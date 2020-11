Wall Street corrige, au terme d'un mois de novembre exceptionnel

Wall Street corrige, au terme d'un mois de novembre exceptionnel









(Boursier.com) — La cote américaine fléchit ce lundi. Le DJIA perd 1,33% à 29.513 pts et le S&P 500 1,07% à 3.600 pts. Le Nasdaq trébuche de 1,19% à 12.061 pts. Le baril de brut WTI abandonne 1,1% à 45$. L'once d'or recule de 0,6% à 1.776$. L'indice dollar rend 0,2% face à un panier de devises de référence. Le Dow Jones affiche pour l'heure un gain de 11% depuis le début du mois et le S&P 500 une progression de 10%, sa meilleure performance depuis le mois d'avril où il avait pris 13%. Moins de trois ans après sa dernière ascension, le Bitcoin vient de toucher un plus haut historique ce mardi, à près de 19.800 dollars...

La prudence domine ce lundi après un 'Black Friday' américain ayant vu une chute de moitié du trafic en magasins mais une vive croissance de 22% des ventes en ligne selon Adobe Analytics (en bas de fourchette toutefois des 20-42% envisagés par Adobe). Adobe table sur une croissance de 15% en glissement annuel des ventes en ligne du Cyber Monday à 10,8 Mds$, après un Black Friday de 9 Mds$... L'impasse se confirme par ailleurs sur le front politique, concernant le tant attendu nouveau plan de relance de l'activité, alors que l'administration Biden a démenti les rumeurs voulant qu'elle pousse Nancy Pelosi et Chuck Schumer au compromis avec le clan républicain...

L'optimisme demeure quoi qu'il en soit concernant les futurs vaccins contre le nouveau coronavirus, alors que le candidat de Pfizer / BioNTech devrait obtenir dans quelques jours l'approbation des régulateurs britanniques. L'accord américain est également attendu sous peu. Le Dr. Fauci estime que les inoculations devraient débuter avant la fin de l'année aux Etats-Unis.

Dans le même esprit, Moderna va demander à la FDA et au régulateur européen d'approuver son vaccin anti-covid. Le laboratoire, qui vient de préciser que l'analyse de phase III de son candidat vaccin sur un peu moins de 200 cas avait confirmé l'efficacité des données intermédiaires, va déposer ce lundi aux Etats-Unis et en Europe des demandes d'autorisations de mise sur le marché pour ce vaccin contre le Covid-19. La formule a montré une efficacité de 94,1% dans les études cliniques de stade avancé. Les études ont montré que le vaccin avait évité dans 100% des cas étudiés le développement d'une forme grave de la maladie. Moderna pourrait devenir le deuxième groupe pharmaceutique à obtenir une autorisation aux Etats-Unis après Pfizer / BioNTech, qui a donc déposé la semaine dernière sa demande. Comme celui de Pfizer / BioNTech SE, le vaccin de Moderna utilise la technologie de l'ARN messager (ARNm). Le groupe demande donc l'autorisation de mise sur le marché aux Etats-Unis et l'agrément conditionnel de l'Agence européenne du médicament, qui a initié un examen accéléré. L'efficacité annoncée ce jour par Moderna est légèrement inférieure aux 94,5% annoncés le 16 novembre, mais reste très élevée.

Le temps presse, alors que les hospitalisations atteignent des records aux USA et que Thanksgiving pourrait donner encore de mauvaises surprises du point de vue sanitaire. En Californie, Los Angeles et San Francisco ont annoncé de nouvelles restrictions. En Europe, en revanche, la situation semble se stabiliser, même si cette bonne nouvelle reste à confirmer.

Selon les dernières données de l'Université Johns Hopkins, le nombre de cas confirmés du nouveau coronavirus dans le monde depuis le début de l'épidémie s'élève à près de 63 millions, dont 13,4 millions aux Etats-Unis, 9,4 millions en Inde et 6,3 millions au Brésil. La Russie est repassée devant la France en tant que quatrième pays le plus touché avec 2,28 millions de cas, contre 2,27 millions en France. Le nombre de morts dans le monde est de 1,46 million depuis l'émergence du virus, dont près de 267.000 aux USA.

Le Financial Times rapporte que le Royaume-Uni est sur le point d'approuver le vaccin Pfizer / BioNTech et que le déploiement pourrait y débuter quelques heures après l'autorisation, avec des injections initiales à partir du 7 décembre. L'accord américain pourrait intervenir peu après, avec une réunion de la FDA programmée le 10 décembre sur le sujet. Fauci juge pratiquement certain que la vaccination des personnes prioritaires débute avant la fin du mois de décembre. Un comité des CDC va voter demain mardi une recommandation aux professionnels de santé concernant les vaccins initiaux. United Airlines serait pour sa part prêt à une distribution rapide des vaccins. Enfin, les agences européennes de régulation devraient considérer le mois prochain l'approbation du vaccin de Pfizer / BioNTech et celle du candidat de Moderna, à l'efficacité comparable. Ainsi, les injections en Europe pourraient aussi commencer avant la fin de l'année.

Le Royaume-Uni a par ailleurs demandé une revue d'urgence à la Medicines & Healthcare products Regulatory Agency pour le vaccin anti-covid d'AstraZeneca et d'Oxford. Il s'agirait donc d'accorder une autorisation d'urgence locale au vaccin du laboratoire britannique. L'autorisation dépendra des données d'innocuité et d'efficacité.

Fauci a aussi prévenu, sur NBC, d'une nouvelle poussée du virus. Les USA ont fait état de près de 156.000 nouveaux cas samedi contre 205.000 environ vendredi. Les hospitalisations ont atteint un nouveau record à environ 91.600.

Sur le front économique, les chiffres du PMI manufacturier chinois et ceux du PMI non-manufacturier ont dépassé les attentes de marché, à respectivement 52,1 et 56,4 en novembre, contre des consensus FactSet de 51,5 et 55,8.

Outre-Atlantique, l'indice manufacturier PMI de Chicago du mois de novembre est ressorti à 58,2, contre 59 de consensus et 61,1 un mois avant. Il traduit donc un léger ralentissement de l'expansion de l'industrie manufacturière dans la région en novembre, mais reste à un niveau assez élevé.

L'indice des promesses de ventes de logements aux États-Unis pour le mois d'octobre mesuré par la National Association of Realtors est ressorti en retrait de 1,1% en comparaison du mois antérieur, contre un consensus de -0,3% selon FactSet et un repli de 2,2% sur le mois de septembre.

Janet Yellen, ex-patronne de la Fed, va prendre les fonctions de Secrétaire au Trésor de l'administration Biden. Ainsi, Joe Biden vient de désigner une équipe économique diversifiée, comprenant Yellen, Neera Tanden pour le Bureau de la gestion et du budget, Wally Adeyemo en tant que Secrétaire adjoint au Trésor, Cecilia Rouse en tant que présidente du CEA (Council of Economic Advisers - Conseil des conseillers économiques), ainsi que Jared Bernstein et Heather Boushey en tant que membres du CEA...

Le Financial Times indique des plans de l'Union européenne visant à une nouvelle alliance transatlantique, afin de répondre à certains challenges mondiaux. Il s'agirait de mettre un terme à l'ère Trump des tensions entre l'UE et les USA et d'adopter des approches communes en matière antitrust ou sur le plan des investissements étrangers sensibles ou encore de la cybersécurité. Les investissements de la Chine dans des sociétés innovantes européennes ou américaines doivent aussi être discutés. Le possible avantage chinois sur la 5G est également en question. Des obstacles potentiels existent, dont l'hostilité de l'Europe vis-à-vis des géants technologiques américains et la réticence de certains pays européens à se confronter plus agressivement à la Chine.

Pendant ce temps, l'administration Trump devrait ajouter à sa liste noire de défense les Chinois SMIC et CNOOC, qui auraient des liens militaires. Une trentaine de compagnies chinoises sont déjà blacklistées pour ce même motif.

Sur le segment pétrolier, les producteurs de l'OPEP+ se réunissent ce jour pour discuter de leur accord de réduction de production. Les opérateurs doutent pour certains de la reconduction par l'Opep et ses alliés de la limitation de production.

Les valeurs

Tesla (-3%). Selon le Wall Street Journal, l'intégration prévue le mois prochain de Tesla au sein du S&P 500 pourrait se faire en deux temps. L'ajustement de pondération serait préférable en deux jours, plutôt qu'un seul le 21 décembre, ce qui constituerait une première. Il s'agit de tenir compte du poids de Tesla (plus de 1% de l'indice) et de sa volatilité sur les marchés boursiers. S&P doit annoncer ce lundi le résultat d'une consultation qui irait dans ce sens.

En outre, le groupe d'Elon Musk a obtenu l'autorisation de vendre en Chine son Model Y fabriqué à Shanghai, selon un document publié sur le site du ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information.

General Motors (-3%) peine pour sa part à convaincre avec une nouvelle version moins ambitieuse de son accord de coopération avec Nikola (-26% !), qui ne prévoit plus l'entrée de GM au capital du concepteur de véhicules électriques. D'ailleurs, ce projet non-engageant est encore sujet à des négociations.

S&P Global (+3%) a annoncé comme attendu l'acquisition d'IHS Markit (+8%) pour 44 milliards de dollars en actions, ce qui constitue la plus importante opération de fusion & acquisition en valeur depuis le début de l'année. La capitalisation actuelle d'IHS Markit se situe à 37 milliards de dollars.

Salesforce (-3%) devrait s'offrir Slack Technologies (+4%). D'après David Faber de CNBC, le spécialiste américain de la gestion de la relation client (CRM) annoncera le rachat de Slack ce soir après la clôture de Wall Street. L'action de la plateforme de travail collaboratif s'est envolée depuis le début de la crise sanitaire grâce à l'essor du télétravail à travers la planète. Elle a encore accéléré la semaine passée après que le Wall Street Journal eut révélé des négociations entre les deux parties.

Moderna (+15%) va donc déposer aux USA et en Europe des demandes d'autorisations de mise sur le marché de son vaccin anti-coronavirus, qui a montré une efficacité supérieure à 94% dans les études cliniques de stade avancé.

Pfizer (+2%) / BioNTech (+8%) pourraient quant à eux obtenir d'ici quelques jours les autorisations des régulateurs au Royaume-Uni et aux Etats-Unis pour leur candidat vaccin efficace à 95%.

Novavax (+8%) a repoussé une nouvelle fois le lancement d'un essai clinique de phase III aux États-Unis sur son vaccin expérimental contre le covid, évoquant néanmoins un potentiel démarrage dans les semaines à venir.

Alibaba (-4%). Ant Group pourrait reporter son introduction en bourse jusqu'en 2022 ou même plus tard encore, croit savoir Bloomberg, citant des responsables des autorités de régulation familiers de la question.

Netflix (-1%). Selon le Guardian, le service de streaming vidéo devrait commencer à déclarer aux autorités fiscales locales les revenus de plus d'1 Md£ dégagés auprès des abonnés britanniques chaque année. Le Guardian juge qu'une telle décision de Netflix devrait mettre la pression sur d'autres leaders technologiques américains tels que Google ou Amazon, qui évitent pour l'heure ce genre de déclaration en optimisant leur fiscalité.

Airbnb ambitionne une valorisation de 30 à 33 milliards de dollars pour son introduction en bourse à Wall Street. DoorDash, acteur de la livraison de repas, qui a plus que triplé ses revenus à neuf mois et réalisé récemment son premier bénéfice trimestriel, se montre également gourmand avec une fourchette allant de 25 à 28 milliards de dollars pour son IPO. Les deux compagnies veulent s'introduire mi-décembre.