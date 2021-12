Wall Street dans le vert après l'inflation ; Oracle et Broadcom flambent

(Boursier.com) — La cote américaine se redresse légèrement ce vendredi, suite aux chiffres de l'inflation, qui ressortent en ligne avec les attentes... et au plus haut de près de 40 ans. Le DJIA avance de 0,16% à 35.813 pts et le S&P 500 de 0,32% à 4.682 pts, tandis que le Nasdaq grappille 0,05% à 15.526 pts. Le baril de brut WTI progresse de 1,1% vers les 72$ sur le Nymex. L'once d'or s'accorde 0,4% à 1.785$. L'indice dollar se tasse de 0,1% face à un panier de devises. Le bitcoin cède 0,9% vers les 48.000$.

L'indice américain des prix à la consommation du mois de novembre 2021 est ressorti en augmentation de 0,8% en comparaison du mois antérieur contre 0,7% de consensus. Il grimpe de 6,8% en glissement annuel, en ligne avec les attentes, et au plus haut depuis 1982. Hors alimentaire et énergie, le CPI progresse de 0,5% par rapport au mois d'octobre et de 4,9% sur un an, conformément aux anticipations des économistes.

La réaction initiale des marchés est donc plutôt positive face à ces chiffres "conformes" mais historiquement très élevés. Jerome Powell et de nombreux responsables de la Fed envisagent désormais une accélération du 'tapering', levée progressive des achats mensuels d'actifs obligataires de la banque centrale, accélération qui pourrait être officialisée la semaine prochaine, à l'issue de la réunion FOMC des 14 et 15 décembre. Powell, ainsi que la Secrétaire au Trésor Janet Yellen, ont rappelons-le indiqué tout récemment que le terme "transitoire" appliqué à l'inflation n'était très probablement plus adapté.

L'indice préliminaire du sentiment des consommateurs pour le mois de décembre, mesuré par l'Université du Michigan, sera connu à 16 heures (consensus 67). Pour finir, la balance budgétaire américaine pour le mois de novembre sera révélée à 20 heures (consensus FactSet de 188 milliards de dollars de déficit).

Les valeurs

Tesla plongeait de 6,1% hier soir à Wall Street en direction des 1.000$ et cède encore 1% environ ce jour. L'humour d'Elon Musk, CEO du constructeur de véhicules électriques, sur le réseau social Twitter, n'est pas forcément du goût de tous les investisseurs. "Je pense à quitter mes emplois et devenir un influenceur à temps plein, wdyt (qu'en pensez-vous ?)", a ainsi tweeté le fantasque milliardaire. "Peut-être que je le ferai", a ajouté Musk, en réponse à un internaute lui suggérant de "faire un onlyfans". Évidemment, certains ont rapidement repris l'information en évoquant un départ de Musk, ce qui a suscité son hilarité.

En principe, Musk ne devrait pas, en effet, quitter Tesla ou SpaceX de sitôt. Il vantait d'ailleurs il y a quelques heures, plus sérieusement, l'incroyable travail des équipes de Tesla en Chine.

De plus, si les ventes d'actions Tesla d'Elon Musk ces derniers jours ont pu inquiéter quelque peu les opérateurs les plus fébriles, elles se chiffrent au total à un peu plus de 11 millions de titres pour 11,8 milliards de dollars (dont environ 934.000 hier pour 963 M$) depuis le sondage Twitter dans lequel le milliardaire avait soumis l'idée de céder 10% de ses parts, alors que dans le même temps, peu ont noté que Musk avait exercé des options portant sur 12,83 millions d'actions, donc plus qu'il n'en a vendu !

Oracle bondit de 13% à Wall Street. Pour le deuxième trimestre fiscal 2022, le groupe désormais basé à Austin, au Texas, a affiché une perte nette de 1,25 milliard de dollars et 46 cents par titre, contre un profit net de 2,44 milliards de dollars et 80 cents par action sur la période correspondante de l'an dernier. Les revenus ont totalisé 10,36 milliards de dollars, en croissance de 6% en glissement annuel. Les résultats GAAP ont été affectés négativement par le paiement d'un jugement lié à un différend vieux de dix ans concernant l'emploi de l'ancien DG Mark Hurd. Ce paiement a entraîné une perte d'exploitation au deuxième trimestre pour 824 millions de dollars et une perte par action de 0,46$. Le bénéfice d'exploitation ajusté du deuxième trimestre a augmenté en fait de 6% à 4,9 milliards de dollars et le bénéfice ajusté par action de 14% à 1,21$. Le consensus FactSet était de 1,11$ de bpa ajusté pour 10,2 milliards de dollars de recettes.

Ces bons résultats sont dus à la croissance de 22% des activités cloud d'infrastructure et d'applications, qui approchent les 11 milliards de dollars de chiffre d'affaires annualisé (2,7 Mds$ sur la période trimestrielle close).

En outre, le groupe dirigé par Safra Catz a renforcé l'autorisation de rachat d'actions de 10 milliards de dollars et déclaré un dividende cash trimestriel de 32 cents par action ordinaire.

Costco Wholesale (+5%), le groupe américain de distribution, a annoncé pour son premier trimestre fiscal un bénéfice ajusté par action de 2,97$, contre un consensus de 2,59$ et un niveau de 2,29$ un an plus tôt. Les revenus du groupe sur la période close en novembre ont été de 50,36 milliards de dollars, dépassant d'environ 1% le consensus, contre 43,2 milliards de dollars sur la période comparable de l'an dernier. Le groupe adopte toutefois un ton assez prudent concernant la saison des fêtes de fin d'année, du fait des perturbations de la chaîne d'approvisionnement qui pourraient limiter la disponibilité de certains produits saisonniers.

Lululemon (-2%), le spécialiste canadien de l'habillement sportif et en particulier de celui destiné au yoga, perd du terrain avant bourse à Wall Street ce vendredi au lendemain de sa publication trimestrielle. Pour son troisième trimestre fiscal, le groupe a pourtant dégagé un bénéfice ajusté par action de 1,62$ à comparer à un consensus voisin de 1,4$ et à un niveau de 1,16$ un an plus tôt. Les revenus sur ce trimestre clos en octobre ont été de 1,45 milliard de dollars, contre 1,12 milliard un an auparavant et 1,44 milliard de consensus. "LULU" prévient d'un risque d'impact des nouveaux variants du Covid-19 sur la demande, mais se permet toutefois de relever sa guidance de revenus pour l'exercice entre 6,25 et 6,29 milliards.

Intel (stable). Le directeur général du groupe, Pat Gelsinger, rencontrera des dirigeants de TSMC la semaine prochaine, indique Bloomberg. Des personnes familières avec ses plans disent qu'à l'occasion d'un voyage à Taïwan et en Malaisie pour des entretiens sur la fabrication asiatique, Gelsinger s'entretiendrait donc avec des "dirigeants" non identifiés de Taiwan Semiconductor. L'article note que Gelsinger n'a pas encore voyagé en Asie en tant que DG d'Intel, et qu'il devra trouver un équilibre entre le besoin d'Intel d'utiliser TSMC en tant que sous-traitant et l'ambition du groupe de concurrencer ce même TSMC en tant que fonderie.

Meta (-1%) transfère son groupe d'IA dans son unité Reality Labs. The Information rapporte ainsi que Meta, ex-Facebook, aurait confirmé que l'équipe d'intelligence artificielle, qui était chargée de trouver du contenu 'nuisible' sur Facebook, se concentrerait désormais sur le fameux metaverse, et serait intégrée au sein de l'unité Meta développant produits AR et VR de l'entreprise. The Information rapporte que le recentrage de l'équipe pourrait aider Meta à lutter contre les contenus problématiques dans les applications liées au casque Quest de réalité virtuelle.

Broadcom (+7%). Le concepteur de semi-conducteurs table sur de solides revenus pour le premier trimestre et dévoile par ailleurs un programme de rachat d'actions de 10 milliards de dollars. Le groupe dit anticiper une robuste demande provenant des entreprises de cloud computing. Il dope son dividende de 14% à 4,1$. Sur ce quatrième trimestre fiscal, le bénéfice ajusté par action a été de 7,81$, contre 7,75$ de consensus et 6,35$ un an avant. Les revenus ont été de 7,41 milliards, contre 6,47 milliards un an plus tôt.