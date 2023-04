Wall Street consolide, après le rallye du Nasdaq

(Boursier.com) — Wall Street fléchit désormais légèrement ce mardi, le S&P 500 abandonnant 0,20% à 4.116 pts, le Nasdaq 0,17% à 12.169 pts et le Dow Jones 0,33% à 33.481 pts. La tendance s'affiche donc légèrement négative, suite au récent rallye dominé par les grandes valeurs technologiques du Nasdaq. Sur le Nymex, le baril de brut WTI prend encore 0,2% à 80,6$, après les coupes de production annoncées par l'Opep+. L'once d'or grimpe de 2% à 2.039$. L'indice dollar cède 0,5% face à un panier de devises de référence.

Les commandes industrielles américaines du mois de février 2023 se sont établies en retrait de 0,7% en comparaison du mois antérieur, contre -0,5% de consensus de marché selon FactSet et -2,1% un mois plus tôt, en lecture révisée. Les commandes finales de biens durables en février ont reculé comme attendu de 1% en comparaison du mois antérieur.

Selon le rapport du jour, les ouvertures de postes aux États-Unis pour le mois de février 2023 se sont établies à 9,931 millions, contre 10,4 millions de consensus de marché et 10,563 millions pour la lecture révisée du mois précédent.

Enfin, la gouverneure de la Fed, Lisa Cook, ainsi que la présidente de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, interviendront dans la soirée.

Demain mercredi, les opérateurs suivront aussi aux USA le rapport d'ADP sur l'emploi privé, ainsi que l'indice PMI composite final de mars (et donc celui des services) et que l'indice ISM des services. Jeudi, les marchés surveilleront l'étude Challenger, Gray & Christmas sur les annonces de licenciements. Vendredi, pour finir la semaine en beauté, les investisseurs suivront le rapport mensuel gouvernemental américain sur la situation de l'emploi pour le mois de mars (consensus 240.000 créations de postes non-agricoles, 3,6% de chômage et 235.000 créations dans le privé selon FactSet).

Ailleurs dans le monde ce matin, les marchés ont pris connaissance d'un excédent commercial allemand du mois de février supérieur aux attentes, à 16 milliards d'euros contre 13,1 milliards de consensus. L'indice des prix à la production en zone euro a rassuré pour sa part, en repli de 0,5% en février en comparaison du mois antérieur selon Eurostat, contre -0,3% de consensus, et en progression de 13,2% sur un an contre 13,4% de consensus.

Janet Yellen, la Secrétaire américaine au Trésor, a indiqué encore hier que selon elle, il n'y avait pas de problème fondamental dans le système bancaire. Yellen a précisé que les retraits de dépôts des banques petites et moyennes étaient en diminution, mais a ajouté qu'elle surveillait la question de près afin d'éviter toute contagion au niveau du système bancaire américain. La dirigeante s'exprimait hier devant les journalistes à l'occasion d'un événement à l'Université de Yale. La Secrétaire au Trésor a jugé que la confiance dans le système financier avait été renforcée par les actions du Trésor, de la Fed et de la FDIC, suite aux effondrements de SVB et de Signature Bank. Yellen a constaté une baisse des retraits et une stabilisation de la situation, mais demeure vigilante.

Jamie Dimon, patron de JP Morgan Chase, se montre bien plus prudent. Dans une lettre aux actionnaires, il indique que la crise bancaire aux Etats-Unis se poursuit et aura des répercussions durant des années. Dimon juge par ailleurs que le risque d'une récession a augmenté.

Les valeurs

Tesla (-1%), qui dévissait de 6,1% hier soir à Wall Street après l'annonce de ventes trimestrielles mondiales jugées un peu courtes, cède encore un peu de terrain ce mardi. Le groupe a écoulé 88.869 véhicules fabriqués en Chine en mars, pour des ventes intérieures et les exportations, en croissance de 35% en comparaison de l'année antérieure selon les données de la China Passenger Car Association (CPCA). Cela marque également une progression de 19,4% par rapport au mois de février. Le rival BYD a vendu pour sa part 206.089 unités le mois dernier avec ses séries électriques et hybrides Dynasty et Ocean, en croissance de plus de 97% en comparaison de l'an dernier selon la CPCA.

Tesla avait rappelons-le publié dimanche des chiffres record pour son premier trimestre, la demande ayant été stimulée par de fortes baisses de prix des véhicules. Au premier trimestre 2023, le groupe d'Elon Musk a produit plus de 440.000 voitures et livré plus de 422.000 unités. Avec 422.875 unités livrées au total, Tesla faisait mieux que le consensus Bloomberg (421.000) mais moins bien que le consensus Refinitiv qui était quant à lui de 430.000. Les livraisons étaient en croissance de 4% en séquentiel, en comparaison du précédent trimestre, et de 36% en comparaison de l'an dernier.

Rivian (stable), le concepteur américain de voitures électriques, a dépassé les attentes de marché en termes de livraisons sur le premier trimestre. Sur la période, le groupe a livré ainsi 7.946 véhicules, tandis que le consensus était inférieur à 7.800 unités. Rivian a par ailleurs produit 9.395 unités sur le trimestre, ce qui dépasse encore plus largement le consensus. Le groupe de Robert Scaringe se dit en bonne voie pour atteindre son objectif annuel de production de 50.000 unités fourni lors de sa précédente publication trimestrielle.

Apple (stable), qui publie ses comptes trimestriels à la fin du mois, pourrait renforcer à cette occasion son dividende et ses rachats d'actions, une fois de plus, selon le magazine Barron's, qui rappelle que le groupe californien de Cupertino a augmenté son dividende les dix dernières années et diminué le nombre de ses actions depuis cinq ans. "Attendez-vous à ce que cela continue lorsqu'Apple rapportera ses résultats pour le trimestre de mars", affirme le Barron's.

Pourtant, dans le même temps, Apple ne semble pas totalement insensible au ralentissement économique actuel. Selon Bloomberg, le groupe va supprimer des postes dans certaines équipes 'corporate retail'. L'agence cite à ce sujet des personnes ayant connaissance de la question. Il s'agirait alors pour Apple de la première réduction des effectifs depuis le début des efforts d'austérité l'an dernier. Le groupe à la pomme comptait 164.000 employés en septembre, à la fin du dernier exercice fiscal. Apple n'avait pas augmenté ses effectifs aussi rapidement que les autres grands noms technologiques américains durant la crise sanitaire, ce qui limite le risque d'un plan majeur de licenciements, alors même qu'Amazon, Alphabet ou Meta ont quant à eux supprimé des milliers d'emplois.

Apple supprimerait tout de même des postes dans ce que le groupe appelle ses équipes de 'développement et de préservation', ont déclaré les sources de Bloomberg, qui ont demandé à ne pas être identifiées. Ces groupes sont responsables de la construction et de l'entretien des magasins de détail Apple et d'autres installations dans le monde. Bien que le nombre de postes supprimés n'ait pas pu être déterminé et soit probablement très faible, cette décision représente une nouvelle étape pour Apple, plus importante capitalisation boursière au monde. Cette décision supposée est plutôt considérée comme un effort de 'rationalisation'. Le groupe aurait déclaré aux employés que les changements étaient conçus pour améliorer l'entretien des magasins dans le monde et qu'il fournirait un soutien aux travailleurs concernés.

Virgin Orbit (-19%), la société de Richard Branson fournissant des services de lancement de satellites, a annoncé ce mardi "poursuivre son processus de vente"... dans le cadre du chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites. Virgin Orbit Holdings et ses filiales américaines ont ainsi annoncé qu'elles avaient entamé une procédure volontaire en vertu du chapitre 11 du code américain des faillites devant le tribunal américain des faillites du district du Delaware afin d'effectuer la vente de l'entreprise. Avec le soutien de Virgin Investments Limited sous la forme d'un financement de débiteur en possession (DIP), Virgin Orbit a l'intention d'utiliser le processus du chapitre 11 pour "maximiser la valeur de ses activités et de ses actifs". Cette annonce fait suite à la déclaration précédente de la société concernant la réduction de ses effectifs en raison d'une incapacité à lever suffisamment de capitaux pour continuer à exploiter ses activités au rythme actuel.

Walmart (stable), géant américain de la grande distribution, supprimerait plus de 2.000 emplois dans cinq entrepôts de commerce électronique aux États-Unis, a indiqué hier l'agence Bloomberg, citant des documents réglementaires. Les licenciements comprendraient plus de 1.000 postes dans un entrepôt à Fort Worth, au Texas, ainsi que 600 emplois dans un centre de traitement des commandes en Pennsylvanie, 400 en Floride et 200 dans le New Jersey. Des coupes additionnelles sont prévues en Californie. Walmart se développe en parallèle dans certains domaines en ajustant ses magasins et ses centres de distribution pour gérer davantage de commandes en ligne, a indiqué à Bloomberg un porte-parole du détaillant. Cela pourrait donc permettre au groupe de réaffecter certains travailleurs plutôt que de supprimer leurs postes.

Micron (-1%), géant américain des 'puces', a indiqué que ses activités commerciales chinoises se déroulaient normalement. Le groupe dit coopérer avec le gouvernement chinois dans le cadre d'un examen de l'autorité chinoise de régulation du cyberespace concernant ses produits.