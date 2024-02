Wall Street corrige (un peu) après Powell, avec Tesla et 'McDo'

(Boursier.com) — L 'ambiance à Wall Street est un peu retombée lundi, le S&P 500 abandonnant 0,32% à 4.942 pts, le Dow Jones cédant 0,71% à 38.380 pts et le Nasdaq -0,20% à 15.597 pts. La prudence prévaut en ce début de semaine, alors que la place américaine s'affiche proche des sommets et que le patron de la Fed vient de livrer quelques commentaires très nuancés... Une nouvelle correction de Tesla sur un avis de broker et des chiffres mitigés de McDonald's ou d'Air Products ont pesé également sur la tendance.

Jerome Powell est donc de nouveau intervenu dans l'émission '60 Minutes' de CBS diffusée dimanche soir et enregistrée le 1er février, avant le dernier rapport sur l'emploi américain... Interrogé sur la question de savoir si l'inflation est "morte", il a indiqué : "Je n'irais pas aussi loin... Ce que je peux dire, c'est que l'inflation a vraiment diminué au cours de l'année écoulée, et assez fortement au cours des six derniers mois. Nous faisons de bons progrès. Le travail n'est pas terminé et nous sommes déterminés à veiller à rétablir pleinement la stabilité des prix pour le bénéfice du public".

Sur la question de savoir pourquoi la Fed ne baisse pas ses taux dès maintenant, Powell a répondu : "Eh bien, nous avons une économie forte. La croissance se poursuit à un rythme soutenu. Le marché du travail est solide : 3,7% de chômage. Et l'inflation diminue. Avec une économie aussi forte, nous pensons pouvoir aborder la question de savoir quand commencer à réduire les taux d'intérêt avec prudence. Et, vous savez, nous voulons voir davantage de preuves que l'inflation descend durablement à 2%. Nous avons une certaine confiance en cela. Notre confiance augmente. Nous voulons simplement un peu plus de confiance avant de prendre cette mesure très importante qui consiste à commencer à réduire les taux d'intérêt".

Ainsi, J. Powell a indiqué que la Fed voulait voir plus de "bonnes données", mais a admis que les membres du FOMC (comité monétaire de la Fed) anticipaient majoritairement une baisse des taux cette année. Le timing dépendra donc des données... "Le risque d'agir trop tôt est que le travail n'est pas tout à fait terminé et que les très bons chiffres que nous avons obtenus au cours des six derniers mois ne se révèlent pas être un véritable indicateur de la direction que prendra l'inflation. Nous ne pensons pas que ce soit le cas. Mais la chose prudente à faire est de simplement lui donner un peu de temps et de voir que les données continuent de confirmer que l'inflation descend à 2% de manière durable", insiste Powell. "Je pense qu'il est plus probable que si vous agissez trop tôt, vous verrez l'inflation se stabiliser bien au-dessus de notre objectif de 2%. Nous pensons donc que nous pouvons être prudents en abordant cette décision simplement en raison de la force que nous constatons dans l'économie". "Si vous agissez trop tard, la politique sera alors trop stricte. Et cela pourrait facilement peser sur l'activité économique et sur le marché du travail", ajoute le président de la Fed.

Il s'agit donc toujours d'équilibrer les risques, selon Powell, qui a encore indiqué que la Fed était aussi "très concentrée sur le marché de l'emploi". "Nous nous concentrons sur l'économie réelle et faisons ce qu'il faut pour l'économie et pour le peuple américain à moyen et long terme. Et je ne saurais trop insister sur l'importance de restaurer la stabilité des prix, c'est-à-dire que l'inflation soit faible et prévisible et que les gens n'aient pas à y penser dans leur vie quotidienne".

Quant à savoir s'il faut une inflation à 2% pour baisser les taux : "Non, non... Ce n'est pas du tout ce qu'on dit, non. Nous sommes déterminés à ramener l'inflation à 2% au fil du temps. J'ai dit que nous n'attendrions pas d'atteindre 2% pour réduire les taux. En fait, vous savez, nous envisageons activement de réduire les taux d'intérêt, et sur une base de 12 mois, l'inflation, vous savez, n'est pas à 2%. C'est entre 2 et 3%. Mais cela descend d'une manière qui nous apporte un certain réconfort".

Neel Kashkari, patron de la Fed de Minneapolis, a été lui aussi assez mesuré lundi, notant les rapides progrès de l'inflation ajustée vers l'objectif de la Fed, mais constatant que rien ne presse pour abaisser les taux... La banque centrale américaine peut selon lui prendre plus de temps pour mesurer les données entrantes avant de commencer à assouplir éventuellement sa politique. La politique monétaire actuelle n'est selon lui pas aussi austère qu'il n'y paraît.

Sur le front économique à Wall Street, l'indice PMI composite final américain du mois de janvier 2024 est ressorti à 52, contre un consensus FactSet de 52,3 et une lecture préliminaire de 52,3 également. L'indicateur PMI des services final du mois de janvier s'est affiché à 52,5, contre 52,9 pour le consensus et la lecture flash.

L'indice ISM des services américains du mois de janvier 2024 s'est établi à 53,4, contre 52 de consensus FactSet et 50,5 un mois avant, en lecture révisée. Cela traduit une accélération de l'expansion dans les services au niveau national. L'indice des commandes nouvelles en janvier est très solide à 55.

Les responsables de la Fed seront très nombreux à intervenir cette semaine, avec également Loretta Mester, Neel Kashkari, Susan Collins et Patrick Harker demain mardi, puis Adriana Kugler, Susan Collins, Thomas Barkin et Michelle Bowman mercredi.

Eli Lilly, Amgen, Gilead Sciences, Fiserv, KKR, Chipotle Mexican Grill, Ford Motor, Fortinet, Spotify, Centene, Cognizant, Prudential Financial, Gartner, Cummins, DuPont, GE HealthCare, Snap ou Omnicom, dévoileront leurs résultats mardi. Alibaba, Walt Disney, Uber Technologies, CVS Health, Arm Holdings, PayPal, McKesson, Emerson Electric, Hilton Worldwide, Allstate, Yum! Brands, Roblox, The Carlyle Group et Fox Corporation, publieront leurs comptes mercredi.

S&P Global, Philip Morris International, ConocoPhillips, Duke Energy, Intercontinental Exchange, Thomson Reuters, Apollo Global Management, Motorola Solutions, Hershey, Archer-Daniels-Midland, Zimmer Biomet, Pinterest, Expedia, Take-Two Interactive et Interpublic, révèleront leurs derniers chiffres jeudi. PepsiCo, Newell Brands et Catalent, annonceront leurs résultats vendredi, avant bourse.

Sur le Nymex, le baril de brut WTI revient à 72,85$. L'indice dollar gagne 0,5% face à un panier de devises.

Les valeurs

McDonald's (-3,7%) a publié pour son quatrième trimestre un bénéfice ajusté par action de 2,95$, à comparer à un niveau de 2,59$ un an avant et à un consensus de 2,8$ environ. Les revenus ont quant à eux raté de peu le consensus, à 6,41 milliards de dollars, en augmentation de 8,1% en glissement annuel, par rapport à la période correspondante de l'an dernier. Le bénéfice opérationnel a progressé de 8,5% à 2,8 milliards de dollars. Les ventes à comparable ont augmenté de 3,4%, contre 4,8% de consensus de marché. La croissance américaine à comparable a été de 4,3% contre 4,5% de consensus. La croissance internationale à comparable a été de 4,4%, également inférieure aux anticipations de marché. C'est la première fois en près de quatre ans que le groupe rate le consensus de ventes, selon Reuters, qui blâme surtout la faible croissance internationale.

Tesla (-3,6%). Piper Sandler a réduit ses estimations de livraisons unitaires sur le dossier du constructeur automobile texan pour cette année à 1,93 million contre 2,18 millions auparavant. Le broker prévoit une baisse de la marge brute automobile (hors crédits) de 110 points de base sur un an à 16,6%. L'objectif de cours est abaissé de 295 à 225$.

Nvidia (+4,8%), le géant des puces graphiques et d'IA, qui doit publier dans deux semaines ses derniers résultats financiers trimestriels, s'affiche au plus haut historique ! Sur un an, le titre a plus que triplé. Depuis les planchers récents d'octobre 2022, il est pratiquement multiplié par six... Cela ne dérange pas Goldman Sachs, qui vient de placer le groupe de Jensen Huang sur sa liste de convictions d'achat. L'objectif de cours du broker est même porté de 625$ à 800$.

Caterpillar (+6%) a annoncé pour son quatrième trimestre fiscal un bénéfice supérieur aux attentes, mais des revenus un peu courts. Le géant américain des machines de construction a affiché un bénéfice ajusté trimestriel par action de 5,23$, contre 4,7$ de consensus. Les revenus ont été de 17,1 milliards de dollars contre 17,2 milliards de consensus. Le bénéfice opérationnel ajusté a représenté 3,2 milliards, contre 3,1 milliards de consensus de marché. Un an plus tôt, le bénéfice ajusté par action se situait à 3,86$. Les revenus consolidés ont augmenté quant à eux de près de 3% en glissement annuel. Les revenus sur le segment financier ont progressé de 15% à 833 millions de dollars. Sur l'exercice clos, les revenus totalisent 67,1 milliards de dollars, pour un bénéfice ajusté par action de 21,21$.

Air Products & Chemicals (-15% !), le spécialiste américain des gaz industriels et médicaux, a publié pour son premier trimestre fiscal 2024 un bénéfice ajusté par action de 2,82$ en croissance de 7%, un Ebitda ajusté de 1,2 milliard de dollars en progression de 8% et une marge d'Ebitda ajusté de 39,2% en hausse de 510 points de base. Les ventes sur le trimestre ont totalisé près de 3 milliards de dollars, contre 3,17 milliards sur la période comparable de l'an dernier. Le bénéfice net part du groupe a été de 609 millions de dollars contre 572 millions un an avant. Le groupe rate donc le consensus de bénéfice ajusté par action et celui de revenus sur le trimestre clos. La guidance pour le deuxième trimestre fiscal est également décevante. Les perspectives 2024 de bénéfices sont enfin inférieures aux anticipations de marché, le groupe anticipant un bénéfice ajusté par action allant de 12,2 à 12,5$, en hausse de 6 à 9%. Le bpa ajusté du deuxième trimestre est anticipé entre 2,60 et 2,75$.

Estée Lauder (+12%) a abaissé ses prévisions annuelles de bénéfices ce lundi, dévoilant par ailleurs un plan de restructuration dans le cadre duquel le concepteur de produits cosmétiques réduirait ses effectifs de 3 à 5%... Le programme de restructuration débutera au troisième trimestre fiscal, les charges liées étant attendues entre 500 et 700 millions de dollars avant imposition. Estée table désormais, pour l'exercice 2024, sur un bénéfice ajusté par action allant de 2,08 à 2,23$, contre une fourchette antérieure allant de 2,17 à 2,42$. Pour son deuxième trimestre fiscal 2024, le groupe a affiché des ventes en recul de 7%, une activité en baisse de 8% en organique et un bénéfice ajusté en retrait à 88 cents par action. La pression sur les ventes reflète surtout les difficultés en Asie et essentiellement en Chine.

Tyson Foods (+2%), le groupe alimentaire américain, a annoncé pour son premier trimestre fiscal 2024 un bénéfice ajusté par action de 69 cents, largement supérieur au consensus de marché qui n'était que de 41 cents. Les revenus ont très légèrement progressé quant à eux à 13,32 milliards de dollars, contre 13,27 milliards de consensus. Le bénéfice opérationnel ajusté a décliné de 9% à 411 millions de dollars. Le bpa ajusté a régressé de 19% en glissement annuel. La marge opérationnelle ajustée a été de 3,1%. Donnie King, directeur général du groupe, ajoute : "Nous avons constaté les avantages de notre portefeuille diversifié de protéines et la réalisation d'efficacités opérationnelles grâce aux décisions stratégiques que nous avons prises au cours de l'année écoulée".

Catalent (+9,7%), le groupe américain de sous-traitance pharmaceutique grimpe à Wall Street à l'annonce d'une offre d'acquisition à 63,50$ par titre en cash provenant de Novo Holdings. Catalent et Novo Holdings, une société holding et d'investissement responsable de la gestion des actifs de la Fondation Novo Nordisk, ont annoncé ainsi un accord en vertu duquel Novo Holdings acquerra Catalent dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire qui valorise Catalent à 16,5 milliards de dollars sur la base de la valeur d'entreprise.