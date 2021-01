Wall Street consolide après les records

(Boursier.com) — La cote américaine consolide ce lundi après ses sommets historiques. Le DJIA perd ainsi 0,25% à 31.020 pts, le S&P 500 0,38% à 3.809 pts et le Nasdaq 0,6% à 13.122 pts. Le baril de brut WTI abandonne 0,3% sur le Nymex à 52$. L'once d'or gagne 0,7% à 1.849$. L'indice dollar regagne 0,6% face à un panier de devises de référence. Sur le front économique ce lundi, aucune statistique notable n'est attendue aux États-Unis. Raphael Bostic et Robert Kaplan de la Fed s'exprimeront durant la journée.

Ailleurs dans le monde, l'indice chinois des prix à la consommation pour décembre a augmenté plus que prévu (+0,2%), alors que l'indice des prix à la production a reculé (-0,4%). L'indice Sentix européen de confiance des investisseurs est ressorti légèrement inférieur aux attentes à 1,3 pour le mois de janvier.

La tendance sur les marchés européens est également à la baisse, dans le sillage des places asiatiques.

Les marchés restent assez concentrés sur l'actualité politique aux États-Unis, pour les derniers jours - agités - de présidence de Donald Trump, et suite aux tristes événements du Capitole intervenus la semaine dernière. Nancy Pelosi, qui dirige la Chambre des représentants, est prête à lancer une seconde procédure de destitution à l'encontre de Trump. Toutefois, l'investiture de Joe Biden étant très proche (20 janvier), il y a peu de chances que cette intention soit suivie d'effet. Les marchés restent par ailleurs soutenus par l'anticipation de nouveaux soutiens budgétaires, alors que le dernier rapport américain sur l'emploi était marqué par 140.000 destructions de postes. Le stimulus économique demeure donc un catalyseur essentiel de Wall Street, avec la politique toujours généreuse de la Fed et les espoirs liés au déploiement des vaccins.

Biden devrait dévoiler jeudi son package économique, chiffré en milliers de milliards, et comprenant de nouveaux 'chèques de stimulus', ainsi que des financements aux États et gouvernements locaux.

Il faut dire que le nouveau coronavirus poursuit son expansion à un rythme soutenu. Selon l'Université Johns Hopkins, qui fait référence sur le sujet, le nombre de cas confirmés dans le monde depuis le début de l'épidémie ressort désormais à 90,3 millions, dont 22,4 millions aux États-Unis, 10,5 millions en Inde et 8,1 millions au Brésil. Le virus a fait 1,94 million de morts dans le monde depuis son émergence, dont 374.348 aux USA, plus de 203.000 au Brésil et plus de 151.000 en Inde.

Le gouvernement britannique considère un renforcement des restrictions. Les chiffres sont également préoccupants en Allemagne, alors qu'en France, le doute persiste concernant la capacité du gouvernement à agir de manière pertinente, dans la gestion des vaccins notamment.

Les valeurs

Twitter dévisse de 7% à Wall Street, après la décision du réseau social média de bannir Donald Trump. Cette suspension permanente du compte du président sortant fait débat.

Facebook (-3%), qui a également suspendu pour un temps indéterminé le compte de Trump, fléchit en bourse, alors que la firme Jefferies a pourtant fait du dossier sa grande capitalisation boursière préférée pour 2021 dans le secteur internet. Facebook remplace à ce titre Amazon, précédente conviction du broker, qui demeure toutefois prudent sur le compartiment suite à la surperformance notable des derniers mois.

Google (-1%) a sorti l'application Parler de son app store, comme Apple (-2%). Amazon (-1%) a aussi suspendu l''app' de sa plateforme. Google a suspendu l'application sociale favorisée par les conservateurs vendredi soir, du fait du risque d'incitation à la violence. Apple a reçu pour sa part des plaintes concernant des contenus jugés abusifs sur le service et pris connaissance d'accusations relatives à l'application, qui aurait pu être utilisée pour planifier des activités illégales. C'est ce que rapporte du moins le WSJ, selon lequel Apple aurait informé Parler de ces éléments.

Citigroup (stable) a décidé, selon un message interne cité par Bloomberg, de suspendre ses donations politiques suite aux événements de la semaine dernière. JPMorgan Chase envisagerait également de suspendre durant six mois ses donations pour les mêmes raisons. Goldman Sachs pourrait enfin réduire également la voilure en la matière.

Alibaba (-3%). Une source ayant connaissance de la situation a informé le Nikkei d'une réorganisation des activités d'Ant et d'Alibaba via une compagnie holding financière, à la demande des régulateurs. Les activités concernées d'Alibaba seraient celles d'intermédiation de crédit, de vente de fonds mutuels et d'assurance, de crédit en ligne (MYbank), ainsi que Tianhong Asset Management. Ant serait la maison-mère de la nouvelle entité.

Baidu (-4%), le moteur de recherche internet chinois, a confirmé ce lundi son intention de créer une entreprise dédiée à la construction de véhicules électriques, en partenariat avec le spécialiste de l'automobile Geely.

Nio (+8%), fabricant chinois de voitures électriques haut de gamme coté à Wall Street, devrait lancer une nouvelle marque pour le marché de masse. C'est du moins ce qu'affirme son directeur général.

Tesla (-3%). Bank of America vient de relever son objectif de cours de 500 à 900$ sur la valeur, suite au rallye de l'action et à la publication des livraisons du quatrième trimestre (180.750 unités pour un total annuel proche des 500.000). BofA juge que "le titre Tesla est tiré par la croissance permise par la valorisation" ! Le broker maintient toutefois son opinion 'neutre'.

Pfizer (stable) et son partenaire BioNTech (+4%) ont renforcé leur objectif de production de vaccins contre le nouveau coronavirus pour cette année à 2 milliards de doses, les deux partenaires répondant à la très forte demande mondiale. Selon une présentation de BioNTech, les deux groupes ont déjà engagé plus de la moitié de leurs capacités. Le nouvel objectif global de production représente une augmentation de plus de 50% en comparaison du précédent, qui était de 1,3 milliard de doses. La hausse tient compte d'un changement de label permettant aux médecins d'extraire six doses au lieu de cinq de chaque flacon de vaccin.

Il s'agit donc d'une bonne nouvelle, alors que le monde est confronté désormais à la nouvelle menace constituée par les variants du virus. L'Union européenne avait conclu la semaine dernière un accord pour doubler la taille potentielle de son approvisionnement en vaccins de Pfizer / BioNTech - jusqu'à 600 millions de doses.

Eli Lilly (+12% !). Donanemab, un anticorps expérimental ciblant une forme modifiée de bêta-amyloïde appelée N3pG, a montré un ralentissement significatif du déclin d'une mesure composite de la cognition et de la fonction quotidienne chez les patients atteints de la maladie d'Alzheimer symptomatique précoce par rapport au placebo dans des résultats de phase 2. Le donanemab a atteint son critère principal, ralentissant le déclin de 32% par rapport au placebo.

Boeing (-2%). Un appareil 737-500 du géant aéronautique de Chicago transportant 62 passagers et exploité par l'Indonésien Sriwijaya Air s'est écrasé ce week-end en mer, peu après avoir quitté Djakarta.