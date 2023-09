Wall Street dans le vert, Arm Holdings décolle !

(Boursier.com) — Wall Street s'est affiché en nette hausse jeudi alors que le dossier Arm Holdings a occupé une bonne partie des discussions de la séance, en tant "qu'IPO de l'année". Le S&P 500 gagne 0,84% à 4.505 pts, le Dow Jones monte de 0,96% à 34.907 pts et le Nasdaq prend 0,81% à 13.926 pts. La journée était riche en données économiques outre-Atlantique, avec une résistance confirmée de la consommation et de l'emploi... Les opérateurs ont donc suivi avec attention l'introduction en bourse d'Arm Holdings sur le Nasdaq qui a décollé de 24,7% à 63,59$.

Sur le Nymex, le baril de brut WTI s'est encore avancé de 2% supplémentaire à 90,90$. Le Brent de la mer du Nord dépasse désormais les 93$. L'indice dollar s'accorde 0,4% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro recule à 1,0650/$ après les annonces de la BCE qui a de nouveau relevé ses taux jeudi mais prépare visiblement une pause...

Les ventes de détail aux États-Unis pour le mois d'août 2023 ont surpris par leur vigueur, avec une progression de 0,6% en comparaison du mois antérieur contre +0,1% de consensus FactSet, et une hausse de 0,6% également hors automobile contre +0,4% attendu. Hors automobile et essence, toutefois, la hausse n'est plus que de 0,2%, contre 0,3% de consensus FactSet et 0,1% pour Bloomberg, ce qui montre le fort impact de l'essence. Les données révisées - en baisse - du mois de juillet font ressortir une progression de 0,5% des ventes de détail par rapport au mois antérieur, une progression de 0,7% hors automobile et un gain de 0,7% hors automobile et essence.

Du côté des prix à la production, l'indice du mois d'août a affiché une progression supérieure aux attentes de 0,7% en comparaison du mois antérieur, contre +0,4% de consensus. La progression sur un an atteint 1,6% contre 1,2% de consensus FactSet. Hors alimentation et énergie, l'indice des prix à la production avance de 0,2% en comparaison du mois précédent, en ligne avec le consensus, et de 2,2% sur un an.

Les inscriptions hebdomadaires au chômage pour la semaine close au 9 septembre, qui viennent d'être également publiées par le Département au Travail, se sont établies au nombre de 220.000, contre un consensus de 226.000 mesuré par FactSet et un niveau de 217.000 une semaine avant, en lecture révisée. La moyenne à quatre semaines s'établit à 224.500 contre 229.500 une semaine plus tôt.

Les stocks des entreprises américaines pour le mois de juillet 2023 sont ressortis quasiment inchangés d'un mois sur l'autre, selon le rapport du jour, alors que le consensus des analystes mesuré par FactSet était situé à +0,05%. Un mois plus tôt, ces stocks s'étaient déjà affichés stables par rapport au mois précédent.

La Banque centrale européenne a finalement choisi de rehausser ses taux pour la dixième fois consécutive ce jeudi, portant son taux de dépôt à 4%, le niveau le plus élevé depuis le lancement de l'euro en 1999... Cette hausse des taux reflète l'évaluation des perspectives d'inflation du Conseil des gouverneurs, compte tenu des données économiques et financières, de la dynamique de l'inflation sous-jacente et de la force de la transmission de la politique monétaire. Les projections macroéconomiques de septembre établies par les services de la BCE pour la zone euro tablent sur une inflation moyenne de 5,6% en 2023, 3,2% en 2024 et 2,1% en 2025. Cela représente une révision à la hausse pour 2023 et 2024 et une révision à la baisse pour 2025. La révision à la hausse pour 2023 et 2024 reflète essentiellement une trajectoire plus élevée des prix de l'énergie.

Les tensions sous-jacentes sur les prix restent fortes, même si la plupart des indicateurs ont commencé à se modérer. Les services de la BCE ont légèrement révisé à la baisse la trajectoire projetée de l'inflation hors énergie et produits alimentaires, à 5,1% en moyenne en 2023, 2,9% en 2024 et 2,2% en 2025. La transmission des précédentes hausses des taux décidées par le Conseil des gouverneurs demeure vigoureuse. Les conditions de financement se sont encore resserrées, freinant de plus en plus la demande, ce qui constitue un élément important pour ramener l'inflation au niveau de l'objectif.

Eu égard à l'incidence croissante de ce resserrement monétaire sur la demande intérieure et au ralentissement du commerce international, les services de la BCE ont sensiblement révisé à la baisse leurs projections de croissance économique. Ils s'attendent désormais à une croissance économique dans la zone euro de 0,7% en 2023, 1,0% en 2024 et 1,5% en 2025, contre respectivement 0,9%, 1,5% et 1,6%.

Sur la base de son évaluation actuelle, le Conseil des gouverneurs considère que les taux d'intérêt directeurs de la BCE ont atteint des niveaux qui, maintenus pendant une durée suffisamment longue, contribueront fortement au retour au plus tôt de l'inflation au niveau de l'objectif. Les futures décisions du Conseil des gouverneurs feront en sorte que les taux d'intérêt directeurs de la BCE soient fixés à des niveaux suffisamment restrictifs, aussi longtemps que nécessaire. Le Conseil des gouverneurs maintiendra une approche s'appuyant sur les données pour déterminer de manière appropriée le degré et la durée de cette orientation restrictive. Plus particulièrement, les décisions du Conseil des gouverneurs relatives aux taux d'intérêt seront fondées sur son évaluation des perspectives d'inflation compte tenu des données économiques et financières, de la dynamique de l'inflation sous-jacente et de la force de la transmission de la politique monétaire.

Le Conseil des gouverneurs a décidé d'augmenter les trois taux d'intérêt directeurs de la BCE de 25 points de base. Dès lors, les taux d'intérêt des opérations principales de refinancement, de la facilité de prêt marginal et de la facilité de dépôt seront relevés à respectivement 4,50%, 4,75% et 4,00% à compter du 20 septembre prochain.

Si certains membres auraient préféré faire une pause, Christine Lagarde, dirigeante de la BCE, a souligné que une solide majorité était d'accord avec la décision du jour. C. Lagarde précise que les décideurs politiques ont dû gérer de nombreuses données provenant du personnel de la BCE avant de prendre la décision d'aujourd'hui. Ils ont fini par partager l'analyse sur le PIB et l'inflation, mais certains n'ont pas tous tiré les mêmes conclusions. La dirigeante rappelle également que la BCE reste dépendante des données' et qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que les taux de la BCE soient à un pic. "Le niveau et la durée comptent", indique C. Lagarde en référence aux taux, même si l'accent sera mis sur la durée, compte tenu de la formulation d'aujourd'hui. "Mais cela ne veut pas dire - parce que nous ne pouvons pas le dire maintenant - que nous sommes au sommet".

Du côté de la Fed, JP Morgan Chase ou Citi ont indiqué qu'ils s'attendaient comme la plupart des observateurs à une pause monétaire la semaine prochaine, à l'issue de la réunion des 19 et 20 septembre... L'outil FedWatch du CME Group montre un probabilité de 97% de statu quo le 20 septembre, mais un durcissement d'un quart de point n'est en revanche pas à exclure le 1er novembre à l'issue de la réunion suivante, avec une probabilité évaluée à 32%.

Les valeurs

Arm Holdings, le concepteur de puces britannique contrôlé par le Japonais SoftBank, a déboulé à New York, en hausse de 24,7% à 63,59$. Le groupe a résisté à la tentation de pricer son introduction en bourse sur le Nasdaq au-dessus de la fourchette indicative, se contentant du haut de fourchette à 51$ par action... Cela a permis à SoftBank de lever 4,87 milliards de dollars, sur la base des 95,5 millions de titres proposés. Le Japonais conserve plus de 90% du capital. Il s'agit de la plus grosse "IPO" de l'année sur la place américaine.

SoftBank fait plutôt une bonne opération, après avoir sorti le dossier de la cote pour 32 milliards de dollars il y a 7 ans déjà. Rappelons aussi qu'un deal de 40 milliards de dollars pour le rachat d'Arm par Nvidia avait échoué, abandonné l'an dernier du fait de l'opposition des régulateurs.

Arm a attiré plusieurs de ses principaux clients comme investisseurs clés de son introduction en bourse, notamment Apple, Nvidia, Alphabet, Advanced Micro Devices, Intel et Samsung Electronics. La faible demande mobile en période de ralentissement a entraîné une stagnation des revenus d'Arm, avec des ventes globales de 2,68 milliards de dollars au cours des 12 mois se terminant fin mars, contre 2,7 milliards de dollars pour la période précédente. Néanmoins, Arm a déclaré la semaine dernière à des investisseurs potentiels à New York que le marché du cloud computing, dont il ne détient qu'une part de 10%, devrait croître à un taux annuel de 17% jusqu'en 2025, avec l'IA notamment. Le marché automobile devrait connaître une croissance de 16%. Arm a également déclaré aux investisseurs que ses redevances s'accumulaient. Les revenus des redevances se sont élevés à 1,68 milliard de dollars au cours du dernier exercice financier, contre 1,56 milliard de dollars un an auparavant. Bloomberg cite par ailleurs des investisseurs, ayant refusé d'être identifiés, selon lesquels le directeur général d'Arm, Rene Haas, a souligné aussi l'impact fort des hausses de prix. Haas envisagerait une poursuite de la croissance robuste sur l'exercice 2026, avec une croissance 'dans le haut de la dizaine' (16 à 19% environ).

AMC (+3,4%), la chaîne américaine de cinémas a indiqué avoir levé 325 millions de dollars par une offre de titres ATM (vendus sur le marché) à un cours moyen de 8,14$. Le groupe, qui croule sous une dette massive, dilue donc une fois de plus ses actionnaires. Les produits bruts engrangés doivent servir à "renforcer notre capacité à survivre puis prospérer", lance Adam Aron, le directeur général de l'affaire. L'offre avait débuté le 6 septembre et un peu à la manière d'une copieuse tranche OCA, a fait plonger AMC de 40% supplémentaires sur la période. Le titre perd les trois quarts de sa valeur depuis le début de l'année et 90% sur un an. L'ex-'meme stock' lutte donc toujours pour restaurer sa situation de bilan, dans un contexte pourtant favorable avec "l'effet Taylor Swift", et suite aux succès au box office de Barbie ou Oppenheimer.

Alphabet (+1%), la maison-mère du Californien Google licencierait des centaines de personnes à travers ses équipes mondiales de recrutement, rapporte Semafor. Alors que les embauches chez le géant de l'Internet continuent de ralentir, le groupe a refusé de préciser à Semafor quel pourcentage de ses effectifs de recrutement avait été touché, mais a déclaré prévoir d'en conserver "une majorité significative". Les travailleurs licenciés ont commencé à apprendre que leurs rôles avaient été supprimés plus tôt dans la journée, selon des publications sur les réseaux sociaux relayées par le site d'information. "Le volume des demandes adressées à nos recruteurs a diminué", a déclaré la porte-parole de Google, citée par Semafor.

AT&T (+3%). Le directeur financier de l'opérateur télécom américain, Pascal Desroches, a indiqué lors d'une conférence ce jeudi que le groupe anticipait une génération de free cash flow du troisième trimestre allant de 4,5 à 5 milliards de dollars.

General Motors (stable), Ford (-0,1%) et Stellantis restent sous surveillance, alors que l'impasse sur les négociations salariales avec le syndicat industriel américain, l'UAW, pourrait déboucher sur un grève visant une série de sites US. Les négociations avaient débuté en juillet, mais les parties ne parviennent pas à trouver de terrain d'entente...