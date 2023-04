Wall Street bondit, soulagé concernant l'inflation

(Boursier.com) — Wall Street est attendu désormais en vive hausse avant bourse ce mercredi, le S&P 500 gagnant 0,8%, le Dow Jones 0,7% et le Nasdaq 1%, suite aux chiffres de l'inflation, jugés rassurants. Sur le Nymex, le baril de brut WTI avance de 0,7% à 82,1$. L'once d'or prend 1% à 2.039$. L'indice dollar perd 0,6% face à un panier de devises. Les opérateurs ont donc été sensibles aux chiffres de l'inflation ce mercredi, en attendant les premiers résultats financiers trimestriels de la 'saison', avec les bancaires, qui tomberont en fin de semaine.

Les chiffres de l'inflation américaine ont plutôt agréablement surpris ce mercredi, et plaident désormais pour une politique monétaire un peu moins dure voire même une potentielle pause. Ainsi, l'indice des prix à la consommation du mois de mars a augmenté de 0,1% seulement en comparaison du mois antérieur et de 5% sur un an, contre respectivement 0,2% et 5,1% de consensus. Hors alimentation et énergie, le "CPI" ajusté a progressé comme attendu de 0,4% en comparaison du mois de février et de 5,6% sur un an.

Le président de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee (membre votant), a affirmé hier que la Fed devait mieux comprendre où allaient les vents contraires financiers, et que les décideurs devraient recueillir des données supplémentaires et faire attention à ne pas augmenter les taux de manière trop agressive, en particulier après les récentes faillites bancaires. Goolsbee a noté que les turbulences bancaires s'étaient calmées au cours des dernières semaines, tout en ajoutant que la crise du crédit aurait un impact important sur les petites institutions et sur différentes parties du pays qui dépendent des banques régionales. Les premières lectures d'économistes ont noté que Goolsbee était plus accommodant que les autres membres votants, étant donné sa grande concentration sur les conditions financières, et bien que Goolsbee n'ait donné aucune indication sur ses attentes pour la réunion FOMC de mai.

Le président de la Fed de New York, John Williams, autre membre votant du FOMC, avait déclaré plus tôt hier qu'une autre hausse des taux était un point de départ raisonnable, bien que la trajectoire des taux soit déterminée par les données et les perspectives. Williams a également minimisé l'impact de la tourmente bancaire, affirmant que les responsables de la Fed ne voyaient aucun signe de "choc négatif". Il juge qu'il reste du travail pour maîtriser l'inflation, toujours très élevée, alors que le marché de l'emploi reste quant à lui assez solide.

Vendredi, alors que la cote US était fermée, les investisseurs avaient tout de même pris connaissance des derniers chiffres de l'emploi aux États-Unis. Les créations de postes non-agricoles sont ressorties assez proches des attentes pour le mois de mars à 236.000, alors que le taux de chômage est resté à très bas niveau à 3,5%. L'emploi a continué à augmenter dans les loisirs et l'hôtellerie, le segment gouvernemental, les services professionnels et aux entreprises, ainsi que les soins de santé.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité actuelle d'une hausse de taux d'un quart de point, qui porterait le taux des fed funds entre 5 et 5,25%, est de 66%, contre 34% de probabilité d'un statu quo. La 'proba' de statu quo remonte toutefois sensiblement depuis quelques instants avec les chiffres de l'inflation.

Notons que le géant américain de la gestion d'actifs BlackRock a estimé quant à lui que la Fed pourrait en effet choisir le statu quo le 3 mai, à l'issue de sa prochaine réunion monétaire.

Concernant le resserrement monétaire quantitatif cette fois, la Fed de New York a estimé que le bilan de la banque centrale américaine devrait reculer de 8.700 milliards de dollars à 6.000 milliards de dollars d'ici mi-2025...

Les opérateurs suivront aussi à 16 heures l'indice des anticipations d'inflation de la Fed d'Atlanta, puis à 16h30 le rapport hebdomadaire sur les stocks pétroliers domestiques américains et à 20 heures, la balance budgétaire ainsi que les Minutes du FOMC, dernière réunion monétaire de la Fed.

Concernant la Fed toujours, Thomas Barkin, patron de la Fed de Richmond, intervient aujourd'hui, tout comme Mary Daly, qui dirige la Fed de San Francisco.

Notons enfin que l'investisseur légendaire d'Omaha, Warren Buffett, a estimé aujourd'hui que le président de la Fed, Jerome Powell, avait fait "un travail incroyable". Buffett a même confié qu'il ne se pensait pas capable de mieux diriger la banque centrale US.

Demain, les investisseurs prendront connaissance des inscriptions hebdomadaires au chômage et de l'indice des prix à la production. Vendredi, les ventes de détail, les prix à l'import et à l'export, la production industrielle, les stocks et ventes des entreprises, ainsi que l'indice du sentiment des consommateurs américains de l'Université du Michigan, feront l'actualité.

La semaine est également marquée par le début des publications trimestrielles à Wall Street. Ce mercredi, Bed Bath & Beyond, ex-meme stock qui joue sa survie, annoncera ses chiffres. Jeudi, Progressive Corporation, Fastenal, Delta Air Lines et National Beverage seront de la partie. Vendredi, enfin, UnitedHealth, JP Morgan Chase, Wells Fargo, BlackRock, Citigroup et PNC Financial Services, communiqueront leurs derniers comptes.

Les valeurs

Tesla demeure surveillé à Wall Street ce mercredi, alors que l'EPA, agence américaine de protection de l'environnement, vient de proposer des réductions radicales des émissions des voitures et camions neufs jusqu'en 2032, ce qui pourrait signifier, indique Reuters, "que deux nouveaux véhicules sur trois vendus d'ici dix ans seraient électriques". L'analyste Dan Ives de Wedbush, fan absolu du constructeur texan de véhicules électriques, ne tarit pas d'éloges quant à lui sur le dossier, malgré cinq vagues de baisses des prix des voitures, et alors que Tesla vient d'annoncer une nouvelle usine de batteries à Shanghai. Pendant ce temps, Tesla a fait état de nouvelles réductions de prix à Hong Kong sur les Model 3 et Y, dont une baisse de 14% sur le Model 3 Performance, mesures prenant effet au 15 avril.

Taiwan Semiconductor, le colosse taïwanais de la production de semi-conducteurs, ralentit son expansion à Taïwan selon DigiTimes. Des sources au sein de la chaîne d'approvisionnement en semi-conducteurs ont déclaré à DigiTimes qu'après des performances financières médiocres pour le premier trimestre, la société avait donc décidé de ralentir les plans d'expansion de plusieurs usines à Taïwan et de redéployer ses capacités. TSMC a indiqué à DigiTimes que la société fournirait une mise à jour lors d'une conférence le 20 avril.

Emerson Electric a confirmé un accord définitif dans le cadre duquel le groupe va racheter National Instruments pour 60$ par titre en cash, ce qui représente une valeur equity de 8,2 milliards de dollars. Emerson possède déjà environ 2,3 millions de titres de National Instruments, un groupe texan actif dans les matériels et logiciels de test automatisé et mesure automatisée pour les industries des 'semis', du transport, de l'aéronautique et de la défense, soit près de 2% du capital. Le conglomérat industriel Emerson était favori en vue de cette acquisition. Le processus officiel de cession de NI avait été lancé en janvier, sous la pression d'Emerson qui avait initialement effectué une approche 'hostile'... Emerson confirme au passage aujourd'hui ses prévisions financières du deuxième trimestre. Le groupe voit dans le rachat de NI "des opportunités significatives de création de valeur actionnariale avec 165 millions de dollars de synergies de dépenses".

Berkshire Hathaway reste surveillé à Wall Street, alors que dans une interview accordée à CNBC, Warren Buffett s'est montré très prudent sur le secteur bancaire et a indiqué qu'il anticipait des problèmes dans l'immobilier commercial. Parmi les faits marquants, Buffett a salué le travail de son successeur présumé, Greg Abel, qui aurait déjà repris la plupart de ses responsabilités. "Il fait tout le travail", a lancé Buffett, âgé de 92 ans. "C'est exactement ce que je voulais", s'est félicité l'oracle d'Omaha. Les plus de deux décennies d'expérience d'Abel au sein du conglomérat ont inclus des transactions de haut niveau et la supervision de ses activités tentaculaires non liées à l'assurance, de la compagnie ferroviaire BNSF à Dairy Queen, détaille pour sa part Bloomberg. "Ils ne m'ont pas vu chez BNSF depuis 10, 12 ans", a déclaré Buffett. "Il est un grand progrès par rapport à moi, mais ne le dites à personne", s'est encore ému le gourou. Buffett et Abel s'exprimaient au Japon, où Berkshire a investi dans un groupe de firmes.

American Airlines perd du terrain en pré-séance à Wall Street après une publication trimestrielle avancée inférieure aux attentes des analystes. La première compagnie aérienne américaine indique que son bpa ajusté devrait s'établir entre 1 et 5 cents au premier trimestre, contre 4,6 cents de consensus, tandis que sa marge opérationnelle ajustée devrait atteindre 3,5% contre une guidance de 2,5 à 4,5%. Les revenus sont estimés à 12,19 milliards de dollars. Les capacités devraient avoir augmenté d'environ 9,2% sur la période, contre un objectif de 8 à 10%, et les recettes unitaires sont anticipées en hausse d'environ 25,5% contre une guidance de 24 à 27%.

ConocoPhillips, le géant pétrolier texan, a dévoilé un nouveau plan décennal basé sur un prix de milieu de cycle de 60$ le baril de brut à l'occasion de sa journée investisseurs. Le groupe cible... 115 milliards de dollars de flux de trésorerie disponibles pour les distributions aux actionnaires d'ici 2033, alors que le dossier capitalise à peine 130 milliards de dollars en bourse ! ConocoPhillips s'attend à un taux de croissance annuel composé de 6% des flux de trésorerie d'exploitation et de 11% des flux de trésorerie disponibles (FCF).

Newmont n'est pas encore assuré de mener à bien son projet majeur d'acquisition. L'offre de 29,4 milliards de dollars australiens lancée par le colosse minier américain sur la société australienne Newcrest se heurte en effet à des obstacles, selon des analystes cités par Reuters, qui évoquent notamment l'obtention du feu vert des actionnaires et des autorités de régulation, ainsi que le soutien total du conseil d'administration de l'entreprise cible. Newmont, géant minier du Colorado, a rehaussé son offre sur l'Australien Newcrest Mining, avec une proposition finale de 29,4 milliards de dollars australiens, environ 19,5 milliards de dollars américains. Un tel deal renforcerait la position de Newmont en tant leader mondial de la production aurifère. Newmont tente ainsi de réaliser l'une des plus importantes prises de contrôle d'une société australienne et de créer un nouveau géant mondial.

JP Morgan Chase, Wells Fargo, Citigroup et Bank of America prévoient de mettre de côté environ 100 millions de dollars chacun au premier trimestre pour se prémunir contre les pertes éventuelles suite au sauvetage de First Republic en mars, rapportent Bloomberg et Reuters. Rappelons qu'il y a moins d'un mois, de grandes banques américaines menées par JP Morgan avaient annoncé, afin d'éviter l'effondrement de First Republic, un apport de 30 milliards de dollars de dépôts non assurés pour rassurer les clients de la banque régionale.

Ce plan de 30 milliards de dollars de dépôts impliquait 11 banques et faisait suite aux échanges entre Jamie Dimon, directeur général de JP Morgan Chase, Jerome Powell, patron de la Fed, et Janet Yellen, Secrétaire US au Trésor. Dimon avait contacté ensuite les banques, comprenant Citigroup, Bank of America et Wells Fargo. Ces trois principaux alliés de JP Morgan s'étaient engagés à placer 5 milliards de dollars de dépôts chez First Republic, ce qu'avait fait également la banque de Dimon. Cela correspondait déjà à une "infusion" de 20 milliards de dollars, à laquelle se sont ajoutés US Bancorp, Bank of New York Mellon, Truist, State Street et PNC pour 1 milliard de dollars chacun, puis Morgan Stanley et Goldman Sachs pour 2,5 milliards de dollars chacun.