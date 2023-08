Wall Street consolide son rebond post-Jackson Hole

(Boursier.com) — Wall Street fléchit légèrement désormais en pré-séance ce mardi, après une belle séance hier et suite à un sursaut de fin de semaine dernière intervenant malgré les propos plutôt fermes du patron de la Fed Jerome Powell. Le S&P 500 cède 0,1%, le Nasdaq 0,2% et le Dow Jones 0,1% avant bourse. Les autorités chinoises ont annoncé avant-hier dimanche une baisse de 50% du droit de timbre sur les opérations boursières domestiques et un assouplissement des règles relatives aux prêts immobiliers résidentiels, ce qui soutenait les marchés asiatiques. Des restrictions sur les ventes d'actions sont aussi au programme en Chine, où les responsables gouvernementaux confirment donc plus généralement une politique de soutien et la volonté d'augmenter la liquidité... Notons qu'hier, une série d'opérations de fusions et acquisitions de taille moyenne aidait aussi Wall Street.

Dans l'actualité économique ce mardi sur la place américaine, les opérateurs suivront les indices des prix de l'immobilier FHFA et Case-Shiller, accompagnés de l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board et du rapport JOLTS sur les ouvertures de postes.

Notons aussi dans le secteur bancaire, que la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) a proposé ce jour des règles plus strictes pour garantir que les banques ayant plus de 100 milliards de dollars d'actifs puissent être dissoutes en sécurité en période de crise...

Demain mercredi, le rapport d'ADP sur l'emploi privé américain et les chiffres du PIB du deuxième trimestre retiendront l'attention. La balance du commerce international de biens, les promesses de ventes de logements, l'indice de confiance des investisseurs et le rapport hebdomadaire sur les stocks pétroliers domestiques américains seront dévoilés le même jour.

Jeudi, l'étude Challenger, Gray & Christmas sur les annonces de licenciements, les inscriptions hebdomadaires au chômage, les revenus et dépenses des ménages et l'indice PMI de Chicago seront révélés. Enfin, vendredi, les investisseurs suivront le rapport gouvernemental mensuel sur la situation de l'emploi, l'indice PMI manufacturier final, l'ISM manufacturier et les dépenses de construction.

Ailleurs dans le monde ce matin, le taux de chômage japonais du mois de juillet est ressorti un peu plus élevé que prévu à 2,7%... L'indice GfK allemand de confiance des consommateurs s'est établi à -25,5 en septembre contre -24 pour le consensus FactSet. A noter aussi, un indice de confiance des consommateurs d'août inférieur aux anticipations en France.

Lors de son discours à Jackson Hole vendredi, le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré que la banque centrale américaine était prête à augmenter davantage ses taux si cela était approprié et qu'elle avait l'intention de maintenir sa politique à un niveau restrictif jusqu'à ce qu'elle soit confiante dans sa capacité à faire revenir l'inflation substantiellement vers l'objectif des 2%.

Powell a également déclaré que la Fed était en mesure d'agir avec prudence, même si une croissance persistante au-dessus de la tendance pourrait mettre en danger de nouveaux progrès en matière d'inflation et justifier un nouveau resserrement de la politique monétaire. Il a aussi indiqué que la baisse des mesures d'inflation était encourageante, mais il craint que l'économie ne se refroidisse pas comme prévu et que pour ramener l'inflation de manière durable à 2%, il faille probablement une période de croissance économique inférieure à la tendance et un certain ralentissement du marché du travail.

Powell a réaffirmé que l'objectif d'inflation de 2% de la Fed était et resterait le niveau cible. Il convient également de noter que la Fed ne peut pas identifier avec certitude le taux d'intérêt neutre... Globalement, Powell a donc adopté une approche assez équilibrée, sans toutefois offrir beaucoup de nouvelles perspectives. Après le discours, les marchés ont intégré un taux médian des fonds fédéraux de fin d'année de 5,45%, soit un taux légèrement plus élevé qu'avant le discours. Selon l'outil FedWatch du CME Group ce matin, la probabilité reste voisine des 78% d'un statu quo monétaire le 20 septembre, dans une fourchette de 5,25-5,5% (22% de 'proba' d'une hausse d'un quart de point), alors qu'au 1er novembre, à l'issue de la réunion monétaire suivante, la probabilité d'un durcissement d'un quart de point atteint désormais 52%, avec également une probabilité de 11% d'une remontée des taux de 50 points de base...

En ce qui concerne les résultats financiers trimestriels des entreprises cotées à Wall Street, PDD, HP Inc, Nio, Hewlett Packard Enterprise, Best Buy, JM Smucker, Donaldson, PVH et Box Inc, annoncent ce mardi.

Salesforce, CrowdStrike, Brown-Forman, Veeva, The Cooper Companies, Chewy, Okta ou Victoria's Secret, seront de la partie mercredi. Broadcom, VMware, Lululemon, Dell Technologies, Dollar General, Hormel Foods, Campbell Soup et Ciena seront à suivre jeudi.

Les valeurs

3M a accepté de payer 6 milliards de dollars pour régler les poursuites engagées contre les bouchons d'oreille de l'armée US. "Le litige concernant les plaintes pour perte auditive est le plus grand délit de masse de l'histoire des États-Unis, avec plus de 300.000 réclamations", selon le Wall Street Journal. Cet accord avec les autorités américaines est un soulagement pour les marchés financiers, qui craignaient une indemnisation encore plus élevée, allant jusqu'à 10 milliards de dollars. La compagnie a donc accepté le paiement pour mettre un terme aux poursuites l'accusant d'avoir vendu à l'armée américaine des bouchons d'oreille de combat défectueux.

J.M. Smucker, groupe alimentaire américain aux marques Folgers ou Jif, progresse avant bourse à Wall Street suite à la publication des derniers résultats financiers trimestriels. Le spécialiste américain du beurre de cacahuètes a annoncé, pour le premier trimestre fiscal 2024, clos fin juillet 2023, des ventes de 1,81 milliard de dollars en repli de 4% en glissement annuel. Mais 'JM' a aussi soigné sa rentabilité puisque le bénéfice opérationnel bondit de 69% à 303 millions de dollars malgré l'érosion des ventes. Le bénéfice opérationnel ajusté progresse de 23%. Le bénéfice ajusté par action grimpe pour sa part de 32% en glissement annuel à 2,21$. Pour l'ensemble de l'exercice, le groupe table sur une augmentation des ventes de 8,5 à 9,5% et un bénéfice ajusté par action allant de 9,45 à 9,85$. La guidance de bpa est donc relevée, avec l'augmentation des prix et la baisse des coûts.

Best Buy, géant américain de la distribution de produits électroniques, a annoncé pour le deuxième trimestre fiscal de son exercice décalé 2024, trimestre clos fin juillet, des revenus totalisant 9,58 milliards de dollars contre 10,33 milliards un an avant. Les revenus domestiques ont été de 8,89 milliards contre 9,57 milliards un an auparavant. La marge opérationnelle ajustée a décliné à 3,8% contre 4,1%. Le bénéfice ajusté dilué par action a été de 1,22$, contre 1,54$ pour la période comparable, l'an dernier. Le consensus était de 1,06$ de bénéfice ajusté par action pour 9,52 milliards de revenus. Le groupe anticipe, pour l'exercice, des revenus allant de 43,8 à 44,5 milliards, un recul de 4,5 à 6% de l'activité à comparable, et un bénéfice ajusté par action allant de 6 à 6,40$. La guidance de bpa est meilleure qu'attendu mais les prévisions d'activité sont revues en baisse.

Nio, le constructeur chinois de véhicules électriques coté à Wall Street, a publié pour son deuxième trimestre fiscal des livraisons en déclin à 23.520 unités, contre 25.059 un an avant et 31.041 sur le trimestre antérieur. Les ventes de véhicules ont plongé de 25% en comparaison du deuxième trimestre 2022, à 7,18 milliards de yuans soit environ 991 millions de dollars. Les ventes sont également en forte baisse séquentielle de 22% en comparaison du trimestre précédent. La marge sur véhicule a chuté à 6,2% contre 16,7% un an avant. Les revenus totaux ont été de 8,77 milliards de yuans, soit 1,21 milliard de dollars, en recul de 15% sur un an. La perte nette ajustée du trimestre a atteint 5,44 milliards de yuans, environ 751 millions de dollars, contre 4,15 milliards de yuans sur le trimestre antérieur et 2,27 milliards de yuans un an plus tôt.

Uber. Un chatbot d'intelligence artificielle en cours de développement chez le géant américain des services VTC et de livraison Uber Technologies proposera des recommandations aux clients Uber Eats et les aidera à passer des commandes plus rapidement, indique Bloomberg, évoquant la course à l'intégration de l'IA dans les applications populaires. Les détails du programme ont été découverts dans un code caché dans son application Eats, explique Bloomberg, alors que la fonctionnalité n'a pas encore été dévoilée. "Lorsqu'un utilisateur lancera le chatbot, le logiciel affichera un message indiquant que 'l'assistant IA a été conçu pour vous aider à trouver des plats de restaurant pertinents et plus encore'", selon le libellé du code découvert par un développeur, Steve Moser, et partagé avec Bloomberg. Le chatbot Uber demanderait aux clients de saisir leur budget et leurs préférences alimentaires et les aiderait ensuite à passer commande.

Goldman Sachs. Le processus de vente de la fintech GreenSky de Goldman Sachs entre dans la phase finale, selon Bloomberg. Des personnes connaissant le sujet affirment que parmi les entreprises travaillant sur leur meilleure et dernière offre attendue au début du mois prochain figurent Apollo, qui s'est associée à Blackstone sur une proposition, Pagaya Technologies, qui collabore entre autres avec General Atlantic, et Sixth Street. Selon les sources, Goldman envisage un certain nombre d'options, notamment vendre GreenSky et les prêts qu'il a émis à un seul acheteur, vendre GreenSky et les prêts à différentes parties, ou vendre GreenSky tout en conservant les prêts. Un article de CNBC paru en juin rapportait quant à lui que KKR et Synchrony Bank figuraient parmi les groupes participant au premier tour d'offres.

Google (Alphabet) envisage d'accorder sous licence de nouvelles données cartographiques aux entreprises fabriquant des produits d'énergie renouvelable, selon CNBC. Citant des documents consultés, CNBC rapporte que Google prévoit de commencer à accorder des licences pour de nouvelles données cartographiques aux entreprises produisant des produits solaires, ainsi que de vendre l'accès à de nouvelles API (interfaces de programmation d'applications) contenant des données énergétiques et environnementales. Le groupe californien prévoit de générer des revenus de 90 à 100 millions de dollars la première année. Les exemples de clients répertoriés dans les documents internes incluent des installateurs solaires, des concepteurs de logiciels énergétiques/solaires, ainsi que des opportunités dans les domaines de la technologie immobilière, de l'hôtellerie et des services publics.

Catalent, le sous-traitant pharmaceutique américain, demeure sous surveillance à Wall Street, l'agence Reuters ayant rapporté que la société était sur le point de parvenir à un accord avec Elliott Investment Management qui conduirait à un remaniement du conseil d'administration.

PDD Holdings, ou Pinduoduo, groupe chinois coté à Wall Street, s'envole avant bourse suite à sa publication du deuxième trimestre marquée par un chiffre d'affaires supérieur aux attentes avec sa plateforme de e-commerce et l'expansion de sa marque Temu à l'international.

Salesforce perd un peu de terrain à l'approche de sa publication financière trimestrielle, alors que la firme JP Morgan Chase, qui maintient son conseil d'achat, se montre toutefois nettement moins enthousiaste aux niveaux actuels de valorisation.