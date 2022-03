Wall Street dans le vert, avant de nouvelles représailles contre la Russie

(Boursier.com) — Wall Street est orienté en hausse ce jeudi. Le S&P 500 gagne 0,63% à 4.484 pts, le Dow Jones 0,53% à 34.540 pts et le Nasdaq 0,48% à 13.988 pts. Le baril de brut WTI se tasse de 1,2% à 113,5$. L'once d'or gagne 1,3% à 1.962$. L'indice dollar avance de 0,2% face à un panier de devises.

Sur le front économique, les commandes nouvelles en biens durables aux USA pour le mois de février 2022 sont ressorties en forte baisse de 2,2% en comparaison du mois antérieur, contre -0,5% de consensus. Hors transport, ces commandes ont décliné de 0,6% en février, contre +0,5% de consensus de marché.

Les inscriptions au chômage aux Etats-Unis pour la semaine close au 19 mars sont ressorties à très bas niveau, au nombre de 187.000, contre un consensus de 210.000 et une lecture révisée à 215.000 pour la précédente semaine. Il s'agit du plus bas niveau des inscriptions hebdomadaires américaines au chômage depuis début septembre... 1969, si l'on en croit les données du Département US au Travail.

La balance des comptes courants aux USA pour le quatrième trimestre est ressortie déficitaire de 217,9 milliards de dollars, niveau très proche du consensus, contre -219,9 milliards de dollars pour la lecture révisée de la période antérieure.

L'indice PMI composite américain préliminaire du mois de mars s'est établi à 58,5, contre 55,4 de consensus de place et 55,9 un mois avant. L'indicateur manufacturier a été de 58,5, contre 56,5 de consensus. L'indice des services s'est élevé à 58,9, contre 56 de consensus de marché.

Neel Kashkari, Charles Evans et Raphael Bostic de la Fed, interviendront durant la journée, alors que la banque centrale américaine pourrait bien accélérer le rythme de ses relèvements de taux avec des gestes de 50 points de base afin de contrer l'inflation. Evans s'est dit à l'aise avec un resserrement par incréments de 25 pb mais ouvert à un mouvement de 50 pb. Kashkari envisage sept hausses des taux de la Fed cette année, soulignant un changement radical de point de vue, mais a également mis en garde contre les risques d'un resserrement excessif. Il se dit surpris que l'inflation soit et reste aussi haute.

Les marchés actions ont rouvert très partiellement ce jeudi à Moscou, après un mois de fermeture du fait de la guerre en Ukraine. La réouverture est particulièrement contrôlée et peu représentative, dans la mesure où seule une trentaine de grandes valeurs cotent aujourd'hui. En outre, les ventes des étrangers ne sont pas autorisées, pas plus que les ventes à découvert de manière générale. La place moscovite avait dévissé le 24 février pour l'entrée des troupes russes en Ukraine, perdant jusqu'à la moitié de sa valeur, avant de rebondir le lendemain puis de fermer par peur d'un choc financier.

L'indice boursier MOEX en roubles s'affiche en hausse de plus de 4% à 2.578 pts. L'indice RTS libellé en dollars décroche en revanche de plus de 9% à 853 pts. Il ne s'agit donc pas, loin de là, d'un franc succès, mais la catastrophe systémique semble évitée pour l'heure, alors que depuis la suspension de la bourse russe, les sanctions s'étaient multipliées contre la Russie, comme les annonces de grands groupes suspendant ou stoppant leurs activités, dépenses ou investissements en Russie.

Les leaders occidentaux réunis ce jour à Bruxelles pour des sommets de l'Otan, du G7 et de l'Union européenne, en présence du président américain Joe Biden, vont entériner un renforcement de leur présence militaire en Europe de l'Est et un accroissement de leur aide à l'Ukraine, alors que l'offensive russe entre dans son deuxième mois. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé les habitants du monde entier à descendre dans les rues pour manifester leur soutien...

Les pays de l'Otan vont s'entendre sur l'envoi à l'Ukraine d'équipements de défense face à de possibles attaques biologiques, chimiques et nucléaires. Les USA prévoient aussi d'annoncer de nouvelles sanctions contre des responsables politiques et des oligarques russes. Ils vont envoyer sous peu la première cargaison d'une nouvelle aide militaire de 800 millions de dollars à l'Ukraine.

Jens Stoltenberg, secrétaire général de l'Otan, a indiqué que l'Alliance atlantique allait déployer quatre nouveaux groupements tactiques multinationaux de niveau bataillon en Bulgarie, en Roumanie, en Hongrie et en Slovaquie.

Concernant les sanctions, des diplomates européens ont prévenu qu'il ne fallait pas s'attendre à des annonces spectaculaires, alors que l'UE reste divisée sur l'opportunité d'un embargo sur le gaz et le pétrole russes en raison de la forte dépendance de certains Etats membres. Afin de réduire cette dépendance, les 27 devraient s'entendre sur des achats de gaz en commun, tout en s'efforçant de convaincre Biden d'augmenter les livraisons de gaz naturel liquéfié américain.

Les valeurs

KKR (+1%) reste intéressé par Telecom Italia, indique Bloomberg, citant des personnes familières de la question. Dans une lettre, KKR aurait ainsi demandé de nouveau à TIM de lui permettre de performer la due diligence. La société d'investissement KKR maintiendrait donc sa demande d'accès aux données de Telecom Italia pour une analyse de due diligence avant de pouvoir formaliser son offre publique d'achat, a déclaré une personne proche du dossier citée cette fois par Reuters. KKR a soumis en novembre une proposition de rachat non contraignante de 10,8 milliards d'euros pour TIM après avoir investi 1,8 milliard d'euros l'an dernier pour une participation de 37,5% dans le réseau fixe du groupe du dernier kilomètre.

Telecom Italia avait laissé le fonds new-yorkais sans réponse pendant des mois. Mais ce mois-ci, son conseil d'administration a accepté d'engager des pourparlers et a donné à ses cadres supérieurs le mandat de déterminer la portée et la durée de l'éventuelle analyse de diligence raisonnable de KKR. KKR avait demandé en novembre une période de diligence raisonnable de quatre semaines. TIM a déclaré que son conseil d'administration avait également demandé au DG Pietro Labriola et au président Salvatore Rossi de mieux comprendre les termes de l'offre de KKR, demandant en particulier quel effet cela aurait sur la dette déjà élevée de TIM. KKR, dans sa lettre, aurait affirmé que la structure financière ne changerait pas significativement si son offre était réalisée.

Spotify (-2%) annonce un accord pluriannuel avec Google (Alphabet) pour fournir des options de choix de paiement. Les utilisateurs qui ont téléchargé Spotify depuis le Google Play Store auront le choix de payer avec le système de paiement de Spotify ou avec Google Play Billing. Pour la première fois, ces deux options cohabiteront dans l'application. Cela donnera à chacun la liberté de s'abonner et d'effectuer des achats en utilisant l'option de paiement de son choix directement dans l'application Spotify. Spotify continuera de communiquer librement avec les utilisateurs à propos de son service d'abonnement Premium, de promouvoir des remises et des promotions, et de donner aux auditeurs de son niveau gratuit la possibilité de convertir en Premium directement dans l'application.

Au cours des prochains mois, Spotify travaillera avec les équipes de produits et d'ingénierie de Google pour créer cette nouvelle expérience et la déploiera dans des pays du monde entier. En travaillant ensemble, les entreprises testeront et apprendront, explorant conjointement les innovations de produits sur Android. Spotify prévoit de lancer la première itération de User Choice Billing plus tard cette année.

Nikola (+8%), le constructeur américain de véhicules électriques, entend lancer la production de son camion électrique avec l'objectif d'en livrer 300 à 500 cette année.

American Airlines (+1%), United Air (+1%) et Delta Air (stable) ont exhorté Biden à mettre fin au port du masque, aux tests de dépistage covid et à d'autres mesures sanitaires au départ des vols intérieurs et à l'international.

Moderna (-1%) annonce des mises à jour cliniques et de programmes à l'occasion de sa 3e Journée annuelle des vaccins ce jeudi. L'étude de phase 2/3 du vaccin Covid-19 chez les enfants de 6 mois à moins de 6 ans a atteint avec succès son objectif principal avec des titres d'anticorps neutralisants robustes similaires à ceux des adultes. Moderna va de l'avant vers des soumissions réglementaires globales pour l'ARNm-1273 pour la primo-vaccination des enfants de 6 mois à moins de 6 ans. Moderna a en outre initié une soumission à la FDA pour l'autorisation d'utilisation d'urgence de l'ARNm-1273 chez les enfants 6 jusqu'à moins de 12 ans. Moderna réajuste en outre à la hausse le montant des APA, accords avancés d'achat signés pour 2022, sur son vaccin anti-Covid-19, de 19 milliards de dollars à 21 milliards.

Tesla (+1%). Hertz Global Holdings, qui avait déjà annoncé avoir commandé 100 000 véhicules Tesla, a intégré le SUV Model Y à sa flotte.

Uber (+2%) a conclu un accord pour répertorier tous les taxis de New York sur son application, une décision qui pourrait aider l'entreprise de covoiturage à surmonter une pénurie de chauffeurs sur l'un de ses plus grands marchés. L'accord a été annoncé par Creative Mobile Technologies, qui crée des applications pour les taxis jaunes de la ville, et Curb, application de covoiturage pour les taxis sous licence et les trajets en location en Amérique du Nord. Les passagers paieront à peu près le même tarif pour les trajets en taxi que pour les trajets Uber X...