Wall Street : ça va flamber !

(Boursier.com) — Wall Street s'envole après les chiffres de l'inflation américaine ! Le S&P 500 grimpe de plus de 3% avant bourse, le Dow Jones de 2,5% et le Nasdaq de 3,9% ! Le baril de brut WTI reprend 1,3% à 86,9$. L'once d'or monte de 1,5% à 1.740$. L'indice dollar retombe de 1,1% face à un panier de devises de référence.

L'indice américain des prix à la consommation du mois d'octobre 2022 s'est établi en augmentation de 0,4% en comparaison du mois antérieur, contre un consensus FactSet de 0,6%. Hors alimentaire et énergie, le CPI a augmenté de 0,3% par rapport au mois précédent, contre 0,5% de consensus de place. Sur un an, l'indice des prix à la consommation s'affiche en hausse de 7,7%, contre 7,9% de consensus et 8,2% un mois auparavant. Il s'agit donc d'une excellente nouvelle pour les marchés, qui devrait inciter la Fed à ralentir enfin le rythme effréné de ses hausses de taux. Hors alimentaire et énergie, l'indice américain des prix à la consommation progresse de 6,3% sur un an, contre 6,5% de consensus et 6,6% un mois plus tôt.

Le taux d'inflation du CPI à 7,7% a reculé ainsi pour le quatrième mois consécutif et s'établit au plus bas depuis janvier 2022 !

Les inscriptions au chômage ont légèrement augmenté aux Etats-Unis la semaine passée mais restent proches de leur plus bas niveau. Le Département américain au Travail vient en effet d'annoncer, pour la semaine close au 5 novembre, que les inscriptions au chômage ont atteint un niveau de 225.000, en hausse de 7.000 par rapport à la semaine antérieure. Le consensus tablait sur 220.000 nouvelles inscriptions. La moyenne à quatre semaines s'établit à 218.750, en baisse de 250. Enfin, le nombre de chômeurs indemnisés sur la semaine close le 29 octobre atteint 1,493 million, en progression de 6.000 sur sept jours (1,475 million de consensus).

L'indice américain des prix à la consommation est donc au centre de l'attention aujourd'hui, et n'a pour une fois pas déçu, répercutant enfin les efforts majeurs de la Fed. Les marchés étaient prudents avant ces données, suite à de nombreuses ventes massives antérieures cette année consécutives à des lectures de l'inflation plus élevées que prévu.

Les données nouvelles parviennent aux marchés alors que les responsables de la Fed soutenaient déjà de plus en plus l'idée d'un ralentissement du rythme de resserrement monétaire, après quatre hausses de taux surdimensionnées consécutives de 75 points de base. L'outil FedWatch du CME Group donne désormais une probabilité de plus de 80% d'une hausse de taux de 50 points de base le 14 décembre, à l'issue de la prochaine réunion monétaire, contre une probabilité de 19% d'un durcissement de 75 pb. Avant l'annonce des chiffres US de l'inflation ce jour, ces deux probabilités étaient quasiment équivalentes.

Le résultat des élections américaines de mi-mandat est non concluant pour l'heure. L'épidémie de Covid en Chine reste par ailleurs suivie de près, avec de nouvelles infections dépassant les 9K. Les gros titres sur l'éventuelle réouverture de l'économie chinoise se font moins nombreux, alors que les restrictions se renforcent au contraire dans plusieurs régions. Le centre de production de Guangzhou a suspendu la scolarisation en présentiel et mis davantage de districts en quarantaine. Pékin fait face à des restrictions plus strictes alors que son épidémie atteint un sommet de plus de cinq mois. Alors que Zhengzhou a assoupli les restrictions dans certains districts, d'autres parties restent soumises à des restrictions, notamment la zone entourant l'usine de Foxconn, le sous-traitant majeur d'Apple.

En Europe, le bulletin économique de la BCE a indiqué que l'inflation élevée persisterait pendant une période prolongée... Le Premier ministre britannique Sunak rencontrera le dirigeant irlandais Martin, sur fond de signes de progrès dans les pourparlers sur le Brexit. Avant la déclaration budgétaire de la semaine prochaine, un rapport de presse indique que la surtaxe sur les bénéfices des banques britanniques serait réduite à 3% pour maintenir la compétitivité de l'industrie. Les données de l'industrie montrent que l'embauche par les entreprises britanniques a ralenti. L'enquête RICS précise que les annulations d'achats de maisons au Royaume-Uni sont ressorties au rythme le plus rapide... depuis l'effondrement de Lehman Brothers...

Les 'fans' de la Fed en auront aussi pour leur argent ce jour, avec des interventions de Christopher Waller, Patrick Harker, Lorie Logan, Esther George et John Williams. Un casting redoutable.

Becton, Dickinson & Company, Nio Inc, Tapestry et Ralph Lauren, publient leurs derniers résultats financiers trimestriels à Wall Street ce jour.

Les valeurs

Nio Inc grimpe avant bourse à Wall Street. Le groupe vient de publier des résultats trimestriels mitigés et une guidance assez prudente. Les craintes majeures des investisseurs concernant le Covid-19 et la concurrence sont cependant en partie apaisées. Le groupe chinois coté à Wall Street a affiché sur le trimestre clos un déficit de 30 cents par ADR et des revenus de 1,83 milliard de dollars. Le consensus FactSet était de 14 cents de perte ajustée par ADR pour 1,8 milliard de dollars de revenus. La perte nette du troisième trimestre a été de 578 millions de dollars, alors que la perte ajustée a atteint 492 millions de dollars. Le groupe a livré 31.607 véhicules sur le trimestre clos, soit une progression de 29% en glissement annuel et une hausse séquentielle de 26% par rapport au précédent trimestre.

Le groupe envisage pour son quatrième trimestre fiscal des revenus logés entre 17,368 milliards de yuans et 19,225 milliards de yuans, soit 2,44 à 2,7 milliards de dollars. Cela représenterait une belle croissance de 75% à 94% en glissement annuel, mais ces chiffres demeurent inférieurs aux anticipations récentes de marché. Nio table sur des livraisons allant de 43.000 à 48.000 unités au quatrième trimestre, en hausse de 72 à 92%.

Rivian Automotive, le concepteur californien de véhicules électriques, s'enflamme à Wall Street suite à sa publication trimestrielle. Pourtant, le groupe a livré des pertes accrues et prévenu que les difficultés d'approvisionnement allaient persister. Mais les opérateurs ont préféré relever un déficit moins lourd qu'attendu. De plus, Rivian a maintenu ses objectifs de production pour 2022.

Les marchés font donc preuve d'une belle clémence, alors que la perte nette trimestrielle de Rivian est tout de même ressortie à 1,72 milliard de dollars, contre 1,23 milliard un an avant. La perte ajustée par action a été de 1,57$, contre 1,82$ de consensus. Les revenus trimestriels ont atteint 536 millions de dollars, contre 552 millions de dollars en moyenne espérés par les analystes. Le groupe tente par ailleurs de préserver sa trésorerie en repoussant certaines dépenses à 2023. Rivian a d'ailleurs réduit son estimation annuelle de dépenses de capitaux à 1,75 milliard de dollars, contre 2 milliards auparavant. Sur le troisième trimestre, le constructeur a livré 7.363 véhicules, contre 4.467 unités pour le trimestre antérieur. La production à neuf mois s'affiche à environ 14.000 véhicules et le groupe renforce sa capacité à Normal, dans l'Illinois. Le groupe maintient un objectif annuel de production de 25.000 unités, objectif qui rappelons-le tout de même, avait été divisé par deux plus tôt cette année du fait des perturbations de supply chain.

Rivian, sur un secteur... surchargé des startups de l'automobile électrique, et alors que même le géant Tesla vacille en bourse sur fond de cessions d'actions d'Elon Musk, parvient apparemment à convaincre certains investisseurs. En comparaison d'autres jeunes pousses du compartiment, Rivian bénéficie de plusieurs atouts. Le groupe peut compter sur ses liens avec Amazon, son plus important investisseur, avec qui il a signé un contrat pour 100.000 vans électriques. En outre, le groupe d'Irvine dispose d'un matelas de cash confortable, qui se situait encore à 13,8 milliards de dollars en fin de trimestre, contre 14,9 milliards de dollars un trimestre plus tôt. Néanmoins, la consommation de cash du groupe reste extrêmement conséquente, et l'épais matelas pourrait rapidement se dégonfler si le groupe ne parvient pas à maintenir ou accélérer sa croissance.

Ralph Lauren, la marque américaine de vêtements haut de gamme, a publié pour son deuxième trimestre fiscal un bénéfice ajusté par action de 2,23$, contre 2,62$ un an plus tôt. Les revenus se sont appréciés de 5% à 1,6 milliard de dollars en données consolidées et de 13% à devises constantes. Le consensus était de 2,08$ de bénéfice ajusté par action et 1,56 milliard de dollars de revenus. Le bénéfice net trimestriel consolidé a été de 151 millions de dollars et 2,18$ par titre (154 millions de dollars sur une base ajustée). Pour l'exercice fiscal 2023 dans son ensemble, le groupe continue d'anticiper des revenus à devises constantes et calendrier comparable en augmentation de 8% environ. L'impact négatif des effets de change est désormais anticipé à 730 points de base sur les revenus. La marge opérationnelle est anticipée en bas de fourchette de la guidance antérieure allant de 14 à 14,5% à changes constants. Les changes auraient un impact adverse de 200 points de base environ sur la marge.

Tapestry, la maison-mère de Coach et Kate Spade, a publié ce jeudi pour son premier trimestre fiscal des bénéfices supérieurs aux attentes, mais le groupe se montre par ailleurs prudent et réduit sa guidance dans un contexte de dollar fort et de ralentissement économique. Le bénéfice net pour le trimestre clos début octobre s'est établi à 195 millions de dollars et 79 cents par titre, contre 227 millions de dollars un an plus tôt. Le bénéfice ajusté par action a été de 82 cents, contre un consensus FactSet de 76 cents. Les revenus se sont améliorés de 1,7% à 1,51 milliards de dollars, contre 1,5 milliard de consensus. Pour l'exercice, les revenus sont anticipés entre 6,5 et 6,6 milliards, en léger repli en comparaison de l'an dernier du fait des pressions des effets de change. A changes constants, les revenus sont attendus en hausse de 2 à 4%. Le bpa dilué est estimé entre 3,6 et 3,7$, avec un impact négatif des effets de change de 50 cents.

Becton, Dickinson and Company, le concepteur américain d'appareils médicaux, également acteur du marché du diagnostic, a dépassé les anticipations de marché en termes de profits sur le quatrième trimestre fiscal, mais sa guidance ressort un peu courte. Le groupe du New Jersey a affiché un bénéfice net du quatrième trimestre de 265 millions de dollars soit 92 cents par titre, contre 242 millions de dollars un an plus tôt. Le bénéfice ajusté par action a été de 2,75$, un cent de plus que le consensus FactSet. Les revenus ont décliné de 1,8% à 4,76 milliards de dollars. Pour l'exercice fiscal 2023 juste entamé, le groupe envisage des revenus allant de 18,6 à 18,8 milliards de dollars, pour un bpa ajusté allant de 11,85 à 12,1$. A devises constantes, le bpa ajusté dilué est anticipé en hausse de 9 à 11%.