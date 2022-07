Wall Street : cette fois c'est mieux !

(Boursier.com) — La bourse de New York qui a manqué son rebond lundi semble plus assurée qu'hier dans un marché globalement calme. Les investisseurs continuent leurs exercices d'anticipation des politiques monétaires des banques centrales au gré des déclarations des membres de la Fed ou de la BCE. Le DJ monte de 1,38% à 31.500 points, le Nasdaq prend 1,54% à 11.535 points et le S&P500 grimpe de 1,8% à 3.900 points tout rond !

ECO ET DEVISES

L'euro remonte à un plus haut de près de deux semaines, à 1,026 dollar (+1,2%), à la suite des informations concernant la BCE qui pourrait relever jeudi ses taux de 0,50 point et non de 0,25 point comme anticipé initialement... Cette progression coïncide aussi avec la baisse des anticipations d'une hausse de taux de 100 points de base de la part de la Réserve fédérale la semaine prochaine.

Sur le marché obligataire, aux Etats-Unis, le rendement du dix ans progresse à 2,98%.

Le marché du pétrole souffle après avoir regagné près de 5% la veille. Le baril de Brent reste ferme malgré tout à 106 dollars, tandis que le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) pointe à 102,50 dollars.

LES VALEURS

Apple (+1%) Le secteur technologique reste surveillé de près après la baisse de 2% d'Apple hier lundi en réaction à une information de l'agence Bloomberg selon laquelle le géant américain prévoit de réduire les embauches et les dépenses dans certaines divisions l'année prochaine à cause d'un éventuel ralentissement économique, voire d'une récession...

Google reprend 2,7%, Amazon (+2%) et Microsoft (+1%). Tesla est stable à 726$.

Boeing (+4%) La société d'investissement 777 Partners annonce l'achat de 30 appareils 737 MAX supplémentaires pour le développement de ses compagnies à bas coûts Flair Airlines et Bonza Airline. Le Wall Street Journal rapporte par ailleurs que l'avionneur est sur le point d'annoncer la vente de plusieurs 787 Dreamliners à AerCap Holdings, spécialisé dans la location aéronautique.

Hier, Delta Air Lines (+4,2%) avait confirmé avoir commandé à Boeing 100 exemplaires de son avion 737 MAX 10 pour une valeur d'environ 13,5 milliards de dollars au prix catalogue et avoir posé une option pour 30 appareils supplémentaires. Cette commande a été annoncée dans le cadre du salon de Farnborough. Le nouvelle commande commencera a être livrée à partir de 2025 et elle permettra à la compagnie aérienne américaine de disposer au total d'une flotte de plus 300 Boeing 737, représentant en volume sa gamme la plus importante après celle des Airbus A320.

Lockheed Martin (stable) a conclu un accord avec le département américain de la Défense pour lui fournir environ 375 avions de combat F-35 sur trois ans, sans préciser le montant de la transaction.

Twitter (+1,1%) reste suivi de près à Wall Street, tandis que le groupe américain a accusé Elon Musk de "traîner les pieds" pour ralentir la procédure que la société a lancée afin de contraindre l'homme d'affaires à finaliser son rachatpour 44 milliards de dollars, réclamant un procès en septembre afin de préserver les conditions de l'accord...

Elon Musk a de son côté déposé une requête s'opposant à la demande de procès accéléré de Twitter. L'homme d'affaire estime que le tribunal se devait de rejeter la "demande injustifiable" du réseau social... Elon Musk a renoncé il a 10 jours au rachat du groupe, mettant fin à un suspense qui durait depuis de longues semaines. Le patron de Tesla, qui avait menacé de dénoncer l'accord de rachat à 44 milliards de dollars en raison du flou régnant sur les comptes spam et "bot", a finalement mis sa menace à exécution de façon définitive... Pour expliquer sa décision, il a accusé Twitter d'avoir violé ses obligations contractuelles en fournissant notamment des données erronées ou incomplètes sur le nombre de faux comptes.