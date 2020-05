Wall Street corrige, Trump pointe du doigt la Chine

Wall Street corrige, Trump pointe du doigt la Chine









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La Bourse américaine reste plombée ce vendredi, après les déclarations de Donald Trump évoquant la possibilité de mesures de rétorsion contre Pékin, via de nouvelles taxes, en représailles à la "mauvaise gestion" de l'épidémie de coronavirus partie de Chine. Le Dow Jones recule de 1,60% à 23.955 pts, le Standard & Poor's 500 cède 1,8% à 2.860 pts et le Nasdaq Composite abandonne 2% à 8.715 pts.

Donald Trump a déclaré que ses préoccupations sur le rôle de la Chine dans l'origine et la propagation du coronavirus primaient désormais sur sa volonté d'avancer sur la question du commerce, jusque-là au coeur des échanges entre Washington et Pékin. Le président américain étudie donc différentes options pour que la Chine "subisse les conséquences de ses actes"...

Parmi les publications d'entreprises de ces dernières heures, celles d'Amazon et d'Apple sont reçues fraîchement par le marché. Amazon a annoncé qu'il pourrait enregistrer une perte au deuxième trimestre, expliquant que la pandémie de coronavirus devrait lui coûter environ 4 milliards de dollars.

ECO ET DEVISES

Donald Trump a donc fait des déclarations fracassantes hier soir en pointant du doigt la responsabilité de la Chine dans la crise sanitaire actuelle, de quoi raviver les tensions commerciales entre Washington et Pékin... Le président américain a déclaré être "convaincu" que le nouveau coronavirus était sorti d'un laboratoire chinois, affirmant même détenir des "preuves" avec un "haut degré de certitude" que le coronavirus émanait de l'institut de virologie de la ville chinoise de Wuhan... "Je ne peux pas vous en parler... Je ne suis pas autorisé à vous en parler", a dit Donald Trump.

Plus globalement, Donald Trump estime que Pékin aurait dû alerter beaucoup plus tôt et avec plus de transparence la communauté internationale sur le danger sanitaire... Jeudi, le président américain avait déclaré qu'il était possible que la Chine ait été incapable de stopper le coronavirus ou qu'elle l'ait laissé se propager.

Donald Trump a ajouté que Pékin "semblait au moins essayer d'être un peu transparent" avec les Etats-Unis... "Mais nous allons savoir. Vous allez savoir dans un avenir assez proche. Une chose terrible s'est produite - peut-être qu'ils ont fait une erreur (...) Ou est-ce que quelqu'un a fait quelque chose volontairement ?". Le chef de la Maison blanche a indiqué qu'il étudiait différentes options pour que la Chine subisse les conséquences de ses actions concernant le virus : "Je peux faire beaucoup de choses !".

Côté économique, aux Etats-Unis, le PIB du 1er trimestre a plongé de 4,8% en rythme annuel, son plus important recul depuis la récession de 2008. Pour l'ensemble de 2020, le PIB devrait chuter de l'ordre de 5,9% selon les dernières prévisions du Fonds monétaire International.

Jeudi, les derniers chiffres de l'emploi hebdomadaire aux Etats-Unis ont montré la poursuite des destruction de postes à grande échelle, avec 3,839 millions d'inscriptions nouvelles au chômage, contre 3,5 millions de consensus de place et après 4,442 millions la semaine précédente. En 5 semaines, ce sont plus de 30 millions de chômeurs supplémentaires qui ont été enregistrés, ce qui devrait porter le taux de chômage autour de 15%...

Dans ce contexte difficile, les banques centrales américaine et européenne ont toutes deux réaffirmé qu'elles étaient prêtes à accroître leur soutien autant que nécessaire pour soutenir les économies et créer les conditions d'une reprise.

La Réserve fédérale américaine s'est dite "déterminée à utiliser toute la gamme de ses instruments pour soutenir l'économie américaine dans cette période difficile, afin de promouvoir ses objectifs de plein emploi et de stabilité des prix". Son président Jerome Powell a décrit un "arrêt brutal" de l'économie et une crise dont la durée est encore incertaine, comportant des "risques considérables à moyen terme".

Jeudi, la BCE a, à son tour, indiqué être prête à accroître son soutien. Face aux dégâts économiques et financiers de la pandémie, elle pourrait augmenter la taille de son programme d'achats d'actifs actuellement configuré à 1.100 milliards d'euros. Elle a annoncé jeudi une amélioration des conditions de ses opérations de refinancement pour les banques. La BCE comme la Fed avant elle a laissé ses taux directeurs à leurs planchers actuels.

Le marché pétrolier consolide après son rebond. Le baril de brut léger américain (WTI) pointe à 19$, tandis que le baril de Brent de la mer du Nord se cale sur les 26$.

L'euro remonte à 1,0950/$ entre banques.

VALEURS A SUIVRE

Gilead Sciences (-5%). Le groupe pharmaceutique dit attendre une décision rapide de la Food and Drug Administration (FDA), l'autorité sanitaire américaine, sur le remdesivir pour lutter contre le nouveau coronavirus, a déclaré son directeur général, Daniel O'Day, ce vendredi.

Le groupe pharmaceutique américain a annoncé mercredi que son antiviral expérimental avait permis d'améliorer l'état de santé de patients atteints du COVID-19 et il a publié des données suggérant que cette molécule était plus efficace quand elle était administrée au début de la maladie. Interrogé par la NBC, Daniel O'Day a déclaré que Gilead était prêt à rendre ce traitement accessible et abordable pour tous les patients dans le monde dès que la FDA l'aura approuvé. "Nous avançons très vite avec la FDA", a ajouté le directeur général du laboratoire, évoquant une collaboration "formidable" avec l'autorité sanitaire. Le remdesivir, qui a échoué dans des essais de traitement du virus Ebola, est testé contre le SARS-CoV-2 car il est conçu pour désactiver le mécanisme qui permet à certains virus, dont le nouveau coronavirus, de se multiplier et donc potentiellement de submerger le système immunitaire...

Apple (stable). Le groupe a publié jeudi soir des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et son PDG, Tim Cook, a déclaré que les ventes en Chine évoluaient "dans la bonne direction" mais qu'il était impossible de faire des prévisions financières pour le trimestre en cours...

Le bénéfice net du 2e trimestre fiscal d'Apple est ainsi ressorti à 11,25 milliards de dollars (2,55$ par action) en baisse de 2,7% par rapport aux 11,56 Mds$ (2,46$ par action) dégagés lors du même trimestre de 2019. Le consensus tablait cependant sur un bénéfice par action inférieur, de l'ordre de 2,24$.

Bien que la majorité des Apple Stores soient restés fermés pendant le trimestre à cause de la pandémie, les revenus du fabricant d'iPhones ont aussi dépassé les attentes, totalisant 58,31 Mds$ contre 58,02 Mds$ un an plus tôt (+0,5%), et alors que les marchés n'attendaient que 54,78 Mds$ en moyenne. Avant la crise du coronavirus, Apple avait initialement prévu un chiffre d'affaires trimestriel compris entre 63 et 67 Mds$, avant de réviser ce chiffre en nette baisse.

Pour le trimestre en cours, la firme à la pomme a renoncé à faire des prévisions financières "en raison du manque de visibilité et de certitudes à court terme" a indiqué son directeur général Tim Cook au cours d'une conférence téléphonique.

Le marché chinois a redémarré en mars et avril

Au 2e trimestre, "malgré l'impact global sans précédent du Covid-19, nous sommes fiers d'annoncer qu'Apple a affiché une croissance sur le trimestre" a déclaré Tim Cook. La croissance a été soutenue par un record de ventes de la branche services (dont iTunes, App Store, AppleTV+...) et des dispositifs portables (dont l'Apple Watch). Les ventes des services ont ainsi bondi de 16,5% sur un an pour atteindre 13,3 Mds$.

Concernant la Chine, où la plupart des Apple Stores ont désormais rouvert après l'épidémie, il a ajouté que les ventes du groupe avaient "nettement progressé en mars par rapport à février, avant de s'améliorer à nouveau en avril. La Chine va dans la bonne direction", a-t-il ajouté. Sur le 2e trimestre fiscal, les ventes d'Apple en Chine ont chuté de 1 Md$ sur un an pour revenir à 9,46 Mds$ (-9,5%).

Le groupe a généré des flux de trésorerie de 13,3 Mds$ au 2e trimestre, en hausse de 2,2 Mds$ sur un an. Une bonne santé financière qui permet à Apple, malgré la crise sanitaire, d'annoncer un renforcement de 50 Mds$ de son programme de rachat d'actions, ainsi qu'une hausse de 6% de son dividende trimestriel, à 0,82$ par action.

Amazon (-6,5%) a annoncé qu'il pourrait enregistrer une perte au deuxième trimestre en dépit de la croissance continue de son chiffre d'affaires en expliquant que les dépenses liées à la pandémie de coronavirus devrait avoisiner 4 milliards de dollars.

United Airlines (-6,6%) a publié une perte nette trimestrielle de 1,7 milliard de dollars et précisé que sa trésorerie s'élevait à 9,6 milliards au 29 avril.

Exxon (-3,3%) a publié une perte nette de 610 millions de dollars au titre du premier trimestre en raison d'une charge de 2,9 milliards de dollars pour dépréciation d'actifs sur fond de plongeon de la demande et des cours du brut.

Chevron (-2,5%) a annoncé un bénéfice de 3,6 milliards de dollars au premier trimestre, contre 2,6 milliards un an plus tôt, grâce notamment à la vente d'actifs aux Philippines et en Azerbaïdjan pour 1,6 milliard de dollars.

Tesla (-2,2%). Le constructeur californien de véhicules électriques est parvenu à dégager un bénéfice surprise pour son premier trimestre. Malgré les perturbations en termes de production résultant du contexte économique et sanitaire actuel, le groupe se montre extrêmement confiant dans ses perspectives. Tesla a donc réalisé un bénéfice inattendu de 16 millions de dollars soit 9 cents par titre sur le trimestre clos, contre une perte GAAP de 4,1$ par action un an plus tôt. Le bénéfice ajusté trimestriel a représenté 227 millions de dollars et 1,24$ par action, contre une perte ajustée de 2,9$ par titre un an auparavant. Les ventes ont totalisé quant à elles 5,99 milliards de dollars contre 4,54 milliards un an avant. Le consensus FactSet était de 28 cents de perte ajustée par titre pour 6,1 milliards de ventes.

C'est la première fois de son histoire que le groupe affiche au premier trimestre un bénéfice GAAP positif, la période étant saisonnièrement faible. Les résultats sont donc impressionnants compte tenu de la crise du Covid-19. La marge brute est restée solide avec l'aide du SUV Model Y. Le groupe se dit toujours en mesure d'atteindre son objectif annuel de livraison de plus de 500.000 véhicules en 2020, avec le renfort du site de Shanghai. Le management indique que le constructeur dispose des liquidités suffisantes malgré les fermetures. Le directeur financier Zach Kirkhorn relève que le groupe reçoit encore de nombreuses commandes en ligne...

Estee Lauder (-1%) Le bénéfice, hors éléments exceptionnels, du fabricant de parfums et cosmétiques au troisième trimestre fiscal a dépassé le consensus de marché grâce notamment aux ventes en ligne, favorisées par les mesures de confinement instaurées à travers le monde.

Comcast (-0,8%) Le broker Keybanc a abaissé sa recommandation sur le groupe de médias de "surpondérer" à "pondération du secteur".

Boeing (-1%) a levé 25 milliards de dollars à l'issue de l'émission obligataire bouclée jeudi, la plus importante réalisée depuis le début de l'année et la sixième au classement des plus importantes émissions en catégorie d'investissement de tous les temps. Le groupe a déclaré qu'il ne solliciterait pas d'aides publiques supplémentaires...

Twitter (-3%). Le management se montre très prudent concernant les tendances publicitaires... Le groupe de San Francisco a dévoilé pour son premier trimestre des revenus de 808 millions de dollars, en croissance de 3%, contre 776 millions de consensus. Le groupe manque sa guidance récente établie déjà prudemment du fait du coronavirus. Le groupe affiche une perte de 8 millions de dollars sur le trimestre, un cent pat titre, alors que le consensus était de -2 cents.