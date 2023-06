Wall Street consolide, sans catalyseur

(Boursier.com) — Wall Street perd du terrain avant bourse ce mardi, le S&P 500, le Nasdaq et le Dow Jones abandonnant 0,1%. Sur le Nymex, le baril de brut WTI trébuche de 2,1% à 70,7$. L'once d'or grappille 0,2% à 1.977$. L'indice dollar s'accorde 0,2% face à un panier de devises. Le narratif reste sensiblement le même que les jours précédents à Wall Street. Les opérateurs anticipent un apaisement progressif sur le front de l'inflation et un atterrissage en douceur de l'économie, malgré la remontée accélérée des taux de la Fed. L'outil FedWatch montre une forte probabilité (76% actuellement) de statu quo monétaire de la Fed le 14 juin, à l'issue de la prochaine réunion FOMC, même si certains, tels que Goldman Sachs, prévoient une hausse d'un quart de point dès la réunion suivante programmée en juillet...

Un certain nombre de gros titres positifs sur le front de l'inflation sont à noter aux États-Unis. L'indice des prix payés de l'ISM manufacturier est tombé à 44,2 en mai contre 53,2 en avril, laissant la mesure juste en dessous du niveau de janvier. De plus, 85% des personnes interrogées ont déclaré que les prix avaient baissé ou étaient restés inchangés. La croissance des coûts unitaires de main-d'oeuvre au premier trimestre a été révisée à la baisse à 4,2% contre 6,3%, bien en deçà du consensus de 6%. Le Livre Beige économique de la Fed a fait ressortir une croissance ralentie des prix dans de nombreux districts.

Goldman Sachs a souligné pour sa part que son échelle de congestion de la chaîne d'approvisionnement était revenue à "1" sur une échelle décalée pour la première fois depuis février 2020. Mastercard a noté que l'inflation se modérait de manière générale et était sous contrôle. Yum Brands, chaîne américaine de restauration rapide, a indiqué qu'elle constatait des niveaux d'inflation alimentaire "plus normaux", tout en ajoutant que la pression salariale et la capacité de personnel des magasins s'étaient améliorées. Quelques détaillants ont également signalé cette semaine la nécessité de rivaliser davantage sur les prix. Ailleurs, l'inflation globale et l'inflation sous-jacente de la zone euro se sont révélées plus modérées que prévu en mai. L'indice mondial des prix alimentaires des Nations Unies est tombé à son plus bas niveau en deux ans... L'agence Bloomberg a noté que le coût de certaines des matières premières les plus importantes de l'économie mondiale s'effondrait même.

La Banque mondiale prévoit de son côté que la croissance mondiale ralentira en 2023 pour atteindre son plus bas niveau depuis la crise financière de 2008 en raison de la hausse des taux d'intérêt, de l'inflation et des conditions de crédit restrictives. La croissance mondiale ralentirait ainsi à 2,1% cette année contre 3,1% en 2022, selon le rapport de la Banque sur les perspectives économiques mondiales publié mardi, avec un ralentissement significatif au second semestre. Dans son précédent rapport, la Banque prévoyait une croissance de 1,7% pour cette année. L'économie américaine devrait ralentir à 1,1% cette année contre 2,1% en 2022, puis chuter à 0,8% en 2024. Dans la zone euro, la croissance devrait ralentir à 0,4% en 2023, contre 3,5% en 2022.

Les valeurs

Apple reste sous surveillance ce mardi à Wall Street, au lendemain de sa keynote et de la présentation de son casque de réalité mixte. DA Davidson a sanctionné le dossier en dégradant sa recommandation d'achat à neutre... Needham y va aussi de son avis et maintient le cap. Le broker avait déjà jugé qu'Apple et Disney vaudraient plus ensemble que séparés, constatant les complémentarités entre les deux firmes. Au lendemain de la présentation d'Apple, qui comprenait justement un accord avec Disney relatif au casque de réalité mixte et une apparition de Bob Iger, le broker juge une fois de plus qu'Apple doit racheter le géant du divertissement Disney pour favoriser l'adoption du "Vision Pro".

"Nous sommes constamment à la recherche de nouvelles façons de divertir, d'informer et d'inspirer nos fans en combinant une créativité extraordinaire avec une technologie révolutionnaire pour créer des expériences vraiment remarquables", a déclaré Iger hier lors de la conférence mondiale des développeurs (WWDC) d'Apple. "Nous pensons qu'Apple Vision Pro est une plateforme révolutionnaire qui peut faire de notre vision une réalité", a insisté le CEO de Disney. Les analystes de Needham affirment quant à eux que le partenariat Vision Pro montre l'adéquation stratégique convaincante entre le contenu de Disney et la technologie d'Apple. À 3.500$, le courtier s'attend à une adoption lente. Cependant, si Apple achète Disney, ses scénaristes pourraient créer un contenu unique pour favoriser l'adoption par les consommateurs des lunettes Vision Pro.

Apple a effacé hier soir la totalité de ses gains de séance à Wall Street, pour finalement terminer dans le rouge à 179,6$, en retrait de 0,8%. Lors de la keynote tant attendue de sa conférence de développeurs WWDC 2023 (Worldwide Developers Conference), le groupe californien à la pomme a pourtant "déroulé", affichant ses mises à jour des principaux produits et dévoilant son très surveillé casque de réalité mixte, qui sera proposé en début d'année prochaine pour la modique somme de 3.499$. Le casque Vision Pro est donc un peu plus cher que prévu, puisque les analystes anticipaient plutôt un prix de 3.000$, mais la raison de la baisse du titre Apple en clôture hier soir est sans doute ailleurs. Le groupe à la pomme n'a en effet pas mentionné une seule fois "IA" lors de sa keynote, relèvent plusieurs observateurs, alors qu'il s'agit du sujet le plus à la mode du moment chez les grands groupes technologiques.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, le géant taïwanais et coté à Wall Street, s'est dit confiant à propos de sa potentielle usine allemande. Le concepteur de puces taïwanais "se sent bien" à l'idée de discuter d'une éventuelle première usine européenne en Allemagne et discute de subventions avec le gouvernement du pays hôte, a indiqué ce jour le management. Le plus grand fabricant de puces sous contrat au monde est en pourparlers avec l'État allemand de Saxe depuis 2021 au sujet de la construction d'une usine de fabrication à Dresde. L'Union européenne a approuvé l'EU Chips Act, plan de subventions de 43 milliards d'euros pour doubler sa capacité de fabrication de puces d'ici 2030 dans le but de rattraper l'Asie et les États-Unis. Lors de l'assemblée annuelle des actionnaires de TSMC, le président du groupe, Mark Liu, a déclaré que la société avait envoyé des dirigeants en Allemagne à plusieurs reprises pour des discussions. Le dirigeant affirme sa confiance, même s'il subsiste des "manques" dans la chaîne d'approvisionnement et la main-d'oeuvre en Allemagne, en cours de résolution.

Ciena, l'équipementier américain de réseaux, grimpe à Wall Street suite à sa publication trimestrielle. Pour son deuxième trimestre fiscal 2023, clos fin avril, le groupe a réalisé des revenus de 1,13 milliard de dollars, un bénéfice GAAP par action de 38 cents et un bpa ajusté de 74 cents. Le consensus était logé à 61 cents de bénéfice ajusté par action sur la période pour 1,09 milliard de dollars de revenus. Un an plus tôt, le groupe affichait des revenus de 949 millions de dollars. Le bénéfice net trimestriel consolidé a été de 58 millions de dollars, contre 39 millions de dollars un an auparavant. "Nous avons obtenu des résultats exceptionnels pour le deuxième trimestre fiscal, car nous avons pu expédier davantage à nos clients grâce à des améliorations continues de la dynamique de la chaîne d'approvisionnement", a déclaré Gary Smith, président et DG de Ciena.

GE HealthCare Technologies cède du terrain en pré-séance à Wall Street, sa maison-mère General Electric ayant décidé de céder 25 millions de ses titres. Evercore ISI, Morgan Stanley, BofA Securities, Citigroup et Goldman Sachs & Co. LLC agissent en tant que teneurs de livre principaux dans le cadre de l'offre. GE HealthCare ne vend aucune action ordinaire et ne recevra aucun produit de la vente des Actions GEHC dans le cadre de l'offre ou de l'échange de dettes contre des actions.

J.M. Smucker, groupe alimentaire américain aux marques Folgers ou Jif, fléchit à Wall Street suite à la publication des derniers résultats trimestriels. Le spécialiste américain du beurre de cacahuètes a annoncé, pour le quatrième trimestre fiscal 2023, clos fin avril 2023, des ventes de 2,2 milliards de dollars en croissance de 10% en glissement annuel - contre 2,17 milliards de dollars de consensus. Pour l'exercice, les ventes nettes se sont élevées à 8,5 milliards de dollars, soit une augmentation de 7%. Les ventes nettes hors impact des cessions et des taux de change ont augmenté de 9%. La perte nette par action diluée pour le trimestre a été de 5,69$, reflétant une perte liée à la cession de certaines marques d'aliments pour animaux de compagnie. Le bénéfice ajusté par action a été de 2,64$, soit une augmentation de 18%, alors que le consensus était de 2,37$. Le flux de trésorerie disponible était de 298,7 millions de dollars au cours du trimestre et de 717 millions de dollars pour l'exercice complet.

Mobileye Global abandonne 4% avant bourse à Wall Street, après avoir corrigé hier de 2,7%. Il faut dire qu'Intel, géant des microprocesseurs, va céder une partie de sa participation au capital du groupe afin de lever environ 1,5 milliard de dollars pour d'autres plans. La société californienne de Santa Clara propose 35 millions d'actions avec une option de vente de 5,25 millions d'actions supplémentaires du concepteur israélien de technologies de conduite automatisée. L'action Mobileye a doublé depuis son introduction en bourse en octobre dernier.

Coinbase plonge à Wall Street, effaçant une bonne partie de ses gains récents. La Securities and Exchange Commission des États-Unis a ainsi déposé une plainte contre la plateforme de "crypto-trading", l'accusant d'opérer illégalement. Le régulateur a déclaré que la plus grande plateforme de trading en cryptomonnaies des États-Unis avait enfreint les règles qui l'obligeaient à s'enregistrer en tant qu'échange. Dans une plainte déposée devant le tribunal fédéral de Manhattan, la SEC a déclaré que Coinbase fonctionnait depuis 2019 au moins en tant que courtier non enregistré en traitant des transactions de cryptomonnaie, contournant les exigences déclaratives destinées à protéger les investisseurs. "Les failles présumées de Coinbase privent les investisseurs de protections essentielles, y compris des règles qui empêchent la fraude et la manipulation, une divulgation appropriée, des garanties contre les conflits d'intérêts et une inspection de routine", a tweeté le président de la SEC, Gary Gensler.