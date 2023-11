Wall Street dans le rouge avec Moody's

(Boursier.com) — Wall Street est orienté légèrement dans le rouge pour l'heure ce lundi, suite à l'abaissement de la perspective de la notation triple A des Etats-Unis par l'agence Moody's, annoncé vendredi soir après une clôture en forte hausse des indices. La prudence prévaut pour l'heure ce jour, avant une belle série de statistiques et quelques nouvelles publications trimestrielles en cette fin de saison. Boeing se distingue tout de même après de belles commandes... Le S&P 500 cède 0,27% à 4.403 pts, le Dow Jones 0,02% à 34.275 pts et le Nasdaq 0,39% à 13.745 pts. Sur le Nymex, le baril de brut WTI gagne 0,7% à 77,7$. L'once d'or prend 0,1% à 1.940$. L'indice dollar se stabilise face à un panier de devises de référence.

Sur les marchés obligataires, le rendement du T-Bond à 2 ans s'établit à 5,06%, contre 4,67% pour le 10 ans et 4,78% pour le 30 ans.

Sur le front économique, la balance budgétaire américaine sera connue dans la soirée ce lundi à 20 heures. Le premier grand rendez-vous économique de la semaine sera pour demain mardi, avec à 14h30 l'indice des prix à la consommation du mois d'octobre (consensus FactSet +0,1% en comparaison du mois antérieur et +3,3% sur un an, +0,3% et +4,1% hors alimentaire et énergie). L'indice des prix à la production suivra mercredi, accompagné des ventes de détail et de l'indice Empire State de la Fed de New York. Les stocks des entreprises, l'indice des anticipations d'inflation de la Fed d'Atlanta, ainsi que le rapport hebdomadaire sur les stocks pétroliers domestiques américains, seront aussi connus mercredi. Jeudi, les opérateurs suivront les inscriptions hebdomadaires au chômage, l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie, les prix à l'import et à l'export, la production industrielle, l'indice du marché immobilier américain et l'indice manufacturier de la Fed de Kansas City. Enfin, les mises en chantier de logements et permis de construire seront annoncés vendredi.

Les responsables de la Fed sont encore nombreux à s'exprimer cette semaine. La gouverneure Lisa Cook, qui avait récemment indiqué qu'elle surveillait de près les faiblesses des institutions financières non bancaires, alors que la politique de la banque centrale refroidit l'économie et conduit à un resserrement des conditions financières, s'exprime aujourd'hui. Cook ne commente toutefois pas ce lundi la politique monétaire ou économique. Loretta Mester et Austan Goolsbee interviennent mardi. Mester s'exprimera encore jeudi, comme John Williams. Austan Goolsbee et Mary Daly sont au programme vendredi.

L'agence de notation Moody's vient de revoir à négative sa perspective portant sur la notation des USA. Cette perspective était auparavant 'stable'. L'agence évoque les importants déficits fiscaux et les taux plus élevés. La décision de l'agence, qui pourrait ouvrir la voie à une dégradation de son triple A, a attiré les critiques de l'administration Biden. Rappelons que l'agence Fitch avait dégradé les Etats-Unis plus tôt cette année. Moody's mentionne de son côté une polarisation politique continue au Congrès qui accroît le risque que les législateurs américains ne soient pas en mesure de trouver un accord sur un plan fiscal. L'agence n'anticipe pas de réponse politique au problème actuel de la dette avant 2025, du fait du calendrier politique de l'an prochain.

Parmi les grandes agences, S&P affiche une note 'AA+' concernant les Etats-Unis depuis une douzaine d'années, tandis que Fitch a revu sa notation de 'AAA' à 'AA+' en août. Moody's a conservé pour l'heure son triple A, mais l'abaissement de la perspective signale une potentielle dégradation à moyen terme. L'agence reconnaît la solidité économique et de crédit des USA, mais s'interroge donc sur la résolution du problème de la dette. L'administration Biden a exprimé son désaccord face au changement de perspective de l'agence, soulignant pour sa part l'économie américaine toujours forte et le caractère d'actif sécure et liquide des titres gouvernementaux. La forte hausse des rendements du Trésor a accru la pression préexistante sur l'accessibilité de la dette américaine, a affirmé pour sa part Moody's. Un abaissement de la note exacerberait les inquiétudes budgétaires.

Dans l'actualité des entreprises, Tyson Foods a publié ses comptes trimestriels ce lundi, tandis que Home Depot, Tencent Music et Getty Images annoncent mardi. Cisco, TJX, Palo Alto Networks, Target, Copart et JD.com dévoilent leurs résultats mercredi. Walmart, Alibaba, Applied Materials, Ross Stores, Johnson Controls, Warner Music Group, Williams-Sonoma, Bath & Body Works, Gap et Macy's, publient jeudi. BJ's Wholesale annonce vendredi. La semaine sera donc marquée par les publications du compartiment de la distribution.

Les valeurs

Tyson Foods (+2%) a publié ce lundi, au titre de son quatrième trimestre fiscal, des revenus totalisant 13,35 milliards de dollars contre 13,74 milliards un an avant. La perte opérationnelle se situe à 463 millions de dollars, contre 766 millions de bénéfices un an plus tôt. Le profit opérationnel ajusté est de 236 millions de dollars, contre 823 millions un an auparavant. La perte par action part du groupe ressort à 1,31$ et le bénéfice ajusté par action s'établit à 37 cents. Le consensus était logé à 29 cents de bpa ajusté pour 13,73 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Le groupe alimentaire américain, victime de la faiblesse de la demande, rate donc le consensus de revenus. La guidance de chiffre d'affaires pour l'exercice juste entamé est également décevante, le géant des viandes emballées s'attendant à des ventes stables, comparées au CA de 52,9 milliards de dollars réalisé pour l'exercice 2023.

Walt Disney (stable). 'The Marvels', la dernière production Marvel de Disney mettant en scène les super-héroïnes Captain Marvel et Miss Marvel, n'a généré que 47 millions de dollars au box office nord-américain (US et Canada) durant son week-end de lancement, soit le plus faible premier week-end historique pour un film de l'univers cinématographique Marvel. Bloomberg croit savoir que le studio envisageait pour sa part 60 millions de dollars de recettes. Dans le monde, le film a généré des recettes de lancement de 110 millions de dollars. Marvel Studios compte plus d'une trentaine de films à son actif qui ont rapporté 30 milliards de dollars de recettes cumulées, et ce depuis l'Iron Man de 2008.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (-1%) a annoncé son premier mois de croissance des ventes depuis février, alimentant l'espoir d'une reprise du marché des 'puces'. Le leader de la fonderie de semiconducteurs sur commande a enregistré ainsi une progression de 15,7% de son chiffre d'affaires mensuel à 243 milliards de dollars taïwanais, environ 7,5 milliards de dollars en octobre, soit sa première croissance en glissement annuel depuis février. Le chiffre d'affaires à 10 mois a baissé de 3,7%. Le directeur général du groupe, C.C. Wei, avait indiqué il y a un mois que TSMC s'attendait à ce que le marché des puces atteigne son plus bas "très bientôt", après un gros trou d'air post-Covid. Le boom de l'IA semble donc enfin relancer un peu l'activité, le groupe étant le principal fabricant de puces de Nvidia et d'Apple.

Boeing (+4%). Emirates vient de dévoiler son énorme commande de long-courriers auprès de Boeing. Le transporteur du Golfe profite de la première journée du Salon aéronautique de Dubaï pour annoncer l'achat de 90 777X, répartis entre 55 777X9 et 35 777X8. Au prix catalogue, le contrat atteint 52 milliards de dollars. Les transporteurs obtiennent néanmoins d'importants rabais lors de la signature de ce type d'accord. En outre, Emirates a mis à jour son carnet de commandes de 787 Dreamliner afin de mieux aligner ses capacités futures sur la demande. La compagnie va acquérir cinq 787 supplémentaires - ce qui porte son carnet de commandes de 787 à 35 unités - tout en convertissant 30 B787-9 en 20 B787-8 et 10 B787-10... SunExpress Airlines, coentreprise entre Turkish Airlines et Lufthansa, a annoncé une commande ferme de 45 Boeing 737 MAX avec des options et des droits d'achat pour 45 autres appareils du même type. Le directeur général, Max Kownatzki a souligné que la commande ferme portait sur 28 MAX 8 et 17 MAX 10.

Nvidia (+1%). Sam Altman, le patron d'OpenAI, startup soutenue par Microsoft (-1%) et à l'origine de ChatGPT, a indiqué que la crise déclenchée par la pénurie de puces nécessaires au fonctionnement d'outils d'IA s'atténuerait l'année prochaine avec l'arrivée de nouveaux produits rivaux de ceux de Nvidia - qui reste la référence du secteur. Le dirigeant d'OpenAI a déclaré au Financial Times qu'il s'attendait à ce que la pénurie s'atténue à mesure que les entreprises entrent sur le marché avec des offres rivales, face aux puces H100 de Nvidia. OpenAI est parvenu pour sa part à sécuriser les très coûteux GPU grâce au soutien financier de Microsoft, qui a injecté des milliards de dollars dans le concepteur de ChatGPT plus tôt cette année.

Alphabet (-1%), la maison-mère de Google, serait en pourparlers en vue d'un potentiel investissement de plusieurs centaines de millions de dollars dans la startup d'intelligence artificielle Character.AI, ont indiqué à l'agence Reuters deux sources ayant connaissance du sujet. Un tel investissement renforcerait le partenariat existant entre les deux firmes.

Ford (-1%). Des ouvriers de production du syndicat industriel de l'automobile, l'United Auto Workers, de l'usine d'assemblage de Louisville et des usines de camions du Kentucky, ont voté contre la proposition de contrat de quatre ans et demi. Des ouvriers qualifiés ont voté en faveur de l'accord de principe scellé il y a quelques jours entre le groupe et l'UAW.