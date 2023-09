Wall Street : "bad mood" avec Moody's

(Boursier.com) — Wall Street s'affiche dans le rouge avant bourse ce mardi, sur fond de craintes liées à la politique monétaire restrictive durable de la Fed et de perspective d'un potentiel "shutdown" gouvernemental le mois prochain. La cote US avait déjà corrigé en fin de semaine dernière, suite aux commentaires extrêmement restrictifs de la Fed de Jerome Powell mercredi soir.

La banque centrale américaine entend donc bien laisser ses taux "plus élevés, plus longtemps", pour enfin parvenir à maîtriser une inflation toujours trop importante. La résistance de l'économie américaine et en particulier du marché du travail renforce la Fed dans sa conviction. Les marchés n'ont pas apprécié cette perspective d'austérité monétaire durable. Désormais, le lancement du compte à rebours pour éviter la fermeture gouvernementale ("shutdown") s'invite dans l'actualité, accentuant la pression sur les marchés.

Le S&P 500 cède 0,5% en pré-séance, le Dow Jones 0,4% et le Nasdaq 0,5%. Sur le Nymex, le baril de brut WTI abandonne 0,7% à 89$. L'once d'or perd 0,4% à 1.928$. L'indice dollar régresse de 0,1% face à un panier de devises de référence. Sur le marché obligataire, le rendement du T-Bond à 2 ans ressort à 5,12%, contre 4,5% sur le 10 ans et 4,62% sur le 30 ans.

Sur le front économique à Wall Street ce mardi, les opérateurs ont pris connaissance des indicateurs S&P Case-Shiller (+0,6% sur l'indice 20-City non ajusté en comparaison du mois antérieur et +0,1% sur un an) et FHFA (+0,8% en comparaison du mois antérieur) des prix de l'immobilier pour le mois de juillet. L'indice de confiance des consommateurs du Conference Board, les ventes de logements neufs, ainsi que l'indice manufacturier de la Fed de Richmond, seront connus dans une heure.

Les commandes de biens durables US et le rapport hebdomadaire sur les stocks pétroliers domestiques seront connus demain mercredi. Les chiffres final du PIB américain du deuxième trimestre, les inscriptions hebdomadaires au chômage, les promesses de ventes de logements et l'indice manufacturier de la Fed de Kansas City seront dévoilés jeudi. La balance du commerce international de biens, les revenus et dépenses des ménages, les stocks de grossistes, le PMI de Chicago et l'indice du sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan, seront enfin dévoilés vendredi.

Plusieurs responsables de la Fed interviennent par ailleurs jeudi et vendredi, avec notamment Austan Goolsbee, Thomas Barkin et John Williams. Hier, c'est Neel Kashkari, le patron de la Fed de Minneapolis, qui a confirmé la posture de la banque centrale américaine. Compte tenu de l'étonnante résilience de l'économie, Kashkari estime que la Fed aura probablement besoin de relever encore les taux et de les maintenir à un niveau élevé pendant un certain temps pour ramener l'inflation vers l'objectif des 2%. Il prévoit une autre hausse d'un quart de point d'ici la fin de l'année, alors que "tout le monde au FOMC est engagé à ramener l'inflation vers l'objectif des 2%". "Si l'économie est fondamentalement beaucoup plus forte que ce que nous imaginons, à la marge, cela me dirait que les taux devraient probablement augmenter un peu plus haut, puis être maintenus à un niveau plus élevé plus longtemps pour calmer la situation", a-t-il déclaré lors d'un événement à la Wharton School of Business.

L'agence de notation financière Moody's semble quant à elle prête à sévir contre les Etats-Unis, prévenant que la fermeture du gouvernement ("shutdown") nuirait au crédit du pays, d'après des commentaires relayés par Reuters. L'avertissement parvient aux marchés un mois seulement après que Fitch a dégradé la note des États-Unis d'un cran en raison d'une crise sur le plafond de la dette. Les services gouvernementaux américains seraient perturbés et des centaines de milliers de travailleurs fédéraux seraient mis au chômage technique sans salaire si le Congrès ne parvenait pas à fournir des fonds pour l'exercice commençant le 1er octobre, insiste Moody's. L'éventuel "shutdown" serait une démonstration supplémentaire de la façon dont la polarisation politique à Washington affaiblit la politique budgétaire à une époque de pressions croissantes du fait de la hausse des taux d'intérêt, a déclaré à Reuters l'analyste de Moody's, William Foster.

"S'il n'y a pas de réponse efficace en matière de politique budgétaire pour tenter de compenser ces pressions, alors il est probable que cela ait un impact de plus en plus négatif sur le profil de crédit", a ajouté Foster, selon lequel "cela pourrait conduire à une perspective négative, voire à une dégradation à un moment donné, si ces pressions ne sont pas prises en compte". Moody's évalue pour l'heure les États-Unis 'Aaa' avec perspective stable, sa note la plus élevée. C'est la dernière grande agence à maintenir une telle notation, alors que Fitch a abaissé sa note d'un cran en août à 'AA+' - la même note que S&P. "La politique budgétaire est moins robuste aux Etats-Unis que dans de nombreux pays notés 'Aaa', et une nouvelle fermeture serait une preuve supplémentaire de cette faiblesse", a déclaré Moody's.

RBC Capital Markets a étudié de près cette question des fermetures gouvernementales. Le broker, cité par Yahoo! Finance, rappelle qu'avant les sept dernières fermetures du gouvernement (de 10 jours ou plus) remontant à 1976, la baisse médiane du S&P 500 a été de 10,2%. La plus forte baisse, de 19,8%, est survenue avant le "shutdown" ayant duré du 21 décembre 2018 au 23 janvier 2019. La plus petite baisse des actions s'est élevée à 3,7% avant la fermeture de 21 jours qui s'est terminée le 6 janvier 1996. Néanmoins, le broker relève que les marchés rebondissent généralement une fois un accord trouvé. De plus, dans les douze mois consécutifs à une fermeture de 10 jours ou plus, le S&P 500 a gagné 18,9% en donnée médiane.

Dans l'actualité des entreprises à Wall Street, Costco Wholesale et Cintas publient ce mardi, Micron, Paychex ou Tupperware mercredi, Accenture, Nike, Jabil, CarMax et BlackBerry jeudi, et Carnival vendredi.

Les valeurs

Nvidia, géant des processeurs graphiques, star technologique américaine de l'année 2023 avec l'euphorie autour de l'intelligence artificielle, offrirait un beau point d'entrée après une chute boursière de 14% ce mois. Morgan Stanley semble de cet avis, estimant que les inquiétudes concernant la soutenabilité de la demande en puces IA de Nvidia devraient être bientôt apaisées par les commentaires du management et les résultats financiers. Les analystes dirigés par Joseph Moore jugent donc que la correction récente pourrait constituer une excellente opportunité d'achat.

Alibaba, le géant chinois du e-commerce coté à Wall Street, entame ses plans de restructuration et scission avec un projet d'introduction à Hong Kong de sa branche logistique Cainiao. Il s'agirait donc de la première unité séparée du groupe de commerce en ligne, qui avait annoncé sa volonté de se scinder il y a six mois. Ainsi, Alibaba a fait état de son projet d'une introduction de Cainiao Smart Logistics Network, sans toutefois préciser les détails financiers, dont la taille de l'offre qui doit encore être déterminée. Alibaba détient 69,5% de Cainiao et devrait encore conserver plus de 50% des parts après la scission.

Manchester United avance en pré-séance à Wall Street. Jim Ratcliffe, serait en train de restructurer son offre d'achat du club du nord de l'Angleterre, ont déclaré des personnes proches du dossier à 'Bloomberg'. Le milliardaire britannique travaillerait avec ses conseillers pour répondre aux inquiétudes des minoritaires concernant les termes de son offre. J.Ratcliffe a présenté plus tôt cette année une proposition visant à acquérir 69% des actions de Manchester United détenues par la famille américaine Glazer. Mais, comme le souligne l'agence, la question des porteurs des parts restantes, notamment Lindsell Train, Ariel Investments LLC et Eminence Capital, n'avait pas été évoquée.

'Bloomberg' avait précédemment rapporté qu'un des trois principaux actionnaires de Manchester United avait envoyé une lettre au conseil d'administration du club l'avertissant que les administrateurs indépendants pourraient risquer d'être poursuivis en justice pour avoir recommandé une offre favorisant un groupe d'actionnaires par rapport à un autre.

Cintas a annoncé pour le premier trimestre fiscal 2024 clos fin août, des revenus de 2,34 milliards de dollars à comparer aux 2,17 milliards de dollars de l'an dernier. La croissance organique a été de 8,1%. Le bénéfice opérationnel du géant des uniformes a progressé de 14% à 501 millions de dollars. Le bénéfice net a atteint 385 millions de dollars, contre 352 millions de dollars sur la période correspondante, l'an dernier. Le groupe relève sa guidance de revenus annuels entre 9,4 et 9,52 milliards, alors que le bpa de l'exercice est désormais attendu entre 14 et 14,45$.

Tesla. Le Financial Times croit savoir que les exportations de véhicules du groupe de la Chine vers l'Union européenne seraient incluses dans l'investigation de l'UE concernant d'éventuelles subventions abusives dans l'industrie chinoise des véhicules électriques.

Coty compte proposer 33 millions d'actions aux investisseurs à l'occasion d'une introduction sur la place parisienne. Il s'agira d'un placement privé pour les investisseurs institutionnels parisiens et Coty a demandé par ailleurs la cotation sur le segment professionnel d'Euronext Paris. La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'Offre principalement pour rembourser le capital de l'encours de la dette. L'offre d'actions serait valorisée 390 M$ environ sur la base des cours cotés à New York hier soir, mais une décote est probable.

UPS a annoncé son intention d'engager plus de 100.000 travailleurs saisonniers avant la saison des fêtes de fin d'année. Le groupe maintient donc le niveau d'embauches saisonnières de l'an dernier. Ces plans ont été dévoilés peu après un accord sur de nouveaux contrats de travail de cinq ans couvrant environ 340.000 employés représentés par le syndicat des Teamsters aux USA. L'accord avait fait parler de lui du fait de ses conditions plutôt intéressantes pour les employés du point de vue salarial et social.

Intercept Pharmaceuticals fait l'objet d'une OPA de l'Italien Alfasigma pour 19$ par action en cash, étendant ainsi l'empreinte globale de l'un des leaders pharmaceutiques italiens. L'acquisition proposée élargira considérablement le portefeuille d'Alfasigma en gastro-entérologie et en hépatologie ainsi que sa présence aux États-Unis. Le prix de la transaction représente une prime de 82% par rapport au cours de clôture d'Intercept le 25 septembre. Alfasigma récupère Ocaliva, le seul traitement de deuxième intention approuvé par la FDA pour la CBP, une maladie auto-immune progressive affectant le foie, qui a généré un chiffre d'affaires de 152 millions de dollars au premier semestre 2023. La transaction devrait être bouclée d'ici fin 2023.