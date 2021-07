Wall Street consolide avant la Fed

Wall Street consolide avant la Fed









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Wall Street, qui terminait hier soir en ordre dispersé mais proche de ses records, s'affiche hésitant ce mercredi. Le Nasdaq cède 0,54% à 14.584 pts après avoir inscrit un nouveau sommet en début de journée. Le S&P 500 régresse de 0,31% à 4.330 pts. Le DJIA perd 0,38% à 34.439 pts. Sur le Nymex, le baril de brut WTI retombe de 2,7% à 71,4$. L'once d'or progresse de 0,4% sur les 1.800$. L'indice dollar avance de 0,3% face à un panier de devises. Le bitcoin gagne 2% sur 24 heures vers les 34.700$ sur Bitfinex.

Selon le rapport JOLTS du Département américain au Travail publié ce mercredi, pour le mois de mai, les ouvertures de postes sont ressorties au nombre de 9,209 millions aux États-Unis, contre 9,3 millions de consensus de place et 9,193 millions pour la lecture révisée du mois antérieur. La précédente lecture du mois d'avril était de 9,286 millions.

Les opérateurs suivront par ailleurs dans la soirée, à 20 heures, les Minutes de la dernière réunion FOMC de la Fed, marquées probablement par l'évocation un peu plus concrète de discussions sur un futur 'tapering' (réduction des achats d'actifs de la Fed actuellement logés à 120 milliards de dollars mensuels). Raphael Bostic de la Fed interviendra par ailleurs dans la soirée...

Ailleurs dans le monde ce mercredi, les indicateurs avancés japonais sont ressortis assez proches des attentes. La production industrielle allemande du mois de mai a raté le consensus, à -0,3% contre +0,2%. L'indicateur Halifax des prix des maisons au Royaume-Uni a déçu. La balance commerciale française du mois de mai a affiché un déficit plus important que prévu à 6,8 milliards d'euros.

Les divisions au sein de l'OPEP+ attirent toujours l'attention. Par ailleurs, la Maison blanche se dit encouragée par les discussions autour du plan de relance et les investisseurs espèrent donc qu'un deal intervienne enfin... Sur le front sanitaire, les variants inquiètent toujours. Le Wall Street Journal disserte sur la montée en puissance du variant delta chez les non-vaccinés.

L'actualité entreprises est limitée. Le Wall Street Journal mentionne l'intérêt supposé d'Apple pour le rachat de Hello Sunshine, firme média de Reese Witherspoon, pour environ 1 milliard de dollars. Le patron de Discovery évoque pour sa part une poursuite de la consolidation dans les médias. La Chine durcit encore le ton concernant ses compagnies nationales cotées à Wall Street.

Les valeurs

Coinbase (stable). Oppenheimer livre un avis un peu plus favorable encore sur la plateforme d'échange de cryptomonnaies. Le broker anticipe de solides résultats pour le second trimestre. L'analyste d'Oppenheimer confirme sa recommandation à 'surperformance' et dope son objectif de cours de 434 à 444$. Cela laisse donc un beau potentiel de près de 90% sur la base des derniers cours. Le courtier estime que Coinbase sera en mesure de réaliser un autre trimestre record en termes de volumes et de revenus, d'utilisateurs vérifiés et d'utilisateurs actifs. La compagnie devrait par ailleurs graduellement réduire sa dépendance au bitcoin, après avoir intégré dogecoin, polkadot et d'autres cryptos. La publication trimestrielle est attendue vers le 12 août.

Didi (-6%), le 'Uber chinois' désormais coté à Wall Street, n'en finit plus de corriger en bourse. Plombé hier par les décisions des autorités chinoises contrariant fortement son activité, le dossier devrait demeurer sous pression ce mercredi, alors qu'Alipay, filiale d'Alibaba, et Wechat (Tencent), vont restreindre l'accès à l'application VTC, d'après une source de Reuters.

Athene Holding (-3%) et Apollo Global vont prendre une participation allant jusqu'à 18% dans l'Australien Challenger pour 720 millions de dollars australiens.

Apple (+1%) compterait parmi les prétendants au rachat de Hello Sunshine, selon des personnes familières de la question citées par le Wall Street Journal. La firme média de Reese Witherspoon travaille avec des banquiers d'investissement et explore ses options. La valorisation en cas de vente pourrait ressortir voisine du milliard de dollars.