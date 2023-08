Wall Street chahuté, avant Apple et Amazon

(Boursier.com) — Wall Street s'affiche incertain en début de séance, le Dow Jones grappillant 0,09% à 35.591 pts, mais le S&P 500 abandonnant 0,27% à 4.576 pts. Le Nasdaq perd 0,39% à 14.290 pts. La tendance est plutôt aux prises de bénéfices, après un premier semestre historique et un mois de juillet également résistant. Les opérateurs suivront très attentivement jeudi soir les comptes d'Apple et d'Amazon. En attendant, les publications sont contrastées sur la place américaine depuis hier soir. Sur le Nymex, le baril de brut WTI cède 1% à 81$. L'once d'or abandonne 1,3% à 1.984$. L'indice dollar gagne 0,5% face à un panier de devises de référence.

Il n'y a pas eu de surprise du côté de l'indice PMI manufacturier américain final du mois de juillet, confirmé aujourd'hui à 49, en ligne avec le consensus et avec sa précédente estimation. L'indice ISM manufacturier américain du mois de juillet s'est établi à 46,4, contre un consensus FactSet de 46,9 et un niveau de 46 rapporté un mois plus tôt. L'indicateur reste donc en territoire de contraction, sous la barre des 50.

Selon le rapport du jour aux Etats-Unis, les dépenses de construction du mois de juin 2023 se sont établies en augmentation de 0,5% en comparaison du mois antérieur, contre +0,6% de consensus et +1,1% pour la lecture révisée du mois antérieur.

D'après le rapport JOLTS du Département américain au Travail ce mardi, le nombre des ouvertures de postes pour le mois de juin s'est affiché à 9,58 millions, contre 9,70 millions de consensus FactSet et 9,62 millions un mois plus tôt.

Ailleurs dans le monde, le taux de chômage japonais (2,6%) et l'indice Markit/JMMA PMI manufacturier local (49,6) n'ont pas surpris, mais l'indice Markit/Caixin PMI manufacturier chinois de juillet a déçu, en zone de contraction à 49,2. Les indices manufacturiers européens finaux sont ressortis déprimés en juillet, à 47,8 en Espagne, 44,5 en Italie, 45,1 en France et 38,8 en Allemagne. L'indice PMI manufacturier final de la zone euro s'est établi comme attendu à 42,7. L'indice CIPS manufacturier PMI britannique, à 45,3, a légèrement dépassé les attentes mais ressort en zone de contraction de manière prononcée.

Les valeurs

Western Digital (-3%) a affiché pour son quatrième trimestre fiscal une perte ajustée par action de 1,98$ à rapprocher d'un consensus de 2$, et d'un bénéfice de 1,78$ un an avant. Les revenus ont totalisé 2,67 milliards de dollars sur la période, contre 4,53 milliards un an auparavant. Le concepteur de puces mémoires et disques durs se montre prudent, tablant pour son premier trimestre fiscal sur une perte ajustée par action allant de 1,80 à 2,10$, contre -1,40$ de consensus. La guidance de profits comprend 200 à 220 millions de dollars de frais de sous-utilisation sur les activités flash et HDD. La guidance de revenus est également inférieure aux attentes. Les grands fournisseurs de services cloud ont été dans une phase de digestion des stocks très sévère et ont en quelque sorte fait une pause avant d'acheter quoi que ce soit, a résumé le directeur général du groupe, David Goeckeler. Sur le trimestre clos fin juin, les revenus cloud ont ainsi chuté de moitié à 994 millions.

Avis Budget Group (+1%) a annoncé hier soir ses résultats financiers pour le deuxième trimestre 2023. Le groupe a terminé le trimestre avec des revenus de 3,12 milliards de dollars, tirés par une forte demande et une augmentation saisonnière des revenus par jour. Le bénéfice net s'est élevé à 436 millions de dollars et l'Ebitda ajusté à 737 millions de dollars. L'utilisation a augmenté de 50 points de base par rapport au deuxième trimestre 2022, à 70,5%, car "la flotte continue d'être bien positionnée pour répondre à la demande croissante". La position de liquidité à la fin du trimestre était d'environ 1,1 milliard de dollars, avec une capacité de financement supplémentaire de 1,1 milliard de dollars. Le groupe dit afficher une dette corporate bien échelonnée et n'aura "pas d'échéances significatives avant la mi-2025". Le bpa ajusté trimestriel a été de 11,01$ contre 9,8$ de consensus. Les revenus sont en revanche moins élevés qu'attendu et s'affichent en repli en glissement annuel.

Meta Platforms (stable), la maison-mère de Facebook, se préparerait, selon le Financial Times, à lancer une gamme de chatbots alimentés par l'intelligence artificielle et présentant différentes personnalités. Les 'bots' pourraient débarquer dès le mois de septembre. Selon le FT, Meta a conçu des prototypes de chatbots pouvant avoir des discussions humaines avec ses utilisateurs, alors que la société tente de renforcer son engagement sur ses plateformes de médias sociaux. Le FT cite des personnes connaissant les plans. Le colosse de Menlo Park envisagerait même de lancer un chatbot s'exprimant comme Abraham Lincoln et un autre conseillant sur les options de voyage à la manière d'un surfeur. Le but des chatbots serait de fournir une nouvelle fonction de recherche et de proposer des recommandations.

Pfizer (+1%), le géant pharmaceutique américain, a publié pour son deuxième trimestre fiscal un bénéfice supérieur aux attentes mais des revenus décevants, avec le déclin accéléré des ventes de produits COVID. Les perspectives demeurent par ailleurs mitigées. Sur le trimestre clos, les revenus ont été de 12,73 milliards de dollars, avec des revenus de Comirnaty et Paxlovid de 1,6 milliard de dollars. Le consensus était de 13,3 milliards de dollars. Hors Comirnaty et Paxlovid, les revenus se seraient appréciés de 5% en comparaison de l'an dernier. Le bénéfice ajusté dilué trimestriel par action a été de 67 cents, en recul de 67% en comparaison de l'an dernier. Le consensus FactSet était de 57 cents par titre.

Pfizer resserre ses estimations de revenus annuels entre 67 et 70 milliards de dollars, tandis que la croissance opérationnelle hors produits COVID est attendue désormais entre 6 et 8%. Le groupe estime que les ventes de produits COVID devraient toucher un point bas en 2023, après la forte demande durant la pandémie. Pfizer n'exclut donc pas un retour à la croissance sur ces produits en 2024. Les autres éléments des perspectives annuelles sont maintenus, y compris la guidance de bénéfice ajusté par action allant de 3,25 à 3,45$.

Merck (stable), le laboratoire américain, a affiché des ventes du deuxième trimestre meilleures que prévu et rehaussé ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année en raison de la forte demande pour ses deux produits les plus vendus, Keytruda et le vaccin HPV Gardasil. Les ventes du trimestre se sont élevées à 15 milliards de dollars, contre 14,6 milliards de dollars il y a un an, ce malgré une forte baisse de la demande pour le Lagevrio. Le consensus était de 14,4 milliards de dollars.

Merck a enregistré une perte ajustée de 5,2 milliards de dollars, ou 2,06 dollars par action, en raison d'une charge de 10,2 milliards de dollars liée à son acquisition de Prometheus Biosciences. Un an avant, la société avait affiché un bénéfice de 4,7 milliards de dollars. Le groupe a déboursé près de 11 milliards de dollars en cash pour Prometheus, ajoutant un traitement expérimental prometteur pour la colite ulcéreuse et la maladie de Crohn. Merck s'attend désormais à des ventes annuelles de 58,6 à 59,6 milliards de dollars, en hausse par rapport à ses prévisions antérieures de 57,7 à 58,9 milliards de dollars. Le bpa est anticipé entre 2,95 et 3,05$ par action.

Altria (stable), géant américain du tabac, a dépassé les attentes de profits et de ventes pour le deuxième trimestre, soutenu par la demande et la hausse des prix. Altria a bénéficié du succès des sachets de nicotine, alternative au tabac à chiquer humide traditionnel. Le chiffre d'affaires a augmenté de 1,2% pour atteindre 5,44 milliards de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 5,4 milliards. Hors éléments, Altria a enregistré un bénéfice trimestriel de 1,31$ par action, contre un consensus de 1,30$. Le groupe réaffirme ses prévisions de bénéfices annuels, tablant sur un bénéfice annuel ajusté allant de 4,89 à 5,03$.

Uber (-6%) a affiché sur le trimestre clos un bénéfice ajusté par action de 18 cents, à comparer à un consensus FactSet négatif d'un cent. Uber Technologies a enregistré son premier bénéfice d'exploitation positif au deuxième trimestre. Les résultats trimestriels ont été tirés par une solide croissance dans les deux activités principales d'Uber, alors que le nombre de courses aux États-Unis et au Canada a dépassé pour la première fois les niveaux pré-pandémiques et que la demande en livraisons est restée forte malgré la réouverture des restaurants. Uber prévoit un bénéfice d'exploitation du troisième trimestre supérieur aux attentes de Wall Street, alors qu'il constate une demande croissante de covoiturage en raison des fortes tendances des voyages d'agrément et du retour progressif au travail de bureau.

Les contrôles des coûts ont aidé l'entreprise à maintenir son objectif d'afficher une rentabilité du bénéfice d'exploitation cette année. "Une demande robuste, de nouvelles initiatives de croissance et une discipline continue des coûts ont permis un excellent trimestre, avec des voyages en hausse de 22% et un bénéfice d'exploitation GAAP, pour la première fois dans l'histoire d'Uber", a déclaré le DG Dara Khosrowshahi. Le bénéfice net s'est établi à 394 millions de dollars, ou 18 cents par action, pour le trimestre clos le 30 juin, contre une perte de 2,6 milliards de dollars un an plus tôt. Le bénéfice comprenait un avantage avant impôts de 386 millions de dollars en raison de gains non réalisés résultant de la réévaluation des investissements en actions d'Uber.

Caterpillar (+8%), le géant américain des engins de chantiers, a dépassé les attentes sur le trimestre clos. Le chiffre d'affaires a bondi de 22% au deuxième trimestre, la demande pour les produits de construction du groupe ayant augmenté malgré la hausse des prix. Le chiffre d'affaires total a donc grimpé à 17,32 milliards de dollars, porté par la hausse des ventes dans ses trois principaux segments. Les analystes interrogés par FactSet s'attendaient à un chiffre d'affaires de 16,5 milliards de dollars. Le bénéfice ajusté de 5,55 dollars par action a dépassé le consensus de 4,6$ des analystes. Le groupe d'Irving, au Texas, est rappelons-le souvent considéré comme un indicateur de l'économie mondiale. Il a sans doute profité sur la période du soutien de l'administration Biden apporté aux dépenses d'infrastructures. "Nos résultats reflètent une demande saine et continue alors que nous avons atteint une croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires", a déclaré le CEO de 'Cat', Jim Umpleby.

Caterpillar, connu pour ses bulldozers et autres engins de construction, a augmenté à plusieurs reprises ses prix afin de compenser les pressions sur les marges. Le groupe prévient toutefois d'une baisse séquentielle des ventes et de la marge opérationnelle au troisième trimestre, ce qui pourrait signifier que la demande a atteint son apogée. Ventes et marge devraient donc reculer en comparaison du trimestre antérieur, mais resteraient en hausse en glissement annuel.

JetBlue Airways (-8%) est secoué à Wall Street, les investisseurs s'alarmant d'une guidance pour le moins prudente pour le trimestre en cours et d'une révision à la baisse des objectifs annuels. La compagnie à bas coûts a prévenu que le ralentissement de la demande domestique devrait se traduire par une perte ajustée par action comprise entre 20 cents et le seuil de rentabilité sur les trois mois clos fin septembre, contre un consensus logé à +40 cents. Les revenus devraient reculer de 4 à 8% sur un an, contre une hausse de 2% anticipée par le marché. Sur les trois mois clos fin juin, le transporteur basé à Long Island City, New York, a dégagé un profit de 138 millions de dollars ou 41 cents par titre pour des revenus de 2,61 Mds$. Le bpa ajusté a atteint 45 cents, légèrement supérieur au consensus, contre une perte de 47 cents par action un an plus tôt. JetBlue s'attend à réaliser un bpa ajusté 2023 compris entre 5 et 40 cents.

Marriott (stable), le colosse hôtelier américain, a relevé ce jour ses prévisions annuelles de profits. Le groupe table désormais sur un bénéfice ajusté logé entre 8,36 et 8,65$. La maison-mère de Ritz-Carlton a affiché par ailleurs pour le trimestre clos une progression de 13,5% du RevPar (revenu par chambre disponible) à taux de change constants. Ces résultats sont plutôt rassurants, alors que dans le compartiment, Airbnb, Expedia, Booking Holdings et Hyatt annoncent jeudi.

Sysco (-2%), le distributeur alimentaire américain, a raté le consensus de Wall Street en termes de ventes sur le trimestre clos, avec l'impact de l'inflation sur la consommation. Le groupe texan a tout de même battu de peu le consensus de bénéfice trimestriel par action, à 1,34$ contre 1,33$ en moyenne anticipé par les spécialistes de la place.

Marathon Petroleum (stable), le raffineur américain, a affiché pour son deuxième trimestre fiscal une forte baisse de plus de 60% de son bénéfice, avec le recul prononcé des marges. Le groupe de l'Ohio a annoncé ainsi un bénéfice net pdg de 2,2 milliards de dollars, soit 5,32$ par titre, contre 5,9 milliards de dollars et 10,95$ par action un an avant. Sur une base ajustée, néanmoins, le bpa ressort à 5,32$ et dépasse nettement le consensus de place, qui était voisin de 4,6$ par titre.