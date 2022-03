Wall Street corrige, les espoirs sur l'Ukraine s'éloignent

(Boursier.com) — Après quatre séances de hausse, la Bourse de New York marque une pause mercredi, alors que la Russie a démenti que les négociations de la veille en Turquie ait conduit à des avancées significatives dans le conflit ukrainien, comme l'estimaient mardi les négociateurs ukrainiens. Les cours du pétrole sont repartis à la hausse mercredi, et l'inflation a accéléré en mars en Allemagne et en Espagne, conduisant les investisseurs à spéculer sur des hausses de taux de la BCE cette année.

A deux heures de la clôture, le Dow Jones cède 0,18% à 35.230 points, tandis que l'indice large S&P 500 recule de 0,52% à 4.607 pts, et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, fléchit de 0,75% à 14.510 pts.

Après deux semaines de rebond, dans l'espoir d'une solution négociée en Ukraine, les marchés d'actions américains ont désormais regagné une bonne partie de leurs pertes provoquées par la guerre déclenchée par la Russie le 24 février dernier. Le Dow Jones et le S&P 500 évoluent entre 4% et 5% en-dessous de leurs records de début janvier, après avoir perdu plus de 10% début mars. Le Nasdaq pointe à un peu moins de 10% de son record de novembre dernier après avoir perdu plus de 20% début mars.

Plus tôt dans la journée, les places européennes ont aussi corrigé, l'Euro Stoxx 50 cédant 1,08%, le DAX 30 perdant 1,45% à Francfort, et à Paris, le CAC 40 a cédé 0,74%. En Asie, le Nikkei a reculé de 0,8% à Tokyo, mais le Shanghai composite a bondi de 1,9%.

L'inflation s'envole en mars dans la zone euro

Les marchés européens ont été affectés par le peu de progrès sur le dossier ukrainien et par l'annonce d'une inflation de 7,3% sur un an en Allemagne en mars après +6,2% en février. Le groupe de conseillers économiques du gouvernement allemand a en outre abaissé mercredi sa prévision de croissance pour la première économie de la zone euro à 1,8% en 2022 contre 4,6% auparavant, pour prendre en compte l'impact de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Enfin, Berlin a annoncé mercredi l'activation du premier niveau de son plan d'urgence pour garantir son approvisionnement en gaz naturel face à la menace d'un arrêt des livraisons russes, Moscou ayant exigé d'être payé en roubles, ce qu'ont refusé les pays du G7.

En Espagne, les prix se sont envolés de 9,8% en mars après 7,6% en février, au plus haut depuis 37 ans, sous l'effet de la hausse des prix de l'énergie et des produits alimentaires.

Le marché de l'emploi toujours solide aux Etats-Unis en mars

Aux Etats-Unis, les dernières statistiques publiées mercredi montrent que l'économie reste solide pour l'instant malgré l'accélération de l'inflation. Selon le rapport du cabinet ADP sur l'emploi dans le secteur privé, les créations de postes ont atteint 455.000 en mars, contre 444.000 de consensus FactSet et près de 486.000 en février.

Vendredi, les marchés suivront la publication du rapport gouvernemental sur l'emploi en mars. Les opérateurs espèrent un nouveau mois solide avec des créations d'emplois autour de 450.000, après un bond de 678.000 en février.

Par ailleurs, la lecture finale du PIB des Etats-Unis au 4e trimestre 2021 a été revue en légère baisse à 6,9% en rythme annuel, après une lecture précédente à 7%. L'indice des prix rattaché au PIB a grimpé un peu plus vite que prévu, de 7,1% contre 6,9% de consensus de marché. Les dépenses personnelles de consommation ont augmenté un peu moins qu'estimé, sur un rythme de 2,5%, contre 3,1% de consensus 'Bloomberg' et 3,1% pour la lecture antérieure. Sur l'ensemble de l'année 2021, l'économie américaine a tout de même progressé de 5,7%, sa plus forte expansion depuis 1984, après une récession de 3,5% en 2020, causée par la crise du coronavirus.

Les marchés obligataires signalent des craintes de récession aux Etats-Unis

Si les marchés d'actions ont rebondi depuis la mi-mars, les obligations ont subi des dégagements importants, dans l'anticipation d'un cycle assez énergique de hausses de taux directeurs de la Réserve fédérale, qui a commencé le 16 mars par un resserrement d'un quart de point. Les turbulences sur les marchés obligataires ont entraîné de fortes tensions sur les taux d'intérêts, ainsi qu'un aplatissement de la courbe des taux, à savoir un écart de plus en plus faible entre les taux à court terme et ceux à long terme. Or, historiquement, lorsque les taux longs tombent sous les taux courts, cela signifie que les investisseurs anticipent une dégradation des futures conditions économiques.

Les marchés craignent que la Fed, en agissant agressivement pour juguler l'inflation, ne provoque un ralentissement économique, voire une récession aux Etats-Unis. Ainsi, mercredi soir, le taux du T-Bond à 10 ans cédait 3 points de base (pb) à 2,37%, tandis que le "2 ans" américain reculait de de 4 pb à 2,33%, réduisant le "spread" à seulement 3 points de base, alors que cet écart était de 130 pb en début d'année. Mardi en séance, le taux à 10 ans était même brièvement tombé sous celui à 2 ans.

Le segment des T-Bonds à 5 et 30 ans, qui s'était inversé lundi, pour la première fois depuis 2006, reste aussi préoccupant, le rendement du "30 ans" pointant mercredi soir à 2,48% (-1 pb) et celui du "5 ans" à 2,45% (-5 pb).

Le pétrole et l'or repartent de l'avant

Le cours du pétrole est reparti de l'avant, après que Moscou a douché les espoirs d'une issue diplomatique et d'un cessez-le-feu dans le conflit russo-ukrainien. Le baril de pétrole brut léger américain WTI (contrat à terme de mai) reprend mercredi 2,6% à 106,96$ sur le Nymex, et le baril de Brent de la mer du Nord regagne 2,3% à 112,84$ (contrat de mai). Les cours du brut ont aussi été soutenus par l'annonce d'un nouvelle forte baisse (-3,4 millions de barils) des stocks hebdomadaires de brut aux Etats-Unis.

Le retour des inquiétudes géopolitiques a profité à l'or, qui a repris 1,1% mercredi, à 1.939$ l'once (contrat de juin sur le Comex). Du côté des devises, l'indice du dollar cédait mercredi soir 0,54% à 97,87 points face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro poursuivait sa remontée, gagnant 0,64% à 1,1156$ sur des spéculations de hausses des taux directeurs de la BCE cette année. Le bitcoin consolidait autour de 47.661$, en hausse de 0,5% sur 24h, selon le site Coindesk.

"Aucune avancée majeure" sur l'Ukraine, selon Moscou

Les marchés restent attentifs aux derniers développements concernant la guerre en Ukraine. Les discussions tenues mardi à Istanbul entre les délégations russe et ukrainienne n'ont finalement pas permis de progrès substantiels, malgré les annonces faites mardi soir par la partie ukrainienne. Mercredi, le porte-parole du Kremlin Dmitry Peskov s'est certes félicité néanmoins des premières propositions concrètes formulées par l'Ukraine, mais s'est empressé d'ajouter que les discussions n'avaient "débouché sur aucune avancée majeure et (que) beaucoup reste à faire avant de parvenir à un accord".

Sur le terrain, l'engagement de la Russie à réduire ses opérations autour de Kiev et de Tchernihiv laisse les observateurs sceptiques, d'autant que les responsables ukrainiens ont signalé des bombardements près de ces deux villes ce mercredi, tandis que le siège de Marioupol se poursuit. Le porte-parole du Pentagone a souligné hier que la Russie procédait à des mouvements de troupes, plutôt qu'à leur retrait, ce qui correspond au redéploiement des opérations militaires annoncées par Moscou vers l'est de l'Ukraine.

VALEURS A SUIVRE

Micron (-2% après +2% en début de séance) a publié hier soir, pour son trimestre fiscal clos, un bénéfice ajusté par action de 2,14$ contre un consensus de 1,95$. Le bpa ajusté était de 98 cents un an auparavant. Le groupe américain de semi-conducteurs a affiché sur la période trimestrielle close en février des revenus de 7,79 milliards de dollars, battant le consensus de 4%, contre 6,24 milliards de dollars sur la période comparable, l'an dernier. Pour le trimestre clos, deuxième trimestre fiscal, le bénéfice net GAAP a été de 2,26 milliards de dollars et 2$ par action, tandis que le bénéfice ajusté a représenté 2,44 milliards de dollars soit 2,14$ par titre. Le cash flow opérationnel a été de 3,63 milliards de dollars, contre 3,94 milliards sur le trimestre antérieur et 3,06 milliards un an plus tôt.

Sur le troisième trimestre fiscal, Micron envisage des revenus voisins de 8,7 milliards, plus ou moins 200 M$, une marge brute ajustée de 48% (plus ou moins 1%) et un bpa dilué ajusté allant de 2,36 à 2,56$.

Chewy, le détaillant américain en ligne en aliments et produits pour animaux de compagnie, décroche de 16,7%. Le groupe cofondé par Ryan Cohen, l'homme d'affaires devenu une 'star' des petits porteurs à Wall Street avec le dossier GameStop (-4%), a fait état hier soir de sa troisième perte trimestrielle consécutive. Sur le quatrième trimestre, Chewy a annoncé une perte ajustée par action de 11 cents, contre -7 cents de consensus et +11 cents un an avant. Les revenus ont été de 2,39 milliards de dollars sur ce trimestre clos en janvier, 2% de moins que le consensus, contre 2,04 milliards un an avant.

Chewy table par ailleurs sur une croissance inférieure aux attentes de marché. Les revenus sur l'exercice sont anticipés entre 10,2 et 10,4 milliards de dollars, contre 10,8 milliards de consensus. Après avoir amplement profité de la forte demande au début de la pandémie, le groupe semble donc traverser une période plus difficile. Dans le même temps, les coûts accrus et l'inflation pèsent sur ses marges, alors que les perturbations de supply chain affectent la disponibilité des produits.

Lululemon Athletica, le spécialiste canadien de l'habillement sportif, connu surtout pour ses produits destinés à la pratique du yoga, bondit de 12%, suite à une belle publication trimestrielle. "LULU" est même parvenu au passage à dépasser les 6 milliards de dollars de revenus annuels. Sur le seul quatrième trimestre, le groupe de Vancouver a affiché un bénéfice ajusté par action de 3,37$ hors coûts d'acquisitions et d'investissements, contre 2,58$ un an avant et 3,27$ de consensus. Le bénéfice net a été de 434 millions de dollars. Les revenus sur le trimestre clos en janvier ont été de 2,13 milliards de dollars, en ligne avec les anticipations de marché, contre 1,73 milliard de dollars un an avant.

Sur l'exercice clos, LULU a affiché un profit de 975 millions de dollars en forte progression de 66%, alors que ses revenus ont grimpé de 42% à 6,26 milliards de dollars. Le management table sur des ventes annuelles de 7,49 à 7,62 milliards de dollars pour l'exercice en cours, contre 7,24 milliards de consensus FactSet. Le bpa ajusté annuel est anticipé entre 9,15 et 9,35$, également supérieur au consensus.

Pfizer (-1,1%) et BioNTech (+3,2%) restent sous surveillance à Wall Street ce mercredi. La FDA américaine vient d'autoriser une deuxième dose de rappel des vaccins Covid-19 Moderna et Pfizer pour les Américains de 50 ans et plus. En outre, BioNTech, le partenaire allemand de Pfizer, a publié des résultats financiers supérieurs aux attentes de marché. Le groupe prévoit aussi un plan de rachat d'actions et un dividende exceptionnel.

BioNTech a annoncé des revenus du quatrième trimestre chiffrés à 5,5 milliards d'euros et un chiffre d'affaires annuel de 19 milliards d'euros. Le bénéfice net de l'exercice se monte à 10,3 milliards d'euros ! Le bénéfice dilué par action atteint 39,63 euros. Le groupe prévoit d'autoriser un programme de rachat d'actions pouvant atteindre 1,5 milliard de dollars au cours des deux prochaines années, et proposera un dividende en espèces exceptionnel de 2 euros par action. Environ 2,6 milliards de doses de Comirnaty/BNT162b2 ont été livrées dans plus de 165 pays et régions du monde en 2021, dont plus d'un milliard de doses dans les pays à revenu faible ou intermédiaire.

Le groupe réitère les prévisions de revenus du vaccin Covid-19 pour 2022, allant de 13 milliards d'euros à 17 milliards d'euros. Les commandes signées pour livraison en 2022 ont augmenté à 2,4 milliards de doses de vaccin covid.

BioNTech fait aussi mention d'un élargissement du portefeuille d'oncologie au stade clinique à 16 programmes cliniques avec le lancement de neuf essais cliniques, dont quatre essais randomisés de phase 2, ainsi que du lancement de l'expansion des essais cliniques de phase 3 pour inclure des candidats vaccins Omicron et de l'élargissement du portefeuille de vaccins à ARNm avec plusieurs programmes précliniques traitant des maladies infectieuses nécessitant des soins intensifs qui devraient entrer en clinique cette année.

KKR (-3,8%). Telecom Italia a demandé au fonds d'investissement américain KKR de préciser d'ici lundi si son offre de rachat de 10,8 milliards de dollars était est toujours sur la table, ont déclaré deux sources proches du dossier à l'agence Reuters.