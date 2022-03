Wall Street consolide, Jerome Powell se montre 'faucon'

(Boursier.com) — Après avoir signé sa meilleure semaine depuis fin 2020, la Bourse de New York se montre plus prudente lundi, en réaction à des propos du président de la Fed Jerome Powell, qui se dit prêt à relever les taux plus vite que prévu si nécessaire. En outre, la guerre en Ukraine se poursuit de plus belle, les dernières négociations n'ayant pas abouti à un cessez-le-feu. Le pétrole a repris son ascension, le baril de Brent atteignant 115$ (+6,7%) dans la crainte d'un embargo de l'UE sur le pétrole russe. Le taux de l'emprunt US a 2 ans a dépassé 2,1%, au plus haut depuis près de 3 ans.

A deux heures de la clôture, le Dow Jones cède 0,95% à 34.423 points, tandis que l'indice large S&P 500 lâche 0,55% à 4.438 pts et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, rechute de 1,16% à 13.732 pts. La semaine dernière, les trois indices avaient grimpé respectivement de 5,5%, 6,2% et 8,2% pour le Nasdaq, signant leur meilleure semaine depuis celle de fin novembre 2020.

Plus tôt dans la journée, les places européennes avaient subi des prises de bénéfices, l'Euro Stoxx 50 cédant 0,53%%, le DAX 30 a lâché 0,56% à Francfort, et à Paris, le CAC 40 a reculé de 0,57% après un bond de plus de 5% la semaine dernière. En Asie, le Nikkei a progressé de 0,65% à Tokyo, et le Shanghai composite a terminé proche de l'équilibre (+0,08%).

Sur les marchés obligataires, les rendements s'envolent après les propos de Jerome Powell. Le taux de l'emprunt américain T-Bond à 10 ans bondi de 14 points de base (pb) à 2,30%, au plus haut depuis mai 2019. Le "2 ans" américain, qui reflète l'évolution des taux courts, grimpe de 15 pb à 2,11%, alors qu'il était autour de 0,73% fin décembre dernier. En Europe, le rendement du Bund allemand à 10 ans, référence de la zone euro, a bondi de 10 pb à 0,46%.

La Fed décidée à agir contre l'inflation

Le patron de la Réserve fédérale, Jerome Powell, s'est donc montré ferme lundi dans sa première déclaration depuis mercredi dernier, jour où la Fed a relevé ses taux d'un quart de point, entamant un cycle haussier face à l'envolée de l'inflation. Powell a déclaré qu'il fallait agir "rapidement" pour maîtriser l'inflation, ajoutant que la Fed pourrait, si la situation l'exige, recourir à des hausses de taux d'intérêt plus importantes qu'habituellement.

"Si nous concluons qu'il est approprié d'agir de manière plus agressive en augmentant le taux des 'fed funds' de plus de 25 points de base lors d'une réunion, ou des réunions, nous le ferons", a-t-il également indiqué.

Dans ses nouvelles projections économiques publiées le 16 mars, la Fed voit le taux des "fed funds" à 1,9% dans l'hypothèse médiane, contre 0,9% en décembre, ce qui impliquerait 6 hausses d'un quart de point supplémentaire cette année, c'est à dire une hausse à chaque réunion de la Fed. Fin 2023, le taux des fed funds est attendu à 2,8%, impliquant 3 nouveaux tours de vis, et il resterait ensuite à ce niveau de 2,8% à la fin 2024.

Toutefois, les dernières déclarations de Jerome Powell montrent que la Fed n'hésitera pas à se montrer plus agressive si nécessaire. James Bullard, le président de la Fed de St. Louis, s'était montré encore plus "faucon", vendredi, en estimant nécessaire de relever le taux des "fed funds" à "plus de 3%" dès cette année, face à une charge d'inflation "particulièrement lourde".

Raphael Bostic, patron de l'antenne d'Atlanta, s'est montré plus prudent lundi, en estimant que la Fed devrait effectuer au total 6 hausses de taux cette année (dont celle du 16 mars), puis deux autres en 2023 pour atteindre 2,25%, un niveau qu'il considère comme neutre" pour l'économie. Il s'est aussi montré assez pressé de réduire le bilan de la Fed, qui devrait se produire "rapidement", a-t-il dit.

Un embargo de l'UE envisagé sur le pétrole russe ?

Les cours du pétrole (composante importante l'inflation) ont repris lundi leur flambée. Le cours du baril de pétrole brut léger américain WTI (contrat à terme d'avril) grimpe lundi soir de 5% à 109,92$ sur le Nymex, tandis que le baril de Brent de la mer du Nord bondit de 6,7% à 115$ (contrat de mai). Les cours du brut avaient corrigé de 4% sur l'ensemble de la semaine dernière, mais ils ont rebondi de plus de 15% depuis le 16 mars, lorsque l'AIE a annoncé craindre un choc sur l'offre pétrolière mondiale, à la suite des sanctions contre la Russie prises après son invasion de l'Ukraine.

Les cours sont soutenus lundi par des informations selon lesquelles les gouvernements de l'UE envisageraient d'imposer un embargo pétrolier à la Russie cette semaine, bien que l'Allemagne se soit déclarée réticente - Allemagne qui vient de signer un accord énergétique avec le Qatar. L'annonce de plusieurs attaques de rebelles houthis ce week-end contre des installations pétrolières saoudiennes est venue rajouter un peu plus d'huile sur le feu.

L'or a fini proche de l'équilibre (+0,01%) à 1.929,50$ l'once (contrat d'avril sur le Comex), après avoir chuté de 2,8% la semaine dernière. Du côté des devises, l'indice du dollar gagne en soirée 0,16% à 98,39 points face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro cède 0,17% à 1,1030$. Le bitcoin se stabilise autour de 41.000$, en baisse de 0,7% sur 24h, selon le site Coindesk.

Relations diplomatiques au bord de la rupture entre Moscou et Washington

Les espoirs d'accord entre Russie et Ukraine, qui avaient alimenté la hausse des marchés la semaine dernière, ne se sont pas encore matérialisés. Les inquiétudes vont par ailleurs croissantes concernant une flambée des prix alimentaires mondiaux, l'Ukraine et la Russie étant de très gros producteurs de céréales.

En Ukraine, les combats font toujours rage à Marioupol, dans le sud du pays, et des frappes se poursuivent aussi sur la capitale, Kiev. L'Ukraine a rejeté un ultimatum russe demandant aux habitants de la cité portuaire et stratégique de Marioupol de capituler. Pour cesser son offensive, le président russe Vladimir Poutine exige toujours que l'Ukraine accepte la neutralité et les revendications territoriales russes.

Moscou a en outre prévenu que les relations diplomatiques avec les Etats-Unis sont "au bord de la rupture". Le ministère russe des Affaires étrangères a ainsi annoncé lundi avoir convoqué l'ambassadeur des Etats-Unis à Moscou pour lui demander de s'expliquer sur les propos "inacceptables" tenus par Joe Biden sur Vladimir Poutine, que le président américain a qualifié de "criminel de guerre" la semaine dernière.

Seul indicateur "macro" publié ce lundi aux Etats-Unis, l'indice d'activité nationale de la Fed de Chicago est ressorti à 0,51 en février, inférieur au 0,55 de consensus FactSet et après 0,69 en janvier. Dans l'actualité de la semaine, l'indice manufacturier de la Fed de Richmond est attendu demain, alors que les ventes de logements neufs et le rapport sur les stocks pétroliers domestiques hebdomadaires seront révélés mercredi.

La journée de jeudi sera marquée par les annonces des commandes de biens durables, de la balance des comptes courants, du PMI composite flash, de l'indice manufacturier de la Fed de Kansas City, ainsi que par plusieurs interventions de responsables de la Fed. L'indice du sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan et les promesses de ventes de logements seront connus vendredi.

VALEURS A SUIVRE

Anaplan, éditeur américain de solutions de planification de gestion, bondit de 27% à Wall Street ce lundi sur les 64$. Thoma Bravo va en effet acquérir le groupe pour un montant en cash de 66$ par titre, soit 10,7 milliards de dollars au total. L'actuel directeur général Frank Calderoni poursuivra dans ses fonctions à la tête d'Anaplan après la transaction. L'offre présente une prime de 46% sur la moyenne pondérée à cinq jours sur la période se terminant le 18 mars. L'opération a été unanimement approuvée par le conseil d'administration d'Anaplan, et sa finalisation est attendue au premier semestre 2022, sous réserve des conditions usuelles, dont l'accord des actionnaires et celui des régulateurs.

Berkshire Hathaway (+2%), la firme de Warren Buffett, a annoncé l'acquisition de l'assureur Alleghany (+24%) pour 11,6 milliards de dollars. Alleghany Corp est un assureur américain basé à New York, qui détient par exemple le réassureur TransRe ou la firme RSUI. Alors que Buffett déplorait récemment le manque d'opportunités d'investissement, Berkshire annonce là une opération conséquente, renforçant son portefeuille déjà bien loti dans les assurances, comprenant Geico ou General Re. Alleghany, initialement holding ferroviaire, est devenu un groupe d'assurance et d'investissement. Berkshire propose 848,02$ par titre Alleghany, soit une prime supérieure à 25% sur la clôture de vendredi. La finalisation de l'opération est attendue au quatrième trimestre 2022.

Nielsen, dont le cours de bourse s'était récemment envolé à Wall Street avec les spéculations sur un potentiel rachat, retombe de 8% ce jour, le groupe ayant annoncé hier dimanche avoir repoussé une offre d'un montant de 9,1 milliards de dollars provenant d'un consortium de capital-investissement. Le groupe juge que cette offre ne reflète pas la valeur de ses activités. Le groupe américain de marketing avait notamment bénéficié plus tôt ce mois en bourse d'un article du Wall Street Journal faisant état d'une potentielle OPA à l'étude sur le dossier pour un montant de 15 milliards de dollars dette comprise, provenant d'un groupement comprenant Elliott Management.

Nielsen a précisé hier que le consortium dont il avait rejeté l'offre proposait 25,4$ par action. Le conseil d'administration du groupe a unanimement repoussé cette proposition, qui sous-évaluerait significativement Nielsen.

Boeing (-4%). Un 737-800 de la compagnie China Eastern s'est écrasé lundi après-midi dans une zone montagneuse du sud de la Chine (région du Guangxi). Les circonstances de l'accident restent pour le moment assez floues. L'accident a été confirmé par l'Administration de l'aviation civile chinoise, qui a indiqué qu'il y avait 123 passagers et neuf membres d'équipage à bord. Selon 'FlightRadar', l'avion ne volait que depuis 6 ans. Il s'agit du premier accident mortel impliquant un 737-800 depuis le 8 janvier 2020.

General Motors (-2%) a annoncé le rachat de la participation de SoftBank dans Cruise, filiale de GM spécialisée dans la conduite automone, pour 2,1 milliards de dollars.

Baker Hughes (+5%), Halliburton (+5%) ou Schlumberger (+4%) suspendent tout investissement en Russie. Meta Platforms (-3%), maison-mère de Facebook, aurait saisi un tribunal russe pour contester, sans succès, son intégration par les autorités russes dans la liste des organisations dites "extrémistes".

Nike (-1%) publie après bourse ce soir à Wall Street ses comptes trimestriels. Le consensus sur la période est logé à 71 cents de bénéfice ajusté par action pour 10,6 milliards de dollars de revenus. Fin décembre, lors de sa précédente publication pour le deuxième trimestre fiscal, la marque à la virgule avait réalisé un bénéfice net de 1,34 milliard de dollars ou 83 cents par action. Les recettes avaient atteint 11,36 milliards de dollars, contre 11,24 Mds$ un an plus tôt.