Wall Street : ça grimpe !

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Wall Street progresse ce jeudi après la publication des inscriptions hebdomadaires au chômage sans surprise aux Etats-Unis. Le Dow Jones monte de 0,46% à 34.953 pts, le S&P prend 0,32% à 4.416 pts, au plus haut. Le Nasdaq progresse de 0,44% à 14.845 pts. Les publications semestrielles tirent à leur fin aux Etats-Unis, dans un marché qui redevient un peu plus calme...

ECO ET DEVISES

Les inscriptions au chômage sont ressorties en baisse de 14.000 à 385.000 unités sur la semaine du 31/7 aux Etats-Unis, sans surprise.

"Il est possible que la Réserve fédérale commence à réduire sa politique monétaire accommodante plus tôt que certains ne le prévoient alors que la reprise économique américaine progresse rapidement et que le marché du travail s'améliore", a estimé le gouverneur de la Fed Christopher Waller. "Ma conviction est que l'économie va se redresser", a déclaré Waller lors d'un événement en ligne organisé par le think tank American Enterprise Institute. "Nous serons potentiellement en mesure de réduire la politique monétaire accommodante plus tôt que certains ne le pensent," a-t-il ajouté.

Christopher Waller a expliqué avoir de "grands espoirs" à la fois pour le rapport officiel sur l'emploi américain qui sera publié vendredi pour le mois de juillet mais aussi pour celui du mois d'août... Selon lui, il est possible que le marché du travail américain ait récupéré environ 85% des emplois perdus pendant la pandémie de COVID-19 d'ici septembre après avoir pris en compte le départ à la retraite de près de 2 millions de personnes. Lundi dernier, Christopher Waller avait indiqué que la Fed pourrait commencer à réduire son programme d'achat d'actifs d'ici octobre si les deux prochains rapports sur l'emploi montraient chacun de 800.000 à 1 million de créations d'emplois, comme il le prévoit. Il avait alors déclaré que la banque centrale US devrait "agir tôt et agir vite" lorsqu'elle réduira ses achats d'actifs afin d'être en mesure de relever les taux dès 2022 si nécessaire...

La Banque d'Angleterre qui a laissé sa politique monétaire inchangée ce jeudi hausse le ton... "Le Comité de politique monétaire a l'intention de commencer à réduire le montant d'actifs achetés lorsque le taux directeur aura atteint 0,5%, si cela est approprié compte tenu des circonstances économiques", en cessant de réinvestir les obligations d'État britanniques arrivant à échéance, a déclaré la BoE dans un communiqué. La banque centrale a ajouté qu'elle envisagerait de vendre activement ses actifs lorsque le taux atteindrait au moins 1%. La BoE a indiqué que 7 membres du MPC, contre un, ont voté pour le maintien de son programme d'achats d'obligations d'Etat à 875 milliards de livres.

Selon la banque centrale, l'inflation pourrait grimper jusqu'à 4% en fin d'année et début 2022 alors qu'en mai, elle anticipait un plus haut à 2,5%. La BoE a également fait savoir qu'elle maintenait une prévision de croissance économique de 7,25% pour cette année mais qu'elle relevait sa prévision de PIB à 6% pour 2022 contre une précédente estimation de 5,75%.

L'euro revient sur les 1,1850/$ entre banques ce soir. Le bitcoin pointe à 38.430$. Le baril de brent se reprend un peu à 70,85$, alors que le rapport hebdomadaire sur les stocks pétroliers domestiques américains pour la semaine close au 30 juillet a fait ressortir une progression de 3,6 millions de barils des stocks de brut, une baisse de 5,3 millions de barils des stocks d'essence et une hausse de 0,8 MB des stocks de distillats.

LES VALEURS

Regeneron (+2%). Le groupe biotechnologique américain grimpe à Wall Street, après avoir dépassé les estimations des analystes pour les bénéfices et les revenus du deuxième trimestre, soutenus par l'achèvement de la livraison de ses doses de cocktail d'anticorps COVID-19 aux États-Unis. Les ventes de REGEN-COV, la thérapie par anticorps de la société autorisée dans le pays pour traiter les patients atteints par le COVID-19 et non hospitalisés, ont ainsi bondi à 2,59 Milliards de dollars, représentant plus de la moitié du total du fabricant de médicaments aux États-Unis. Rappelons que le régulateur US a autorisé en juin dernier une dose plus faible du cocktail d'anticorps pouvant être administrée par injection.

Les autres activités de Regeneron se sont également bien comportées : Les ventes du traitement oculaire Eylea ont bondi de 32,7% à 2,33 Milliards de dollars au cours du trimestre écoulé et les ventes de son médicament contre l'eczéma, Dupixent, ont augmenté de 58,6% à 1,5 Md$.

Les ventes globales du groupe ont atteint 5,14 Milliards de dollars, contre 1,95 Milliard de dollars un an plus tôt, alors que les analystes attendaient en moyenne 3,92 Mds$. Le bénéfice net ressort à 3,1 Mds$, soit 27,97$ par action au cours du trimestre écoulé, contre 897,3 M$, ou 7,61$ par action, un an plus tôt.

Booking Holdings (+5%) Le groupe a perdu 2,55$ par action en ajusté au deuxième trimestre, soit plus que la perte de 2,04$ prévue par Wall Street. Cependant, les revenus sont supérieurs aux estimations et ont presque triplé pour la société mère de Priceline et de Kayak, alors que la demande de voyages a rebondi dans le sillage de l'augmentation du rythme de vaccinations et de l'assouplissement des restrictions sanitaires.

Halliburton (+1,3%) est soutenu par le broker HSBC qui a relevé sa recommandation à "conserver" contre "alléger" sur le géant américain des services pétroliers qui avait annoncé fin juillet pour le second trimestre fiscal des comptes supérieurs aux attentes de marché... Le bénéfice net a représenté 227 millions de dollars et 26 cents par titre, contre 170 millions de dollars un an plus tôt.

Les revenus ont totalisé 3,71 milliards de dollars, contre 3,45 milliards un an auparavant. Le consensus FactSet était situé à 22 cents de bpa ajusté pour 3,71 milliards de dollars de facturations.

Moderna (stable) a publié un bénéfice de 2,78 Mds$ au T2, soit 6,46$ par action contre un consensus inférieur à 6$. La société prévoit une capacité de production pour son vaccin anti-Covid de 800 millions à 1 milliard de doses en 2021, et vise les 2 à 3 milliards en 2022.

Electronic Arts (-1,2%) L'éditeur de jeux a dépassé les estimations de 12 cents avec un bénéfice trimestriel ajusté de 79 cents par action. EA a également délivré des prévisions optimistes pour le trimestre en cours, grâce à des franchises comme "FIFA 2021".

Robinhood (-12%) Après une envolée hier de 50%, le titre retombe, alors que le courtier va vendre jusqu'à 97,9 millions d'actions au fil de l'eau. Les actions proviendront de divers actionnaires vendeurs et la société ne recevra aucun produit de la vente.

Lemonade (-12%) alors que la compagnie d'assurance a publié une baisse de ses ventes et des pertes trimestrielles qui ont plus que doublé par rapport à l'année précédente...