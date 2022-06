Wall Street corrige encore après les 'stats'

(Boursier.com) — La cote américaine perd encore du terrain avant bourse ce jeudi. Le S&P 500 est attendu en retrait de 1,1%, contre un recul de 1% du Dow Jones et une baisse de 1,2% sur le Nasdaq. Sur le Nymex, le baril de brut WTI cède 0,6% à 109$. L'once d'or grappille 0,2% à 1.822$. L'indice dollar s'adjuge 0,3% face à un panier de devises. Le Bitcoin fléchit encore au contact des 19.000$.

Les marchés demeurent plombés par le risque croissant de récession, dans un contexte de resserrement monétaire agressif face à l'inflation record. Pourtant, l'indice des prix "core PCE" annoncé ce jour ressort moins préoccupant que prévu, ce qui constitue une relative bonne nouvelle. Hier, les discours de la Fed et de la BCE sont demeurés très prudents. Jerome Powell a reconnu qu'un atterrissage en douceur allait être difficile, même s'il l'espère encore. Quoi qu'il en soit, le relèvement des taux impactera forcément la croissance. Selon l'outil FedWatch du CME Group aujourd'hui, la probabilité d'une hausse de taux puissante de 75 points de base le 27 juillet est désormais logée à 78,4% (taux entre 2,25 et 2,5%), contre 21,6% pour la probabilité d'un geste de 50 points de base. Le même outil donne une probabilité de 44,7% à une fourchette de taux de 3,25 à 3,5% mi-décembre, et une probabilité de 33,1% pour la fourchette 3,5 à 3,75%.

D'après le rapport gouvernemental du jour, les revenus personnels des ménages américains pour le mois de mai 2022 sont ressortis en augmentation de 0,5% en comparaison du mois antérieur, en ligne avec le consensus de place, après une progression comparable sur le mois antérieur. Les dépenses personnelles de consommation, quant à elles, se sont appréciées de 0,2% par rapport au mois précédent, conformément au consensus FactSet. La bonne surprise vient peut-être de l'indice des prix 'core PCE', qui n'augmente que de 0,35% par rapport au mois antérieur, contre 0,5% de consensus FactSet (soit une hausse de 4,7% sur un an contre 4,8% de consensus).

Les inscriptions au chômage ont à nouveau très légèrement reculé la semaine passée aux Etats-Unis. Le Département américain au Travail vient en effet d'annoncer, pour la semaine close au 25 juin, que les inscriptions au chômage ont atteint un niveau de 231.000, en repli de 2.000 par rapport à la semaine antérieure. Le consensus était positionné à 230.000. La moyenne à quatre semaines s'établit à 237.750, en hausse de 7.250. Enfin, le nombre de chômeurs indemnisés sur la semaine close le 18 juin atteint 1,328 million, en baisse de 3.000 sur sept jours (1,318 million de consensus).

Pas de surprise du côté de l'Opep+. Le cartel et ses alliés se sont mis d'accord pour accroître de nouveau leur production de 648.000 barils par jour en août, affirme 'Bloomberg', en citant des délégués. Il n'y a pas eu de discussion concernant la production de septembre et au-delà. Le prochain rendez-vous entre ministres du pétrole des principaux pays producteurs est programmé le 3 août. Malgré ce statu quo, les experts estiment que l'alliance de pays (qui inclut la Russie) n'est pas en capacité de produire suffisamment pour respecter ces quotas. Plusieurs pays, dont le Nigéria, la Libye et l'Equateur, font face à des problèmes d'exploitation, tandis que celle de la Russie pâtit des sanctions occidentales. Les cours du brut restent dans le rouge après cette information à l'image du WTI.

Alors que les données sur l'inflation et la Fed restent les plus impactantes pour les marchés, les bénéfices des entreprises devraient être le prochain domaine clé avec la saison des rapports financiers du deuxième trimestre dans quelques semaines. Cela renvoie aux inquiétudes selon lesquelles les estimations consensuelles de bénéfices par action devraient être révisées à la baisse pour refléter le ralentissement de croissance provoqué par le resserrement des conditions financières, ainsi que les pressions toujours élevées sur les prix des intrants et les changes. Les débats restent ouverts sur l'étendue des ajustements, et le marché sera particulièrement intéressé par les orientations concernant le deuxième semestre. Les analystes tablent actuellement sur des bénéfices (par action) du S&P 500 en augmentation de 4,3% en glissement annuel au deuxième trimestre, ce qui, selon FactSet, représenterait la plus faible expansion depuis le quatrième trimestre 2020 - en baisse par rapport aux 5,9% attendus au début du trimestre.

Sans surprise, la consommation discrétionnaire a connu la plus grande révision à la baisse de tous les grands secteurs, avec Amazon et Target. Alphabet, Meta et Disney comptent parmi les freins notables des 'services de communication', secteur qui a connu la deuxième plus grande révision à la baisse des bénéfices au cours du deuxième trimestre.

Micron annonce après bourse ce soir ses derniers résultats financiers trimestriels à Wall Street. Constellation Brands et Walgreens Boots Alliance publient avant l'ouverture.

Les valeurs

Constellation Brands, le producteur et distributeur américain de boissons alcoolisées, a annoncé pour son premier trimestre fiscal un bénéfice net de 389,5 millions de dollars et 2,06$ par titre, à comparer à une perte de 908 millions de dollars et 4,74$ par action un an auparavant. Le bénéfice ajusté par action a été de 2,90$ sur le trimestre clos, en dehors d'une perte de 24 cents par titre sur l'investissement dans le producteur de cannabis Canopy Growth. Les revenus trimestriels ont totalisé 2,36 milliards de dollars, contre 2,03 milliards sur la période correspondante, l'an dernier. Le consensus de place sur cette période était logé à 2,52$ de bénéfice ajusté par action et 2,16 milliards de facturations.

Walgreens Boots Alliance, la chaîne pharmaceutique américaine, a annoncé une forte baisse de ses bénéfices sur le trimestre clos avec le coût de l'accord sur les opioïdes, ainsi qu'une baisse des ventes pharmaceutiques. Pour le troisième trimestre fiscal, clos fin mai 2022, le bénéfice net part du groupe a corrigé à 289 millions de dollars et 33 cents par titre, contre 1,2 milliard de dollars soit 1,38$ par action un an avant. L'accord avec la Floride sur les opioïdes conclu en mai se chiffrait à 683 millions de dollars. Le bénéfice ajusté trimestriel par action a été de 96 cents, contre 92 cents de consensus. Les revenus trimestriels se sont établis quant à eux à 32,6 milliards de dollars, contre 34 milliards un an plus tôt et 32,06 milliards de consensus FactSet. Les ventes domestiques américaines à comparable ont augmenté de 2,4% hors tabac.

Estée Lauder, le géant des produits de beauté, table sur des charges de 154 millions de dollars avant imposition liées à son plan de restructuration programmé sur deux ans.

Boeing. Le bureau de l'inspection générale du département américain des Transports a effectué un audit de la supervision par l'administration fédérale américaine de l'aviation (FAA) de la production des Boeing 737 et 787.

Pfizer et son partenaire allemand BioNTech ont scellé un accord de 3,2 milliards avec le gouvernement américain pour la livraison cet automne de 105 millions de doses de leur vaccin covid.