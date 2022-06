Wall Street corrige, malgré les bons chiffres de l'emploi

(Boursier.com) — Wall Street trébuche avant bourse ce vendredi. Le S&P 500 rend 1%, le Dow Jones 0,7% et le Nasdaq 1,6%. Le baril de brut WTI avance de 0,5% sur le Nymex à 117,6$. L'once d'or cède 0,5% à 1.862$. L'indice dollar avance de 0,3% face à un panier de devises. Le bitcoin trébuche sous les 30.000$.

Les créations de postes non-agricoles aux États-Unis pour le mois de mai 2022 sont ressorties au nombre de 390.000, largement supérieures au consensus qui se situait à 323.000. Le taux de chômage s'est établi à 3,6% selon le Département au Travail, contre 3,5% de consensus et 3,6% un mois avant. Les créations de postes dans le privé sont ressorties au nombre de 333.000, contre 302.000 de consensus. Le salaire horaire moyen a augmenté de 0,3% par rapport au mois précédent, contre 0,4% de consensus. Ce salaire grimpe de 5,2% sur un an. Le taux de participation à la force de travail s'est affiché à 62,3%.

Les créations d'emplois non-agricoles pour le mois d'avril ont été révisées par ailleurs en hausse à 436.000, contre 428.000 précédemment évalué.

L'indicateur PMI composite final américain du mois de mai sera quant à lui révélé à 15h45 (consensus 53,8 pour l'indice composite et 53,5 pour les services), alors que l'ISM des services sera connu à 16 heures (consensus FactSet 55,7).

Lael Brainard, la vice-présidente de la Fed, interviendra dans l'après-midi. Hier, Brainard a indiqué que la banque centrale américaine anticipait un ralentissement de l'économie, mais qu'il était encore trop tôt pour en préciser le timing. Elle a aussi affirmé que la Fed faisait de la maîtrise de l'inflation sa priorité.

Les responsables de la Fed ont pour certains repoussé l'idée d'une "pause" de septembre initialement évoquée par Raphael Bostic, qui a lui-même précisé cette semaine que ses commentaires n'étaient pas destinés à signaler un 'Fed put'. Brainard a d'ailleurs indiqué hier qu'il n'y avait pas de motif à ce stade pour envisager une pause en septembre dans le relèvement des taux, alors que l'inflation demeure bien trop élevée.

Les valeurs

Okta, qui bondissait de 11% en clôture hier soir à Wall Street, prenait encore 18% après bourse ! La firme américaine de gestion des identités et accès a rehaussé ses prévisions en marge de trimestriels solides. Pour le premier trimestre fiscal, les revenus se sont envolés de 65% et les revenus d'abonnements de 66%. Les revenus totaux ont été de 415 millions de dollars. La perte opérationnelle ajustée a été de 41 millions de dollars. La perte nette ajustée a représenté 43 millions de dollars, 27 cents par titre, contre 13 millions de dollars un an avant. Le free cash flow ressort positif de 11 millions de dollars sur la période, contre 53 millions un an avant. Pour l'exercice fiscal décalé 2023, les revenus totaux sont maintenant anticipés entre 1,805 et 1,815 milliard de dollars, en croissance de 39 à 40%, pour une perte opérationnelle ajustée allant de 167 à 162 millions et une perte nette ajustée de 1,11 à 1,14$ par titre.

Lululemon, le groupe canadien coté à Wall Street, spécialiste de l'habillement sportif, en particulier dans le domaine du yoga, a annoncé hier soir des trimestriels particulièrement robustes, dépassant sa performance déjà notable de la pandémie. LULU a également dopé ses prévisions. La compagnie anticipe désormais des revenus annuels allant de 7,61 à 7,71 milliards de dollars, contre une fourchette antérieure allant de 7,49 à 7,62 milliards. Le bénéfice par action 2022 est attendu entre 9,42 et 9,57$, contre une précédente fourchette allant de 9,15 à 9,35$. Le bénéfice ajusté par action est anticipé entre 9,35 et 9,5$, supérieur au consensus. Sur le trimestre clos, le bpa ajusté a été de 1,48$, dépassant les attentes, contre 1,16$ un an plus tôt. Les revenus ont atteint 1,61 milliard de dollars, battant de 4% le consensus, contre 1,23 milliard un an avant.

CooperCompanies, le concepteur américain de matériel médical, spécialiste de l'ophtalmologie, a annoncé hier soir, pour son deuxième trimestre fiscal, des revenus en croissance de 15% à 830 millions de dollars, avec surtout une performance de 40% de CooperSurgical. Le bénéfice dilué GAAP a grimpé à 2,55$, alors que le bpa ajusté a baissé de 4% à 3,24$. Le consensus de bpa ajusté était de 3,43$, pour 821 millions de dollars de revenus. Le management souligne la croissance des revenus et les gains de parts de marché. La guidance 2022 est ajustée. Les revenus sont anticipés entre 3,28 et 3,312 milliards de dollars, en croissance organique de 9 à 10%. Le bénéfice ajusté par action est attendu entre 13,09 et 13,29$.

Toro, le géant américain du matériel d'entretien du gazon, actif en particulier dans les tondeuses, a raté le consensus de ventes sur le trimestre clos mais battu celui des profits. Pour son deuxième trimestre fiscal, clos fin avril, le groupe a dégagé un bénéfice net de 131 millions de dollars soit 1,24$ par titre, contre 142 millions de dollars un an plus tôt. Hors éléments, le bpa ajusté a représenté 1,25$ contre 1,24$ de consensus FactSet. Les revenus se sont améliorés de 8,7% à 1,25 milliard de dollars. Toro se permet par ailleurs de revoir en hausse ses prévisions financières annuelles, malgré les challenges de supply chain.

Turning Point Therapeutics bondit de 117% avant bourse à Wall Street ! Bristol-Myers Squibb va en effet racheter ce groupe biotechnologique actif dans l'oncologie, au stade clinique, dans le cadre d'un deal en numéraire valorisant Turning Point 3,8 milliards de dollars. La considération totale de l'accord se monte à 4,1 milliards de dollars. Selon les termes de l'accord, les actionnaires de Turning Point recevront 76$ par titre en cash, soit une prime de 122,5% sur les cours de clôture de la veille. Bristol-Myers anticipe un impact relutif du deal sur son bénéfice ajusté par action à partir de 2025. BMS entend finaliser l'opération en utilisant son cash disponible.

American Airlines relève à son tour ses prévisions de revenus pour le trimestre en cours compte tenu de la vigueur de la demande et de la hausse des tarifs. La première compagnie aérienne américaine anticipe désormais un chiffre d'affaires total supérieur de 11% à 13% au niveau du deuxième trimestre 2019, contre une hausse de 6 à 8% envisagée précédemment. Elle s'attend à ce que ses capacités représentent 92% à 93% du niveau observé sur la même période de 2019 contre 92 à 94% précédemment. La recette unitaire devrait progresser de 20 à 22% contre une fourchette précédente de 14 à 16% alors que les coûts unitaires, hors carburants, sont attendus en hausse de 10 à 11% (vs 8 à 10%).

Kohl's gagne du terrain avant bourse à Wall Street, alors que selon le New York Post, le processus de cession du groupe serait pourtant suspendu pour l'heure. L'échéance était fixée à cette semaine pour les offres finales, mais plusieurs acquéreurs potentiels se seraient retirés, d'après de multiples sources. Selon le NYP, le processus aurait été affecté par le récent avertissement du groupe sur les ventes et profits de l'année, en marge de la publication du premier trimestre. Des sources du NYP ajoutent que le report pourrait se prolonger après le prochain trimestre, afin de donner à Kohl's plus de temps pour stabiliser son activité.

De son côté, le Wall Street Journal croit savoir que Sycamore Partners aurait fourni une offre autour de 55$ par titre, alors que Franchise Group aurait proposé près de 60$ par action.

Apple va améliorer les conditions de travail dans les magasins de détail face aux efforts de syndicalisation, rapporte Bloomberg. Citant des employés connaissant les plans, l'article précise que le groupe californien à la pomme a déclaré au personnel de certains magasins que des changements visant à assouplir les horaires de travail entreraient en vigueur dans les mois à venir, certains des changements devant être mis en place dans les prochaines semaines, et d'autres plus tard dans l'année. Les changements à apporter comprendraient un minimum de 12 heures entre les phases de travail, en hausse par rapport au minimum actuel de 10 heures, un maximum de trois jours par semaine de travail après 20 heures, un maximum de cinq jours consécutifs de travail contre six jours actuellement, et un jour de congé de fin de semaine dédié pour chaque période de six mois pour les employés à temps plein.

Coinbase chute à Wall Street ce jour. La plateforme d'échange de cryptomonnaies a annoncé sur son blog d'entreprise : "En réponse aux conditions actuelles du marché et aux efforts continus de priorisation des activités, nous prolongerons notre gel des embauches pour les nouveaux rôles et les remplacements dans un avenir prévisible et annulerons un certain nombre d'offres acceptées".