Wall Street dans le vert, malgré de très mauvais chiffres de l'inflation

(Boursier.com) — Wall Street ignore pour l'instant les mauvais chiffres de l'inflation américaine des prix à la production. Le S&P 500 est attendu en hausse de 0,2%. Le Dow Jones gagne 0,2% également et le Nasdaq 0,3%. Hier soir, la bourse américaine avait terminé dans le vert, aidée surtout par des commentaires de Raphael Bostic, patron de la Fed d'Atlanta, laissant entendre que la banque centrale américaine n'avait plus besoin de relever les taux. D'autres responsables se sont montrés toutefois plus mesurés, à l'instar de Neel Kashkari, le dirigeant de la Fed de Minneapolis, qui voit un atterrissage en douceur mais n'exclut pas une hausse supplémentaire des taux si l'économie reste trop forte...

Dans l'actualité des entreprises, ExxonMobil confirme le "deal de l'année", avec le rachat de Pioneer Natural pour près de 60 milliards de dollars. Les opérateurs suivront aussi ce jour les premiers pas boursiers de la star de la sandale de luxe Birkenstock...

D'après le rapport gouvernemental du jour, l'indice américain des prix à la production du mois de septembre 2023 s'est affiché en hausse de 0,5% en comparaison du mois antérieur, contre +0,3% de consensus. Hors alimentation et énergie, l'indicateur a progressé de 0,3% par rapport au mois d'août, contre +0,2% de consensus. Sur un an, l'indice des prix à la production grimpe de 2,2%, contre +1,6% de consensus et +2% un mois plus tôt. L'indice considéré hors alimentaire et énergie progresse de 2,7% sur un an contre 2,3% de consensus. L'inflation des prix à la production augmente donc pour le troisième mois consécutif et ressort au plus haut depuis avril. Les lectures d'août ont été révisées en hausse à +2% sur un an pour l'indice général et +2,5% pour l'indice hors alimentaire et énergie.

La Fed tient encore la vedette ce mercredi, avec des interventions de Michelle Bowman, Christopher Waller, Susan Collins et Raphael Bostic, ainsi que les Minutes du FOMC - comité de politique monétaire de la Fed (20 heures).

Bowman, citée par Bloomberg, a indiqué que les taux pourraient avoir besoin de monter encore et de rester "plus élevés, plus longtemps" afin de ramener l'inflation vers l'objectif de la banque centrale. Ces commentaires un peu plus durs ne semblent pas perturber pour l'heure les marchés, qui restent sur le récent narratif voulant que la Fed en ait fini avec l'augmentation des taux.

Il semble donc que les investisseurs considèrent que le niveau restrictif des rendements obligataires pourrait faire en partie le travail de la Fed, ce qui signifierait au moins la fin du cycle de resserrement monétaire, à défaut d'une inflexion plus prononcée de politique. Ce narratif ne va peut-être pas durer très longtemps néanmoins... En attendant d'en savoir plus sur l'évolution des indicateurs économiques, les opérateurs se concentreront les jours prochains sur le début de la vague des publications financières trimestrielles, avec dès ce vendredi une belle brochette de valeurs bancaires, avant une accélération des publications la semaine prochaine.

Selon l'outil FedWatch, il y a actuellement 87% de probabilité que la Fed laisse ses taux inchangés entre 5,25 et 5,5% le 1er novembre, à l'issue de sa prochaine réunion monétaire. La probabilité d'un statu quo monétaire jusqu'au 13 décembre et à la dernière réunion de l'année se situe à 71%. Sur les marchés obligataires ce jour, le rendement du T-Bond à 2 ans se traite à 4,99%, contre 4,58% sur le 10 ans et 4,73% sur le 30 ans. La décrue semble donc se confirmer sur les rendements obligataires américains...

Fastenal, Delta Air Lines, Infosys, Walgreens Boots Alliance et Domino's Pizza, annoncent leurs résultats financiers trimestriels demain jeudi. Vendredi, UnitedHealth, JP Morgan, BlackRock, Citigroup, Wells Fargo, PNC Financial et Progressive Corporation, publieront leurs comptes, marquant plus clairement le début de la saison des trimestriels avec comme d'ordinaire de grandes valeurs financières.

Les valeurs

ExxonMobil a confirmé ce mercredi un accord définitif en vue de l'acquisition de Pioneer Natural Resources dans le cadre d'une transaction entièrement en actions valorisée 59,5 milliards de dollars, 253$ par titre, sur la base du cours de clôture d'Exxon le 5 octobre. Selon les termes de l'opération, les actionnaires de Pioneer recevront 2,3234 actions ExxonMobil pour chacun de leurs titres à la finalisation. La valeur totale d'entreprise dette nette comprise est de 64,5 milliards de dollars sur ces bases.

Le géant pétrolier américain s'offre ainsi le producteur texan d'Irving Pioneer Natural Resources, comme les rumeurs antérieures le laissaient déjà pressentir. Il s'agit de la plus grosse opération de fusions & acquisitions de l'année, mais aussi de la plus importante acquisition pour Exxon en plus de deux décennies. Le deal potentiel sera ainsi le plus important pour Exxon depuis le rachat de Mobil en 1998 pour 81 milliards de dollars. Une telle transaction permettra à ExxonMobil d'étendre sa présence dans le bassin permien, dans le sud des États-Unis, l'une des régions les plus profitables du bassin pétrolier américain.

Pioneer Natural Resources capitalise 55 milliards de dollars sur le NYSE. Le groupe est le troisième producteur de pétrole du bassin permien, après Chevron et ConocoPhillips. ExxonMobil est le leader pétrolier américain et produit en moyenne 3,8 millions de barils d'équivalent pétrole par jour dans le monde. Darren Woods, le directeur général d'Exxon, avait indiqué en juillet que le groupe continuait d'étudier de potentielles fusions et acquisitions, mais resterait sélectif et concentré sur la création de valeur.

Le deal est le plus important de l'année, dépassant l'acquisition par Pfizer du fabricant de médicaments anticancéreux Seagen pour 43 milliards de dollars annoncée en mars. Elle fera d'ExxonMobil le premier producteur du bassin pétrolier américain le plus prolifique.

L'accord avec Pioneer réunit deux des plus grands détenteurs de permis dans le bassin permien du Texas et du Nouveau-Mexique, faisant d'Exxon de loin le plus grand producteur de la zone avec une production d'environ 1,3 million de barils par jour. Cela étend également de plusieurs décennies l'inventaire de sites de forage de premier plan d'Exxon dans le bassin, fournissant ainsi du brut à faible coût et à faible risque bien au-delà de 2050 pour alimenter son réseau géant de raffineries, selon Bloomberg.

HP Inc rassure les marchés. Le géant des PC et imprimantes a livré hier soir des prévisions plutôt satisfaisantes pour l'exercice 2024 et relevé son dividende annuel à 1,1024$, 5% de plus qu'auparavant. Pour l'exercice 2024, HP anticipe un bénéfice net dilué GAAP par action allant de 2,75 à 3,15$. Le bénéfice ajusté par action est attendu entre 3,25 et 3,65$, alors que le consensus était de 3,47$. Le free cash flow de l'exercice est anticipé entre 3,1 et 3,6 milliards de dollars. Le consensus se situait à 3,2 milliards de dollars. Sur la période, HP entend restituer près de 100% de son free cash flow en dividendes et rachats d'actions.

Walt Disney reste surveillé à Wall Street, alors que l'activiste Nelson Peltz et son fonds Trian entendent bien pousser à une revalorisation du dossier. En attendant, Blackstone examinerait pour sa part les opérations de streaming et de télévision de Walt Disney en Inde. Des personnes familières du sujet ont déclaré ainsi à l''Economic Times' que les dirigeants indiens des sociétés s'étaient rencontrés à plusieurs reprises au cours des dernières semaines. Il ne serait d'ailleurs pas évident que Blackstone limite son intérêt à l'Inde. Les sources ont précisé à l'Economic Times qu'il était trop tôt pour donner une évaluation à ce stade.

Birkenstock a pricé son introduction en bourse à Wall Street à 46$ par action selon le Wall Street Journal. Le groupe doit faire ses débuts sur la cote américaine ce jour. Il aurait donc fixé prudemment le prix de son 'IPO', alors qu'il avait recueilli suffisamment d'engagements d'investisseurs pour fixer le prix au sommet de la fourchette indicative et atteindre une valorisation de 10 milliards de dollars, au lieu des 9 milliards de dollars décidés. Le concepteur allemand de chaussures haut de gamme, détenu par L Catterton depuis deux ans, avait fait état auparavant d'une fourchette indicative allant de 44 à 49 dollars par action. Les premières cotations à New York sont attendues ce mercredi. Birkenstock pourrait ainsi lever près de 1,5 milliard de dollars dans le cadre de l'opération en écoulant un peu plus de 32 millions de titres. 10,8 millions de titres sont proposés par la compagnie et 21,5 millions par ses actionnaires.

Birkenstock est la quatrième grosse introduction ces dernières semaines à Wall Street, après le concepteur de puces Arm, le groupe de livraison alimentaire Instacart et la plateforme d'automatisation du marketing Klaviyo. Ces trois autres dossiers ont fixé d'abord leurs prix d'IPO en haut de fourchette ou au-dessus, avant de premières cotations en hausse. Néanmoins, ces trois valeurs ont rapidement effacé tout ou partie de leurs gains initiaux.

Parmi les investisseurs potentiels participant à l'IPO, Reuters indique que la Financière Agache a manifesté son intérêt pour l'achat d'actions pour un montant de 325 millions de dollars, tandis que Durable Capital Partners et Norges Bank Investment Management auraient précisé leur intérêt pour 300 millions de dollars d'actions. L'investisseur en actions de croissance Baron Funds se serait manifesté pour obtenir 500 millions de dollars de titres. Birkenstock a été fondé en 1774 en Allemagne. La famille Birkenstock a dirigé l'entreprise pendant six générations après sa création, rappelle Reuters. La marque entend se positionner comme article de mode porté par les mannequins et célébrités. Après l'introduction, L Catterton conserverait près de 83% du capital.