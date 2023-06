Wall Street dans le rouge, en attendant Jerome Powell

(Boursier.com) — Wall Street consolide encore avant bourse ce mardi, en attendant les interventions de Jerome Powell devant le Congrès demain et jeudi. Le S&P 500 abandonne 0,3% en pré-séance ce jour, le Dow Jones 0,3% également et le Nasdaq 0,2%. Sur le Nymex, le baril de brut WTI perd 1,1% à 71,1$. L'once d'or cède 0,6% à 1.960$. L'indice dollar se stabilise quant à lui face à un panier de devises de référence.

Les marchés boursiers américains étaient fermés hier lundi pour observer 'Juneteenth', nouveau jour férié fédéral, s'ajoutant à la liste des jours fériés du marché qui comprend également le jour de Thanksgiving et le jour de Noël, la journée de Martin Luther King, Jr, l'anniversaire de Washington, le Memorial Day (...). Ce jour férié constitue un symbole de l'émancipation des esclaves afro-américains et correspond à l'annonce par le général Gordon Granger, le 19 juin 1865, au Texas, d'ordres fédéraux libérant les esclaves du Texas.

Dans l'actualité économique cette semaine à Wall Street, les opérateurs suivaient hier l'indice du marché immobilier américain de la National Association of Home Builders pour le mois de juin. Ce dernier ressortait à 55, contre un consensus de 50 et un niveau de 50 également un mois avant.

Selon le rapport du jour ce mardi aux États-Unis, les mises en chantier de logements pour le mois de mai 2023 sont ressorties sur un rythme de 1,631 million d'unités, contre 1,4 million de consensus et 1,34 million pour la lecture révisée du mois antérieur. Les permis de construire se sont quant à eux établis sur un rythme de 1,491 million d'unités, contre 1,41 million de consensus et 1,417 million un mois plus tôt.

Demain mercredi, la Fed sera en force avec des interventions de Loretta Mester, Austan Goolsbee, Philip Jefferson, Lisa Cook, et surtout de son président Jerome Powell - qui livrera son témoignage 'semi-annuel' sur la politique monétaire au Congrès, devant le Comité des services financiers de la Chambre des représentants. Powell interviendra aussi jeudi, devant le Comité bancaire du Sénat.

Selon l'outil FedWatch en temps réel du CME Group, la plus forte probabilité (74%) pour la prochaine réunion monétaire de la banque centrale américaine, celle des 25 et 26 juillet, est d'une hausse de 25 points de base du taux des fed funds entre 5,25 et 5,5%. Lors de la précédente réunion, la Fed avait choisi de marquer une pause en laissant ses taux inchangés entre 5 et 5,25%, afin d'observer l'impact des mesures antérieures de durcissement monétaire accéléré. Il n'est pas certain que les interventions de Powell cette semaine fournissent des éléments déterminants, son discours étant peu susceptible d'avoir évolué en quelques jours. Plus tôt ce mois, le leader de la Fed a exclu tout assouplissement monétaire cette année, alors que le 'dot plot', présentation sous forme de graphique à points des anticipations des membres de la banque, montrait l'hypothèse de deux hausses de taux supplémentaires d'ici la fin de l'année.

Jeudi également, les investisseurs suivront notamment les inscriptions US au chômage, l'indice d'activité nationale de la Fed de Chicago, la balance des comptes courants, les reventes de logements existants, l'indice des indicateurs avancés, le rapport hebdomadaire sur les stocks pétroliers domestiques américains, et enfin l'indice manufacturier de la Fed de Dallas. L'indice flash PMI composite américain sera communiqué vendredi. Enfin, Loretta Mester de la Fed intervient aussi jeudi et vendredi.

Dans l'actualité des entreprises américaines cette semaine, FedEx publie ce soir ses derniers résultats financiers trimestriels, KB Home annonce mercredi soir, et Accenture jeudi soir. Darden Restaurants et FactSet publient également jeudi, avant l'ouverture. A noter également, l'assemblée générale des actionnaires de Nvidia, qui se tient ici encore jeudi.

Ailleurs dans le monde, les investisseurs ont été quelque peu déçus ce matin des annonces de la banque centrale chinoise. Pékin a abaissé ce mardi deux taux d'intérêt de référence pour la première fois en dix mois, mais ce soutien économique a été jugé un peu timoré par certains observateurs. La Banque populaire de Chine a fixé son taux préférentiel de prêt à un an à 3,55% contre 3,65% et le taux à cinq ans, référence pour les prêts hypothécaires, a lui aussi été réduit de dix points de base à 4,20%. Une enquête Reuters montre que les analystes attendaient pour certains des baisses de taux un peu plus significatives.

Les valeurs

Adobe. L'accord d'Adobe pour acquérir Figma devrait faire l'objet d'une enquête antitrust prolongée de l'UE, selon le Financial Times. Des personnes ayant une connaissance directe de cette décision ont déclaré au FT que les autorités de l'UE se préparaient à lancer une enquête détaillée de "phase 2" sur l'acquisition plus tard cette année, inquiète que l'accord ne représente une "acquisition meurtrière", qui se produit lorsqu'une grande entreprise achète un plus petit concurrent pour se débarrasser de la concurrence. Les personnes connaissant la défense d'Adobe affirment que la société soutiendra qu'Adobe et Figma opèrent sur des marchés distincts, bien que des personnes proches du processus notent qu'une enquête approfondie pourrait encore être évitée si Adobe fournit des preuves convaincantes pour remédier aux préoccupations de l'UE dans les prochains mois.

Alibaba remanie sa direction, l'actuel vice-président Joseph Tsai prenant la relève du président du conseil Daniel Zhang, tandis que le dirigeant de son unité domestique chinoise de commerce électronique a été nommé DG. Le vice-président exécutif Joseph Tsai, proche du cofondateur milliardaire Jack Ma, prendra donc le poste de Zhang en tant que président du conseil d'administration. Eddie Yongming Wu, actuellement président des principales divisions de commerce en ligne Taobao et Tmall d'Alibaba, prendra la relève en tant que directeur général (CEO) de la société chinoise cotée à Wall Street. Le départ surprise de Zhang intervient après qu'Alibaba a annoncé une restructuration en six activités pour essayer de stimuler la croissance et créer des leaders autonomes, du cloud, de la logistique ou du commerce international. Le groupe avait donc déjà dévoilé sa stratégie pour relancer sa croissance, après trois trimestres consécutifs de croissance à un chiffre de ses revenus, renforçant les inquiétudes relatives à la reprise des dépenses de consommation en Chine...

Intel, le géant américain des microprocesseurs, poursuit son offensive en Allemagne. Selon Bloomberg, l'Allemagne et Intel ont conclu un accord pour que la société américaine reçoive un ensemble de subventions élargi d'une valeur d'environ 10 milliards d'euros (10,9 milliards de dollars) pour une usine de semi-conducteurs dans l'ancien Est communiste. Intel a confirmé l'accord hier sans fournir de montant précis pour l'aide financière. Le groupe californien a déclaré qu'il prévoyait d'investir environ 30 milliards d'euros - près de 33 milliards de dollars - dans le site de fabrication de pointe situé à Magdebourg, qui, selon le chancelier Olaf Scholz, représente "le plus grand investissement direct étranger de l'histoire allemande". Intel avait acquis le terrain pour ce projet en novembre 2022 et avait initialement accepté de construire l'installation avec 6,8 milliards d'euros d'aide gouvernementale, mais avait reporté le début de la construction en raison du contexte économique.

Le package amélioré convenu comprend des aides traditionnelles sous forme de subventions financières ainsi que des plafonds de prix sur l'énergie, indiquent les sources de Bloomberg. L'Allemagne couvrirait donc un tiers du coût du projet, le gouvernement allemand ayant fait état d'un montant de 9,9 milliards d'euros confirmant les informations de Bloomberg. Intel a déclaré pour sa part que le site devrait créer 7.000 emplois de construction au cours de la phase de construction initiale, ainsi qu'environ 3.000 emplois permanents dans le domaine de la haute technologie et des dizaines de milliers de postes supplémentaires dans tout l'écosystème industriel. Ce projet allemand baptisé 'Silicon Junction' renforce encore les capacités du groupe, avec également les installations d'Intel en Irlande et en Pologne.

VF Corp, la maison-mère de The North Face, Timberland, Vans ou Supreme, a nommé Bracken Darrell, ancien dirigeant de Logitech, au poste de directeur général. Darrell rejoindra ainsi VF Corporation après 10 ans à la tête de Logitech International. Il prendra ses fonctions le 17 juillet. Benno Dorer, qui était président et directeur général par intérim de VF depuis le 5 décembre 2022 et membre du conseil d'administration depuis 2017, restera membre du conseil. Richard Carucci, administrateur de VF depuis 2009 et président par intérim du conseil d'administration pendant la récente période de transition à la direction, a été nommé président du conseil d'administration de VF.

Boeing. Avolon, la société internationale de leasing d'avions, a passé une commande ferme de 40 B737 MAX au salon du Bourget. Cette commande était auparavant attribuée à un client non identifié dans le carnet de l'avionneur américain. Par ailleurs, Air Algérie va acquérir huit 737-9 auprès de Boeing. La compagnie aérienne algérienne profite de la tenue du salon du Bourget pour également dévoiler un protocole d'accord pour deux 737-800 Boeing Converted Freighters (BCF) afin de répondre à la demande croissante de fret dans la région. Boeing et China Airlines ont quant à eux finalisé une commande portant sur huit 787-9 Dreamliners au salon du Bourget. Cette commande ferme, qui était précédemment attribuée à un client non identifié dans le carnet de l'avionneur, fait suite à la toute première commande de la compagnie chinoise pour 16 B787-9 annoncée l'année dernière.

Enfin et surtout, Boeing et Air India ont finalisé la méga-commande de la compagnie indienne dévoilée en février dernier. Dans le cadre de cet accord bouclé au salon du Bourget, Air India va acquérir 190 B737 MAX, 20 B787 Dreamliner et 10 B777X. Le transporteur dispose également d'options sur 50 B737 MAX et 20 B787 Dreamliners, pour ce qui constitue la plus importante commande de l'histoire de Boeing en Asie du Sud. Le contrat est évalué à 34 milliards de dollars au prix catalogue et dépasse les 45 Mds$ en prenant en compte les options.

Lazard bondit avant bourse à Wall Street, après que le Financial Times a rapporté que le fonds souverain d'Abou Dabi, l'ADQ, avait lancé des pourparlers plus tôt cette année pour s'offrir la banque d'investissement. Le DG récemment nommé de l'entreprise, Pater Orszag, aurait quant à lui pour mission de "secouer Lazard" suite à l'échec des pourparlers avec l'ADQ. Les discussions auraient achoppé sur la question de l'indépendance opérationnelle.

Gannett, le géant américain de la presse, éditeur notamment d'USA Today, poursuit Google (Alphabet) en justice, accusant le colosse californien de l'Internet d'enfreindre la loi fédérale antitrust en tentant de monopoliser le marché de la publicité en ligne. Gannett a porté plainte devant le tribunal fédéral de Manhattan. Le groupe explique que les médias souffrent du fait que Google et Alphabet monopolisent les outils d'achat et de vente de publicités en ligne. Le groupe de presse affirme que cela oblige les éditeurs à vendre plus d'espace publicitaire à Google à des prix déprimés, ce qui entraîne une baisse considérable des revenus pour les éditeurs et les rivaux dans la technologie publicitaire, alors que dans le même temps, Google engrange "des profits de monopole exorbitants".

Alphabet. Google mènerait des pourparlers initiaux avec des fournisseurs pour produire des téléphones Pixel en Inde, indique Bloomberg. Des sources de l'agence précisent que ces fournisseurs comprennent Dixon Technologies, Lava International et la filiale locale de Foxconn Technology Group, Bharat FIH.

Nike cède du terrain après un avis très prudent de Morgan Stanley. Le broker s'inquiète du fléchissement de la demande en Europe et en Amérique du Nord, qui pourrait faire gonfler les stocks du fabricant de chaussures de sport et affecter ses résultats.