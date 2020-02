Wall Street : bien orienté, espoirs sur le coronavirus et données macro en soutien

(Boursier.com) — Wall Street grimpe encore assez nettement en début de séance, soutenue par les avancées sur un potentiel traitement du coronavirus chinois. Le DJIA gagne actuellement 0,90% à 29.077 pts, alors que le S&P500 prend 0,70% à 3.321 pts. Le Nasdaq se montre plus hésitant, en très légère progression de 0,03% à 9.471 pts.

Alors que le bilan de l'épidémie ne cesse de gonfler, des chercheurs de l'université de la province du Zhejiang auraient mis au point un traitement efficace pour les personnes contaminées par le coronavirus en combinant deux molécules existantes. Suffisant pour entretenir l'appétit pour le risque des opérateurs, d'autant que le dernier rapport ADP sur l'emploi privé aux Etats-Unis a confirmé la très bonne santé du marché du travail de la première économie mondiale. Au plus grand bonheur de Donald Trump. L'indice ISM américain des services de janvier est par ailleurs ressorti supérieur aux attentes du marché et traduit une accélération de l'expansion de l'activité. A noter également la première baisse en six ans du déficit commercial américain en 2019, les droits de douane imposés sur les produits chinois ayant réduit le flux d'importations du géant asiatique.

La poursuite du rebond des cours de l'or noir soutient également la tendance alors que les publications d'entreprises se poursuivent à un rythme soutenu de l'autre côté de l'Atlantique. A l'image de Nike et Walt Disney, certaines grandes sociétés américaines voient leur activité souffrir en Chine.

Très solide rapport d'ADP sur l'emploi privé aux Etats-Unis. 291.000 postes non agricoles ont été créés dans le pays en janvier après 199.000 le mois précédent et contre un consensus de 'seulement' 156.000. Les petites entreprises ont créé 94.000 postes, contre 128.000 pour les moyennes et 69.000 pour les grandes. Le secteur de la production de biens a généré 54.000 emplois en janvier, contre 237.000 pour les services.

L'indice ISM américain des services pour le mois de janvier atteint 55,5, contre un consensus de 55 et un niveau de 54,9 un mois avant. L'indice traduit donc une accélération de l'expansion de l'activité dans les services aux États-Unis sur la période.

Le baril de pétrole accroît ses gains après les dernières données concernant le marché de l'or noir américain. D'après le rapport du Département à l'Energie, les stocks pétroliers domestiques de brut pour la semaine close au 31 janvier, hors réserve stratégique, ont augmenté de 3,4 millions de barils à 435 millions de barils, contre un consensus positionné à +3 million de barils. Les stocks d'essence ont eux reculé de 0,1 million de barils (vs une hausse de 1,8 mb attendue) alors que les stocks de produits distillés ont diminué de 1,5 million de barils.

* Tesla consolide... enfin ! Après une série de six séances de hausse, avec plus de 30% de gains sur les deux dernières, le titre du groupe d'Elon Musk retombe d'environ 15% à 760 dollars. L'ascension folle et la capitalisation incroyable du constructeur automobile continuent à faire jaser de l'autre côté de l'Atlantique. Beaucoup d'analystes se montrent circonspects face à cette flambée à l'image de Morgan Stanley qui reste à 'sous-pondérer' sur le dossier et affirme que "de nombreux investisseurs ont du mal à identifier un fondement solide pour ce mouvement". La firme californienne a par ailleurs annoncé le report de la livraison d'une partie de sa production de Model 3 de février en Chine à cause du coronavirus.

* Ford Motor (-10%) a publié des résultats inférieurs aux attentes mardi soir pour le 4ème trimestre 2019. Le constructeur automobile a publié une lourde perte nette de 1,7 milliard de dollars (42 cents par action) au 4e trimestre 2019, contre une perte nette de 100 millions de dollars (3 cents par action) un an plus tôt. Ce résultat comprend une charge de 2,2 Mds$ liée au financement du fond de pension des retraites des employés de Ford, une charge que le groupe avait dévoilée en janvier. En excluant cette charge et d'autres éléments exceptionnels, le bénéfice par action s'est élevé à 12 cents par action contre 30 cents un an plus tôt, et inférieur aux 17 cents espérés par le consensus. Les revenus ont totalisé 39,7 Mds$, en recul de 5% par rapport à la même période de 2018 (41,8 Mds$), mais légèrement supérieurs aux 39,6 Mds$ attendus par les analystes.

* Snap chute de 10% après avoir dévoilé des revenus décevants au quatrième trimestre. Sur la période, la maison-mère du réseau social Snapchat a vu son chiffre d'affaires bondir de 44% à 560,88 millions de dollars, mais le consensus tablait sur 563 M$. Si le revenu moyen par utilisateur a progressé de 23% à 2,58$ sur le trimestre, le groupe a creusé ses pertes avec un déficit net de 240,7 M$, ou 17 cents par action, contre 191,67 M$, ou 14 cents par titre un an plus tôt. La bonne nouvelle provient de la nouvelle hausse du nombre d'utilisateurs actifs quotidiens (+4% à 218 millions). La société, qui peine toujours sur le front publicitaire face à la concurrence de TikTok, Facebook ou Instagram, prévoit de réaliser un chiffre d'affaires de l'ordre de 450 à 470 M$ au premier trimestre 2020. Le consensus était jusqu'ici positionné à 463 M$.

* Merck & Co perd du terrain (-3,6%) après une publication trimestrielle mitigée. Le groupe a enregistré sur les trois mois clos fin décembre un profit net de 2,36 milliards de dollars ou 92 cents par titre contre un profit de 2,75 Mds$ ou 69 cents par action un an plus tôt. Le bpa ajusté s'est établi à 1,16$, là où le consensus était positionné à 1,15$. Les revenus ont progressé de 8% à 11,87 Mds$ contre 12 Mds$ attendus par le marché. Sur l'exercice en cours, le management vise un bpa compris entre 5,62 et 5,77$ pour des revenus allant de 48,8 à 50,3 Mds$. Des prévisions globalement en ligne avec le consensus. Le géant pharmaceutique a par ailleurs fait part de son intention de scinder ses activités de santé féminine, de biosimilaires et de produits anciens au sein d'une nouvelle société cotée pour se concentrer sur l'oncologie, les vaccins, les produits hospitaliers et la santé animale.

* Nike (-1,4%) alors que le groupe à la virgule a affirmé que l'épidémie de coronavirus en Chine aura un impact marqué sur ses opérations dans l'empire du Milieu. La société a indiqué avoir fermé temporairement la moitié de ses boutiques Nike détenues en propre, alors que les autres n'ouvrent leurs portes que pour quelques heures par jour. "Cependant, la marque et la dynamique commerciale de Nike auprès du consommateur chinois restent fortes, comme en témoigne la vigueur continue de nos activités de commerce en ligne" a précisé le groupe américain.

La Chine est considérée comme la zone de croissance la plus importante pour le numéro un mondial des articles de sports. L'entreprise a généré 6,2 milliards de dollars de ventes dans la région l'année dernière, contre 2,6 Mds$ en 2014. La part de la région dans les revenus globaux du groupe basé dans l'Orego a presque doublé au cours de cette même période. Nike, dont le bénéfice net ajusté est attendu à 1,1 milliard de dollars, soit 70 cents par action, sur le trimestre en cours, a précisé que le ménagement fera le point sur les impacts opérationnels et financiers de l'épidémie lors de la présentation des résultats de son troisième trimestre fiscal prévue le mois prochain.

* Walt Disney (-1,7%) était très attendu mardi soir sur ses comptes trimestriels, les premiers depuis le lancement de son service de vidéo en streaming Disney+. Le géant américain du divertissement a publié des profits et des revenus supérieurs aux attentes, et a annoncé avoir engrangé à la fin décembre 26,5 millions d'abonnés à Disney+, lancé à la mi-novembre aux Etats-Unis, Canada, Australie et Pays-Bas. Ce chiffre est plus élevé qu'attendu par le marché, qui tablait sur plus de 20 millions d'abonnés à la fin de l'année.

Au 1er trimestre fiscal, achevé fin décembre, le bénéfice net de Walt Disney s'est établi à 12,13 milliards de dollars, soit 1,17$ par action. En données ajustées des éléments exceptionnels, le bénéfice par action a atteint 1,53$, contre 1,84$ un an plus tôt (-17%), mais très supérieur au 1,47$ attendu par le consensus. Les revenus trimestriels ont totalisé 20,86 Mds$, en hausse de plus 36% par rapport aux 15,3 Mds$ réalisés un an plus tôt, et là aussi, supérieurs au consensus, qui était logé à 20,77 Mds$. Les marchés financiers restent prudents à court terme malgré ces bons résultats, dans la crainte de l'impact à venir du coronavirus chinois, qui a obligé Disney à fermer ses parcs à thème de Shanghai depuis le 25 janvier et Hong Kong depuis le 26 janvier.

* General Motors (-0,1%) anticipe une stabilité de ses bénéfices cette année, les conditions défavorables sur les marchés américain et chinois compensant le lancement de nouveaux modèles de camions et de gros SUV. Le constructeur américain table ainsi sur un bpa ajusté compris entre 5,75 et 6,25 dollars contre un consensus de 6,24$. Pénalisé par une grève de 40 jours dans ses usines américaines (dont le coût total est estimé à 3,6 Mds$), le groupe a vu ses bénéfices fondre au quatrième trimestre même si ces derniers sont ressortis supérieurs aux attentes des analystes. Le bpa ajusté s'est établi à 0,05$, contre 1,43$ l'année précédente, et 1 cent de consensus. En incluant les coûts de restructuration, GM a essuyé une perte nette de 194 M$, soit 16 cents par action. Les revenus ont reculé de près de 20% à 30,1 Mds$.