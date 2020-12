Wall Street consolide prudemment

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Wall Street consolide encore avant bourse ce mardi, prudent en l'absence de réel catalyseur et après les records du Nasdaq. Le DJIA perd 0,3% avant bourse, le S&P 500 0,4% et le Nasdaq 0,1%. Le baril de brut WTI rend 0,7% à 45,4$ sur le Nymex. L'once d'or grappille 0,4% à 1.874$. L'indice dollar est assez stable face à un panier de devises de référence.

Dans l'actualité économique américaine ce jour, les opérateurs suivent seulement les chiffres révisés de la productivité non-agricole pour le troisième trimestre. La productivité a progressé sur un rythme de 4,6%, contre un consensus de +4,9% et une lecture antérieure de +4,9% également. Les coûts unitaires du travail ont baissé de 6,6% contre -8,9% de consensus.

Ailleurs dans le monde, le rebond du PIB de la zone euro au troisième trimestre a été revu en légère baisse par Eurostat. Corrigé des variations saisonnières, il a finalement augmenté de 12,5% contre une hausse de 12,6% annoncé précédemment. Il s'agit malgré tout, et de loin, de la plus forte progression observée depuis la création de la statistique en 1995. L'activité s'était effondrée de 11,7% au deuxième trimestre avec la mise en place des mesures de confinent pour faire face à la pandémie de coronavirus. Sur un an, le PIB affiche une baisse de 4,3% contre -4,4% estimé précédemment... L'indice ZEW allemand du sentiment économique a pour sa part battu le consensus à 55 en décembre.

Sur le front sanitaire, l'optimisme est teinté de prudence, alors que les tendances restent inquiétantes aux USA concernant le virus avec des infections et hospitalisations au plus haut. Le confinement frappant notamment la Californie devrait par ailleurs peser sur l'activité. En revanche, les perspectives s'éclaircissent concernant les vaccins.

Margaret Keenan, une Britannique de 90 ans, a été ce jour la première personne vaccinée contre le Covid-19, avec le vaccin de l'Américain Pfizer et de son partenaire allemand BioNTech. Elle a reçu une première injection à 06h31 GMT dans un hôpital de Coventry, dans le centre de l'Angleterre, relate l'agence Reuters. Le Royaume-Uni a été la semaine dernière le premier pays à donner son approbation au vaccin de Pfizer / BioNTech. La campagne locale de vaccination débute ce mardi, alors que le virus a fait, selon l'Université Johns Hopkins, plus de 61.500 victimes au Royaume-Uni.

Plus tôt ce mois, le pays avait été le premier au monde à autoriser l'utilisation du vaccin contre le Covid-19 de Pfizer et BioNTech. L'usage du vaccin a été validée par l'agence locale 'Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency' (MHRA). La majeure partie des habitants devra toutefois patienter jusqu'à l'année prochaine pour être vaccinée, la priorité revenant pour l'heure aux maisons de retraite et aux soignants, ainsi qu'aux personnes âgées de manière plus générale.

Pfizer a aussi déposé une demande auprès de la Food & Drug Administration (FDA), autorité sanitaire américaine, pour l'autorisation en urgence (EUA) de la mise sur le marché aux Etats-Unis de son candidat vaccin contre le Covid-19 développé avec l'Allemand BioNTech. Le duo avait indiqué auparavant que son candidat vaccin avait atteint finalement une efficacité de 95% et qu'il ne présentait aucun effet secondaire majeur. L'Américain s'attend à ce que la FDA accorde son EUA d'ici la mi-décembre. Il espère débuter les livraisons dans la foulée. Enfin, une demande d'autorisation a été faite auprès de l'Agence européenne du médicament pour ce vaccin contre le Covid-19.

Selon l'Université Johns Hopkins ce jour, le nombre de cas confirmés du nouveau coronavirus dans le monde depuis le début de l'épidémie ressort à plus de 67,6 millions, dont près de 15 millions aux Etats-Unis, 9,7 millions en Inde et 6,6 millions au Brésil. Le virus a fait 1,55 million de morts dans le monde dont près de 284.000 aux Etats-Unis.

Selon le New York Times, qui cite des personnes familières de la question, l'administration Trump aurait refusé l'offre de Pfizer durant l'été pour vendre au gouvernement américain des doses additionnelles de son vaccin - au-delà des 100 millions commandés. Le groupe s'étant depuis engagé auprès d'autres pays, il pourrait ne pas être en mesure de fournir aux USA plus de vaccins avant juin...

L'incertitude autour du Brexit pèse quelque peu sur la cote américaine. Le scepticisme demeure par ailleurs à propos de l'éventuel nouveau plan de relance de l'activité aux États-Unis, malgré quelques signes positifs. Enfin, les tensions sino-américaines se confirment, l'administration Trump ayant sanctionné des officiels chinois de haut rang pour leur rôle vis-à-vis de Hong Kong.

Les valeurs

Uber va vendre sa division de conduite autonome Uber Advanced Technologies Group à la startup Aurora, ont annoncé les deux firmes. La décision devrait aider le groupe américain de véhicules de transport avec chauffeurs à se rapprocher de la rentabilité. L'accord valorise ATG à 4 milliards de dollars, selon des sources de Reuters. ATG avait levé l'an dernier 1 milliard de dollars auprès d'un consortium d'investisseurs dont Toyota Motor Corp et SoftBank Group Corp, pour une valorisation de 7,25 milliards. En parallèle, Uber va investir 400 millions de dollars dans Aurora, ce qui valorise la startup à 10 milliards. Uber détiendra 26% d'Aurora.

Goldman Sachs, géant américain de la banque d'investissement, a signé un accord en vue de l'acquisition des parts de son partenaire local dans sa coentreprise chinoise Goldman Sachs Gao Hua (GSGH), a annoncé la banque dans un message aux salariés. Les conditions financières du deal ne sont pas connues.

Pfizer. Alors que débutent les vaccinations au Royaume-Uni avec le vaccin de l'Américain et de son partenaire allemand BioNTech, Bloomberg rapporte par ailleurs que le pays va tester le vaccin Pfizer / BioNTech en combinaison avec celui d'AstraZeneca et Oxford.

Carrier Global, concepteur de climatiseurs, a annoncé la cession du solde de sa participation dans le Suédois Beijer au groupe de capital-investissement EQT pour 1,1 milliard de dollars.

Northrop Grumman, groupe américain de défense et aéronautique, a fait état de la vente de plusieurs activités de services au fonds Veritas Capital pour un montant de 3,4 milliards de dollars. Les produits de cession seront consacrés aux rachats d'actions et à la réduction de la dette.

Alphabet / Facebook. Le gouvernement australien a présenté ce jour un projet de loi visant à contraindre Facebook et Google à rémunérer les médias pour les informations présentes sur leurs plateformes.

General Electric confirme son objectif de retour à un cash flow positif en 2021. Le groupe a préfinancé 2,5 milliards de paiements de pension pour les trois prochaines années et remboursé 1,5 milliard de crédit à GE Capital, dans le cadre de transactions finalisées cette semaine. En 2020, le GE prévoit de réduire au total de 14,5 Mds$ son fardeau d'endettement. En deux ans, le groupe aura abaissé sa dette de 28 milliards environ. Sur le trimestre en cours, le groupe envisage toujours un free cash flow industriel voisin de 2,5 milliards de dollars...

Rappelons que la cession de la division BioPharma de GE à Danaher finalisée en mars avait permis de réduire la dette globale de 13,3 milliards.

Tesla cède du terrain à Wall Street, le groupe d'Elon Musk ayant annoncé le lancement d'une augmentation de capital de cinq milliards de dollars, la deuxième en trois mois. Le timing est toutefois, comme souvent chez Tesla, bien senti, puisque le titre du constructeur de véhicules électriques s'était envolé de près de 670% depuis le 1er janvier avant son entrée dans le S&P 500.

AutoZone a dépassé les attentes pour le premier trimestre fiscal malgré la pandémie. Le détaillant en équipements automobiles basé à Memphis a annoncé pour le trimestre clos un bénéfice net de 442 millions de dollars soit 18,61$ par titre, contre 350 M$ un an avant. Les revenus ont totalisé 3,15 milliards de dollars, contre 2,79 milliards un an avant. Le consensus était de 17,8$ de bpa et 3,15 Mds$ de recettes.

Apple, le colosse californien de Cupertino, a lancé ce mardi ses AirPods Max, un casque audio nouvelle génération proposé pour la modique somme de 549$. Le groupe à la pomme précise par ailleurs que son service Apple Fitness+ d'abonnement fitness à 10$ par mois sera lancé dès le 14 décembre.

Northrop Grumman, contractant américain de défense, va céder pour 3,4 milliards de dollars en numéraire des activités de services IT fédéraux à la firme de private equity Veritas Capital. Les activités en question représentent un chiffre d'affaires de 2,3 milliards de dollars pour cette année. L'unité de Northrop sera combinée à Peraton, firme de Veritas.