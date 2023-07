Wall Street : dans le doute après la Fed...

(Boursier.com) — Wall Street était hésitant en clôture ce mercredi, après le relèvement sans surprise des taux de la Fed de 0,25 pt et des commentaires de son patron jugés un peu moins lisibles que prévu... Côté valeurs, Microsoft et Snap ont déçu, mais Alphabet et Boeing ont convaincu !... La prudence était malgré tout de mise en clôture : Le S&P 500 perd 0,02% à 4.566 pts. Le Dow Jones gagne 0,23% à 35.520 pts, mais le Nasdaq régresse de 0,12% à 14.127 pts.

Sur le Nymex, le baril de brut WTI reste ferme à 79,35$. Du côté des stocks pétroliers, le rapport du jour est marqué, pour la semaine close au 21 juillet, par une baisse de 0,6 million de barils des stocks de brut, un recul de 0,8 million de barils des stocks d'essence et un déclin de 0,2 MB des stocks de produits distillés.

L'euro pointe proche des 1,11/$.

La réunion de la Fed s'est donc soldée par un relèvement de 25 points de base du taux des 'fed funds', dans une fourchette allant de 5,25-5,50%. La Banque centrale européenne lui emboîtera le pas demain jeudi avec également une hausse attendue d'un quart de point de ses taux directeurs, ce qui porterait le taux de dépôt à 3,75%. Si un consensus se dégage pour envisager qu'il s'agit de la dernière hausse de taux de la Fed, le débat reste plus animé concernant la BCE...

Parmi les temps forts de la conférence de presse de Jerome Powell, ce dernier a estimé que la Fed devra maintenir ses taux d'intérêt élevés "pendant une période prolongée", cette dernière étant limitée dans ce qu'elle peut dire sur ses futures décisions en la matière, en raison de perspectives incertaines sur la politique monétaire, a expliqué le président de la banque centrale américaine. "Nous devons rester concentrés sur notre tâche et nous pensons que nous devrons maintenir la politique à des niveaux restrictifs pendant un certain temps, et nous devons être prêts à augmenter davantage les taux si nous pensons que c'est approprié", a-t-il souligné.

"Ce n'est pas un environnement dans lequel nous voulons fournir beaucoup d'éléments sur la 'forward guidance' concernant les décisions sur les taux futurs, et si les hausses de taux de la Fed seront à nouveau déterminées par l'état des données lors des prochaines réunions", a-t-il ajouté... Selon Powell, il est possible que la banque centrale opte en septembre pour une nouvelle hausse de ses taux d'intérêt ou qu'elle choisisse le statu quo. "Il est certainement possible que nous augmentions le taux des fonds fédéraux lors de la réunion de septembre si les données le justifient, et il est également possible que nous choisissions de rester stables lors de cette réunion", a-t-il poursuivi.

Jerome Powell a répété que la Fed prendrait ses décisions de politique monétaire "réunion après réunion", précisant qu'un large éventail de données serait pris en compte par la banque centrale lors de ses délibérations. Il a en revanche exclu une baisse des taux d'intérêt cette année... "Nous serons prêts à réduire les taux lorsque nous serons à l'aise, et ce ne sera pas cette année", a-t-il déclaré. "Mon scénario de base est que nous pourrons faire en sorte que l'inflation revienne vers notre objectif sans le type de ralentissement vraiment important qui entraîne des niveaux élevés de pertes d'emplois", a-t-il ajouté, précisant toutefois que cela était "loin d'être assuré".

Le patron de la Fed a indiqué les équipes de la banque centrale ne prévoyaient plus de récession aux Etats-Unis, ajoutant "avoir une chance" de ramener l'inflation à son objectif sans pertes d'emplois importantes. Il a toutefois prévenu qu'il restait "beaucoup à faire" pour assister à un atterrissage en douceur de l'économie. "

Les valeurs

Microsoft abandonne 3,7%. Le groupe de Redmond a certes dévoilé des comptes assez nettement supérieurs aux attentes de marché pour le trimestre clos, mais le ralentissement de croissance d'Azure et les perspectives encore difficilement mesurables dans l'intelligence artificielle semblent inciter les opérateurs à une certaine prudence, d'autant que le titre évoluait non loin de ses sommets historiques. Pour son quatrième trimestre fiscal, le groupe a affiché un bénéfice ajusté par action de 2,69$, contre un consensus de 2,54$ et un niveau de 2,23$ un an plus tôt. Les revenus ont été de 56,19 milliards de dollars sur le trimestre, à comparer aux 51,9 milliards de la période correspondante de l'exercice antérieur. La croissance du cloud a certes soutenu les résultats, mais elle ressort en ralentissement. De plus, le management indique que l'expansion des services dans l'intelligence artificielle aura un impact "graduel" sur les revenus, terme qui n'a visiblement pas été apprécié par les investisseurs les plus euphoriques. Quoi qu'il en soit, le bénéfice trimestriel dépasse les 20 milliards de dollars, tandis que les revenus totaux augmentent de 8,4% en glissement annuel et battent le consensus qui était de 55,5 milliards environ.

Satya Nadella, le directeur général de l'affaire, a indiqué que le groupe restait concentré sur la plateforme IA. Les marchés, qui étaient allés un peu vite en besogne, restent quant à eux quelque peu sur leur faim, alors que les efforts du groupe pour ajouter des fonctionnalités IA sur ses différents produits et notamment les services cloud, n'ont évidemment pas encore produit d'impact notable sur les résultats financiers. Le groupe software semble pourtant en pointe dans le domaine, après avoir investi des milliards de dollars dans OpenAI, concepteur du robot conversationnel le plus en vogue du moment, ChatGPT. Fort de cet investissement, le groupe a pris une certaine avance en développant différents outils et en lançant par exemple un chatbot Bing. Le groupe a aussi annoncé la semaine dernière que son logiciel de productivité IA Microsoft 365 Copilot serait proposé au prix de 30$ par utilisateur et par mois, ce qui avait alors propulsé la valeur au sommet. Microsoft a également lancé 'Bing Chat Enterprise', nouvel outil de chat offrant aux entreprises soucieuses de l'utilisation de l'IA générative davantage de protection et de contrôles de sécurité.

Alphabet a très agréablement surpris Wall Street, alors que les marchés n'attendaient il est vrai plus grand chose de la maison-mère de Google. Le titre s'enflamme de 5,7%. La forte performance du groupe dans la publicité digitale lui a permis de dépasser les attentes pour le deuxième trimestre, avec une croissance des revenus de 7% à 74,6 milliards de dollars, à comparer à un consensus de 72,8 milliards. Le bénéfice ajusté trimestriel par action a été de 1,44$, bien mieux que le consensus qui se situait à 1,32$. Un an plus tôt, ce bpa était de 1,21$. Le directeur général Sundar Pichai a aussi annoncé que Ruth Porat, directrice financière, allait prendre les fonctions de présidente et directrice des investissements d'Alphabet et de Google à partir du 1er septembre, tout en conservant ses fonctions de CFO tandis que la compagnie lui cherche un successeur.

Pour en revenir aux trimestriels, Alphabet a affiché une belle croissance de 9,9% sur le trimestre clos, alors que les revenus publicitaires se sont redressés de 3,3% à 58,1 milliards de dollars. Dans le détail, la recherche et les 'autres revenus' ont progressé de 4,8% à 42,6 milliards de dollars, alors que YouTube s'est amélioré de 4,5% à 7,67 milliards de dollars. Google cloud a aussi battu le consensus avec des ventes de plus de 8 milliards de dollars sur la période close. La meilleure surprise hier soir provenait sans doute de Google Cloud, avec une expansion solide de 28% des revenus, qui dépassent un consensus logé à 7,7 milliards de dollars environ. Alphabet est parvenu sur ce segment à maintenir pratiquement son taux de croissance du premier trimestre, là où Microsoft, par exemple, a ralenti avec Azure. Le retour de la croissance des revenus publicitaires constitue l'autre élément majeur sur cette période d'avril à juin. En effet, les revenus publicitaires avaient reculé légèrement à 54,5 milliards de dollars au premier trimestre, après un déclin de près de 4% sur le trimestre antérieur. Ces deux trimestres consécutifs de régression dans la "pub" constituaient une première depuis l'introduction du groupe à Wall Street en 2004...

Snap Inc s'effondre de 14,2%. Décidément, les publications trimestrielles de la maison-mère de Snapchat ne sont pas de tout repos. Le groupe a affiché hier des pertes pour son deuxième trimestre, et livré par ailleurs de maigres prévisions sur le troisième trimestre fiscal. La compétition avec les leaders américains de la "tech" dans la publicité en ligne s'avère donc toujours aussi difficile. Pour le deuxième trimestre clos fin juin, les revenus du groupe ont été de 1,07 milliard de dollars, à comparer à un consensus de 1,05 milliard et un niveau de 1,11 milliard un an plus tôt. Le groupe californien de Santa Monica ne voit pas de réelle amélioration au troisième trimestre, puisque ses ventes sont attendues entre 1,07 et 1,13 milliard de dollars sur la période, contre 1,13 milliard de consensus. Snap table sur 405 à 406 millions d'utilisateurs actifs quotidiens sur le troisième trimestre, ce qui ressort aussi un peu court en comparaison des estimations de brokers.

La perte nette trimestrielle demeure conséquente à 377 millions de dollars, contre 422 millions de dollars sur le trimestre antérieur. Le groupe met en avant sa génération de cash flow opérationnel, de 250 millions de dollars sur douze mois. Le free cash flow sur douze mois se monte à 81 millions de dollars. Néanmoins, l'Ebitda ajusté trimestriel est dans le rouge de 38 millions de dollars, et ce même cash flow opérationnel est négatif de 82 millions de dollars sur le trimestre clos, pour un free cash flow rouge de 119 millions de dollars.

Texas Instruments, géant des semi-conducteurs pour l'industrie de la téléphonie mobile, perd 5,4%. Les prévisions du groupe indiquent en effet que le ralentissement sectoriel devrait se poursuivre à court terme. Les revenus du troisième trimestre sont attendus entre 4,36 et 4,74 milliards de dollars, soit un milieu de fourchette inférieur aux anticipations moyennes des analystes. Le bénéfice par action est anticipé entre 1,68 et 1,92$ sur la période, soit ici encore une performance inférieure au consensus de place. Pour son deuxième trimestre, le groupe a affiché des revenus de 4,53 milliards de dollars, en déclin de 13% en glissement annuel, mais au-dessus des attentes de marché avec le segment automobile. Le bénéfice par action a été de 1,87$, contre 2,45$ un an plus tôt. Le groupe de Dallas souffre toujours de la faiblesse de la majeure partie de ses marchés finaux. Les annulations de commandes restent à des niveaux jugés élevés, alors que les clients réduisent leurs stocks afin de s'aligner sur la demande.

Visa (-0,6%) a publié hier soir pour son troisième trimestre fiscal, clos fin juin 2023, un bénéfice ajusté par action de 2,16$, en augmentation 7% en glissement annuel et supérieur au consensus, qui se situait à 2,12$. La croissance des bénéfices ressort toutefois inférieure à la tendance historique pour le groupe californien de San Francisco. Visa prévoit pour l'année des résultats en ligne avec les anticipations de Wall Street. Le groupe se montre assez prudent, alors que la progression des transactions internationales sur le trimestre clos, de 14%, est ressortie moins élevée que prévu. Le bénéfice net trimestriel a représenté 4,2 milliards de dollars, contre 3,4 milliards un an avant. Les volumes de paiements ont augmenté de 9% en glissement annuel. Les revenus ont totalisé 8,1 milliards de dollars, en croissance de 12% et au-dessus des prévisions de brokers.

Otis (+3,6%) a dépassé les anticipations de marché sur le deuxième trimestre. Le fabricant d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques a enregistré pour la période un bénéfice ajusté par action de 92 cents, à comparer à un consensus de 86 cents. Les revenus ont totalisé 3,72 milliards contre 3,58 milliards de consensus. Le groupe relève sa guidance de bénéfice ajusté annuel par action entre 3,45 et 3,50$, au-dessus des attentes de marché, alors que les revenus sont désormais anticipés entre 14 et 14,3 milliards de dollars. Pour le trimestre clos, les ventes se sont appréciées de 6,7%, avec une expansion organique de 9,5%. Le bénéfice ajusté par action a augmenté de 7% et le bpa GAAP de 18%. Le backlog ajusté a progressé de 5% à devises constantes. Les ventes annuelles sont attendues en hausse de 3,5 à 5,5% à devises constantes. Le free cash flow annuel est toujours anticipé entre 1,5 et 1,55 milliard de dollars. L'objectif annuel de rachat d'actions est porté à 800 millions de dollars.

Coca-Cola (+1,2%), le géant américain des soft drinks a publié pour son deuxième trimestre fiscal un volume unitaire stable, mais une croissance des revenus de 6% avec la hausse des prix. La croissance organique sur le trimestre atteint même 11%. Le bénéfice opérationnel progresse de 3% en comparaison de l'an dernier et de 15% hors effets de change. La marge opérationnelle ajustée grimpe à 31,6% contre 30,7% un an plus tôt. Le bénéfice par action augmente de 34% à 59 cents par titre en données consolidées, alors que le bpa ajusté progresse de 11% à 78 cents. Les revenus totalisent 12 milliards de dollars. Le consensus était de 72 cents de bénéfice trimestriel ajusté par action pour 11,8 milliards de dollars de revenus. Coca-Cola se permet aussi de rehausser ses prévisions de revenus et de bénéfices pour l'année, avec la demande résiliente et surtout l'augmentation des prix. Le prix moyen de vente a grimpé de 10% au second trimestre, compensant notamment le repli de 1% des volumes en Amérique du Nord. Le groupe envisage une croissance organique annuelle de 8 à 9%, contre 7 à 8% auparavant. Le bpa ajusté annuel est attendu en hausse de 5 à 6%.

Thermo Fisher Scientific (+0,6%), le leader américain du matériel de recherche et d'analyse a annoncé pour son deuxième trimestre fiscal des revenus de 10,7 milliards de dollars seulement (-3%), malgré une croissance organique de 2%. Le bénéfice GAAP dilué par action a été de 3,51$, pour un bpa ajusté de 5,15$. Le consensus était de 5,42$ de bpa ajusté trimestriel et 11 milliards de revenus. La déception l'emporte donc ce mercredi, pour ce trimestre clos début juillet 2023. Le groupe évoque un environnement macroéconomique plus difficile au deuxième trimestre.

Boeing (+8,7%) vient de dévoiler des comptes trimestriels supérieurs aux attentes du marché et d'annoncer une hausse du rythme de production de son 737, provoquant une nette poussée du titre en pré-séance à Wall Street. Le géant américain de l'aéronautique a enregistré sur les trois mois clos fin juin un déficit de 149 millions de dollars ou 0,25$ par titre contre un profit de 160 M$ ou 0,32$ par action un an plus tôt. La perte ajustée par action s'établit à 0,82$ contre 84 cents de consensus. Les revenus ont augmenté de 18% à 19,75 Mds$ (18,53 Mds$ de consensus), avec une hausse de 41% à 8,84 Mds$ pour la division aviation commerciale. Pour le deuxième trimestre consécutif, le groupe a généré un flux de trésorerie disponible positif, soit 2,58 milliards de dollars, contre une consommation de trésorerie de 182 M$ il y a un an. Les analystes s'attendaient à ce que le constructeur aéronautique brûle près de 74 M$ de liquidités sur le trimestre. Le carnet de commandes total de la société atteint 440 milliards de dollars, dont plus de 4.800 avions commerciaux.

AT&T (+0,6%), l'opérateur télécom américain a dépassé le consensus de profit sur le trimestre clos et étendu son programme de réduction des coûts de 2 milliards de dollars. Le groupe a aussi affiché un free cash flow assez impressionnant de 4,2 milliards de dollars sur le trimestre clos en juin, contre 3,6 milliards de consensus. Le plan de réduction des dépenses de 6 milliards de dollars précédemment annoncé a été bouclé plus tôt que prévu. Les revenus ont augmenté de 1% sur la période à 29,9 milliards de dollars, en ligne avec le consensus. Le bénéfice ajusté par action est supérieur aux attentes, à 63 cents.

Union Pacific (+10,4%), le groupe américain de chemin de fer a résisté tant bien que mal sur le trimestre clos, affichant sur la période un bénéfice net de 1,6 milliard de dollars soit 2,57$ par titre, contre 1,8 milliard un an plus tôt, ainsi qu'un bénéfice opérationnel de 2,2 milliards de dollars. Les revenus sont ressortis proches des 6 milliards de dollars. Le consensus était de 2,75$ de bénéfice ajusté par action et 6,12 milliards de dollars de revenus. Le groupe a nommé Jim Vena au poste de directeur général et Beth Whited en tant que présidente, ainsi que Mike McCarthy à la tête du conseil d'administration.

General Dynamics (+2,1%) prend de la hauteur, alors que le contractant américain de défense a affiché un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes, avec la demande en équipement militaire. Le bénéfice net a été de 744 millions de dollars soit 2,70$ par titre, contre 766 millions de dollars un an avant. Les revenus du groupe de Reston ont augmenté de plus de 10% en glissement annuel à 10,15 milliards de dollars. Le backlog a atteint 91,4 milliards de dollars, contre 87,6 milliards un an plus tôt. Le consensus était de 2,56$ de bpa trimestriel et 9,5 milliards de dollars de revenus. Le cash flow des activités opérationnelles du trimestre a été de 731 millions de dollars.

Amazon perd 0,7%, alors que selon Politico, la Federal Trade Commission américaine finaliserait son action en justice contre le groupe, "qui pourrait conduire à une scission" du géant du commerce en ligne. Lina Khan, la jeune dirigeante de la FTC, s'était déjà illustrée en critiquant la domination d'Amazon. La commission se préparerait donc à boucler son action antitrust attendue de longue date, Politico citant à ce sujet quatre personnes proches de la question. Le procès de grande envergure est attendu dès le mois d'août et remettrait probablement en question une multitude de pratiques commerciales d'Amazon, ont déclaré les sources, qui ont choisi l'anonymat pour discuter de cette affaire confidentielle. "En cas de succès, cela pourrait conduire à une restructuration ordonnée par le tribunal de l'empire de 1.300 milliards de dollars", affirme Politico.

PacWest Bancorp, la banque régionale américaine, qui s'effondrait de 27% hier soir en clôture à Wall Street, est orienté en reprise de... 27%. Banc of California (+0,6%) a accepté en effet de racheter PacWest, les firmes de private equity Warburg Pincus et Centerbridge fournissant la seule source de financement externe de cette opération... Banc of California va donc se rapprocher de PacWest, dans le cadre d'une transaction en actions, mettant un terme aux spéculations des marchés sur la survie de cette dernière. Warburg et Centerbridge vont investir 400 millions de dollars pour restructurer le bilan de l'entité combinée. La combinaison permet sans doute d'éviter un nouveau vent de panique sur les banques régionales américaines, après les effondrements de SVB, First Republic et Signature ces derniers mois. La combinaison Banc of California / PacWest doit créer une banque aux actifs de 36 milliards de dollars avec une empreinte large dans le sud de la Californie. La nouvelle entité siègera à Los Angeles. L'impact relutif serait de plus de 20% sur le bénéfice par action estimé 2024. Les ratios de capitaux seraient robustes.

Selon les termes de l'accord, qui a été approuvé à l'unanimité par les conseils d'administration des deux sociétés, PacWest fusionnera avec Banc of California. La société holding et la banque combinées opéreront sous le nom et la marque Banc of California après la clôture de la transaction. Selon les termes de l'accord de fusion, les actionnaires de PacWest recevront 0,6569 action ordinaire de Banc of California pour chaque action ordinaire de PacWest. Après la clôture et la vente des actifs, la société combinée devrait avoir environ 36,1 milliards de dollars d'actifs, 25,3 milliards de dollars de prêts totaux, 30,5 milliards de dollars de dépôts totaux et plus de 70 succursales en Californie.