays et de la montée des tensions entre Washington et Pékin.

* Apple a par ailleurs ouvert un magasin en ligne sur l'application de messagerie WeChat du géant chinois Tencent. WeChat a précisé que les utilisateurs peuvent acheter des produits Apple, notamment des iPhones, des iPads et des Mac sur le store. La décision du géant américain intervient alors que les consommateurs chinois se tournent de plus en plus vers les plateformes de médias sociaux telles que WeChat et Douyin de ByteDance, la version chinoise de TikTok, pour faire leurs achats. Outre ses propres magasins et son site Web, Apple exploite déjà une boutique sur la plateforme en ligne Tmall du groupe Alibaba. Malgré un marché du smartphone en déclin, Apple a vu sa part de marché locale progresser à près de 20% au premier trimestre.

* Dominion Energy (-0,4%) a accepté de vendre sa participation de 50% dans l'installation de gaz naturel liquéfié de Cove Point dans le Maryland à une filiale de Berkshire Hathaway pour 3,3 milliards de dollars en numéraire.