Wall Street : avalanche de résultats cette semaine, dont les GAFA

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La semaine qui s'ouvre est la plus chargée en publications de résultats du 3e trimestre aux Etats-Unis. Ainsi, non moins de 186 grandes compagnies, soit plus d'un tiers des composants du S&P 500, publient leurs comptes cette semaine, dont les géants d'internet (les "GAFA").

Alphabet (maison mère de Google), Apple, Facebook et Amazon se sont donné rendez-vous le même jour, jeudi soir après la clôture, de même que Twitter. Microsoft est attendu dès mardi soir après-Bourse.

10 des 30 membres de l'indice-phare Dow Jones Industrial Average (DJIA) sont au programme : 3M, Caterpillar, Merck & Co, Microsoft et Pfizer (mardi), puis Amgen et Visa mercredi, Apple jeudi et enfin, Chevron et Honeywell vendredi.

Outre le secteur technologique, on surveillera particulièrement les valeurs de santé (Merck, Pfizer, Eli Lilly, Moderna, Gilead, AbbVie, GlaxoSmithKline), ainsi que les constructeurs automobiles Ford Motor, Fiat Chrysler et General Motors, les industrielles (3M, Caterpillar, General Electric, DuPont...), et les majors pétrolières Chevron, ExxonMobil et ConocoPhillips.

Dans un contexte de crise du coronavirus, les profits du S&P 500 sont encore attendus en recul au 3e trimestre, mais dans une moindre mesure qu'au 2e trimestre, compte-tenu d'un début de reprise économique pendant l'été. Le retour de la croissance des profits n'est cependant pas attendu avant la 1er trimestre 2021.

Baisse de 16,5% des profits attendue au T3

Avant l'avalanche de cette semaine, 27% des compagnies du S&P 500 avaient déjà annoncé leurs résultats trimestriels, avec des bonnes surprises sur les profits pour 84% d'entre elles. Le consensus compilé par le cabinet FactSet s'attend désormais à ce que les bénéfices du S&P 500 reculent globalement de 16,5% au 3e trimestre par rapport à la même période de 2019, alors que ces attentes étaient à -18,4% le 16 octobre et à -21% fin septembre. Le 3e trimestre 2020 marquera tout de même le 6e trimestre de recul des profits sur sept trimestres...

Du côté des valorisations, les actions américaines restent chères payées, avec un PER (rapport cours du bénéfice) de 21,7 fois les bénéfices attendus sur les 12 prochains mois, un chiffre nettement supérieur aux moyennes sur 5 et 10 ans, qui se situent entre 14 et 16 fois.