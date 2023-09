Wall Street consolide son rallye de la veille, en attendant la Fed

(Boursier.com) — Wall Street se montre un peu plus hésitant avant bourse ce vendredi, après son bond de la veille marqué par une performance de +0,81% du Nasdaq et un gain de 0,96% sur le Dow Jones, dans le sillage de l'introduction en bourse d'Arm et suite à de bons chiffres économiques. Le Dow Jones et le S&P 500 évoluent à respectivement 4% et 5% de leurs sommets historiques, alors que les opérateurs jouent le scénario d'un atterrissage économique en douceur et estiment que malgré la solidité de la consommation ou de l'emploi, la Fed en a probablement presque terminé avec son cycle de durcissement monétaire. Avant bourse ce vendredi, le Nasdaq consolide de 0,2% et le S&P 500 de 0,1%, alors que le DJIA reste stable.

Sur le Nymex, le baril de brut WTI grappille encore 0,3% à 90,4$. L'once d'or avance de 0,3% à 1.938$. L'indice dollar recule de 0,1% face à un panier de devises.

Notons que ce vendredi est une "journée des 4 sorcières", une séance souvent volatile, caractérisée par l'arrivée à échéance simultanée des contrats à terme et des options sur les indices et les actions à Wall Street.

Sur le front économique ce jour aux USA, l'indice manufacturier régional Empire State de la Fed de New York pour le mois de septembre s'est établi à +1,9 contre -10 de consensus FactSet et -19 un mois avant. L'indice, positif, signale donc une légère expansion inattendue de l'activité. L'indice des prix à l'import du mois d'août a progressé de 0,5% en comparaison du mois antérieur contre 0,3% de consensus, alors que les prix à l'export ont augmenté de 1,3% contre 0,4% estimé par les économistes.

Les chiffres de la production industrielle américaine du mois d'août et l'indice du sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan pour le mois de septembre, sont attendus à respectivement 15h15 et 16 heures.

Les investisseurs anticipent toujours très majoritairement un statu quo monétaire de la Fed à l'issue de sa réunion des 19 et 20 septembre. L'outil FedWatch fait ressortir une probabilité de 97%. Concernant la réunion suivante, la probabilité d'un maintien des taux entre 5,25 et 5,5% se situe à 68%, malgré les récentes données économiques solides et les chiffres un peu plus élevés que prévu des prix à la consommation et à la production. La probabilité d'un nouveau durcissement d'un quart de point le 1er novembre n'est plus que de 31%...

Ailleurs dans le monde ce matin, les marchés ont pris connaissance de statistiques chinoises réconfortantes, avec une production industrielle d'août (+4,5%) et des ventes de détail (+4,6%) nettement au-dessus du consensus FactSet. En Europe, les chiffres de l'inflation en France et en Italie annoncés ce matin restent préoccupants.

Les valeurs

Arm Holdings, le concepteur de puces britannique contrôlé par le Japonais SoftBank, s'est envolé hier soir de 24,7% en clôture à Wall Street pour sa journée d'IPO, et progressait encore de 7% après bourse ! La capitalisation boursière ressort désormais à plus de 65 milliards de dollars ! Le groupe a résisté à la tentation de pricer son introduction en bourse sur le Nasdaq au-dessus de la fourchette indicative, se contentant du haut de fourchette à 51$ par action. Cela permet à SoftBank de lever 4,87 milliards de dollars, sur la base des 95,5 millions de titres proposés. Le Japonais conserve plus de 90% du capital. Cette fixation du prix plutôt raisonnable a permis une meilleure performance boursière hier, avec le fameux 'pop' d'introduction dont peuvent souvent s'enorgueillir les dossiers technologiques les plus prometteurs à Wall Street. Dans l'histoire récente, hormis Facebook (désormais Meta) qui n'avait pas connu l'engouement espéré le 18 mai 2012 lors de son introduction, la majeure partie des gros dossiers technologiques avaient grimpé le jour de l'IPO.

La valorisation initiale d'Arm ressortait à 54,5 milliards de dollars sur la base d'un cours de 51$. Il s'agissait de la plus grosse "IPO" de l'année sur la place américaine.

SoftBank fait plutôt une bonne opération, après avoir sorti le dossier de la cote pour 32 milliards de dollars il y a sept ans déjà. Rappelons aussi qu'un deal de 40 milliards de dollars pour le rachat d'Arm par Nvidia avait échoué, abandonné l'an dernier du fait de l'opposition des régulateurs. L'IPO d'Arm a été très largement sursouscrite, 12 fois selon les derniers décomptes. Le groupe aurait ainsi pu se permettre de mener l'IPO à un prix de 52$ ou plus, ce que confirment les échanges fournis d'hier. Reste à savoir si ce succès initial se confirmera dans les mois à venir. Bon nombre d'IPO à succès se révèlent ensuite décevantes à moyen terme.

Neumora Therapeutics, une biotech elle aussi soutenue par SoftBank, fait ses premiers pas aujourd'hui à Wall Street après une levée de fonds de 250 millions de dollars pour cette IPO à 17$ par titre pour 14,71 millions d'actions.

Instacart entend maintenant lever jusqu'à 660 millions de dollars à Wall Street dans le cadre de ce qui constituerait l'une des principales introductions en bourse de l'année. Le service de livraison alimentaire a relevé ce vendredi sa fourchette indicative d'introduction et vise maintenant une valorisation allant jusqu'à 10 milliards de dollars. Le groupe de San Francisco semble avoir été inspiré par le succès de l'introduction en bourse de l'année, celle d'Arm Holdings, dont le cours de bourse s'est envolé hier de près de 25% après une IPO déjà pricée en haut de fourchette.

Instacart va proposer ainsi 22 millions de titres à un prix allant de 28 à 30$, contre une fourchette antérieure allant de 26 à 28$. La cotation doit intervenir ce mois. Rappelons tout de même que la valorisation, même située à 10 milliards, demeurerait très inférieure aux 39 milliards de dollars du dernier round de financement qui avait été mené il y a plus de deux ans. Les actionnaires existants du groupe vont céder 7,9 millions de titres. En outre, dans le cadre de la transaction, PepsiCo achèterait pour 175 millions de dollars de titres préférentiels convertibles.

HP Inc a reperdu finalement 1,8% hier soir à Wall Street, limitant la casse après une chute plus conséquente en séance. Berkshire Hathaway, la firme de Warren Buffett, a cédé 5,5 millions de titres HP cette semaine, allégeant cette participation construite l'an dernier. Un tel mouvement de la part de Berkshire fait toujours son petit effet en bourse. Néanmoins, la firme d'Omaha reste fortement investie sur le dossier HP puisqu'elle conserve près de 12% du capital - environ 115 millions d'actions. Il s'agira donc de savoir si Berkshire poursuit ses ventes de titres ou si la participation a tout de même vocation à être conservée.

Adobe réagissait en légère baisse après bourse à Wall Street hier soir à sa publication financière trimestrielle. Le groupe software américain, connu pour ses produits Acrobat, Photoshop, Flash ou InDesign, a publié pourtant des comptes trimestriels meilleurs que prévu. Le bénéfice ajusté par action du troisième trimestre fiscal a été de 4,09$ contre 3,98$ de consensus. Les revenus, à 4,89 milliards de dollars, ont aussi battu de peu le consensus. Les perspectives de revenus sont ressorties en ligne avec les anticipations de marché. Rien de bien exceptionnel cependant, sur un dossier qui prend tout de même déjà 64% sur le Nasdaq depuis le début de l'année...

Dans le détail, les revenus trimestriels ont progressé de 10% en glissement annuel et de 13% à devises constantes. Le bénéfice dilué GAAP par action a été de 3,05$ et le bpa ajusté de 4,09$. Le bénéfice opérationnel ajusté a représenté 2,26 milliards de dollars. Le bénéfice net est ressorti à 1,4 milliard de dollars en GAAP et 1,88 milliard de dollars sur une base ajustée. Le cash flow des opérations a atteint 1,87 milliard de dollars. Pour son quatrième trimestre, le groupe software anticipe des revenus allant de 4,975 milliards à 5,025 milliards de dollars, pour un bpa ajusté allant de 4,10 à 4,15$. Le consensus était de 4,06$ de bpa ajusté pour 5 milliards de dollars de revenus.

Copart, le groupe texan qui fournit des services d'enchères et de remarketing automobile en ligne, a dépassé les attentes de marché pour son quatrième trimestre fiscal, faisant état sur la période d'un bénéfice ajusté par action de 34 cents, contre 28 cents un an auparavant et 31 cents de consensus, et de revenus de 998 millions de dollars à comparer aux 883 millions de dollars de l'an dernier. Pour les trois mois clos le 31 juillet 2023, la marge brute et le bénéfice net étaient respectivement de 458 millions de dollars et 348 millions de dollars. Le bénéfice net a grimpé de 32% par rapport à la même période, l'an dernier.

Lennar, le promoteur immobilier américain, a annoncé hier soir pour le compte de son troisième trimestre fiscal, des bénéfices et des revenus supérieurs aux attentes de marché ainsi qu'une progression des réservations. Le bénéfice net dilué par action a été de 3,87$, alors que le bpa ajusté a représenté 3,91$. Le bénéfice net consolidé a représenté 1,1 milliard de dollars. Les livraisons ont progressé de 8% à 18.559 unités. Les commandes nouvelles unitaires ont grimpé de 37% à 19.666 logements, pour une valeur totale de 8,6 milliards de dollars en progression de 30%. Le backlog atteint ainsi désormais 9,9 milliards de dollars avec 21.321 logements. Les revenus du trimestre clos ont été de 8,7 milliards de dollars, alors que le bénéfice opérationnel de construction a atteint 1,5 milliard de dollars. La marge brute sur les ventes de logements a été de 24,4% et la marge nette de 17,4%.

Taiwan Semiconductor aurait demandé à ses fournisseurs majeurs de reporter la livraison d'équipements de conception de puces, selon Reuters. Le "fondeur" de semi-conducteurs serait ainsi de plus en plus nerveux au sujet de la demande client, d'après deux sources familières de la question citées par l'agence. Les instructions de TSMC viseraient à contrôler les dépenses et reflèteraient donc sa prudence accrue concernant les perspectives de demande. Les fournisseurs s'attendent actuellement à ce que les reports soient de courte durée, selon les sources de l'agence. En juillet, le directeur général du groupe taïwanais avait souligné les plus faibles conditions économiques et la plus lente reprise en Chine, ainsi que la faiblesse des marchés finaux rendant ses clients plus prudents et plus soucieux du contrôle des stocks. Parmi les clients affectés par les reports compterait le Néerlandais ASML, croit savoir Reuters.

Walt Disney s'attend à rater de plusieurs dizaines de millions d'abonnés son objectif 2024 pour Disney+, indique Bloomberg. Des personnes proches du dossier citées par l'agence affirment que Disney a conclu qu'il n'atteindrait pas l'objectif de 215 à 245 millions d'abonnés d'ici la fin de l'exercice 2024, fixé en août 2022, en raison de la perte de clients due à l'augmentation des prix et de la baisse de la demande en Inde - Disney n'ayant pas réussi à obtenir les droits de streaming du cricket...

Dans un autre registre, Walt Disney serait en discussion en vue d'une cession éventuelle d'ABC à Nexstar. Ainsi, Disney aurait mené des discussions exploratoires dans l'optique d'une possible vente d'ABC Network et de ses chaînes TV à Nexstar Media, toujours selon Bloomberg. Les discussions n'en seraient qu'à un stade initial. Byron Allen aurait pour sa part soumis une offre de 10 milliards de dollars à Disney pour acquérir ce réseau TV d'ABC, les chaînes locales, ainsi que les chaînes FX et National Geographic. Bloomberg cite à ce propos des personnes familières de la proposition préliminaire, qui pourrait encore évoluer. Allen base son offre sur l'estimation que ces actifs ont généré 1,25 milliard de dollars d'Ebitda sur les 12 derniers mois. Il évalue ces activités à 8 fois l'Ebitda et travaillerait avec des banques et firmes de private equity pour financer l'offre.

General Motors / Ford. Alors que les anciens contrats de travail des employés viennent d'expirer hier jeudi, l'UAW, syndicat américain de l'automobile, va lancer une grève ciblée frappant les "Big Three", General Motors, Ford et Stellantis, visant tout d'abord certaines usines dans le Missouri, l'Ohio ou le Michigan. Le dernier mouvement de grève de l'UAW contre les grands constructeurs remonte à 2019, avec une grève de six semaines qui avait affecté GM, rappelle Yahoo! Finance. Cette fois, l'UAW entend procéder de manière à obtenir le plus de levier et de flexibilité possible, avec des actions ciblées qui permettraient la poursuite des négociations. Les fonds de grève de l'UAW sont d'environ 800 millions de dollars pour près de 150.000 employés américains. Le syndicat doit dédommager les grévistes à hauteur de 500$ la semaine.

Le coût final de cette grève dépendra évidemment de sa durée. Une seule semaine pourrait déjà coûter plusieurs milliards de dollars à l'économie américaine... Hier, le directeur général de Ford, Jim Farley, a estimé que la proposition de l'United Auto Workers de rehausser les salaires de 40%, de réduire le temps de travail et d'ajouter de nouveaux bénéfices de pensions pourrait mettre son groupe en faillite ! Il a ajouté que Ford n'avait pas reçu de nouvelle offre et que "rien ne se passait". Sur CNBC, Farley a expliqué que si les propositions de l'UAW avaient été en place depuis 2019, Ford aurait perdu environ 15 milliards de dollars au lieu des 30 milliards de bénéfices engrangés sur quatre ans.