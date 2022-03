Wall Street consolide, après le PIB et l'emploi

(Boursier.com) — Wall Street perd du terrain ce mercredi, au lendemain d'un joli rebond alimenté par le fragile espoir d'une issue diplomatique en Ukraine. Le DJIA rend 0,12% à 35.252 pts, le S&P 500 perd 0,27% à 4.619 pts et le Nasdaq abandonne 0,23% à 14.586 pts. Le baril de brut WTI remonte de près de 3,6% sur le Nymex à 108$. L'once d'or avance de 1,1% à 1.934$. L'indice dollar cède 0,7% face à un panier de devises de référence. Le Bitcoin se maintient sur les 47.000$.

D'après le dernier rapport d'ADP sur l'emploi privé américain, les créations de postes au mois de mars 2022 ont été au nombre de 455.000, contre 444.000 de consensus FactSet et près de 486.000 pour la lecture révisée de février. Les petites entreprises ont généré 90.000 postes en mars, les moyennes 188.000 et les grandes 177.000. Le secteur de la production de biens a généré 79.000 emplois, alors que les services ont compté pour 377.000 créations.

Les chiffres finaux du PIB américain pour le quatrième trimestre 2021 ont fait ressortir une croissance en rythme annualisé de 6,9%, après une lecture préliminaire de 7%. Le consensus FactSet était de 7%. L'indice des prix rattaché au PIB a grimpé au rythme de 7,1% contre 6,9% de consensus de marché. Les dépenses personnelles de consommation se sont appréciées quant à elles sur un rythme de 2,5%, contre 3,1% de consensus Bloomberg et 3,1% pour la lecture antérieure. Sur l'ensemble de l'année 2021, l'économie américaine a progressé de 5,7%, sa plus forte expansion depuis 1984...

Selon le rapport du Département américain à l'Energie ce mercredi, les stocks domestiques de brut aux États-Unis, hors réserve stratégique, ont baissé de 3,4 millions de barils sur la semaine close au 25 mars, en comparaison de la semaine antérieure. Les stocks d'essence ont eux augmenté de 0,8 million de barils. Les stocks de produits distillés, enfin, ont progressé de 1,4 million de barils par rapport à la semaine précédente.

L'aplatissement de la courbe des taux du Trésor se poursuit avec l'inversion 2 ans/10 ans pour la première fois depuis le 19 août, tandis que l'écart 5/30 ans s'est inversé pour la première fois depuis 2006. L'inversion de certaines parties de la courbe du Trésor génère davantage de discussions, visant à déterminer dans quelle mesure cela pourrait préfigurer une récession provoquée en partie par un resserrement agressif de la politique de la Fed. Les contrats à terme pricent 80% de chances d'une hausse de taux cumulée de 1 point de pourcentage sur les deux prochaines réunions. Le président de la Fed, Jerome Powell, a récemment minimisé ces préoccupations concernant un fort ralentissement, soulignant que la Fed se concentrait sur les taux à plus court terme, qui restent en pente ascendante. Cependant, d'autres mettent en garde contre le rejet des signes avant-coureurs de l'aplatissement de la courbe des taux. L'ancien président de la Fed de New York, William Dudley, a été le dernier à affirmer que la Fed était en retard sur la courbe et ne pourrait pas éviter un atterrissage brutal... Patrick Harker de la Fed de Philadelphie, a lui évoqué avec confiance une série délibérée et méthodique de hausses des taux.

La Russie et l'Ukraine ont tenu hier des pourparlers apparemment constructifs de cessez-le-feu à Istanbul, Moscou s'engageant à "réduire considérablement" l'activité militaire près de Kiev. Cependant, cela a été accueilli avec scepticisme par les experts, les diplomates et les responsables occidentaux, qui ont noté que la Russie prévoyait déjà de reconcentrer ses forces à l'est. Des personnes proches du Kremlin ont également présenté des scénarios qui n'impliquaient pas que la Russie tente de manière préventive de désamorcer le conflit. Moscou s'est concentré sur la prise des régions de Lougansk et de Donetsk tout en établissant un corridor terrestre de la Crimée à la frontière russe. Des avancées supplémentaires ne pourraient intervenir qu'une fois clarifiée la situation sur le terrain. La Russie exigerait essentiellement que l'Ukraine cède environ 20% de son territoire et autorise la présence militaire russe dans certaines zones, des exigences qui pourraient s'avérer désagréables pour les dirigeants ukrainiens, relate Bloomberg. Ces éléments contrastent avec l'optimisme de la veille, les opérateurs boursiers ayant misé sur un proche accord, avec la possibilité d'une rencontre au sommet entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky.

De leur côté, les Etats-Unis prépareraient un nouveau volet de sanctions contre la Russie ciblant sa chaîne d'approvisionnement militaire, précise Reuters.

Ce mercredi, les derniers commentaires du Kremlin refroidissent un peu les espoirs de la veille. Moscou a certes salué la formulation écrite par l'Ukraine de ses demandes pour mettre fin au conflit, mais ne voit pas d'avancée majeure dans les négociations pour l'instant. C'est du moins ce qu'a affirmé le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, ajoutant qu'un long travail restait nécessaire. L'Ukraine a proposé d'adopter un statut neutre en échange de garanties internationales pour sa sécurité et d'engager une période de consultation pour déterminer le statut de la Crimée, annexée par la Russie en 2014, et du Donbass. Peskov a affirmé que le chef de la délégation russe fournirait un rapport dans la journée, mais souligne déjà que la Crimée fait partie de la Russie, et que la Constitution russe empêche de discuter du sort de quelque région russe avec un tiers.

Dans l'actualité des entreprises à Wall Street ce jour, Paychex, Exelon et BioNTech publient leurs résultats. Hier, Micron, Lululemon, Chewy et McCormick annonçaient leurs chiffres.

Les valeurs

Micron (+2%) a publié hier soir, pour son trimestre fiscal clos, un bénéfice ajusté par action de 2,14$ contre un consensus de 1,95$. Le bpa ajusté était de 98 cents un an auparavant. Le groupe américain de semi-conducteurs a affiché sur la période trimestrielle close en février des revenus de 7,79 milliards de dollars, battant le consensus de 4%, contre 6,24 milliards de dollars sur la période comparable, l'an dernier. Pour le trimestre clos, deuxième trimestre fiscal, le bénéfice net GAAP a été de 2,26 milliards de dollars et 2$ par action, tandis que le bénéfice ajusté a représenté 2,44 milliards de dollars soit 2,14$ par titre. Le cash flow opérationnel a été de 3,63 milliards de dollars, contre 3,94 milliards sur le trimestre antérieur et 3,06 milliards un an plus tôt.

Sur le troisième trimestre fiscal, Micron envisage des revenus voisins de 8,7 milliards, plus ou moins 200 M$, une marge brute ajustée de 48% (plus ou moins 1%) et un bpa dilué ajusté allant de 2,36 à 2,56$.

Chewy, le détaillant américain en ligne en aliments et produits pour animaux de compagnie, décroche de 12% à Wall Street. Le groupe cofondé par Ryan Cohen, l'homme d'affaires devenu une 'star' des petits porteurs à Wall Street avec le dossier GameStop, a fait état hier soir de sa troisième perte trimestrielle consécutive. Sur le quatrième trimestre, Chewy a annoncé une perte ajustée par action de 11 cents, contre -7 cents de consensus et +11 cents un an avant. Les revenus ont été de 2,39 milliards de dollars sur ce trimestre clos en janvier, 2% de moins que le consensus, contre 2,04 milliards un an avant.

Chewy table par ailleurs sur une croissance inférieure aux attentes de marché. Les revenus sur l'exercice sont anticipés entre 10,2 et 10,4 milliards de dollars, contre 10,8 milliards de consensus. Après avoir amplement profité de la forte demande au début de la pandémie, le groupe semble donc traverser une période plus difficile. Dans le même temps, les coûts accrus et l'inflation pèsent sur ses marges, alors que les perturbations de supply chain affectent la disponibilité des produits.

Lululemon Athletica, le spécialiste canadien de l'habillement sportif, connu surtout pour ses produits destinés à la pratique du yoga, bondit de 9% à Wall Street, suite à une belle publication trimestrielle. "LULU" est même parvenu au passage à dépasser les 6 milliards de dollars de revenus annuels. Sur le seul quatrième trimestre, le groupe de Vancouver a affiché un bénéfice ajusté par action de 3,37$ hors coûts d'acquisitions et d'investissements, contre 2,58$ un an avant et 3,27$ de consensus. Le bénéfice net a été de 434 millions de dollars. Les revenus sur le trimestre clos en janvier ont été de 2,13 milliards de dollars, en ligne avec les anticipations de marché, contre 1,73 milliard de dollars un an avant.

Sur l'exercice clos, LULU a affiché un profit de 975 millions de dollars en forte progression de 66%, alors que ses revenus ont grimpé de 42% à 6,26 milliards de dollars. Le management table sur des ventes annuelles de 7,49 à 7,62 milliards de dollars pour l'exercice en cours, contre 7,24 milliards de consensus FactSet. Le bpa ajusté annuel est anticipé entre 9,15 et 9,35$, également supérieur au consensus.

Pfizer (stable) et BioNTech (+5%) restent sous surveillance à Wall Street ce mercredi. La FDA américaine vient d'autoriser une deuxième dose de rappel des vaccins Covid-19 Moderna et Pfizer pour les Américains de 50 ans et plus. En outre, BioNTech, le partenaire allemand de Pfizer, a publié des résultats financiers supérieurs aux attentes de marché. Le groupe prévoit aussi un plan de rachat d'actions et un dividende exceptionnel.

BioNTech a annoncé des revenus du quatrième trimestre chiffrés à 5,5 milliards d'euros et un chiffre d'affaires annuel de 19 milliards d'euros. Le bénéfice net de l'exercice se monte à 10,3 milliards d'euros ! Le bénéfice dilué par action atteint 39,63 euros. Le groupe prévoit d'autoriser un programme de rachat d'actions pouvant atteindre 1,5 milliard de dollars au cours des deux prochaines années, et proposera un dividende en espèces exceptionnel de 2 euros par action. Environ 2,6 milliards de doses de Comirnaty/BNT162b2 ont été livrées dans plus de 165 pays et régions du monde en 2021, dont plus d'un milliard de doses dans les pays à revenu faible ou intermédiaire.

Le groupe réitère les prévisions de revenus du vaccin Covid-19 pour 2022, allant de 13 milliards d'euros à 17 milliards d'euros. Les commandes signées pour livraison en 2022 ont augmenté à 2,4 milliards de doses de vaccin covid.

BioNTech fait aussi mention d'un élargissement du portefeuille d'oncologie au stade clinique à 16 programmes cliniques avec le lancement de neuf essais cliniques, dont quatre essais randomisés de phase 2, ainsi que du lancement de l'expansion des essais cliniques de phase 3 pour inclure des candidats vaccins Omicron et de l'élargissement du portefeuille de vaccins à ARNm avec plusieurs programmes précliniques traitant des maladies infectieuses nécessitant des soins intensifs qui devraient entrer en clinique cette année.

KKR (-2%). Telecom Italia a demandé au fonds d'investissement américain KKR de préciser d'ici lundi si son offre de rachat de 10,8 milliards de dollars était est toujours sur la table, ont déclaré deux sources proches du dossier à l'agence Reuters.