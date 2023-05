Wall Street dans le vert, malgré l'Empire State et le plafond de la dette

(Boursier.com) — La tendance de pré-séance est toujours haussière à Wall Street, le S&P 500 s'adjugeant 0,3%, contre des gains de 0,2% sur le Dow Jones et le Nasdaq. Sur le Nymex, le baril de brut WTI prend 0,5% à 70,4$. L'once d'or gagne 0,2% à 2.023$. L'indice dollar cède 0,2% face à un panier de devises de référence.

Les investisseurs continuent de suivre les progrès des pourparlers sur le plafond de la dette américaine à Washington, qui n'ont pas encore éliminé le risque d'un tout premier défaut américain. La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a déclaré que le ministère pourrait manquer d'argent dès le 1er juin ou dans les semaines qui suivront. En outre, les responsables de la Fed seront très nombreux à s'exprimer durant la semaine et le ton récent est plutôt 'faucon', signalant la volonté de laisser les taux à un niveau durablement haut afin de lutter encore contre l'inflation.

L'inflation demeure ainsi trop élevée, selon le président de la Fed de Chicago Austan Goolsbee, qui plaide pour une poursuite du rééquilibrage mais ajoute qu'il s'agit d'exercer une extrême prudence "si nous voulons réduire l'inflation vers son niveau cible sans déclencher de récession". Goolsbee ajoute qu'il ne semble pas que la crise bancaire soit comparable à celle de 2008, alors que le 'stress' est concentré sur certaines parties du secteur financier. Il juge qu'une grande partie de l'impact de la hausse des taux doit encore se matérialiser.

Raphael Bostic, le patron de la Fed d'Atlanta, a estimé ce lundi que l'inflation américaine élevée suggérait qu'il pourrait y avoir besoin de relever encore les taux. Il ajoute qu'une politique appropriée consiste pour l'heure à attendre à observer les effets du resserrement déjà opéré. Le responsable indique également qu'une baisse des taux cette année, anticipée par les marchés, ne constitue pas son scénario de base. Bostic précise qu'il existe certes des risques de récession, mais que si nous connaissions une récession, elle ne serai ni longue ni profonde. Le responsable n'anticipe pas d'apaisement rapide de l'inflation, et ne voit donc pas de motif pour réduire les taux avant l'année prochaine. Au contraire, un nouveau durcissement ne semblerait pas à exclure.

Neel Kashkari et Thomas Barkin de la Fed doivent encore s'exprimer aujourd'hui. Raphael Bostic, John Williams, Loretta Mester et Lorrie Logan sont attendus demain, Philip Jefferson et Lorrie Logan en remettront une couche jeudi. La semaine se clôturera sur des interventions de John Williams et Jerome Powell, pour bien enfoncer le clou.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité est actuellement de près de 82% que la Fed laisse ses taux inchangés entre 5 et 5,25% à l'issue de sa prochaine réunion monétaire des 13 et 14 juin, contre 18% de probabilité d'une hausse de taux supplémentaire de 25 points de base.

Le président Joe Biden, le président de la Chambre des Représentants Kevin McCarthy, ainsi que d'autres dirigeants du Congrès prévoient de se rencontrer demain mardi pour discuter des négociations budgétaires afin d'éviter un défaut potentiellement catastrophique. La rencontre aurait lieu à la veille du départ de Biden pour le sommet du G7 au Japon. Biden et McCarthy sont pour l'heure dans une impasse au sujet de l'augmentation de la limite d'emprunt du gouvernement, actuellement de 31.400 milliards de dollars. Un défaut aurait des conséquences susceptibles de rivaliser avec la crise financière de 2008. Biden, qui a annoncé sa campagne de réélection à la fin du mois dernier, n'a pas précisé les termes de la négociation, mais pense qu'un accord peut être scellé. C'est aussi l'avis des marchés financiers, qui sont habitués à ces bras de fer de dernière minute. Les dirigeants devaient se rencontrer vendredi mais ont reporté le meeting. Les négociations au niveau du personnel se sont poursuivies tout au long du week-end. La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a averti que les États-Unis risquaient un défaut catastrophique dès le 1er juin ou peu après si le plafond de la dette n'était pas suspendu ou relevé.

Le président Joe Biden a déclaré : "Je pense vraiment qu'il y a un désir de leur part ainsi que du nôtre de parvenir à un accord et je pense que nous serons en mesure de le faire"...

L'indice manufacturier régional dit 'Empire State' de la Fed de New York pour le mois de mai est ressorti à -31,8 ! Le consensus était de -2 selon Bloomberg. L'indicateur était logé à +10,8 un mois avant. La lecture du jour signale donc un effondrement total de l'activité manufacturière dans la région considérée au mois de mai, ce qui ne plaide pas vraiment pour le scénario de l'atterrissage en douceur.

Michael Wilson, le stratège de Morgan Stanley, cité par Bloomberg, prévient qu'il faut s'attendre à une grande volatilité des marchés sur fond de débat sur le plafond de la dette. Wilson, plutôt baissier sur les actions à ce stade, estime donc que les discussions sur le relèvement du plafond de la dette américaine, actuellement de 31.400 milliards de dollars, devraient générer des mouvements importants sur les actions. La plupart des clients de Morgan "croient que cela finira par être résolu, mais pas sans une certaine volatilité à court terme", a écrit Wilson. Il ajoute que même si le plafond de la dette était relevé avant la date fatidique, cela pourrait potentiellement réduire la liquidité et mener le S&P 500 plus bas, "compte tenu de la sensibilité de l'indice aux variations de la liquidité dans l'histoire récente".

Les investisseurs attendent demain mardi les données des ventes au détail aux États-Unis pour le mois d'avril (consensus Bloomberg +0,7% en comparaison du mois antérieur, +0,2% hors automobile et essence), ainsi que les chiffres de la production industrielle et l'indice du marché immobilier américain de la NAHB.

Les valeurs

Western Digital, le géant des disques durs, mènerait des discussions accélérées en vue d'une fusion avec le Japonais Kioxia, selon Reuters, qui cite des sources ayant une connaissance directe de la question. Les nouveaux plans verraient Kioxia détenir 43% du nouvel ensemble fusionné et Western Digital 37%, le reste étant détenu par les actionnaires existants des compagnies. Selon les sources, si Western Digital séparait son activité de mémoire flash de sa division de disques durs, ce pour quoi l'investisseur activiste Elliott Management fait pression, cela aurait lieu avant la combinaison avec Kioxia, et la société fusionnée pourrait poursuivre une cotation après l'accord.

Shake Shack. L'investisseur activiste Engaged Capital cherche à obtenir trois sièges au conseil d'administration de la chaîne de restauration rapide américaine Shake Shack, indique Reuters. Selon l'article, Engaged croit savoir comment doubler la rentabilité de Shake Shack en deux ans et pense que la société devrait supprimer son conseil d'administration 'échelonné', dont tous les administrateurs ne sont pas élus en même temps. L'article note qu'Engaged négocie avec la direction de Shake Shack depuis plus de six mois et a envoyé une lettre au conseil d'administration en mars avec sa proposition de nouveaux administrateurs en plus d'autres changements pour aider à faire monter le cours de l'action, mais il n'y aurait toujours pas eu d'accord.

Oneok a accepté d'acquérir Magellan Midstream Partners dans le cadre d'une transaction en espèces et en actions de 18,8 milliards de dollars qui créerait l'un des plus grands exploitants de pipelines de pétrole et de gaz naturel aux États-Unis, indique Bloomberg. L'accord verra chaque actionnaire de Magellan recevoir 25 dollars en cash et 0,6670 action Oneok par titre, ce qui représente une prime de 22% par rapport aux cours de clôture du 12 mai. La transaction comprend 8,8 milliards de dollars de nouveaux capitaux propres et la prise en charge de 5 milliards de dollars de dette nette existante. La transaction devrait être finalisée au troisième trimestre, sous réserve des approbations des actionnaires et des autorités réglementaires. Oneok a obtenu 5,25 milliards de dollars de financement relais entièrement engagé pour la contrepartie en espèces. Oneok s'attend à ce que la transaction ait un impact positif à la fois sur le bénéfice par action et sur le flux de trésorerie disponible par action, avec des gains d'échelle d'au moins 200 millions de dollars par an. Oneok et Magellan sont basés à Tulsa, Oklahoma.

Newmont progresse vers une acquisition de l'Australien Newcrest pour 19 milliards de dollars américains, donnant naissance à un nouveau géant mondial de la production aurifère. Ainsi, Newcrest a accepté la proposition, dans le cadre de laquelle ses actionnaires recevraient 0,4 titre Newmont pour chaque action détenue. Newmont, géant minier du Colorado, avait rehaussé son offre sur l'Australien Newcrest Mining, avec une proposition finale de 29 milliards de dollars australiens. Un tel deal renforcerait la position de Newmont en tant leader mondial de la production aurifère. Newmont tente ainsi de réaliser l'une des plus importantes prises de contrôle d'une société australienne et de créer un nouveau géant mondial.

General Motors, le constructeur automobile de Detroit, a annoncé le rappel de près d'un million de véhicules aux États-Unis en raison d'un risque d'explosion des générateurs de gaz des airbags conducteurs. GM va donc procéder à un rappel de sécurité de près d'un million de véhicules utilitaires sport aux États-Unis en raison d'un défaut qui risquait de faire éclater le gonfleur de l'airbag côté conducteur lorsqu'il était activé. Le groupe va adresser des courriers de notification aux propriétaires le 26 juin. Les concessionnaires GM remplaceront gratuitement le module de sac gonflable du conducteur. Le rappel concerne plus précisément 994.763 véhicules, dont certains modèles 2014 à 2017 de Buick Enclave, Chevrolet Traverse et GMC Acadia, selon un rapport de la National Highway Traffic Safety Administration, autorité routière américaine.

C3.ai, l'une des vedettes de Wall Street dans l'intelligence artificielle, s'enflamme ce lundi. Le groupe software californien prévoit de dépasser les attentes de revenus et d'afficher une perte opérationnelle moins conséquente qu'attendu pour le quatrième trimestre. Le chiffre d'affaires total pour le trimestre est situé entre 72,1 et 72,4 millions de dollars, dépassant les prévisions de la société. Le flux de trésorerie nette provenant des activités d'exploitation est logé entre 28,1 et 29,5 millions de dollars. Le free cash flow est attendu positif de 18 à 19,4 millions de dollars. La perte d'exploitation GAAP est estimée entre 75,9 et 77,1 millions de dollars. La perte d'exploitation non-GAAP est anticipée entre 23,7 et 23,9 millions, contre une guidance antérieure allant de 24 à 28 millions de dollars.