Wall Street corrige, après une semaine de répit

(Boursier.com) — Wall Street est orienté dans le rouge ce mardi, après trois jours de pause pour cause de Memorial Day. Le S&P 500 perd 0,72% à 4.128 pts, le Dow Jones 0,74% à 32.981 pts et le Nasdaq 0,58% à 12.067 pts. Le baril de brut WTI avance de 0,5% à près de 118$ sur le Nymex. L'once d'or recule de 0,5% à 1.847$. L'indice dollar gagne 0,6% face à un panier de devises. Le bitcoin se redresse pour sa part en direction des 32.000$.

L'indice S&P Case-Shiller américain du mois de mars 2022 s'est affiché en augmentation de 3,1% (indicateur 20-City non ajusté) en comparaison du mois antérieur et de 21,2% sur un an. L'indice de la FHFA (Federal Housing Finance Agency) pour le même mois a progressé de 1,5% en comparaison du mois antérieur contre 2% de consensus de marché. La hausse de l'indicateur FHFA atteint 19% en glissement annuel.

L'indice manufacturier PMI de Chicago du mois de mai est ressorti à 60,3, contre un consensus de 57 et un niveau de 56,4 un mois plus tôt. L'indicateur signale donc une accélération de l'expansion de l'industrie manufacturière dans la région considérée.

L'indice de confiance des consommateurs américains pour le mois de mai 2022, mesuré par le Conference Board, est ressorti à 106,4 contre 103,7 de consensus. La lecture révisée du mois d'avril s'établit à 108,6, contre 107,3 précédemment.

L'indice manufacturier de la Fed de Dallas pour le mois de mai est enfin ressorti négatif de 7,3 points, contre 4 de consensus et 1,1 un mois avant. L'indicateur signale donc une contraction.

Le gouverneur de la Fed Christopher Waller a donné lundi son soutien à des hausses de taux de 50 points de base pour plusieurs autres réunions jusqu'à ce que l'inflation revienne à l'objectif de 2% de la Fed. Waller a déclaré qu'il était prêt à porter les taux au-delà de la neutralité pour lutter contre l'inflation. Il s'attend à ce que le taux directeur soit supérieur à la neutralité d'ici la fin de l'année pour réduire la demande. Il note que les marchés s'attendent à un resserrement d'environ 250 points de base en 2022, et sa propre opinion est à peu près conforme aux attentes des marchés. Si les données suggèrent que l'inflation persiste à un niveau élevé, le responsable se dit prêt à faire plus sur les taux. Les commentaires de Waller interviennent après que certains de ses collègues, dont le dirigeant de l'antenne d'Atlanta Raphael Bostic, eurent indiqué leur ouverture à une pause dans le resserrement si l'inflation se résorbait. Les conclusions des économistes résultant des minutes du FOMC de mai ont également fait ressortir l'incertitude quant à la manière dont la Fed procéderait une fois atteinte la neutralité des taux, certains décideurs étant disposés à adopter une approche plus flexible des taux plus tard dans l'année.

Le président Biden tiendra ce mardi une rare réunion dans le bureau ovale avec le président de la Fed, Jerome Powell, leur premier tête-à-tête depuis que Biden a désigné Powell pour un deuxième mandat en novembre 2021. Selon le communiqué de la Maison Blanche, les deux hommes discuteront de l'état de l'économie américaine et mondiale. Dans une chronique du WSJ lundi soir, Biden a déclaré qu'il soutiendrait les efforts de la Fed pour faire baisser l'inflation tout en décrivant ses propres plans pour lutter contre les prix élevés. Biden a défendu ses projets de crédits d'impôt pour l'énergie propre, de mise à niveau des infrastructures, de réparation des chaînes d'approvisionnement, de lutte contre les frais exorbitants facturés par les compagnies de transport maritime, ou d'augmentation de l'accessibilité au logement, ainsi que de réduction du prix des médicaments sur ordonnance et de baisse du coût des soins aux enfants et aux personnes âgées, affirmant que ces projets contribueront tous à lutter contre l'inflation. Biden a également fait valoir que la réduction des déficits budgétaires contribuerait à atténuer les pressions sur les prix, appelant à une réforme du code des impôts pour générer plus de revenus.

Shanghai a annoncé hier lundi un assouplissement des restrictions de mobilité à partir du 1er juin. Cela comprend la liberté de circulation des résidents sauf dans les quartiers à haut risque et de quarantaine, ainsi que le redémarrage des transports en commun. Reuters et Bloomberg ont noté une réaction publique globalement positive, tout en rappelant que les annonces d'assouplissement précédentes étaient limitées. On ne sait pas si le système de gestion en "boucle fermée" - cité par les entreprises comme une contrainte clé sur les chaînes d'approvisionnement - restera en place. Pourtant, l'annonce a franchi une étape pour définir le processus de réouverture, qui était absent des déclarations précédentes, qui révélaient des plans pour rétablir une vie normale, mais étaient légers sur les détails. Les zones à faible risque abritent environ 22 millions de personnes. À Pékin, les rues étaient plus fréquentées lundi alors que davantage de résidents retournaient au travail et que les restrictions des transports publics étaient assouplies.

Dans l'actualité des entreprises cotées à Wall Street, Salesforce, HP Inc ou Victoria's Secret, annoncent aujourd'hui leurs derniers comptes.

Les valeurs

Qualcomm (stable) veut prendre une participation dans le cadre de l'introduction en bourse d'Arm, indique le Financial Times. S'adressant au FT, le directeur général de Qualcomm, Cristiano Amon, a déclaré que l'entreprise était intéressée par un investissement, car Arm, spécialiste du développement de processeurs et filiale de SoftBank, est un atout très important et sera essentiel au développement de l'industrie. Amon ajoute que Qualcomm pourrait s'associer à d'autres fabricants de puces pour acquérir purement et simplement Arm, si le consortium effectuant l'achat était suffisamment important, et même s'il faudrait que de nombreuses entreprises participent pour qu'elles aient l'effet net de maintenir l'indépendance d'Arm.

Selon Amon, Arm a gagné partout grâce à l'investissement collectif de l'ensemble de l'écosystème, d'entreprises comme Apple, Qualcomm et bien d'autres, et c'est parce qu'il s'agissait d'une architecture indépendante et ouverte dans laquelle tout le monde pouvait investir - avant l'acquisition par SoftBank. Amon note que Qualcomm n'a pas encore parlé à SoftBank d'un investissement potentiel dans Arm, car SoftBank a donné la priorité à la résolution d'une impasse dans l'unité chinoise d'Arm.

Apple (-1%). Bonne nouvelle pour le groupe à la pomme ? Le sous-traitant taïwanais Foxconn a indiqué que les perspectives pour le deuxième semestre de cette année évoluaient dans le bon sens, avec la levée annoncée du confinement à Shanghai.

Boeing (-1%) et Norwegian Air Shuttle ont conclu un accord de principe dans le cadre duquel la compagnie scandinave s'est engagée à acheter 50 Boeing 737 MAX 8. L'accord comprend également des options pour 30 avions supplémentaires. Les 50 appareils devraient être livrés entre 2025 et 2028, selon un calendrier correspondant étroitement aux expirations actuelles des contrats de location d'avions du transporteur. Par conséquent, l'expansion de la taille de la flotte actuelle de l'entreprise ne sera que limitée. L'accord de principe des parties est soumis à diverses conditions de clôture, qui devraient être finalisées d'ici la fin juin 2022.

Paramount (+1%). 'Top Gun : Maverick', la suite des aventures de Pete Maverick Mitchell, incarné par Tom Cruise, plus de 30 ans après, a engrangé 124 millions de dollars en revenus domestiques de box office sur le marché américain, un lancement particulièrement remarqué pour le blockbuster de Paramount. La seule perspective du film avait dopé déjà les titres des principales chaînes américaines de cinéma, AMC et Cinemark notamment, la semaine dernière à Wall Street. L'estimation de recettes à quatre jours sur le marché domestique américain, couvrant la journée du Memorial Day, est de 151 millions de dollars selon Comscore. A l'international, le film a rapporté 124 millions de dollars sur trois jours de week-end, portant le total à 248 millions de dollars dans le monde.

Parmi les secteurs sous surveillance ce jour, Alibaba (+4%) et Baidu (+4%) vont profiter de la réouverture chinoise. AMC est encore orienté en hausse avec le succès de Top Gun : Maverick. Les géants pétroliers montent avec l'accélération de la hausse des cours du brut provoquée par l'accord entre les chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union européenne visant à réduire de 90% les importations de brut russe de l'UE. ExxonMobil (+2%) et Chevron (+1%) profitent de cette tendance.