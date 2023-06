Wall Street campe sur ses positions, avant la Fed

(Boursier.com) — Wall Street aborde assez sereinement ce jour la perspective du verdict monétaire de la Fed - attendu à 20 heures avant une conférence de presse de Jerome Powell à 20h30. Le Nasdaq prend encore 0,2% avant bourse et le S&P 500 0,2% également, alors que le Dow Jones consolide de 0,2%. Sur le Nymex, le baril de brut WTI gagne 0,9% à 70$. L'once d'or avance de 0,6% à 1.970$. L'indice dollar cède 0,2% face à un panier de devises. Une relative confiance semble donc toujours dominer, alors que le S&P 500 est rappelons-le tout récemment passé en territoire de "bull market", reprenant plus de 20% sur ses planchers d'octobre.

Il faut dire qu'hier, les chiffres de l'inflation américaine ont rassuré, avec un IPC en fort ralentissement et au plus bas depuis mars 2021. L'indice des prix à la consommation du mois de mai s'est établi en hausse de 0,1% en comparaison du mois antérieur et de 4% sur un an, alors que le consensus était de +0,2% d'un mois sur l'autre soit 4,1% sur un an. Hors alimentation et énergie, il a augmenté de 0,4% en comparaison du mois antérieur et de 5,3% en glissement annuel, en ligne avec le consensus de marché.

L'indice des prix à la production pour ce même mois de mai a décliné de 0,3% en comparaison du mois antérieur, contre un consensus de marché de -0,1%. Ainsi, l'indicateur progresse de 1,1% seulement sur un an contre 1,5% de consensus FactSet. Hors alimentation et énergie cette fois, l'indice des prix à la production a augmenté comme attendu de 0,2% en comparaison du mois précédent, soit une hausse de 2,8% en glissement annuel.

Les marchés s'attendent à une pause de la Fed ce mercredi. Il n'est cependant pas impossible que la Fed reprenne ensuite la hausse des taux pour la réunion des 25-26 juillet, avec 58% de probabilité d'une fourchette de 5,25-5,5% sur le taux des 'fed funds', ce qui correspondrait à un durcissement d'un quart de point.

Le discours des membres de la Fed depuis la réunion de mai a été plus "belliciste" que prévu, mais le dirigeant de la banque centrale américaine a mis les choses au point. Le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré le mois dernier que, compte tenu de la mesure dans laquelle la Fed avait relevé ses taux, elle pouvait se permettre d'examiner les données et l'évolution des perspectives pour faire des évaluations minutieuses. Le gouverneur de la Fed et vice-président désigné Philip Jefferson a noté que le fait de sauter une hausse des taux en juin permettrait au FOMC d'observer plus de données avant de prendre une décision sur l'étendue d'un raffermissement supplémentaire de la politique.

Wall Street n'attend donc pas grand chose de la décision monétaire de la Fed ce soir, puisqu'un statu quo est donné pour quasiment certain. Le taux des 'fed funds' devrait donc rester entre 5 et 5,25%, ce scénario affichant 91% de probabilité selon FedWatch. Comme la Fed n'aime pas brusquer les marchés, elle devrait donc opter pour la "pause" tant attendue. Les opérateurs suivront donc plutôt le fameux 'dot plot' du résumé des projections économiques (SEP) de la Fed, qui présente sous forme de graphique à points les anticipations pour les taux des différents responsables de la banque centrale américaine pour la fin de l'année et les deux années suivantes. En mars, le SEP suggérait que les taux n'iraient pas plus haut. Désormais, il est envisagé que la banque choisisse de procéder encore à un nouveau tour de vis monétaire en juillet, alors que l'économie US demeure particulièrement résiliente et que le travail pour ramener l'inflation vers l'objectif des 2% n'est pas terminé.

Les économistes de la place s'attendent à ce que le fameux 'dot plot' montre une possible prolongation du cycle de remontée des taux, même si certains responsables devraient signaler par leurs "points" l'éventualité d'une fin du resserrement. Dans ce contexte, les membres de la Fed semblant relativement partagés concernant la décision de juillet, les commentaires de Jerome Powell durant sa conférence de presse ce soir, pourraient se révéler décisifs.

Dans l'actualité des entreprises à Wall Street ce jour, le constructeur immobilier Lennar publiera ses derniers comptes après la clôture. Il s'agit de la seule publications marquante aujourd'hui. Notons que les firmes Adobe, Jabil ou Kroger annoncent demain leurs résultats.

Les valeurs

Apple. Sept entreprises chinoises aident à la conception du casque Vision Pro de réalité mixte d'Apple, selon le South China Morning Post. Citant une analyse du cabinet de conseil Wellsenn XR qui conclut que le coût des composants et des matériaux pour le Vision Pro serait de 1.590$, le SCMP rapporte que les fournisseurs d'Apple incluent Luxshare Precision Industry, Cowell E Holdings, Shenzhen Desay Battery Technology, Goertek, Shenzhen Zhaowei Machinery & Electronics Co, Shenzhen Everwin Precision Technology et Lingyi iTech Guangdong Co. Le SCMP ne précise pas quand l'analyse en question a été publiée. L'article ajoute qu'un rapport du Commercial Times citant les recherches de Morgan Stanley a répertorié d'autres fournisseurs, notamment Largan Precision Co, Genius Electronic Optical Co, GIS-KY, Taiwan Semiconductor Manufacturing, Samsung Electronics, LG Electronics et Sony.

Apple a atteint avant-hier à Wall Street un nouveau plus haut historique, pour une capitalisation boursière de près de 2.900 milliards de dollars. Le titre avait mollement réagi pourtant le 5 juin lors de la keynote de la conférence de développeurs WWDC 2023, qui comprenait la présentation tant attendue du casque de réalité mixte Vision Pro. Les spécialistes pointaient le prix élevé du casque, à 3.499$, face aux produits rivaux beaucoup moins chers de Meta. Le fait qu'Apple ne prononce pas les mots magiques d'intelligence artificielle durant la keynote avait aussi bouleversé certains fans. Mais depuis, Apple se comporte très bien en bourse, soutenu par l'attrait des investisseurs pour les 'mégacaps' technologiques.

Tesla reste surveillé après son incroyable série haussière de 13 séances consécutives, en hausse de plus de 40% sur cette période. Le constructeur de voitures électriques a légèrement augmenté le prix de son véhicule Model Y aux États-Unis, ce qui pourrait être perçu comme le signe d'une confiance accrue dans la demande future.

Alphabet. Les régulateurs antitrust de l'UE ont accusé l'unité Google de pratiques anticoncurrentielles dans son activité de publicité numérique, ajoutant qu'elle pourrait devoir vendre une partie de cette activité pour répondre à ces vives préoccupations.

AMD contre-attaque sur un segment des "superpuces" IA dominé par Nvidia. Hier, AMD a donc dévoilé comme attendu sa puce la plus avancée à ce jour, ciblant la technologie d'IA générative. La puce MI300x peut utiliser jusqu'à 192 Go de mémoire. Ces puissantes capacités de mémoire signifient ainsi que la nouvelle puce d'AMD pourrait être appliquée aux grands modèles de langage d'IA, les fameux 'LLM'. Ces unités de traitement graphique ont donc la capacité d'alimenter les nouvelles plateformes d'IA de type ChatGPT. Le groupe californien de Santa Clara, dirigé par Lisa Su, entend donc bien obtenir sa part du gigantesque gâteau des puces IA. Su a évoqué hier une technologie "incroyablement puissante", confiante dans les capacités de son groupe face à Nvidia.

Amazon Web Services envisage d'utiliser ces nouvelles puces IA d'AMD, selon l'agence Reuters. D'après un dirigeant d'AWS, bien que le groupe n'ait pris aucun engagement public d'utiliser les nouvelles puces MI300 d'AMD dans ses services cloud, il considèrerait de le faire. Dans une interview, Lisa Su, directrice générale d'AMD, a déclaré que la société prévoyait d'offrir un menu de tous les éléments nécessaires pour créer les types de systèmes permettant d'alimenter des services similaires à ChatGPT, car les clients du cloud computing voudront pouvoir personnaliser ce dont ils ont besoin dans leurs centres de données.

Comerica, l'établissement financier régional de Dallas, a indiqué hier qu'il prévoyait d'abandonner les activités de financement 'mortgage' d'ici la fin de l'année, dans le but d'améliorer le ratio prêt/dépôt et l'efficacité du capital. La banque, à l'occasion d'une présentation lors d'une conférence de Morgan Stanley, a déclaré que cette sortie contribuerait à atténuer les effets de la saisonnalité et de la cyclicité sur son portefeuille de prêts. Ces annonces ont dopé les cours hier soir, alors que le dossier avait été très attaqué durant la récente période de 'stress bancaire'. Le groupe a aussi rassuré concernant ses revenus nets d'intérêt du deuxième trimestre, attendus en bas de fourchette de la précédente guidance, alors que les marchés craignaient visiblement pire.

UnitedHealth, acteur américain des soins de santé et de l'assurance, a indiqué lors d'une conférence d'investisseurs que les frais médicaux de son unité d'assurance maladie pourraient être plus élevés que prévu, ce qui fait trébucher la valeur à Wall Street ce jour. Les annonces font également pression sur d'autres valeurs du secteur de l'assurance santé aujourd'hui. "De plus en plus de personnes âgées sont simplement plus à l'aise pour accéder à des services pour des choses qu'elles auraient pu repousser un peu comme les genoux et les hanches", a déclaré l'assureur maladie.