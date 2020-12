Wall Street : de records en records ?

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Encore plus haut ? Les futures sur les trois grands indices pointent vers une ouverture dans le vert à Wall Street alors que le Nasdaq et le S&P 500 ont inscrit de nouveaux sommets historiques mardi soir. Malgré l'évolution toujours très inquiétante de la pandémie de coronavirus aux Etats-Unis, la place américaine reste soutenue par les espoirs liés à la vaccination ainsi que par l'attente d'un nouveau plan de soutien à la première économie mondiale. Si Républicains et Démocrates ont toujours autant de mal à s'entendre, le fait que l'administration Trump présente un projet de plan de relance de 916 milliards de dollars a ravivé les espoirs d'un compromis d'ici la fin de l'année.

Sur le front sanitaire, les perspectives s'éclaircissent concernant les vaccins. L'Agence américaine des médicaments, la FDA, devrait accorder jeudi à Pfizer et BioNTech (+1,8%) une autorisation de mise sur le marché en urgence de leur vaccin. Les premières injections pourraient alors commencer quelques jours plus tard aux Etats-Unis. Le Royaume-Uni a été le premier pays à approuver ce vaccin, la semaine dernière, et sa campagne de vaccination a officiellement commencé ce mardi.

Mardi matin, la FDA a publié un rapport encourageant, estimant que le vaccin était hautement efficace, confirmant le seuil de 95% annoncé par les laboratoires, et qu'il ne présentait pas de risque de sécurité susceptible d'empêcher son autorisation. Ces bonne nouvelles ont pris le dessus sur la situation sanitaire actuelle, qui continue de se dégrader aux Etats-Unis.

Selon l'Université Johns Hopkins, le nombre de cas confirmés du nouveau coronavirus dans le monde depuis le début de l'épidémie ressort à plus de 68,25 millions, dont près de 15,17 millions de l'autre côté de l'Atlantique. Le virus a fait 1,55 million de morts dans le monde dont près de 286.000 aux Etats-Unis. Chaque jour, plus de 200.000 Américains sont testés positifs au coronavirus en moyenne, selon une analyse des données de l'Université par 'CNBC'.

Sur les marchés, la frénésie d'IPO soutient également la tendance à Wall Street. Le mois de décembre pourrait être l'un des plus prolifiques de l'histoire en la matière. En attendant Airbnb demain, DoorDash va faire ses débuts sur le NYSE ce mercredi. Le leader américain de la livraison de repas, qui a, comme Airbnb, revu à la hausse son prix d'introduction, a levé 3,37 Mds$. De quoi porter sa valorisation à près de 38 Mds$ et en faire la troisième IPO de l'année outre-Atlantique. Roblox (jeux-vidéo) et ContextLogic, la maison-mère de la plateforme de commerce en ligne Wish, devraient également débarquer à Wall Street dans les prochains jours.

Les opérateurs guettent aussi avec intérêt l'avancée des discussions entre Bruxelles et Londres sur les futures relations entre le Royaume-Uni et l'Europe alors qu'une rencontre présentée comme cruciale entre le Premier ministre Boris Johnson et Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, est prévue en fin de journée.

En attendant la Fed la semaine prochaine, les marchés attendent de nouvelles mesures de la part de la BCE jeudi, un renforcement et une prolongation de ses programmes de rachats d'actifs pour affronter la crise du Covid-19 étant quasi actés.

Sur le front macro, le rapport JOLTS concernant les ouvertures de postes (16h00) et le rapport hebdomadaire du Département à l'énergie sur les stocks pétroliers domestiques (16h30) seront à suivre cet après-midi.