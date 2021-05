Wall Street consolide, alors que la Fed surveille l'inflation

Wall Street consolide, alors que la Fed surveille l'inflation









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Wall Street s'affiche incertain ce lundi. Le DJIA perd 0,37% à 34.251 pts et le S&P 500 0,35% à 4.159 pts, tandis que le Nasdaq recule de 0,45% à 13.368 pts. Le baril de brut WTI avance de 1% sur le Nymex à 66$ et le gaz naturel bondit de 6%. L'once d'or progresse de 1,4%. L'indice dollar cède 0,1% face à un panier de devises de référence. Le bitcoin abandonne 8% sur Bitfinex à 44.500$ environ, suite à un tweet d'Elon Musk semant une fois encore le doute. Le milliardaire, afin de "clarifier la spéculation", affirme pourtant que Tesla n'a pas vendu de BTC...

Les inquiétudes demeurent concernant l'inflation, transitoire ou durable, suite aux chiffres élevés des prix à la consommation et à la production publiés la semaine dernière. Sur les marchés obligataires, le rendement du T-Bond à 10 ans évolue à 1,64% et celui de l'échéance à 30 ans à 2,36% environ.

Dans l'actualité économique à Wall Street ce lundi, l'indice manufacturier Empire State de la Fed de New York pour le mois de mai est ressorti à 24,3, contre 25 de consensus et 26,3 rapporté un mois avant. Cet indice nettement positif signale toujours une forte expansion de l'activité manufacturière dans la région considérée.

L'indice du marché immobilier américain de la National Association of Home Builders pour le mois de mai est ressorti à 83, en ligne avec le consensus de place et stable en comparaison du mois antérieur.

En outre, Richard Clarida, vice-président de la Fed, intervient aujourd'hui. Robert Kaplan et Raphael Bostic, présidents des Fed de Dallas et d'Atlanta, sont aussi de la fête avec des interventions également attendues ce jour. Bostic a indiqué que la Fed allait surveiller les prix durant l'été. Clarida, lui aussi, a exprimé sa vigilance face au risque inflationniste. Il souligne l'importance d'avoir des anticipations d'inflation 'bien ancrées'. "Si nous venions à observer des pressions haussières sur les prix ou une inflation menaçant de faire monter les anticipations d'inflation, je ne doute pas que nous utiliserions nos outils".

Ailleurs dans le monde, les statistiques chinoises de la production industrielle, de l'investissement et des ventes de détail sont ressorties inférieures aux attentes, signalant une normalisation après la reprise post-confinement.

Parmi les entreprises cotées à Wall Street, Riot Blockchain, Momo ou Plug Power, doivent annoncer aujourd'hui leurs derniers résultats financiers trimestriels. Plusieurs grands noms de la distribution publient par ailleurs dans la semaine, dont Walmart, Target, Home Depot, Lowe's, TJX ou Macy's.

Sur le front sanitaire, le risque essentiel demeure les variants du nouveau coronavirus, notamment le variant indien, alors que la situation locale inquiète toujours autant malgré un semblant de baisse du nombre de cas dû sans doute à de moindres tests. Le déploiement des vaccins se poursuit globalement à l'échelle mondiale et quelques bonnes nouvelles sont à noter, en particulier sur le potentiel futur vaccin de Sanofi. Taïwan a pour sa part rehaussé son niveau d'alerte...

Walmart ou Starbucks abandonnent aux USA l'exigence du port du masque pour les clients pleinement vaccinés. Plusieurs autres compagnies assouplissent également leurs restrictions.

Dans l'actualité commerciale cette fois, la Maison blanche a annoncé une trêve avec l'Union européenne concernant les tarifs sur les métaux. La trêve partielle concerne les droits de douane sur les métaux, avec par ailleurs l'ouverture de négociations pour tenter de résoudre le problème des surcapacités dans l'acier et l'aluminium dans le monde. La Commission européenne suspend pour six mois au plus son projet de relèvement des taxes sur un certain nombre de produits allant du rouge à lèvres aux chaussures de sport et d'un doublement des droits de douane à 50% sur les importations de bourbon américain, de motos et de bateaux à moteur.

Les USA maintiendront cependant leurs taxes de 25% sur l'acier et de 10% sur l'aluminium, qui s'appliquent également aux importations en provenance de Chine, d'Inde, de Russie, de Turquie, de Norvège et de Suisse.

Concernant les fusions et acquisitions, AT&T a annoncé une combinaison de ses actifs médias avec Discovery Inc.

Sur les marchés du pétrole, Colonial Pipeline a fait état d'un retour à la normale des opérations de son système, même si nombre de zones souffrent encore de pénuries de carburants.

Les valeurs

Discovery efface ses gains initiaux et perd même 1%. Le géant américain des télécoms AT&T (+3%) a confirmé un accord avec l'opérateur new-yorkais de réseaux câblés et de services en ligne concernant le rapprochement de leurs activités de médias. L'opération va donc créer un nouveau géant susceptible de mieux rivaliser avec Netflix ou Disney. AT&T détient notamment HBO ou CNN, ainsi que les studios de cinéma Warner Bros. Dans le cadre du deal dévoilé, l'opérateur recevra environ 43 milliards de dollars pour l'apport de ses actifs dans les médias au nouvel ensemble. Le projet réunirait notamment des franchises telles qu'Harry Potter et Batman, et le catalogue de chaînes thématiques de Discovery (HGTV, TLC...), qui couvre la nature et la science, mais aussi la cuisine ou la décoration.

La transaction marque aussi un revirement stratégique majeur pour AT&T, qui visait auparavant la convergence entre télécoms et médias. AT&T avait ainsi déboursé 109 milliards de dollars pour racheter le conglomérat Time Warner en 2018. Cette évolution stratégique radicale a été rendue nécessaire par la montée en puissance du streaming, accélérée par les confinement, au moment même où les opérateurs doivent par ailleurs investir massivement dans le déploiement des réseaux 5G.

Les 43 milliards de dollars revenant à AT&T lui seront payés en numéraire et en titres de dettes. Les actionnaires actuels d'AT&T détiendront environ 71% du nouvel ensemble et ceux de Discovery 29%. David Zaslav, CEO actuel de Discovery, dirigera la nouvelle entité.

ViacomCBS (stable). Selon Bloomberg, le fonds d'investissement du milliardaire George Soros, Soros Fund Management, a acheté des actions ViacomCBS, Discovery et Baidu, massivement vendues après la débâcle du fonds Archegos Capital Management.

Tesla (-1%). Le catalyseur baissier des cryptomonnaies depuis hier est sans nul doute un tweet minimaliste d'Elon Musk en réponse à un compte Twitter non vérifié, 'CryptoWhale', qui déclarait : "Les bitcoiners vont se gifler le trimestre prochain lorsqu'ils découvriront que Tesla a vendu le reste de ses avoirs en Bitcoin. Avec la quantité de haine dont Elon Musk fait l'objet, je ne le blâmerais pas". Musk a juste répondu "en effet", sans indiquer si Tesla avait réellement cédé le reste de ses avoirs en bitcoin ou s'il était juste d'accord avec l'idée qu'il subissait des critiques récurrentes des fans de cryptomonnaies. Dans un autre tweet posté il y a quelques heures, Musk a tenu à faire une mise au point : "Pour clarifier la spéculation, Tesla n'a vendu aucun Bitcoin".

KKR (-1%) serait sur le point d'acquérir le groupe de conseils EMR pour un montant pouvant aller jusqu'à trois milliards de dollars, selon les sources proches du dossier citées par l'agence Bloomberg.

Blackstone (stable). L'exploitant australien de casinos Crown Resorts a rejeté l'offre d'acquisition de 6,5 milliards de dollars de Blackstone, la jugeant trop faible, et a indiqué qu'il cherchait à obtenir davantage d'informations sur la proposition de fusion de Star Entertainment.

Facebook (-1%), le réseau social de Menlo Park, a indiqué à Reuters que la compagnie allait défendre sa conformité aux exigences européennes en matière de protection des données privées, après que la Haute Cour irlandaise a rejeté ses objections dans le cadre d'une investigation ouverte par la Commission irlandaise de protection des données.

Amazon (+2%). Une source proche d'Amazon a indiqué au New York Post que la compagnie avait réengagé Jeffrey Blackburn pour superviser ses activités divertissement. En effet, Andy Jassy, le CEO entrant du géant du e-commerce, "ne comprendrait pas Hollywood". Le NYP ajoute que l'unité divertissement est prestigieuse et importante, même si elle n'entre pas dans le coeur de métier immédiat du groupe.

Microsoft (-1%) avait décidé que Bill Gates devait quitter son conseil d'administration, alors que la compagnie poursuivait une enquête sur une relation inappropriée du fondateur du géant software avec l'une de ses employées. Il avait ainsi été demandé à Gates de quitter le board en 2020, précise le Wall Street Journal. Gates avait ainsi démissionné avant que l'investigation ne soit close.