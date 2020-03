Wall Street corrige avec le coronavirus, malgré l'emploi

Wall Street corrige avec le coronavirus, malgré l'emploi









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La cote américaine n'en finit plus de s'enfoncer. Après le plongeon de la veille (-3,58% sur le DJIA et -3,10% pour le Nasdaq), la tendance ce vendredi demeure pour l'heure baissière, le S&P500 régressant de 1,6% à 2.976 pts et le Nasdaq de 1,5% à 8.606 pts. Le Dow Jones trébuche de 1,4% à 25.764 pts. Visiblement, les marchés n'écoutent pas Donald Trump, qui vient d'estimer pourtant qu'un rebond serait probable. L'indice dollar régresse de 0,8% à 96 environ face à un panier de devises de référence. L'once d'or cède 1% à 1.652$.

Le baril de brut WTI chute de 6,8% à 42,7$ sur le Nymex, alors que le Brent de la mer du Nord abandonne 6,6% à 46,7$. Les membres de l'Opep et la Russie n'ont pas réussi à sceller un accord à Vienne concernant la production de pétrole, a appris Reuters 'de source proche du cartel'. L'Opep désire une nouvelle baisse de production de 1,5 million de barils par jour au second trimestre 2020 afin d'enrayer la chute des cours, mais la Russie doit pour cela donner son accord selon les sources 'proches de l'organisation' de l'agence. Jusqu'à présent, la Russie s'était opposée à une réduction additionnelle et demandait seulement de prolonger la baisse déjà appliquée par l'Opep+.

D'après le Département américain au Travail ce vendredi, les créations de postes non-agricoles aux États-Unis pour le mois de février 2020 sont ressorties au nombre de 273.000, contre 177.000 de consensus de place et 273.000 pour le mois antérieur. La précédente lecture du mois de janvier a donc été revue de 225.000 à 273.000. Le taux de chômage a reculé pour sa part à 3,5%, contre 3,6% de consensus et 3,6% un mois plus tôt. Les créations de postes dans le privé sont ressorties au nombre de 228.000, contre 155.000 de consensus. Le taux de participation à la force de travail s'est établi à 63,4%, en ligne avec les attentes de marché. Le salaire horaire moyen a augmenté comme prévu de 3% en glissement annuel et +0,3% par rapport au mois antérieur.

Le déficit commercial du mois de janvier 2020, qui vient aussi d'être annoncé, est ressorti à 45,3 milliards de dollars, contre un consensus de -46,1 milliards et un niveau révisé à -48,6 milliards pour le mois antérieur.

Charles Evans, Loretta Mester, James Bullard, Eric Rosengren, Esther George et John Williams de la Fed, s'expriment tous ce jour. Bullard se montre assez confiant dans les "outils" de la Fed, évoquant la 'forward guidance' et les assouplissements monétaires quantitatifs. La Fed fera selon lui "ce qu'il faudra" pour sortir de cette crise.

Rappelons que les marchés spéculent désormais sur une baisse des taux d'un demi-point supplémentaire à l'issue de la prochaine réunion monétaire de la Fed programmée les 17 et 18 mars.

La Fed avait rappelons-le surpris mardi en réduisant ses taux d'un demi-point. La situation exceptionnelle née de la crise sanitaire du coronavirus Covid-19 aura apparemment alerté les autorités monétaires américaines, qui ont donc abaissé les taux d'un demi-point sur les 'fed funds', entre 1 et 1,25%. Selon le communiqué de la Banque centrale américaine publié mardi, les fondamentaux de l'économie des Etats-Unis restent solides, mais l'épidémie de coronavirus fait peser des risques sur l'activité. Compte tenu de ces risques et afin d'assurer l'emploi maximal et la stabilité des prix, le Federal Open Market Committee a décidé de réduire ses taux de 1/2 point de pourcentage. Le Comité dit par ailleurs surveiller attentivement les développements et les implications en termes de perspectives économiques, et utilisera ses outils pour agir de manière appropriée afin de soutenir l'économie.

Jerome Powell, président de la Fed, a assuré de la solidité de l'économie américaine, mais expliqué que les banquiers centraux américains, observant la propagation de l'épidémie, avaient jugé qu'il était temps d'agir. "Nous avons observé la propagation du virus... Nous avons perçu un risque pesant sur les perspectives économiques et avons choisi d'agir". En effet, les risques auraient évolué de manière significative... La Fed demeure prête à utiliser ses outils pour agir de manière appropriée, selon les événements à venir.

Réagissant à la décision monétaire, Trump avait alors lancé : "La Réserve Fédérale abaisse les taux mais doit encore assouplir sa politique et, plus important encore, s'aligner sur les autres pays/concurrents. Nous ne jouons pas de manière équitable. Pas juste pour les USA. Il est enfin temps pour la Fed de DIRIGER. Plus d'assouplissement et de baisse des taux!"

Les marchés demeurent lourds ce vendredi, alors que l'épidémie de coronavirus Covid-19 poursuit son expansion hors de Chine. Environ 100.000 cas ont déjà été détectés à travers le monde depuis le début de l'épidémie dans 85 pays - le seuil des 100.000 aurait même été dépassé selon un décompte Reuters. Plus de 3.300 personnes ont succombé au virus.

Aux Etats-Unis, trois Etats ont désormais déclaré l'état d'urgence et de nombreuses fermetures d'écoles sont rapportées, à Seattle en particulier. Les entreprises sont par ailleurs nombreuses à demander à leurs employés de télétravailler. Trump a reconnu que l'économie américaine allait souffrir du virus. A New York, plus de 2.700 personnes sont en quarantaine. A San Francisco, Facebook et Google ont demandé à leurs salariés de travailler à la maison. A Seattle, Microsoft, Google, Facebook et Amazon conseillent aux employés de rester chez eux.

Le système de santé américaine serait mis à rude épreuve selon Bloomberg, qui fait état de problèmes d'approvisionnement et du manque de tests... Pourtant, selon Reuters, qui cite des responsables américains, les Etats-Unis s'estiment en mesure de tester 400.000 personnes d'ici à la fin de la semaine... Le Sénat a validé hier un financement d'urgence de 8,3 milliards de dollars pour combattre le virus, qui vient d'être signé par Donald Trump à la Maison blanche. Les Etats-Unis comptent 230 cas et 12 morts.

En Chine, la province du Hubei... n'a pas rapporté de cas durant les dernières 24 heures en dehors de Wuhan, épicentre initial de l'épidémie. Des experts estiment que le nombre de nouveaux cas à Wuhan devrait aussi se rapprocher de zéro d'ici la fin du mois... Le Japon n'a pas l'air totalement rassuré, puisque le pays a décidé de placer en quarantaine tous les visiteurs provenant de Chine et de Corée du Sud. La Corée du Sud, justement, a fait état de 196 nouveaux cas pour un total de 6.284 et 42 morts.

En Italie, le gouvernement a fortement renforcé ses aides financières, l'épidémie poursuivant à grande vitesse sa propagation après avoir fait déjà 148 morts. Un premier cas d'infection a été identifié par les services de santé du Vatican.

En Iran, les informations relatives à l'étendue de l'épidémie sont peu claires...

La situation se détériore par ailleurs dans de nombreux pays tels que la France (154 cas et deux morts supplémentaires, 577 cas au total) ou l'Australie (première école fermée), ainsi qu'au Royaume-Uni (premier décès).

Les valeurs

JP Morgan (-4%). Jamie Dimon, le patron de JP Morgan Chase, a été opéré du coeur en urgence et récupère désormais selon la banque, dont le cours trébuche...

AMD (+1%) a confirmé ses objectifs financiers malgré l'impact du coronavirus.

Apple (-1%) pourrait pâtir d'avis prudents de courtiers concernant ses ventes d'iPhone.

Starbucks (-3%) table sur une chute de moitié de ses ventes chinoises au second trimestre.

Costco Wholesale (-2%) a annoncé pour son second trimestre fiscal un bénéfice de 931 millions de dollars soit 2,10$ par titre, contre 889 millions de dollars et 2,01$ par action un an auparavant. Les ventes se sont appréciées de 11% à 38,3 milliards de dollars, contre 34,6 milliards un an plus tôt.