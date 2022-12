Wall Street dans l'incertitude avant la Fed

(Boursier.com) — La tendance est incertaine avant bourse à Wall Street ce mercredi, en attendant le verdict monétaire de la Fed et la conférence de presse de son patron Jerome Powell. Le S&P 500 perd 0,1% et le Dow Jones se stabilise, tandis que le Nasdaq abandonne 0,1% en pré-séance. Hier soir, la cote US avait terminé en hausse, limitant toutefois ses gains suite au puissant rallye initial consécutif aux chiffres moins dramatiques que prévu de l'inflation américaine pour le mois de novembre.

Sur le Nymex, le baril de brut WTI gagne actuellement 1% à 76,1$. L'once d'or rend 0,3% à 1.820$. L'indice dollar cède 0,1% face à un panier de devises.

Pour sa dernière réunion monétaire de l'année, la Fed va probablement annoncer ce soir une hausse des taux de 50 points de base, un peu plus modérée que les gestes antérieurs, puisque la banque centrale américaine venait par quatre fois de relever ses taux de 75 pb afin de lutter contre une inflation pesante.

La Fed devrait donc porter son taux des 'fed funds' entre 4,25% et 4,5%, en hausse de 50 points de base et au plus haut niveau depuis décembre 2007.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité actuelle d'une hausse de taux de 50 points de base mercredi est de 79,4%, contre 20,6% de probabilité d'un geste fort de 75 points de base. Rappelons que le taux des 'fed funds' est actuellement logé entre 3,75 et 4%, après quatre hausses de taux consécutives de 75 points de base pour lutter contre l'inflation.

Après le resserrement le plus rapide de la politique monétaire américaine depuis les années 1980, la banque centrale devrait donc augmenter ce mercredi son taux de référence dans une fourchette de 4,25% à 4,5%. La Fed devrait aussi signaler un nouveau resserrement de 50 points de base l'année prochaine, selon les économistes interrogés par Bloomberg, et une anticipation selon laquelle une fois qu'ils auront atteint ce sommet, ils resteront en attente tout au long de 2023.

Les marchés financiers s'accordent sur la vision à court terme, mais voient un retrait rapide des taux plus tard l'année prochaine, ce qui ne cadre pas vraiment avec les derniers commentaires de la banque. Les investisseurs s'attendent à ce que les pressions sur les prix diminuent plus rapidement que ne le prévoit la Fed, qui craint que l'inflation ne se révèle persistante.

La réunion de cette semaine à Washington est une nouvelle occasion pour Powell d'insister sur le fait que les responsables s'attendent à maintenir les taux élevés pour vaincre l'inflation, comme il l'a fait dans un discours du 30 novembre lorsqu'il a souligné que la politique resterait restrictive "pendant un certain temps", rappelle Bloomberg. Au cours des cinq derniers cycles de taux d'intérêt, le maintien moyen à un taux maximal était de 11 mois, et ce sont des périodes où l'inflation était plus stable, ajoute l'agence. La Fed a fait passer par ailleurs le message que le taux directeur devrait rester à son niveau maximal pendant un certain temps...

La conférence de presse de Powell se tiendra à 20h30 ce jour. 'Jay' Powell a indiqué la semaine dernière qu'il était "logique de modérer le rythme des hausses de taux alors que nous approchons du niveau qui sera suffisant pour faire baisser l'inflation".

Les derniers chiffres de l'inflation américaine pour le mois de novembre 2022 publiés hier sont ressortis plus modérés que prévu. L'indice des prix à la consommation pour le mois de novembre a augmenté de 0,1% seulement en comparaison du mois antérieur, contre un consensus FactSet de +0,3%. Hors alimentation et énergie, la surprise est également positive, avec un 'CPI' en hausse de 0,2% par rapport au mois d'octobre, contre 0,3% de consensus. Sur un an, la hausse du CPI de novembre s'établit à 7,1% (consensus 7,3%), ou à 6% hors alimentation et énergie (consensus 6,1%).

Ainsi, le taux d'inflation annuel américain pour le mois de novembre, à 7,1%, ressort en effet au plus bas depuis décembre 2021.

Le salaire horaire moyen du mois de novembre s'est apprécié pour sa part de 0,6% par rapport au mois antérieur, soit 5,1% sur un an, en ligne avec les attentes de marché.

Demain jeudi, les opérateurs seront également très attentifs aux annonces monétaires de la BCE et de la Banque d'Angleterre.

Parmi les statistiques de la matinée à travers le monde, la production industrielle japonaise d'octobre a baissé plus que prévu (-3,2%). L'inflation suédoise a été plus importante qu'attendu, mais celle du Royaume-Uni pour novembre est ressortie moins conséquente que le consensus (+0,4% en données harmonisées européennes en comparaison du mois antérieur et +10,7% sur un an). En Espagne, les prix à la consommation affichent une hausse de 6,8% sur un an en données harmonisées européennes, soit une augmentation plus importante que prévu. Enfin, la production industrielle européenne du mois d'octobre a déçu, en retrait de 2% en comparaison du mois antérieur contre -1,1% de consensus FactSet.

Selon le rapport du jour, les prix à l'import aux USA pour le mois de novembre se sont établis en repli de 0,6% en comparaison du mois antérieur, en ligne avec le consensus de place. Les prix à l'export ont décliné de 0,3%, contre -0,8% de consensus FactSet.

Les valeurs

Delta Air Lines prend de l'altitude avant bourse à Wall Street. La compagnie aérienne américaine vient en effet de relever ses prévisions financières. Les bénéfices devraient pratiquement doubler l'année prochaine, à en croire les anticipations du groupe d'Atlanta, qui table sur un bénéfice ajusté allant de 5 à 6$ par action en 2023 contre 3,07 à 3,12$ pour la guidance 2022. Le consensus était de 4,8$ de bpa ajusté pour l'année prochaine et 2,9$ pour cette année. Ed Bastian, directeur général de Delta, évoque une demande en voyage aérien qui reste robuste en cette fin d'année. A l'occasion d'une mise à jour destinée aux investisseurs, Delta relève ses estimations de bpa ajusté pour le quatrième trimestre 2022 entre 1,35 et 1,4$ - nettement mieux que la guidance antérieure d'octobre qui allait de 1 à 1,25$. Concernant les revenus, le groupe envisage pour le quatrième trimestre une croissance de 7 à 8%, contre 5 à 9% précédemment attendu.

Pfizer, le géant pharmaceutique américain, bénéficie d'une commande additionnelle aux USA. L'Etat fédéral américain va ainsi débourser près de deux milliards de dollars supplémentaires pour acheter 3,7 millions de doses additionnelles de Paxlovid, son traitement antiviral du Covid-19. Cette commande s'ajoute aux 20 millions de doses précédemment achetées par les États-Unis. La livraison des nouvelles doses est attendue en début d'année 2023, indique Pfizer. L'administration Biden avait précédemment accepté de payer 10,6 milliards de dollars pour les 20 millions de doses. Le prix par dose est similaire dans le nouveau contrat.

Carlyle Group aurait du mal à lever les 22 milliards de dollars qu'il avait ciblés comme son plus gros fonds, a rapporté ce mercredi le Financial Times, citant trois sources selon lesquelles la date butoir de mars 2023 ne pourrait sans doute pas être tenue. La firme aurait demandé à ses investisseurs une prolongation jusqu'à fin août car elle devrait manquer cet objectif de mars 2023 pour lever des fonds, indique le FT. Le rapport, citant l'une des personnes, a indiqué que Carlyle avait jusqu'à présent recueilli environ 17 milliards de dollars pour le fonds.

Tesla. Goldman Sachs a réduit son objectif de cours de 305 à 235 dollars en raison d'un changement de méthode de valorisation. Par ailleurs, plusieurs des banques qui ont prêté un total de 13 milliards de dollars à Elon Musk pour le rachat de Twitter se prépareraient à déprécier partiellement ces créances dans leurs comptes, a appris Reuters de trois sources proches du dossier.