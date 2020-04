Wall Street : ça alors ! L'économie s'effondre !

Wall Street : ça alors ! L'économie s'effondre !









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La cote américaine, qui s'était peut-être emballée un peu trop vite concernant la sortie de crise sanitaire et la reprise économique éventuelle qui s'en suivrait, reperd du terrain avant bourse ce mercredi. Le S&P500 abandonne ainsi 2,5% en pré-séance et le Nasdaq 1,8%, alors que le DJIA est attendu en retrait de 2,2%. Les cours du pétrole refluent, le baril de brut WTI tombant même sous les 20$, en recul de 1,5% à 19,8$. L'once d'or consolide à 1,744$.

C'était à craindre. La consommation américaine a plongé au mois de mars, ressortant en recul de 8,7% en comparaison du mois de février 2020, alors que le consensus de marché n'était 'que' de -7,3%. Hors automobile, les ventes de détail aux États-Unis pour le mois de mars ont corrigé de 4,5% par rapport au mois précédent, contre -4,2% de consensus de place. Hors automobile et essence, enfin, les ventes de détail ont décliné de 3,1% par rapport au mois antérieur, contre -4,5% de consensus. La baisse globale de 8,7% de la consommation en mars est un triste record historique pour l'économie américaine.

L'indice manufacturier Empire State de la Fed de New York, qui vient lui aussi d'être publié, est ressorti négatif de -78,2 ! Il était attendu à -35, après une lecture déjà lourdement négative de -21,5 sur le mois de mars.

Les chiffres de la production industrielle du mois de mars seront révélés à 15h15 (consensus -4,2% par rapport au mois de février, -4% pour la production manufacturière, 74% de taux d'utilisation des capacités).

Les stocks et ventes des entreprises pour le mois de février seront annoncés à 16 heures (consensus -0,4% pour les stocks). L'indice du marché immobilier de la National Association of Home Builders pour le mois d'avril sera publié à la même heure (consensus 59,5). L'indice des anticipations d'inflation de la Fed d'Atlanta pour le mois d'avril sera connu lui aussi à 16 heures.

Le Livre Beige de la Fed, résumé des conditions économiques régionales, devrait être peu réjouissant. Il sera publié dans la soirée, à 20 heures.

Le Fonds monétaire international a estimé hier que la contraction de l'économie mondiale pourrait se chiffrer à 3% cette année, ce qui représenterait un choc sans précédent depuis la Grande Dépression. La Chine pourrait d'ailleurs annoncer vendredi, pour son premier trimestre, une première contraction de son économie depuis au moins 1992. Les économistes anticipent une contraction du PIB chinois de 6,5% au premier trimestre après une croissance de 6% au quatrième trimestre 2019, selon une enquête de Reuters.

Le président américain Donald Trump a mis sa menace récente à exécution et demandé hier à son administration de stopper le financement apporté à l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). Trump juge en effet que l'organisation a manqué à ses devoirs essentiels dans la pandémie et doit ainsi être tenue pour responsable. Lors d'une réunion de presse à la Maison blanche, le leader américain a estimé que l'OMS avait même encouragé la désinformation pratiquée par la Chine concernant l'épidémie. Les Etats-Unis sont le plus important contributeur au financement de l'OMS, puisqu'ils lui avaient apporté plus de 400 millions de dollars l'an dernier, soit 15% de son budget.

D'après Reuters, les USA sont désormais l'épicentre de la pandémie avec 25.700 morts et plus de 600.000 contaminations. Les États-Unis ont déploré 2.082 décès supplémentaires hier, du jamais vu depuis le début de l'épidémie.

La décision de Trump hier soir a provoqué des réactions assez vives, la plupart des intervenants estimant en effet qu'il conviendrait au contraire de soutenir ou de renforcer les moyens de l'organisation en pleine crise sanitaire.

L'accord, qualifié d'"historique", entre l'OPEP et d'autres grands pays, dont la Russie, les Etats-Unis et le Canada, pour réduire la production de pétrole mondiale semble déjà bien loin. En repli à 19,6 dollars sur le Nymex, le baril de brut léger américain (contrat à terme de mai) se négocie au plus bas depuis 2002. Si l'accord conclu le week-end dernier semblait indispensable pour tenter de rééquilibrer quelque peu le marché, il apparaît malgré tout loin d'être suffisant pour faire face à l'effondrement de la demande. Dans son dernier rapport mensuel, l'Agence internationale de l'énergie estime que la consommation mondiale de pétrole va chuter de 9% cette année, un record. "Une décennie de croissance de la demande sera anéantie en 2020, lorsque la consommation chutera d'un peu plus de 9 millions de barils par jour", explique l'AIE.

"Il n'existe pas d'accord réaliste qui permettrait de réduire suffisamment l'offre pour compenser de telles pertes à court terme du côté de la demande. Cependant, ce qui a été accompli la semaine dernière constitue un solide départ", souligne l'agence, alors que les réductions décidées par le cartel et ses partenaires entraîneront un recul sans précédent de l'offre le mois prochain.

La situation reste malgré tout alarmante et les installations de stockage pourraient être saturées d'ici le milieu de l'année. "Jamais auparavant l'industrie pétrolière n'avait été aussi proche de tester la limite de sa capacité logistique", détaille l'agence basée à Paris. L'Arabie saoudite, la Russie et d'autres exportateurs de la coalition OPEP+ ont annoncé qu'ils réduiraient collectivement leur production d'un peu moins de 10 millions de barils par jour au cours des deux prochains mois. Cela "devrait permettre de sortir l'industrie pétrolière d'une situation encore plus grave que celle à laquelle elle est actuellement confrontée", explique l'AIE. Mais malgré les efforts des plus grands producteurs de la planète, les stocks mondiaux s'accumuleront encore de 12 millions de barils par jour au cours du premier semestre de l'année, selon l'agence.

L'AIE a déclaré que, pour alléger la pression sur les réservoirs de stockage, la Chine, l'Inde, la Corée du Sud et les États-Unis allaient offrir leurs stocks stratégiques à l'industrie pour "parquer temporairement les barils non désirés". Les quatre pays envisagent par ailleurs de gonfler leurs propres réserves afin de profiter de la faiblesse des prix. "Si les transferts vers les réserves stratégiques, qui pourraient atteindre jusqu'à 200 millions de barils, devaient avoir lieu au cours des quelques trois prochains mois, ils pourraient représenter environ 2 millions de bpj d'offre retirés du marché".

La bourse de New York a nettement progressé mardi, les investisseurs s'appuyant sur un ralentissement de la pandémie de Covid-19 en Europe et aux Etats-Unis, où le redémarrage de l'économie est en préparation. L'annonce d'une amélioration du commerce extérieur chinois en mars a aussi alimenté l'espoir d'une sortie de crise dans les mois à venir. Les cours du pétrole ont replongé, les marchés doutant de l'efficacité des baisses de production décidées dimanche par l'Opep, et d'autres pays, dont la Russie et les Etats-Unis. Les banques JP Morgan Chase et Wells Fargo ont ouvert la saison des résultats du 1er trimestre par des chiffres plombés, sans grande surprise, par le coronavirus.

A la clôture, l'indice Dow Jones a gagné 2,39% à 23.949 points, tandis que l'indice large S&P 500 a bondi de 3,06% à 2.846 pts et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, a grimpé de 3,95% à 8.515 pts.

Aux Etats-Unis, les marchés surveillent l'évolution de l'épidémie, qui semble confirmer sa décélération, notamment à New York, l'Etat le plus touché. Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a estimé que "le pire est passé" dans cet Etat, notant un recul du nombre d'hospitalisations, d'intubations et d'admission en soins intensifs depuis plusieurs jours. M. Cuomo a estimé que les mesures de distanciation sociale fonctionnaient bien, et a exhorté les New-Yorkais à continuer à les respecter.

Mardi soir, environ 599.000 cas de Covid-19 ont été détectés aux Etats-Unis et le nombre de morts a dépassé 25.000, tandis que plus de 44.000 personnes ont été déclarées guéries. Dans le monde, le nombre de personnes affectées par Covid-19 approche désormais les 2 millions (1,98 mardi soir) et le nombre de morts a dépassé les 125.000, selon les statistiques tenues par l'université américaine Johns Hopkins.

L'épidémie ralentit aussi dans certains pays d'Europe, en particulier en Italie, où le nombre de nouveaux cas d'infection quotidiens est ressorti mardi au plus bas depuis un mois, le 13 mars dernier. Plusieurs pays européens commencent par ailleurs à lever partiellement les restrictions, dont l'Autriche, le Danemark, l'Italie et Espagne. La France a de son côté prolongé ses mesures de confinement de 4 semaines supplémentaires, jusqu'au 11 mai.

Aux Etats-Unis, une polémique politique s'est déclenchée entre Donald Trump et les gouverneurs de plusieurs Etats dirigés par des démocrates. La dispute porte sur le rythme et la façon de gérer la levée des mesures de restriction : le président américain a reproché lundi à des gouverneurs de prendre seuls des décisions de sortie de crise, estimant que dans ce domaine, "l'autorité du président est totale" et que les "gouverneurs le savent". Donald Trump a prévu d'effectuer d'ici "un jour ou deux" des annonces "essentielles, vitales" sur la réouverture de l'économie aux Etats-Unis, a déclaré mardi le principal conseiller économique du président américain.

La Maison Blanche a haussé le ton alors que les gouverneurs de trois Etats de l'ouest américain (Californie, Washington et Oregon) ont annoncé un "pacte régional pour la reprise" par lequel ils s'engagent à coordonner leurs plan de levée des restrictions prises pour juguler la pandémie. Six autres Etats de l'Est (New York, New Jersey, Connecticut, Delaware, Pennsylvanie et Rhode Island) ont eux aussi prévu de se coordonner pour gérer la sortie de crise. Le gouverneur de New York Andrew Cuomo a répliqué à Donald Trump que "les Etats-Unis ne sont pas dirigés par un Roi".

De son côté, l'ancien président démocrate Barack Obama a annoncé mardi son soutien à la campagne de Joe Biden (son ancien vice-président) dans la course à la Maison Blanche face à Donald Trump lors de l'élection du 3 novembre prochain. "Joe a la personnalité et l'expérience pour nous guider dans les heures les plus sombres", a déclaré l'ancien président américain dans une vidéo, estimant qu'"il est temps (pour les Américains, ndlr) de se battre pour ce en quoi nous croyons". Barack Obama a promis de s'engager dans cette campagne pour "soutenir son ami".

Les valeurs

Après JP Morgan et Wells Fargo qui annonçaient hier, les publications de résultats bancaires se poursuivent ce jour à Wall Street avec Bank of America, Citigroup et Goldman Sachs.

Bank of America corrige avant bourse à Wall Street. La banque de Charlotte a en effet déçu, publiant pour son premier trimestre fiscal un bénéfice inférieur aux attentes de marché, après une constitution de réserves de 3,6 milliards de dollars pour le COVID-19. Le bénéfice net trimestriel est ressorti à 3,54 milliards de dollars et 40 cents par titre, contre 6,87 milliards de dollars et 70 cents par action un an avant. Le consensus de bénéfice par action se situait à 49 cents. Les revenus de l'établissement financier ont totalisé 22,77 milliards de dollars, contre 23 milliards un an avant. Le consensus était de 22,7 milliards.

Brian Moynihan, directeur général de la banque, s'estime plutôt satisfait de ces résultats dégagés malgré la hausse des réserves pour pertes de crédit et du matelas de sécurité constitué face aux exigences de capitaux.

Goldman Sachs, le géant new-yorkais de la banque d'affaires, a annoncé une chute de 49% de son bénéfice au premier trimestre fiscal, l'établissement ayant mis de côté un milliard de dollars en vue de potentielles futures pertes de crédit et enregistré de lourdes pertes sur ses activités d'investissement, sur la dette ou les actions. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires s'est ainsi effondré à 1,12 milliard de dollars sur le trimestre clos fin mars, contre 2,18 milliards un an auparavant. Le bpa a régressé à 3,11$ contre 5,71$ un an plus tôt, à la même époque. Le consensus de place était logé à 3,35$ de bénéfice par action.

Les revenus ont totalisé quant à eux 8,74 milliards de dollars, en léger repli, contre 6,8 milliards de consensus. Les revenus de trading fixed income et matières premières ont en effet grimpé de 33% à près de 3 milliards de dollars, ce qui a permis à la banque de sauver son trimestre.

Citigroup a publié pour son premier trimestre fiscal un bénéfice réduit de 46%, la banque américaine ayant provisionné 5 milliards de dollars face aux risques de défauts sur les prêts, dans un contexte de crise sanitaire intense. Le bénéfice net de la banque a régressé à 2,52 milliards de dollars, 1,05$ par titre, sur le trimestre clos fin mars, contre 4,71 milliards de dollars et 1,87$ par action un an avant. Le consensus était logé à 1,04$ par titre.

UnitedHealth, assureur-santé américain, a annoncé un repli de 3% de son bénéfice pour le premier trimestre, à 3,38 milliards de dollars et 3,52$ par titre. Les revenus ont totalisé 64,4 milliards de dollars, contre 60,3 milliards un an avant.

Amazon pourrait fermer provisoirement ses six centres de distribution en France, après la décision de justice lui imposant de limiter ses activités aux produits essentiels. L'Américain envisage de faire appel de la décision du tribunal judiciaire de Nanterre lui donnant 24 heures pour limiter son activité le temps d'une évaluation des risques professionnels. Le jugement est assorti d'une astreinte d'un million d'euros par jour de retard ou infraction. Amazon dit étudier les conséquences de cette décision et les options possibles, ajoutant qu'il pourrait être contraint de suspendre l'activité des centres de distribution en France.