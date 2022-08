Wall Street continue à monter, nouvelles données rassurantes sur l'inflation

(Boursier.com) — Wall Street continue à grimper en début de séance, les derniers chiffres des prix à la production confirmant le fait que l'inflation a sans doute atteint son pic aux Etats-Unis même si elle devrait rester élevée encore de longs mois. Le Dow Jones s'adjuge 0,84% à 33.590 points, tandis que le S&P 500 avance de 0,81% à 4.244 points. Le Nasdaq gagne 0,71% à 12.947 points.

L'indice des prix à la production a donc reculé de 0,5% en juillet en comparaison du mois antérieur, là où le consensus était positionné à +0,2%. Hors alimentaire et énergie, l'indice affiche une progression de 0,2% sur un mois et de 7,6% sur un an. Des niveaux inférieurs au mois précédent et aux attentes des économistes. Malgré cette accalmie sur le front de l'inflation, plusieurs responsables de l'institution - du "faucon" Neel Kashkari à la "colombe" Mary Daly - n'ont laissé aucun doute sur le fait que la Fed continuera à resserrer sa politique monétaire jusqu'à ce que les pressions inflationnistes retombent durablement.

"Malgré la rhétorique inébranlable de la Fed, cette publication (ndlr : l'IPC) a donné aux investisseurs l'espoir que le rythme de hausse des taux aux États-Unis ralentira et que le légendaire atterrissage en douceur pourrait être moins insaisissable que prévu", explique à 'Bloomberg' Lewis Grant, responsable des actions mondiales chez Federated Hermes.

Selon le baromètre FedWatch de CME Group, le marché estime désormais à 67,5% la probabilité d'un relèvement de taux de 50 points de base à la fin du mois de septembre, et à 32,5% celle d'une hausse de 75 pb (entre 2,75% et 3%). Sur les marchés obligataires, les taux évoluent en ordre dispersé. Le rendement du 10 ans américain augmente de 6,5 points de base à 2,84% alors que celui du deux ans, plus sensible aux variations de taux de la Fed, abandonne 2,5 pb à 3,19%. Le dollar perd lui encore de 0,4% face à un panier de devises.

Toujours sur le front macro, les inscriptions au chômage ont moins augmenté que prévu la semaine passée aux Etats-Unis. Le Département américain au Travail a en effet annoncé, pour la semaine close au 6 août, que les inscriptions au chômage ont atteint 262.000, en hausse de 14.000 par rapport à la semaine antérieure. Le consensus tablait sur 265.000 nouvelles inscriptions. La moyenne à quatre semaines s'établit à 252.000, en progression de 4.500. Enfin, le nombre de chômeurs indemnisés sur la semaine close le 30 juillet atteint 1,428 million, en augmentation de 8.000 sur sept jours (1,420 million de consensus).

Le bitcoin grimpe de 2,5% sur 24 heures à 24.660$ sur Coindesk. Enfin, le baril de brut WTI pour livraison septembre prend actuellement 0,6% à 92,5 dollars sur le Nymex et l'once d'or grignote 0,1% à 1.791$.

Les valeurs

* Walt Disney s'envole de plus de 7%, porté par des résultats trimestriels meilleurs que prévu, le recrutement de 14,4 millions de nouveaux abonnés pour ses services Disney+ (contre 9,8 millions attendus) et l'annonce d'une augmentation du prix de l'accès à Disney+ sans publicité de 38% en décembre. Walt Disney comptait un total de 221,1 millions d'abonnés pour sa plateforme de streaming à la fin du troisième trimestre, un nombre supérieur à celui annoncé dernièrement par Netflix, qui a lui perdu des clients au cours du dernier trimestre. Afin d'attirer de nouveaux abonnés, Disney proposera en décembre une offre d'accès à Disney+ avec publicité pour 7,99 dollars par mois, le même prix qu'elle facture actuellement pour la version sans publicité, a souligné l'entreprise. Les prix pour accéder à la plateforme Hulu augmenteront eux de 1 à 2 dollars par mois en décembre. La société s'attend à ce que Disney+ devienne rentable au cours de l'exercice 2024.

Le groupe a toutefois revu à la baisse ses prévisions d'abonnés à long terme pour les clients Disney+, en raison de la perte des droits de diffusion du cricket en Inde. La directrice financière, Christine McCarthy, a ainsi déclaré aux investisseurs lors d'une conférence téléphonique que la société s'attend désormais à avoir entre 135 millions et 165 millions de clients "principaux" de Disney+ et jusqu'à 80 millions de clients pour le produit Disney+ Hotstar en Inde d'ici la fin de l'exercice 2024, soit un maximum de 245 millions. Un chiffre inférieur aux 230 à 260 millions estimés précédemment. Sur son troisième trimestre fiscal, le géant du divertissement a fait état d'un bénéfice par action ajusté de 1,09 dollar (96 cents de consensus), en hausse de 36% sur un an, grâce à la reprise de la fréquentation de ses parcs d'attractions. Les ventes ont bondi de 26% pour atteindre 21,5 milliards de dollars, tirées par la montée en flèche des revenus des parc et dépassant les attentes des analystes de 21,5 Mds$.

* Boeing prend 0,8% après avoir livré mercredi son premier 787 Dreamliner depuis mai 2021. American Airlines est l'heureux propriétaire de cet appareil, qui a rencontré de nombreux problèmes de production au cours des derniers mois. L'avionneur américain a confirmé la reprise des livraisons à la suite "d'analyses techniques approfondies, de vérifications et d'activités de retouche pour s'assurer que tous les avions sont conformes aux spécifications rigoureuses de Boeing et aux exigences réglementaires".

La FAA avait approuvé le mois dernier le plan d'inspection et de modernisation de Boeing nécessaire pour répondre aux normes de certification. Les livraisons du gros-porteur de Boeing ont été perturbées lorsque des problèmes sont apparus pour la première fois il y a environ deux ans, et ont été interrompues par la FAA à la mi-2021 après que d'autres petits défauts eurent été découverts par les ingénieurs de Boeing. Le groupe de Seattle a environ 120 modèles de 787 en attente de livraison.

* T-Mobile US (stable). Deutsche Telekom, premier actionnaire de T-Mobile US avec 48,5% du capital, s'attend à devenir majoritaire bien avant 2024. L'opérateur américain, qui représente les trois cinquièmes du chiffre d'affaires du groupe allemand, a gagné des abonnés après sa fusion avec Sprint et le déploiement de son service 5G. Au cours du dernier trimestre, T-Mobile a acquis 1,7 million de clients, portant le total de sa base à 110 millions. Le directeur général de la DT, Timotheus Hoettgas, a déclaré que l'acquisition d'une participation majoritaire dans T-Mobile US était le projet stratégique le plus important du groupe à l'heure actuelle.

* Bumble cède 1%. L'éditeur d'applications de rencontres en ligne a revu à la baisse sa prévision de chiffre d'affaires annuel et a dévoilé un résultat trimestriel inférieur aux attentes.