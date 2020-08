Wall Street boude les bons résultats de Walmart et Home Depot

Wall Street boude les bons résultats de Walmart et Home Depot









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Wall Street s'affiche désormais en ordre dispersé ce mardi, le DJIA cédant 0,45% à 27.719 pts et le S&P500 corrigeant de 0,14% à 3.377 pts, contre un gain de 0,16% sur le Nasdaq à 11.147 pts. Les marchés hésitent, dans l'attente notamment du compte rendu de la réunion monétaire de juillet de la Réserve fédérale, qui sera révélé demain. Hier soir, l'indice phare technologique avait grimpé de 1% au plus haut historique, à 11.130 pts. Ce mardi, les marchés, anxieux, ne profitent pas vraiment des bons chiffres des détaillants Walmart et Home Depot, pas plus d'ailleurs que des solides statistiques du logement aux USA.

Le blocage persiste à Washington autour de l'hypothétique nouveau plan de relance. Par ailleurs, les tensions sino-américaines demeurent palpables, après le report des discussions entre Américains et Chinois. Peter Navarro, conseiller au Commerce de Donald Trump, a voulu tout de même assurer que l'accord commercial de 'phase 1' entre les deux pays restait valable.

Du côté des matières premières, le baril de brut WTI perd 1,3% à 42,3$, alors que le Brent cède 0,6% à 45,1$, suite à des informations montrant que les pays de l'Opep ont respecté leurs engagements de réduction de production en juillet.

L'once d'or avance encore de 0,2% à 2.003$, avec l'aversion au risque et "l'effet Warren Buffett" (qui vient d'investir sur Barrick Gold).

L'indice dollar, mesurant les fluctuations du billet vert face à un panier de devises de référence, s'affiche ce jour en retrait de 0,6% et au plus bas de plus de deux ans.

Selon le rapport gouvernemental du jour aux États-Unis, les mises en chantier de logements du mois de juillet 2020 sont ressorties sur un rythme de 1,496 million, contre 1,24 million de consensus et 1,22 million pour la lecture révisée du mois antérieur. Les permis de construire se sont établis à 1,495 million, contre 1,30 million de consensus et 1,258 million un mois plus tôt.

L'épidémie du nouveau coronavirus poursuit son expansion au niveau mondial. Selon l'Université Johns Hopkins, 21,93 millions de cas ont été confirmés dans le monde depuis l'émergence du virus, pour 775.000 morts. Le nombre de cas confirmés ressort à 5,45 millions aux USA, 3,36 millions au Brésil et 2,7 millions en Inde. Les Etats-Unis dénombrent désormais 170.586 morts, contre 108.536 au Brésil.

L'Organisation mondiale de la santé s'alarme pour sa part de la propagation du virus chez les personnes âgées de 20 à 40 ans, dont beaucoup ne présentent pas de symptômes et qui sont donc susceptibles de transmettre le virus aux plus fragiles. "L'épidémie est en train de changer", a indiqué Takeshi Kasai, directeur régional de l'OMS pour le Pacifique occidental, lors d'une réunion virtuelle. "Les personnes âgées de 20, 30 et 40 ans sont de plus en plus vecteurs de la propagation de l'épidémie. Beaucoup ne savent pas qu'ils sont infectés. Cela accroît le risque de transmission aux plus vulnérables"... "Ce que nous observons n'est pas simplement une résurgence. Nous pensons que c'est le signal que nous sommes entrés dans une nouvelle phase de la pandémie dans la région Asie-Pacifique", a précisé encore Takeshi Kasai.

La Russie a fait part ce jour de 4.748 nouveaux cas en 24 heures, pour un total de 932.493 depuis le début de l'épidémie. Il s'agit du quatrième pays le plus touché en nombre de cas. Les autorités locales ont recensé 132 nouveaux décès pour un total de 15.872 morts.

Les Centres américains pour la prévention et le contrôle des maladies (CDC) ont fait état de 654 décès supplémentaires en 24 heures liés au coronavirus. Les CDC ont recensé 41.893 nouveaux cas depuis le précédent décompte, portant le bilan total à 5,4 millions. Le bilan des CDC est établi sur la base de données arrêtées la veille.

La rentrée dans les écoles, collèges, lycées et universités américains doit avoir lieu d'ici la fin du mois ou début septembre. En l'absence de directives nationales, certains établissements ont opté pour l'enseignement à distance, d'autres pour le retour en classe, d'autres pour un modèle mixte. Certains renoncent toutefois à l'enseignement en classe compte tenu du manque d'effectifs et des nouveaux foyers. L'Université de Caroline du Nord à Chapel Hill a annoncé qu'elle basculait en enseignement à distance intégral pour les étudiants de premier cycle, relate Reuters. En Georgie, trois lycées du comté de Cherokee ont également renoncé à l'enseignement en classe en raison d'une augmentation du nombre de cas. En Arizona, un district scolaire a annulé des classes...

Le Brésil a enregistré 19.373 nouveaux cas et 684 décès supplémentaires liés à l'épidémie au cours des vingt-quatre dernières heures. Le bilan local dépasse les 3,35 millions de cas d'infection, et 108.536 décès ont été recensés selon les données gouvernementales.

La Chine a recensé 22 nouveaux cas en 24 heures - des cas importés selon les autorités. Aucun décès supplémentaire n'a été signalé par la Commission nationale de la Santé. 84.871 cas sont officiellement confirmés dans le pays depuis l'émergence du virus, pour 4.634 décès.

Le nombre de cas confirmés en Allemagne a grimpé à 225.404, 1.390 cas de plus que la veille, selon les données communiquées mardi par l'Institut Robert Koch (RKI). Quatre décès supplémentaires ont été signalés selon RKI, portant le total à 9.236 morts.

La France a enregistré 493 nouveaux cas en 24 heures, ce qui marque une forte baisse par rapport aux jours précédents, a annoncé lundi l'agence Santé Publique France. SPF en avait recensé plus de 3.000 cas samedi et dimanche, ce qui représentait un niveau inédit depuis la levée du confinement. 4.925 patients atteints du covid sont hospitalisés, 65 de plus que dimanche, dont 384 en réanimation (huit de plus). Le nombre total de décès dus à l'épidémie a augmenté de 19 en 24 heures à 30.429.

Les valeurs

Walmart (-1%), le leader américain de la grande distribution, a annoncé pour son second trimestre fiscal des profits supérieurs aux attentes, grâce notamment à des ventes en ligne record. Le titre consolide toutefois sur ses sommets historiques à Wall Street. Les ventes en ligne du détaillant de l'Arkansas ont plus que doublé en comparaison de l'an dernier, du fait de l'impact de la pandémie. Sur le trimestre clos, le bénéfice ajusté par action est ressorti à 1,56$, en croissance de 23% en glissement annuel, contre un consensus de marché de 1,25$. Les revenus se sont appréciés de 5,6% à 137,7 milliards de dollars, contre 135,4 milliards de consensus.

Les ventes US à comparable ont grimpé de 9,3%, et même 10% hors essence. Le bénéfice net trimestriel est ressorti à 6,48 milliards de dollars soit 2,27$ par action, contre 3,61 milliards de dollars un an plus tôt.

Home Depot (-2%), géant américain de la distribution de produits d'ameublement, a annoncé ce mardi des profits et des ventes supérieurs aux attentes de marché pour le trimestre clos. Pour le second trimestre fiscal, clos début août 2020, le groupe a affiché une vive croissance de 23,4% de ses revenus, qui atteignent même un niveau record. Le bénéfice net s'est amélioré à 4,33 milliards de dollars soit 4,02$ par titre, contre 3,48 milliards et 3,17$ par titre un an auparavant. Ainsi, le profit trimestriel a grimpé de 25% en glissement annuel. Les revenus ont totalisé 38,05 milliards de dollars, contre 34,53 milliards de consensus. Le consensus de bpa était de 3,71$.

Les ventes américaines à comparable sur le trimestre ont augmenté de 25%. Le panier moyen a progressé de 10,1% en glissement annuel à 74,12$. Home Depot s'abstient de fournir de nouvelles prévisions financières pour l'exercice 2020. Le groupe avait suspendu sa guidance en mai, évoquant l'incertitude liée à la pandémie et à son impact sur l'économie.

Kohl's (-16% !), le groupe américain de grande distribution, a publié pour le trimestre clos une perte ajustée moins lourde que prévu, ainsi qu'une baisse des ventes moins prononcée qu'anticipé. Le bénéfice net trimestriel est même ressorti positif de 47 millions de dollars, 30 cents par action, contre 241 millions de dollars un an avant. Sur une base ajustée, le groupe a essuyé une perte de 39 millions de dollars, contre un bénéfice de 247 millions de dollars un an avant. Les ventes sur ce trimestre clos début août 2020 ont dévissé tout de même de 23,1% en glissement annuel à 3,4 Mds$.

Oracle (+3%) aurait engagé des discussions préliminaires avec le Chinois ByteDance, propriétaire de TikTok, et envisagerait bel et bien la possibilité d'acquérir les opérations de l'application aux Etats-Unis, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande, croit savoir le Financial Times. Le FT cite des personnes ayant connaissance du dossier. Oracle travaillerait avec des investisseurs américains ayant déjà des parts dans ByteDance, dont General Atlantic et Sequoia Capital.

Plus tôt ce mois, l'agence Reuters avait indiqué que le réseau social média Twitter avait approché ByteDance pour exprimer son intérêt pour le rachat de ses opérations aux Etats-Unis, alors que Microsoft était toujours considéré comme le favori en vue d'un accord avec le Chinois.

Trump a ordonné vendredi à ByteDance de céder sous 90 jours les opérations américaines de TikTok. "Il y a des preuves crédibles qui me font croire que ByteDance pourrait prendre des mesures menaçant de porter atteinte à la sécurité nationale des Etats-Unis", a asséné Trump dans un décret. Le leader américain avait précédemment signé un décret interdisant aux entreprises américaines toute transaction avec ByteDance si celui-ci ne cédait pas les opérations de TikTok aux Etats-Unis sous 45 jours. ByteDance a engagé des négociations pour céder à Microsoft les activités de l'application en Amérique du Nord, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Amazon (+2%), le géant du commerce en ligne, a annoncé la création de 3.500 emplois dans six grandes métropoles américaines, ainsi qu'un investissement majeur de 1,4 milliard de dollar dans le développement de ses infrastructures technologiques.

McKesson (stable) / AmerisourceBergen (-1%) / Johnson & Johnson (stable) / Cardinal Health (stable). Ces groupes actifs dans le domaine pharmaceutique et la santé pourraient souffrir ce jour en bourse à Wall Street. Selon le prestigieux Wall Street Journal, des Etats américains leur réclament en effet 26,4 milliards de dollars dans le cadre d'actions judiciaires liées à la crise des opioïdes.

Apple (stable), le géant californien de Cupertino, a annoncé aujourd'hui le lancement d'une offre de radio en ligne, Apple Music Radio, dans 165 pays.

Boeing (-1%), fragile colosse aéronautique de Chicago, frappé de plein fouet par la crise du nouveau coronavirus, a annoncé hier son deuxième plan de départs volontaires de l'année pour faire face à l'impact de la crise sur ses opérations.