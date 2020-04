Wall Street bondit dans l'espoir d'un traitement du Covid-19

Wall Street bondit dans l'espoir d'un traitement du Covid-19









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — En attendant les annonces de la Fed, dans la soirée, la Bourse de New York bondit de plus 2,5% mercredi après des résultats encourageants d'un nouvel essai sur le remdesivir, un antiviral expérimental mis au point par le groupe américain Gilead Sciences. Les marchés apprécient aussi des résultats d'entreprises moins mauvais que prévu notamment de la part d'Alphabet et de Boeing. Les annonces de la Fed, réunie depuis mardi, sont attendues par les marchés, suivies de la conférence de presse de son président Jerome Powell, à partir de 20H30 (heure française). Le pétrole continue sa course folle avec un vif de rebond de plus de 20% ce mercredi pour le baril de WTI. La Bourse semble en revanche indifférente à l'annonce d'une chute de 4,8% du PIB des Etats-Unis au 1er trimestre en rythme annuel, le pire trimestre depuis 2008...

A deux heures de la clôture, l'indice Dow Jones grimpe de 2,28% à 24.652 points, tandis que l'indice large S&P 500 bondit de 2,75% à 2.641 pts et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, gagne 3,5% à 8.911 pts.

Parmi les valeurs en vue, Alphabet bondit de plus de 9%, et Boeing grimpe de 7,5%. Le titre de Gilead Sciences progresse de 5,6%. Le laboratoire américain a annoncé qu'un traitement potentiel du coronavirus avait montré des résultats positifs lors de deux nouveaux essais cliniques menés sur des patients atteints de cas sévères de Covid-19.

La croissance américaine en chute de 4,8% au 1er trimestre

Sur le plan macro-économique, le coronavirus a comme prévu fortement impacté la croissance du 1er trimestre. Le PIB américain, publié mercredi, a ainsi plongé de 4,8% en rythme annuel sur les 3 premiers mois de l'année, un chiffre qui devrait encore s'aggraver au 2e trimestre, la crise sanitaire et les mesures de restriction n'ayant frappé les Etats-Unis qu'à partir de mars...

Malgré cela, les chiffres du 1er trimestre sont pires qu'attendus par le consensus, qui se situait à -3,7% sur la période. L'indice avancé des prix rattaché au PIB a progressé sur un rythme de 1,3%, contre 1,2% de consensus. Les dépenses réelles de consommation se sont effondrées de 7,6%, alors que le consensus n'était que de -1,5%.

Par ailleurs, l'indice des promesses de ventes de logements s'est effondré en mars. Cet indice, mesuré par la National Association of Realtors (NAR), a ainsi chuté de 20,8% en comparaison du mois précédent (à 88,2), contre -10% de consensus de place et +2,4% en février.

Le pétrole rebondit, les stocks US continuent de grimper

Le marché pétrolier continue d'être la proie de brusques mouvements spéculatifs. Sur le Nymex, les cours sont repartis en nette hausse mercredi, le baril de brut léger américain (WTI) pour livraison juin s'envolant de 23% à 15,23$ après être tombé la veille jusqu'à 10,07$ en séance... Le baril de Brent de la mer du Nord gagne 8,6% à 22,22$.

Ce rebond s'est produit malgré l'annonce d'une nouvelle hausse des stocks pétroliers aux Etats-Unis, qui est toutefois un peu moins forte que prévu. Pour la semaine close au 22 avril, les stocks ont bondi de 9 millions de barils à 527,6 mb, alors que le consensus tablait sur un bond de 10,6 mb. Les réserves d'essence ont en revanche reculé de 3,7 millions de barils (contre environ 2,5 mb de consensus), alors que les stocks de produits distillés ont progressé de 5,1 mb par rapport à la précédente semaine, contre une hausse de 3,6 mb anticipée par le marché.

De son côté, l'or cède du terrain mercredi, le contrat à terme de juin coté sur le Comex reculant de 0,5% à 1.713,40$ l'once. Malgré une forte volatilité ces dernières semaines, le métal jaune progresse d'environ 13% depuis le début de l'année, faisant office de valeur refuge.

Sur le marché des changes, l'indice du dollar recule de 0,20% à 99,67points face à un panier de 6 devises de référence. L'euro progresse de 0,38% à 1,0860$, à l'approche de la réunion, jeudi, de la BCE, qui pourrait annoncer de nouvelles mesures de soutien à l'économie européenne. Les marchés obligataires américains sont stables, le rendement du T-Bond à 10 ans cotant 0,61%. Plus tôt en Europe, le rendement du Bund allemand de même échéance a fini en baisse de 5 pdb à -0,52%.

VALEURS A SUIVRE

Gilead Sciences bondit de 5,6%, et dope un peu plus la cote américaine. Le laboratoire américain a annoncé qu'une étude concernant un traitement potentiel du coronavirus avait montré des résultats positifs. Remdesivir aurait donc donné des résultats positifs dans deux essais cliniques, dans des cas "sévères" de patients victimes du Covid-19. Le traitement antiviral expérimental aurait donc amélioré les symptômes de patients victimes du nouveau coronavirus. Dans le cadre d'une étude de Gilead, 62% des patients ayant reçu précocement le traitement sont sortis de l'hôpital, contre 49% des patients traités tardivement. L'essai portait sur 397 patients, évaluant ainsi la sécurité et l'efficacité de schémas posologiques de 5 jours et 10 jours de remdesivir chez des patients hospitalisés présentant des manifestations graves de Covid-19.

Une étude séparée de l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses a aussi atteint son objectif principal, a précisé Gilead sans fournir de détails sur les données.

Alphabet (+9,1%), la maison-mère de Google, a révélé hier soir ses derniers chiffres. Les chiffres publiés ont finalement rassuré. Le géant américain d'internet a ainsi annoncé après la clôture de Wall Street avoir réalisé au 1er trimestre un bénéfice net de 6,84 milliards de dollars (9,87$ par action) contre 6,66 Mds$ au 1er trimestre 2019 (9,50$ par action). Les revenus (hors coûts d'acquisition de trafic) ont grimpé à 33,7 Mds$ contre 29,48 Mds$ un an plus tôt (+14,3%).

Les analystes du consensus du cabinet FactSet tablaient sur un bénéfice par action supérieur, de 10,71$ en moyenne, mais les revenus ont battu le consensus logé à 33,32 Mds$, même si ces attentes avaient été révisées en baisse ces dernières semaines pour tenir compte de l'impact de la crise du Covid-19.

Les recettes publicitaires représentent plus de 80% des revenus d'Alphabet le solde provenant des activités "Google cloud" (location de serveurs de stockage de données) et du site de vidéo en streaming YouTube. Les revenus du cloud et de YouTube ont dépassé les attentes avec respectivement 2,78 Mds$ (+52%) et 4 Mds$ (+33,4%).

Ruth Porat, la directrice financière d'Alphabet, a décrit un trimestre marqué par "une forte performance pendant les 2 premiers mois, puis en mars nous avons subi une net ralentissement des ventes de publicités en ligne". Mme Porat a ajouté que les ventes hors publicité étaient restées très solides tout au long du trimestre, surtout pour "Google Cloud". "Nous anticipons un deuxième trimestre difficile pour nos activités de publicité", qui sont en lien direct avec la situation macro-économique du pays, a-t-elle reconnu.

Boeing (+7,5%) vient de dévoiler les comptes de son premier trimestre. Des résultats qui portent bien évidemment la trace de la crise liée au Covid-19 mais également l'immobilisation au sol du 737 MAX. Sur la période, le géant américain essuie une perte nette de 641 millions de dollars ou 1,11$ par titre contre un profit de 2,149 Mds$ et un bpa de 3,75 Mds$ un an plus tôt. Il s'agit du deuxième trimestre consécutif dans le rouge pour le groupe de Seattle. Le cash flow opérationnel est négatif à hauteur de 4,3 Mds$, soit la plus mauvaise performance de l'histoire de l'entreprise. La perte ajustée par action s'établit à 1,70$ contre un consensus de 1,6$ et les revenus plongent de 26% à 16,9 Mds$, là où le marché était positionné à 17,01 Mds$.

Les recettes de la branche aviation commerciale ont chuté de 48% à 6,21 Mds$ alors que les livraisons ont été divisées par trois, à 50 unités. Le carnet de commandes de l'entreprise atteint 439 Mds$ à la fin du trimestre, avec notamment plus de 5.000 appareils commerciaux à livrer.

Alors que la pandémie continue de réduire le trafic de passagers, Boeing constate un impact important sur la demande de nouveaux avions commerciaux et de services, les compagnies aériennes retardant l'achat de nouveaux appareils, ralentissant les calendriers de livraison et différant les entretiens facultatifs. Afin d'adapter l'activité à la nouvelle réalité du marché, Boeing prend plusieurs mesures, dont la baisse des taux de production, une restructuration de la direction et de l'organisation afin de rationaliser les rôles et les responsabilités, et la réduction des effectifs via un programme de départs volontaires et d'éventuelles mesures supplémentaires en cas de besoin. L'accès à des liquidités supplémentaires sera crucial pour Boeing et le secteur de l'industrie aérospatiale pour faire la transition vers la reprise.

Advanced Micro Devices (AMD, -4,3%). Le fabricant de microprocesseurs a publié mardi soir ses comptes du premier trimestre, qui sont ressortis globalement conformes aux attentes des marchés. Le bénéfice net s'est élevé à 162 millions de dollars (14 cents par action), contre 16 M$ (1 cent par action) un an plus tôt. En données ajustées des éléments exceptionnels, le bpa s'élève à 18 cents, conforme aux attentes des marchés, contre un bpa de 6 cents au 1er trimestre 2019.

Le chiffre d'affaires a atteint 1,79 milliard de dollars, légèrement supérieur au consensus logé à 1,78 Md$. Il est en hausse de 41% par rapport au 1,27 Md$ encaissé au cours de la même période l'année précédente. Pour le 2e trimestre, AMD s'attend à des ventes situées entre 1,75 Md$ et 1,95 Md$ en ligne avec le consensus qui s'établit à 1,8 Md$. Malgré la crise du Covid-19, AMD n'a pas renoncé à faire des prévision annuelles, mais a revu ses ambitions de ventes à la baisse. Le fabricant de puces s'attend encore à une hausse de 20% à 30% de ses ventes cette année par rapport à 2019, contre une fourchette de +28% à +30% auparavant. L'objectif de marge brute est maintenu à 45% en données ajustées.

Ford Motor (-0,2%). Le deuxième constructeur automobile américain a publié mardi soir une lourde perte nette de 2 milliards de dollars, supérieure aux attentes des marchés. Le groupe a en outre suspendu ses prévisions pour l'ensemble de 2020, tout en précisant s'attendre au 2e trimestre à un résultat d'exploitation (Ebit) en perte de 5 Mds$ ! "Nous pensons que la trésorerie du groupe lui permettra de tenir jusqu'à la fin de l'année", a toutefois déclaré Tim Stone, le directeur financier du constructeur américain. Au cours du premier trimestre, Ford a "brûlé" 2,2 Mds$ de cash.

Le groupe a tiré récemment plus de 15 Mds$ sur ses lignes de crédit existantes et a émis en avril des obligations non garanties pour 8 Mds$ pour renforcer ses fonds propres. A la fin du 1er trimestre, Ford disposait de 35,1 Mds$ de liquidités et sa filiale Ford Credit de 28 Mds$. Au 1er trimestre, la perte nette de Ford a donc atteint 2 miliards de dollars (-50 cents par action) à comparer avec un bénéfice de 1,1 Md$ (29 cents par action) sur la même période de 2019. En données ajustées, la perte par action est de 23 cents contre une perte de 8 cents attendue par le consensus FactSet.

Les ventes du groupe ont chuté de 15% au 1er trimestre pour revenir à 34,3 Mds$ contre 40,3 Mds$ un an plus tôt. Les analystes tablaient sur 34,7 Mds$ de revenus. Le groupe a suspendu la distribution de son dividende trimestriel ainsi que son programme de rachat d'actions.

Mondelez (+0,5%), le groupe alimentaire américain aux marques Oreo ou Toblerone, a annoncé pour son premier trimestre 2020 des revenus en croissance de 2,6% et une croissance organique de 6,4%. Les revenus dépassent de 100 M$ le consensus, alors que le bpa est supérieur de 3 cents aux attentes de marché. Le bénéfice dilué par action a représenté 52 cents, en retrait de 17%, mais le bpa ajusté s'est élevé à 69 cents, en hausse de 11%. Le cash généré par les activités a représenté 284 millions de dollars et le free cash flow 70 millions de dollars. Les revenus ont atteint 6,71 milliards de dollars. Du fait de la pandémie, le groupe précise que la visibilité est limitée actuellement sur plusieurs marchés. Ainsi, Mondelez retire temporairement sa guidance annuelle.

Starbucks (-2%), la chaîne américaine de cafés, a publié hier soir des résultats inférieurs aux attentes, du fait de l'impact du coronavirus. Le groupe prévoit d'ailleurs que cet impact risque de s'intensifier au troisième trimestre fiscal. Sur son second trimestre fiscal, le groupe a réalisé un bénéfice net de 328 millions de dollars soit 28 cents par titre, contre 663 millions de dollars un an avant. Le bénéfice ajusté par action a atteint 32 cents, contre 34 cents de consensus. Les revenus ont chuté à 6 milliards de dollars, contre 6,3 milliards un an plus tôt et 5,9 milliards de consensus de place. Le groupe se montre donc pessimiste pour le troisième trimestre, mais espère une amélioration ou plutôt une "modération de l'impact" sur le quatrième trimestre.

General Electric (-0,8%) a souffert au premier trimestre du fait de l'impact du coronavirus, qui se chiffre à un milliard de dollars en termes de cash flow. Les revenus trimestriels ont décroché quant à eux de 8%. Le groupe de Boston se montre par ailleurs extrêmement prudent, et estime que la situation pourrait encore se détériorer. Plus tôt ce mois, GE avait retiré sa guidance 2020 du fait des incertitudes. Le free cash flow des opérations industrielles pour le trimestre clos est ressorti négatif de 2,2 milliards de dollars. Les activités aviation et énergie ont décroché de 13% en termes de revenus, alors que l'activité aviation a encaissé une chute de près de 40% de ses profits. Le bénéfice ajusté par action s'est élevé à 5 cents, contre 8 cents de consensus. Soutenu par des éléments non récurrents, le bénéfice net a tout de même progressé à 6,16 milliards de dollars et 70 cents par titre.

Northrop Grumman (-0,8%), le contractant américain de défense, a raté le consensus trimestriel de profit. Le bénéfice net est ressorti à 868 millions de dollars soit 5,15$ par titre, contre 863 millions un an avant. Les revenus ont progressé à 8,62 milliards contre 8,19 milliards un an plus tôt. Le consensus FactSet était de 5,51$ de bpa pour 8,52 milliards de recettes. Le groupe table sur des ventes allant de 35 à 35,4 milliards sur l'année, cette guidance reflétant les incertitudes liées à l'épidémie.

General Dynamics (+1,2%), autre acteur américain du secteur de la défense, a affiché un bénéfice en retrait de 5% sur le trimestre clos, à 706 millions de dollars soit 2,43$ par titre, contre 745 millions de dollars un an avant. Les revenus ont décliné de 5,5% à 8,75 milliards de dollars. La pandémie a provoqué le report de certaines livraisons de jets d'affaires, plombant ainsi les ventes de l'activité aéronautique.

Spotify (+10,5%) insensible au coronavirus ? Le groupe a battu le consensus au premier trimestre et renoue avec les profits. La 'star' de la musique digitale a réalisé des revenus trimestriels de 1,85 milliard d'euros et un léger bénéfice équivalent à 1 M$. Le nombre d'utilisateurs actifs mensuels s'élève à 286 millions, dont 130 millions d'abonnés payants.

Hasbro (-4,7%) cède du terrain, le fabricant de jouets ayant annoncé un bénéfice ajusté trimestriel inférieur aux attentes de marché. Pour le premier trimestre, le groupe a réalisé une perte nette de 70 millions de dollars et 51 cents par titre, contre 27 millions de dollars un an avant. Le bpa ajusté a représenté 57 cents, contre 66 cents de consensus. Les revenus ont totalisé 1,11 milliard de dollars, contre 732 millions de dollars un an avant et 1,15 milliard de consensus. Le groupe retire sa guidance annuelle.