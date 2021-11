Wall Street dans le vert, vent de folie sur Avis Budget

(Boursier.com) — Wall Street progresse légèrement ce mardi, le DJIA s'adjugeant 0,17% à 35.975 pts et le S&P 500 0,29% à 4.627 pts, contre une hausse de 0,22% sur le Nasdaq à 15.630 pts. Le baril de brut WTI consolide de 0,5% à 83,6$. L'once d'or cède 0,2% à 1.791$. L'indice dollar avance de 0,2% face à un panier de devises. Le bitcoin gagne 3% sur les 63.000$.

Il n'y aura pas de statistique notable de conjoncture ce mardi à Wall Street, alors que débute la réunion FOMC de la Fed. Hier lundi, les opérateurs ont pris connaissance d'un indice PMI manufacturier américain solide mais légèrement inférieur aux attentes (58,4 en octobre) et d'un ISM manufacturier robuste (60,8). Ce mardi, en attendant la probable annonce officielle de la Fed demain concernant le tapering à venir, les opérateurs se concentreront sur les publications de résultats trimestriels.

La liste des annonces de résultats trimestriels est extrêmement longue ce mardi à Wall Street, avec notamment Activision Blizzard, Akamai, Amgen, H&R Block, Cummins, Western Union, Lear, Chesapeake, KKR, Ralph Lauren, Waters, Thomson Reuters, Estée Lauder, ConocoPhillips, Edison, Gartner, Match Group, Pfizer, Lyft, Mondelez, T-Mobile US, Prudential Financial, Global Payments, DuPont, Rockwell Automation, Cummins ou Ferrari.

La Fed devrait annoncer à l'issue de la réunion du FOMC de cette semaine qu'elle commencera à diminuer ses achats d'actifs obligataires, probablement à la mi-novembre, à un rythme de 15 milliards de dollars par mois (10 milliards UST / 5 milliards MBS). Le processus de 'tapering' se terminera probablement en juin 2022. Un rythme légèrement plus agressif n'est pas à exclure (20 milliards de dollars par mois), tandis que la Fed a mis l'accent sur la flexibilité de son calendrier. Jerome Powell, patron de l'institution monétaire américaine, devrait souligner encore la claire distinction entre le 'tapering' et le resserrement monétaire par hausse des taux. Il devrait encore noter une inflation élevée, reflétant en grande partie des facteurs transitoires. Certains débattent sur la question de savoir si la Fed signalera également une période plus prolongée d'inflation élevée due aux contraintes et aux pénuries de la chaîne d'approvisionnement, qui représenterait un risque pour les perspectives économiques. Un certain nombre de responsables de la Fed, dont Powell, ont récemment admis que les pressions inflationnistes pourraient durer plus longtemps que prévu initialement. La vision post-pandémique de la Fed sur le plein emploi est aussi sous surveillance.

Les valeurs

Tesla retombe de 2% ce mardi à Wall Street, après avoir flambé hier soir de 8,5% à 1.208,6$ pour une capitalisation boursière de 1.200 milliards de dollars ! La flambée des cours s'était accélérée ces derniers jours après le franchissement des 1.000 milliards de dollars de capitalisation boursière à Wall Street à la faveur d'un énorme accord pour 100 000 véhicules avec la firme Hertz pour un total d'environ 4,2 milliards de dollars. Elon Musk a tempéré les ardeurs des marchés en indiquant sur Twitter que Tesla et Hertz Global devaient encore signer le contrat. "Si cela est basé d'une quelconque manière sur Hertz, je voudrais souligner qu'aucun contrat n'a encore été signé à ce stade", a ainsi tweeté le patron du constructeur de véhicules électriques.

Musk ajoute que concernant Tesla, la demande excède largement la production. "Ainsi, nous ne vendrons des voitures à Hertz qu'à la même marge qu'aux consommateurs". Le CEO de Tesla affirme enfin que le 'deal' Hertz n'a pas d'effet sur les finances du groupe.

Pfizer grimpe de 3% à Wall Street, alors que le géant pharmaceutique américain vient de relever sa guidance annuelle de bénéfice ajusté par action et de revenus. Pour le troisième trimestre fiscal 2021, le groupe a affiché une croissance opérationnelle de... 134% et des revenus de 24,1 milliards de dollars, dépassant de 1,3 milliard de dollars le consensus de marché. Le bénéfice trimestriel ajusté par action a été de 1,34$, battant de 25 cents le consensus. Le bpa GAAP est ressorti à 1,42$, lui aussi nettement supérieur aux attentes.

Pour l'exercice 2021, le laboratoire, qui bénéficie des forte ventes de vaccin anti-covid, relève ses estimations de revenus entre 81 et 82 milliards de dollars, contre une fourchette antérieure de 78-80 milliards et un consensus de 81,5 milliards. Le bénéfice ajusté par action est désormais attendu entre 4,13 et 4,18$, contre une guidance antérieure allant de 3,95 à 4,05$. Le consensus était de 4,06$. Le milieu de fourchette de la nouvelle guidance représenterait une progression de 94% des bénéfices. Pfizer indique également qu'il table sur des revenus 2021 de Comirnaty d'environ 36 milliards de dollars, reflétant les livraisons anticipées de 2,3 milliards de doses. Enfin, le groupe relève aussi sa guidance de bpa ajusté hors Comirnaty entre 2,60 et 2,65$.

DuPont (+3%) a annoncé des bénéfices et des revenus du troisième trimestre supérieurs aux attentes mais réduit ses perspectives pour l'année, citant des schémas de commandes en décélération résultant de la pénurie mondiale en semi-conducteurs. DuPont a également annoncé un accord pour racheter Rogers Corp. pour 5,2 milliards de dollars en cash, 275$ par titre. DuPont a dégagé sur le trimestre clos un bénéfice net de 391 millions de dollars, 75 cents par action, contre une perte de 79 millions de dollars un an avant. Hors éléments non récurrents, le bénéfice ajusté par action a augmenté de 89% à 1,15$, au-dessus du consensus FactSet (1,12$). Les ventes ont augmenté de 17,7% à 4,27 milliards de dollars, battant le consensus FactSet qui était de 4,16 milliards de dollars, alors que le coût des ventes a augmenté de 15%. Pour 2021, la société a réduit ses fourchettes de prévisions pour le bpa ajusté entre 4,18 et 4,22$ et pour les ventes entre 16,34 milliards et 16,4 milliards.

ConocoPhillips (stable) a affiché un bénéfice net de 2,4 milliards de dollars, ou 1,78 dollar par action, pour le troisième trimestre, après une perte de 500 millions de dollars, ou 42 cents par action, au cours de la période correspondante de l'année précédente. Le bénéfice ajusté par action s'est élevé à 1,77$, bien au-dessus du consensus FactSet de 1,52$. Le groupe évoque l'impact de la hausse des cours du brut et l'intégration de Concho Resources. Le cash flow des opérations a aussi dépassé les anticipations à 4,8 milliards de dollars, contre 4,4 milliards de consensus.

Estée Lauder (+2%) vient de réduire ses estimations annuelles de ventes. Le groupe de luxe et cosmétiques a ainsi livré un avertissement, face aux problèmes de supply chain et à une résurgence du covid sur certains marchés clés, notamment en Chine. La croissance sur l'exercice 2022 est désormais attendue entre 12 et 15%, contre 13 à 16% auparavant. Le groupe new-yorkais a affiché sur le trimestre clos des ventes de 4,39 milliards de dollars, contre 3,56 milliards un an avant et 4,25 milliards de consensus. Le bpa ajusté trimestriel a été de 1,89$, contre 1,7$ de consensus.

Under Armour (+18%) bondit à Wall Street, alors que le groupe vient de relever ses estimations annuelles de profits et de revenus. Sur le troisième trimestre, le groupe a affiché un bénéfice ajusté de 115 millions de dollars, en croissance de 23%, pour un bpa de 31 cents et des ventes en croissance de 8% à 1,5 milliard de dollars. Les revenus de l'exercice sont attendus en croissance d'environ 25%, pour un bpa ajusté de 74 cents.

Clorox (+2%) a annoncé pour son premier trimestre fiscal un bénéfice ajusté par action de 1,21$, contre un consensus de 1,01$ et un niveau de 3,22$ un an avant. Les revenus ont totalisé quant à eux 1,81 milliard de dollars, 6% de mieux que le consensus, contre 1,92 milliard un an auparavant. Le bénéfice net du premier trimestre a été de 142 millions de dollars et 1,14$ par titre. Le groupe se montre confiant dans ses perspectives annuelles, malgré l'environnement volatil.

Avis Budget (+140% !) s'envole après sa publication trimestrielle, dans une belle flambée de 'meme stock'. Le loueur de voitures a annoncé pour le troisième trimestre 2021 des revenus pratiquement doublés en comparaison de l'an dernier et en hausse de 9% en comparaison du troisième trimestre 2019, période pré-pandémique. Les revenus totalisent ainsi 3 milliards de dollars. Le bénéfice net trimestriel a été de 674 millions de dollars, alors que l'Ebitda ajusté a atteint 1,06 milliard de dollars, au plus haut historique. Le taux d'utilisation sur le trimestre a été de 71,6%.

KKR (+1%) a plus que doublé son bénéfice distribuable à 925 millions de dollars pour le troisième trimestre fiscal, avec la progression des commissions de gestion et les plus-values de cessions dans le capital-investissement.

Apollo Global Management (-1%) a réalisé un bénéficie distribuable record sur le trimestre clos, avec les cessions et les opérations de crédit.

Apple (+1%), géant technologique américain désormais au coude-à-coude avec Microsoft (+1%) pour la place de première capitalisation boursière mondiale, aurait fortement réduit la production de ses tablettes iPad afin de consacrer davantage de composants à la production de l'iPhone 13, a indiqué ce jour le journal Nikkei, citant des sources non identifiées. Cela signalerait un impact plus important que prévu de la pénurie mondiale de semi-conducteurs pour le groupe californien à la pomme. Le quotidien japonais précise sur son site internet que la production de l'iPad aurait été réduite de moitié au cours des deux derniers mois par rapport au volume initialement prévu. En outre, des composants qui devaient être alloués à la production de modèles plus anciens de l'iPhone ont aussi été redirigés vers la production de l'iPhone 13.

Novavax (+3%) a sécurisé une autorisation d'utilisation d'urgence de son vaccin Covid-19 en Indonésie. Le groupe va effectuer sa demande d'autorisation auprès de la Food & Drug Administration américaine dans les prochaines semaines.