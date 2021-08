Wall Street consolide, après les records du S&P et du Nasdaq

(Boursier.com) — La cote américaine perd du terrain ce mardi, le DJIA régressant de 0,02% à 35.397 pts et le S&P 500 reculant de 0,05% à 4.526 pts, contre un repli de 0,18% sur le Nasdaq à 15.236 pts. Le baril de brut WTI fléchit de 0,6% à 68,8$. L'once d'or grappille 0,1% à 1.814$. L'indice dollar abandonne 0,2% face à un panier de devises. Le bitcoin perd 0,4% à 47.600$ environ. La consolidation s'opère donc sans panique ce jour, suite aux récents records de l'indice large S&P et des technologiques du Nasdaq. La confiance demeure dans le maintien d'une politique toujours assez accommodante, dans la durée, de la Fed, alors que Jerome Powell a amplement rassuré en fin de semaine dernière par son discours à Jackson Hole.

L'indice S&P Case-Shiller des prix américains de l'immobilier pour le mois de juin 2021 a augmenté un peu plus que prévu. L'indice '20-City' ajusté des 20 principales zones métropolitaines s'est apprécié de 1,8% en comparaison du mois antérieur, contre 1,7% de consensus. Hors ajustements, l'indicateur augmente de 2% par rapport au mois de mai et de 19,1% en glissement annuel ! L'indice de la Federal Housing Finance Agency (FHFA) pour le mois de juin augmente quant à lui de 1,6% par rapport au mois précédent, contre 1,8% de consensus et 1,8% pour la lecture révisée du mois antérieur. Cet indicateur progresse de 18,8% sur un an.

L'indice manufacturier régional américain PMI de Chicago du mois d'août 2021 est ressorti à 66,8, contre 69,8 de consensus de marché et 73,4 un mois auparavant. L'indice ressort donc inférieur aux attentes, et traduit un ralentissement plus prononcé que prévu de l'expansion de l'activité manufacturière dans la région considérée.

L'indice de confiance des consommateurs américains mesuré par le Conference Board pour le mois d'août 2021 est ressorti à 113,8, contre un consensus de marché de 123 et une lecture révisée de 125,1 pour le mois antérieur. La précédente lecture du mois de juillet était de 129,1.

Alors que la Fed scrute les chiffres de l'emploi américain afin de s'assurer des conditions optimales pour lancer son 'tapering', le rapport gouvernemental mensuel sur la situation de l'emploi pour le mois d'août 2021 qui sera publié vendredi revêt une importance toute particulière. Le consensus FactSet est actuellement situé à environ 750.000 créations de postes non-agricoles, pour un taux de chômage réduit à 5,2%. Le taux de participation à la force de travail, de 61,7% le mois dernier, pourrait augmenter légèrement. Le salaire horaire moyen est anticipé en hausse de 0,3% en comparaison du mois antérieur et de 3,9% en glissement annuel.

Le rapport d'ADP sur l'emploi privé pour le mois d'août sera divulgué pour sa part demain mercredi à 14h15, avec un consensus logé à plus de 600.000 selon FactSet.

Dans l'actualité des entreprises à Wall Street ce jour, PVH et Chico's FAS annoncent notamment leurs derniers comptes trimestriels.

Les valeurs

Robinhood a décroché hier soir de 6,9% à Wall Street et cède encore 2% à 43$ ce jour. Le titre demeure extrêmement volatil, après son IPO pricée à 38$ fin juillet, suivie d'une chute puis d'une flambée de 'meme stock'... Dans une interview accordée au Barron's, le président de la SEC, Gary Gensler, a déclaré qu'une interdiction totale de paiement pour le flux d'ordres, la pratique selon laquelle les courtiers envoient des ordres de négociation aux teneurs de marché pour exécuter ces transactions en échange d'une partie des bénéfices, était sur la table. Gensler a déclaré que la pratique comporte un conflit d'intérêts inhérent et permet à ces teneurs de marché d'avoir un premier aperçu pour comparer les acheteurs et les vendeurs. Gensler a déclaré que ces changements pourraient avoir lieu dans le cadre d'un ensemble plus large de modifications de la manière dont les transactions sont traitées et suivies.

Ces annonces parviennent après des mois d'examen minutieux de cette pratique du paiement des flux de transactions. Robinhood, qui réalise environ 80% de ses revenus grâce à sa part de paiement des produits du flux d'ordres, est en première ligne. Robinhood a accepté de payer 65 millions de dollars plus tôt cette année après des allégations de la SEC sur ses pratiques, bien que la société n'ait pas admis ou nié les actes répréhensibles, mais a également déclaré qu'elle avait modifié ses pratiques de paiement pour les flux d'ordres. Le teneur de marché Virtu Financial et le courtier en ligne Charles Schwab, pourraient aussi souffrir d'une telle régulation de la SEC. Schwab rendait plus de 3% hier à Wall Street et Virtu 3,8%.

PayPal (stable) explore la possibilité de laisser ses utilisateurs 'trader' des actions, d'après deux sources de CNBC familières des plans. Le groupe pourrait donc mettre en place une éventuelle plateforme de négociation d'actions sur le marché américain. Après avoir déployé la possibilité de négocier des crypto-monnaies l'année dernière, le géant des paiements a exploré des moyens de permettre aux utilisateurs de négocier des actions individuelles. La société basée à San Jose, en Californie, a récemment embauché le vétéran de l'industrie du courtage Rich Hagen dans le cadre de ce mouvement, selon l'une des sources. Après avoir quitté Ally Invest, Hagen est désormais le directeur général d'une division de PayPal jusque-là non signalée appelée 'Invest at PayPal', selon sa page LinkedIn. Hagen était le cofondateur du courtier en ligne TradeKing, qui a été racheté par Ally Invest.

Manchester United (-3%) a confirmé ce jour la signature d'un contrat de deux ans avec option de prolongation d'un an pour Cristiano Ronaldo, qui rejoint donc le club mancunien 12 ans après son départ au Real Madrid. Selon les médias britanniques, le salaire annuel du Portugais approcherait des 24 millions d'euros (385.000£ par semaine selon le Mirror et le Daily Mail - 6 M£ de moins par an que son ancien salaire). La Juventus a publié pour sa part les conditions financières du transfert, comprenant une considération de 15 millions d'euros payable en cinq exercices financiers, qui pourrait être augmentée d'un maximum de 8 millions d'euros sous réserve de l'atteinte d'objectifs spécifiques de performance sur la durée du contrat avec le joueur. Le quintuple ballon d'or avait quitté ManU pour le Real Madrid en 2009, avant de rejoindre le club turinois en 2018.

Zoom Video Communications décroche de 16% ce mardi à Wall Street, malgré la publication hier soir de comptes trimestriels largement supérieurs aux attentes. Sur son deuxième trimestre fiscal, le groupe a réalisé des revenus totaux de 1,02 milliard de dollars, en croissance de 54% en glissement annuel, pour une marge opérationnelle GAAP de 28,8% et une marge non-GAAP de 41,6%. Sur ce trimestre clos fin juillet, le bénéfice net GAAP attribuable aux actionnaires ordinaires a représenté 317 millions de dollars, soit 1,04$ par titre, contre 186 millions de dollars un an plus tôt. Le bénéfice net non-GAAP a été de 415 millions de dollars, soit 1,36$ par titre, contre 275 millions un an avant. Le consensus était de 990 M$ de revenus trimestriels pour 1,16$ de bpa ajusté.

Néanmoins, les investisseurs s'inquiètent un peu du potentiel ralentissement de croissance, avec la réouverture de l'économie et des écoles. Pour le troisième trimestre fiscal de cet exercice décalé 2022, Zoom envisage des revenus allant de 1,015 milliard à 1,02 milliard de dollars, pour un bénéfice ajusté par action allant de 1,07 à 1,08$. Le consensus sur cette période était de 1,013 milliard de recettes et de 1,09$ de bénéfice ajusté par action. La progression du nombre de clients, exponentielle durant la période 'confinement' de la pandémie, semble également ralentir, même si elle reste très forte.

Chico's FAS plonge de 15%, sanctionné malgré un deuxième trimestre supérieur aux attentes. Le bénéfice ajusté par action a représenté 21 cents, contre -7 cents de consensus. Les revenus du détaillant en vêtements pour femmes se sont établis à 472 millions de dollars, contre 306 millions de dollars un an auparavant.

Apple (-1%) / Alphabet (stable). Le Parlement de Corée du Sud a approuvé une loi interdisant aux grands opérateurs de magasins d'applications comme Apple et Google d'imposer leurs propres systèmes de paiement aux développeurs de logiciels.

Johnson & Johnson (stable) a indiqué que son vaccin expérimental contre le VIH n'avait pas offert de protection suffisante lors d'une étude clinique dans cinq pays d'Afrique subsaharienne sur de jeunes femmes.

Boeing (+1%). Ryanair espère passer commande auprès de Boeing pour 100 à 200 appareils MAX 10, variante des 737-MAX. Il s'agit toutefois de parvenir à un accord sur les prix des appareils avant l'été prochain avec Boeing.