Wall Street bondit et porte ses gains à près de 20% sur 3 jours









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Attendue en léger repli à l'ouverture, Wall Street pointe finalement en nette progression en début de séance. L'indice Dow Jones gagne actuellement 3,6% à 21.972 points. L'indice large S&P 500 grimpe de 3,5% à 2.561 pts et le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, s'adjuge 2,7% à 7.584 pts. Le DJ et le S&P pourraient ainsi boucler une troisième séance consécutive dans le vert, pour ce qui constituerait une première depuis février. Mais la volatilité reste très élevée sur les marchés et la journée est loin d'être terminée...

Le plan de relance astronomique pour relancer l'économie américaine continue toutefois à soutenir les indices même s'il est loin de régler tous les problèmes. Les données hebdomadaires de l'emploi ont montré que les Etats-Unis entraient dans une crise sans précédent tandis que d'un point de vue sanitaire, le bilan de la pandémie de Covid-19 continue à gonfler fortement. Les propos plutôt offensifs du président de la Fed tendent également à doper les marchés. Alors que la Réserve fédérale a déjà sorti le grand jeu, Jerome Powell a déclaré que la Fed ne sera pas "à court de munitions" pour maintenir la stabilité de l'économie.

Un plan de relance historique

Le Sénat a adopté mercredi soir un plan de soutien à l'économie de 2.000 milliards de dollars pour faire face au coronavirus. Le texte doit désormais être approuvé par la Chambre des représentants, contrôlée par l'opposition démocrate, avant d'être envoyé le cas échéant à Donald Trump pour promulgation. Le vote de la Chambre devrait avoir lieu vendredi.

Dans le détail, ce plan prévoit notamment 500 milliards de dollars pour soutenir les entreprises industrielles les plus affectées via des prêts ou des subventions. Le secteur du transport aérien, frappé de plein fouet par la crise, bénéficiera de 25 Mds$ de subventions aux compagnies transportant des passagers et 8 Mds$ pour le fret aérien et les prestataires de service en aéroport, dont les services de restauration. Les aéroports eux-mêmes bénéficieront de 10 Mds$. En outre, les compagnies aériennes devraient avoir accès à 29 Mds$ de crédit. Par ailleurs, 500 Mds$ seront affectés aux aides directes pour les Américains, qui pourront aller jusqu'à 3.000 dollars par foyer sous forme de chèques envoyés à des millions de ménages.

Dans une interview avec la chaîne américaine 'Fox News', Donald Trump a affirmé qu'un confinement trop prolongé pourrait "détruire" l'économie de la première puissance mondiale. "On peut détruire un pays en le fermant de cette façon", a-t-il expliqué, estimant qu'une "grave récession" pourrait faire plus de victimes que le nouveau coronavirus.

Cataclysme sur le marché de l'emploi

A ce titre, les données hebdomadaires de l'emploi sont un premier indicateur saisissant des ravages causés par la pandémie sur le marché de l'emploi. Le Département américain au Travail vient en effet d'annoncer, pour la semaine close au 21 mars, que les inscriptions au chômage ont atteint le niveau record de 3,283 millions, en hausse de 3 millions par rapport à la lecture révisée de la semaine antérieure de 282.000. Le consensus Bloomberg était positionné à 1,64 million. Le précédent record datait de 1982 avec 695.000 inscriptions. "Cela se passe à un rythme et à une échelle que notre cerveau ne peut pas comprendre", a déclaré à 'Business Insider' Martha Gimbel, économiste chez Schmidt Futures. "Les chiffres sont littéralement incroyables".

La croissance confirmée à 2,1% au quatrième trimestre 2019

Par ailleurs, si la fin 2019 apparaît désormais très loin, la croissance américaine a bien atteint 2,1% au quatrième trimestre, selon la troisième estimation gouvernementale. Une évolution en ligne avec les attentes. Les dépenses réelles de consommation se sont quant à elles appréciées de 1,8% en comparaison du trimestre antérieur, après une hausse de 3,2% au cours des trois mois précédents. L'indice de prix rattaché au PIB a augmenté de 1,4%, contre 1,3% de consensus, et 1,3% annoncé précédemment.

Les Européens ont le moral dans les chaussettes

En Europe, les indicateurs de sentiment économique continuent de montrer une très forte dégradation comme l'attestent la chute du climat des affaires en France en mars et la forte baisse du moral des ménages allemands à l'approche du mois d'avril. Côté entreprises, les abandons de prévisions financières pour 2020 se multiplient de part et d'autre de l'Atlantique.

Le pétrole et le dollar reculent

Les cours du pétrole consolident légèrement après trois séances de progression. Le cours du brut léger américain WTI cède en ce moment 3% à 23,7$ (contrat à terme de mai sur le Nymex), tandis que le Brent de mer du Nord rend 0,2% à 27,3$.

Enfin, sur le marché des changes, le dollar recule pour la 5ème séance consécutive, après plus d'une semaine d'ascension liée à une fuite vers la sécurité des investisseurs ayant quitté précipitamment les marchés émergents pour se réfugier vers le "Roi dollar". L'indice du dollar, qui reflète son évolution face à 6 devises de référence (euro, livre sterling, franc suisse, dollar canadien, yen et couronne suédoise) rend actuellement 0,7% à 100,3 points.

Les valeurs à suivre

* Bristol-Myers Squibb (+6%). L'agence américaine du médicament a approuvé le traitement de la sclérose en plaques du groupe mais son lancement sera retardé en raison de l'épidémie de coronavirus, a déclaré le laboratoire américain.

* Mylan (+6%) / Pfizer (+3,3%). La fusion prévue entre Mylan et Upjohn, la filiale spécialisée dans les génériques de Pfizer ne sera finalisée qu'au deuxième semestre de cette année en raison de la pandémie de coronavirus, ont annoncé les deux groupes. Aucun autre terme de la transaction, qui devait initialement aboutir en milieu d'année, n'a été modifié. L'entité issue de cette fusion regroupera des traitements comme le Viagra et l'Epipen et sera détenue à 57% par les actionnaires de Pfizer et à 43% par ceux de Mylan.

* Micron Technology (+3,3%) après la publication de résultats meilleurs qu'anticipé. Le fabricant de puces a également dévoilé une guidance de revenus supérieure aux estimations des analystes pour le trimestre en cours, expliquant que le passage au travail à domicile à l'échelle mondiale en raison de l'épidémie de coronavirus alimente la demande d'ordinateurs portables et de services de centres de données. Sur son deuxième trimestre fiscal, la firme a enregistré un bénéfice net de 405 millions de dollars ou 36 cents par titre contre un profit de 1,62 Md$ ou 1,42$ par action un an plus tôt. Le bpa ajusté est ressorti à 45 cents contre 37 cents de consensus. Les revenus ont reculé de 17,8% à 4,8 Mds$. Sur le troisième trimestre, le management vise des revenus compris entre 4,6 et 5,2 Mds$ contre 4,9 Mds$ de consensus.

* Wendy's (+1,7%) suspend aussi ses prévisions et son programme de rachat d'actions. La chaîne de burgers, qui a également retiré ses objectifs de moyen terme, a fait état d'une chute de 20% de ses ventes à magasins comparables lors de la semaine close le 22 mars. Les commandes 'drive' ont représenté environ 90% des recettes, tandis que les ventes en ligne ont matérialisé 4,3% du CA. Pour soutenir ses franchisés, Wendy's a également décidé de prolonger de 45 jours le paiement des redevances et des fonds de marketing pour les trois prochains mois. Les franchisés disposeront également d'une année supplémentaire pour rénover leurs restaurants et répondre aux exigences de développement de nouveaux points de vente.

* Ford (+1%). Le constructeur automobile prévoit de redémarrer la production dans certaines usines en Amérique du Nord dès le 6 avril. Standard & Poor's a par ailleurs dégradé la note crédit du groupe en catégorie 'junk'.