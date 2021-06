Wall Street : confiance affichée

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La cote américaine est attendue légèrement dans le vert avant bourse ce mercredi. Le Nasdaq gagne 0,4%, le DJIA 0,1% et le S&P 500 0,2%. Le baril de brut WTI prend 0,4% sur les 70$, alors que l'once d'or grappille 0,1%. L'indice dollar régresse de 0,1% face à un panier de devises. Le bitcoin rebondit de 6% à près de 35.000$, alors que le Salvador vient de légaliser la devise numérique en tant que monnaie. Quoi qu'il en soit, les services fiscaux américains et la Chine durcissent le ton contre les cryptomonnaies.

Dans l'actualité économique ce jour à Wall Street, le rapport hebdomadaire du Département à l'Energie sur les stocks pétroliers domestiques pour la semaine close au 4 juin sera dévoilé à 16h30, juste après les stocks préliminaires de grossistes du mois d'avril (16h).

Les opérateurs suivront attentivement demain jeudi les inscriptions au chômage pour la semaine close au 5 juin (consensus 369.000), et surtout l'indice des prix à la consommation du mois de mai (consensus +0,4% en comparaison du mois antérieur et +4,6% en glissement annuel ; +0,4% et +3,4% hors alimentation et énergie).

Ailleurs dans le monde ce mercredi, la balance commerciale allemande du mois d'avril n'a pas surpris avec un excédent de 15,9 milliards d'euros.

Le PIB sud-coréen a affiché une croissance 'en ligne' ou presque de 1,9% pour le premier trimestre. Le taux local de chômage a toutefois légèrement dépassé les attentes à 3,8% en mai. L'indice chinois des prix à la consommation a pour sa part progressé de 1,3% en mai, hors ajustements saisonniers et en glissement annuel, contre 9% (!) d'augmentation pour l'indice des prix à la production. Les consensus FactSet étaient respectivement de 1,6% et 8,4%... Notons enfin que les prix à la consommation au Mexique et au Brésil ont augmenté un peu plus que prévu.

La réunion de la Fed des 15 et 16 juin approche à grands pas. Selon CNBC, la Fed en serait au stade initial de la préparation des marchés à une réduction de ses achats d'actifs obligataires actuellement logés à 120 milliards de dollars par mois. Pour l'heure, les opérateurs ne semblent pas paniquer à l'idée de ce modeste 'tapering'.

Parmi les observateurs extérieurs, Donald Kohn, ex-vice-président de la Fed, a estimé que la banque centrale américaine n'était pas bien positionnée pour faire face à la menace d'une poussée de l'inflation. Un ancien économiste de la Fed, cité lui aussi par Bloomberg, prévient que la situation en arrive à un point critique, signalant la nécessité du 'tapering'.

Concernant les plans de stimulus de l'administration Biden, le président américain a mis un terme aux discussions concernant le plan d'infrastructures avec un groupe de six républicains. Il se concentre désormais sur un groupe bipartisan, selon le Wall Street Journal. Le leader de la Maison blanche affiche par ailleurs ses stratégies pour renforcer les chaînes d'approvisionnement.

L'Union européenne et les États-Unis vont appeler à une étude transparente et étayée sur les origines du Covid-19, sans interférence, selon un projet de déclaration évoqué par l'agence Reuters. Il s'agit donc de déterminer la source de l'épidémie, alors que les services d'intelligence US n'excluent pas une fuite de laboratoire à Wuhan, épicentre initial de la pandémie. De manière plus générale, une coopération est en vue face aux ambitions économiques et politiques chinoises, souvent critiquées par Joe Biden.

En outre, l'UE et les USA devraient s'engager à lever les tarifs douaniers sur l'acier d'ici au 1er décembre 2021. Il s'agit également d'éviter à l'avenir tout nouveau conflit commercial.

Les deux parties doivent aussi trouver d'ici le 11 juillet des solutions concernant leurs litiges dans l'aviation civile sur les subventions aux constructeurs aéronautiques.

Le projet de déclaration doit servir de base au sommet du 15 juin programmé à Bruxelles.

Sur le front sanitaire, notons que les Centres US pour le contrôle et la prévention des maladies ont confirmé l'assouplissement des recommandations aux voyageurs pour plus de 110 pays et territoires dans le monde.

Les valeurs

Boeing pourrait profiter en bourse de la volonté de l'UE et des États-Unis d'enterrer la hache de guerre sur les subventions. United Airlines, Southwest, American Airlines et les autres grandes compagnies aériennes seront surveillés, suite aux assouplissements concernant les voyages internationaux.

Le secteur technologique et donc en particulier le Nasdaq devraient profiter quant à eux de la législation validée hier soir par le Sénat américain pour mieux lutter face à la rude concurrence chinoise.

Clover Health bondit de 23% supplémentaires avant bourse ce mercredi à Wall Street, après une envolée de 86% hier mardi vers des niveaux record et un gain de 32% avant-hier. Le fournisseur de services et technologies de santé liés au programme Medicare devient donc la nouvelle vedette des traders sociaux américains adeptes de 'meme stocks', après l'euphorie GameStop et la frénésie AMC. La symbolique est moins évidente que dans les cas de GameStop et AMC, mais il est sûr que la forte proportion de vendeurs à découvert sur Clover a attiré les petits porteurs US adeptes de 'short squeeze'. Selon les données récentes, la proportion du capital de Clover vendue à découvert dépasse les 40%. Le groupe est par ailleurs soutenu par Chamath Palihapitiya, investisseur à l'origine de dizaines de SPACs.

C'est une fois encore le forum WallStreetBets de Reddit qui a mis le feu aux poudres sur la valeur Clover. Le groupe a été fondé il y a moins d'une dizaine d'années puis fusionné avec une Special Purpose Acquisition Company (SPAC) pour s'introduire en bourse. En début d'année, un rapport alarmiste de la firme Hindenburg Research avait enfoncé le titre sur le Nasdaq, sur des accusations de tromperie et de dissimulations. Clover avait admis suite au rapport d'Hindenburg faire l'objet d'une investigation du gendarme US de marché, la SEC. Une fois de plus, la motivation première des petits actionnaires sociaux américains ne semble donc pas être qualitative.

Goldman Sachs et Morgan Stanley bénéficient ce jour en bourse de conseils d'achat de la firme Jefferies, qui affiche un objectif de 450$ sur GS et un cours-cible de 108$ sur Morgan Stanley.

Fastly a indiqué que l'incident de la veille, une panne ayant mis hors service bon nombre de sites Web dans le monde, était dû à un bug software, suite à des modifications de paramètres d'un client. Les opérateurs n'ont pas sanctionné le titre longtemps hier, Fastly ayant même terminé la séance sur un joli gain de 10,8%. Une belle opération publicitaire involontaire en somme.

Campbell Soup boit le bouillon avant bourse à Wall Street, en forte baisse, alors que le groupe alimentaire vient de revoir en baisse ses prévisions financières, évoquant, pour l'exercice en cours, des vents contraires supplémentaires dans un contexte de hausse des prix.

UPS, le géant américain des livraisons de colis, a détaillé ses objectifs financiers à trois ans. Le groupe se montre confiant et table notamment sur des revenus supérieurs à 100 milliards de dollars en 2023, contre 84,6 milliards de dollars l'an dernier.