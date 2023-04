Wall Street : Coca rassure, Bed Bath & Beyond fait faillite

(Boursier.com) — Wall Street est attendue en très légère baisse à l'ouverture. Le début de semaine s'annonce assez calme de l'autre côté de l'Atlantique avant plusieurs journées surchargées tant sur le plan micro que macro. Ce lundi, seuls l'indice d'activité nationale de la Fed de Chicago et l'indice manufacturier de la Fed de Dallas sont au programme. Demain, plusieurs indicateurs relatifs au marché du logement et un indice de confiance seront à suivre, avant les commandes de biens durables et les stocks et ventes de grossistes mercredi, puis la première estimation du PIB du premier trimestre, les promesses de ventes de logements et les inscriptions hebdomadaires au chômage jeudi, avant les revenus et dépenses des ménages et l'indice final du sentiment des consommateurs américains mesuré par l'Université du Michigan vendredi.

Côté entreprises, les géants de la technologie Amazon, Microsoft, Alphabet et Meta Platforms seront sur le pont. Jusqu'ici, les entreprises ont dévoilé des bénéfices supérieurs de 5,8% aux estimations des analystes, contre une moyenne sur 5 ans de 8,4% et une moyenne sur 10 ans de 6,4%. Les données de FactSet montrent également que les bénéfices des sociétés du S&P 500 devraient baisser de 6,2% au premier trimestre en combinant les résultats déjà publiés avec ceux attendus par les analystes. Si ces anticipations venaient à être confirmées, il s'agirait du plus fort déclin des profits depuis la chute de 31,6% enregistrée au deuxième trimestre 2020. Ce lundi, Coca-Cola, Philipps ou encore First Republic passeront sur le gril.

Jusqu'ici la saison des trimestriels s'est avérée assez mitigée mais il est encore trop tôt pour tirer des conclusions. Les comptes des ex-Gafam seront d'autant plus surveillés cette semaine que tous sont engagés dans de vastes réductions d'effectifs après avoir (trop) gonflé leurs équipes à la sortie de la pandémie de Covid-19.

Sur le marché pétrolier, le brut rend environ 0,4% avec un baril de Brent qui se négocie à 81,3$ à Londres (contrat échéance juin). Sur le marché des devises, l'indice dollar évolue autour des 101,4 pts tandis que l'euro reprend 0,2% face au billet vert et s'échange proche des 1,10$ entre banques. Enfin, le Bitcoin recule de 0,6%, proche des 27.500$ sur Coindesk.

Les valeurs

* Coca-Cola réalise un bon début d'année. Malgré de multiples hausses de prix sur ses divers produits, le géant des sodas a fait état d'une croissance organique supérieure aux attentes des analystes grâce à une demande toujours soutenue. Sur les trois premiers mois de l'année, la société basée à Atlanta a enregistré des revenus de 10,98 milliards de dollars, en hausse interne de 12%, contre 9,6% de consensus. Les prix de vente moyens ont augmenté de 11% tandis que les volumes de caisses unitaires ont crû de 3%. Le bénéfice ajusté est ressorti à 68 cents par action (+5%), contre 65 cents attendus, alors que la marge d'exploitation a reculé sur un an de 32,5% à 30,7%, les hausses de prix n'ayant pas entièrement compensé l'impact de la progression des coûts d'exploitation, une augmentation des dépenses de marketing et des investissements et un dollar plus fort. Coca-Cola a maintenu ses prévisions d'une croissance organique 2023 dans une fourchette allant de 7% à 8% et d'une hausse des bpa ajustés de 7 à 9%. "L'alignement de notre système est plus fort que jamais et notre organisation en réseau nous permet de nous adapter selon les besoins", a déclaré le directeur général, James Quincey. "Nous sommes confiants dans notre capacité à atteindre nos objectifs 2023".

* Tesla a commencé à produire dans son usine de Shanghaï une version de la Model Y destinée au marché canadien, a appris 'Reuters' en évoquant une note interne du groupe. C'est la première fois que le constructeur expédie ses véhicules en Amérique du Nord depuis la Chine.

* Comcast. Jeff Shell, le directeur général de NBC Universal, filiale de Comcast, va quitter le groupe après avoir admis avoir eu une relation inappropriée avec une salariée à la suite d'une plainte ayant déclenché une enquête.

* CME GROUP. La première place de marché au monde pour les produits dérivés, ne prévoit pas de lancer une Bourse sur les contrats sur le nickel à même de rivaliser avec le London Metal Exchange (LME), a déclaré son directeur général Terry Duffy, cité par le 'Financial Times'.

* Bed Bath & Beyond. L'enseigne de distribution américaine spécialisée dans la vente d'articles pour la maison, a annoncé dimanche avoir entamé une procédure de sauvegarde aux Etats-Unis faute d'avoir pu réunir suffisamment de fonds pour se maintenir à flot. Dans un communiqué, la société a déclaré que ses magasins Bed Bath & Beyond et buybuy BABY resteront ouverts "alors que la société commence ses efforts pour effectuer la fermeture de ses points de vente". Sixth Street fournira à l'entreprise 240 millions de dollars en 'financement de débiteur-exploitant', ce qui permettra à l'entreprise de poursuivre ses activités pendant son processus de liquidation. L'entreprise qui emploie actuellement environ 14.000 personnes aux États-Unis et à Porto Rico, va fermer 360 magasins Bed Bath & Beyond et 120 points de vente Buy Buy Baby. 'Meme stock' par excellence, Bed Bath & Beyond était devenu l'un des titres les plus populaires chez les petits porteurs américains.