Wall Street : autour de l'équilibre après l'emploi

(Boursier.com) — Wall Street évolue proche de l'équilibre en cette fin de semaine, les investisseurs digérant un rapport sur le marché de l'emploi assez mitigé. Les données 'officielles' ont en effet montré un léger ralentissement de la croissance de l'emploi mais aussi une baisse du taux de chômage et une petite accélération des salaires. Bref, une image loin d'être idéale pour la Fed. Le Dow Jones recule de 0,16% à 33.867 points, le S&P500 perd 0,03% à 4.410 points et le Nasdaq grignote 0,12% à 13.698 points.

Le marché américain du travail continue donc à étonner. Après le rapport d'ADP jeudi, nettement plus solide qu'anticipé, celui du Département américain au Travail indique que les créations de postes non-agricoles pour le mois de juin ont atteint 209.000, contre un consensus de 230.000 et un niveau révisé en baisse à 306.000 pour le mois antérieur - contre 339.000 précédemment estimé. Les créations de postes dans le privé se sont établies au nombre de 149.000, contre 200.000 de consensus et 259.000 pour la lecture révisée du mois précédent (283.000 précédemment évalué en mai).

Le taux de chômage ressort, en revanche, en ligne avec les attentes, à 3,6%, contre 3,7% un mois plus tôt. Le salaire horaire moyen a augmenté de 0,4% en comparaison du mois antérieur et de 4,4% sur un an, ce qui ressort supérieur aux attentes. Enfin, le taux de participation à la force de travail est de 62,6% en juin, en ligne avec le consensus et le niveau du mois antérieur.

Hier, les données d'ADP avaient ravivé les craintes de voir la Fed continuer à augmenter ses taux afin de maîtriser l'inflation, qui reste supérieure à son objectif. Des inquiétudes qui ont provoqué une flambée des taux obligataires, le rendement du bon du Trésor à 10 ans ayant franchi les 4%, au plus haut depuis mars, tandis que celui de la dette à deux ans a atteint son plus haut niveau depuis 16 ans, au-dessus des 5%. La volatilité reste forte sur le marché obligataire même si la tendance est désormais à la détente. "Le marché du travail est toujours solide, même si cela devient plus marginal", note Brian Jacobsen, chef économiste chez Annex Wealth Management. "Les chiffres d'aujourd'hui confirment que le marché du travail est toujours solide (...) et ce rapport donne le feu vert à la Fed pour augmenter ses taux", déclare pour sa part, Peter Cardillo, chef économiste chez Spartan Capital Securities.

"Il s'agit clairement d'un feu vert pour la réunion de juillet", ajoute Vincent Reinhart, économiste en chef chez Dreyfus et Mellon, qui a précédemment passé un quart de siècle à travailler à la Fed. "Je pense que septembre est une question ouverte. Il y a une incertitude quant à ce qu'ils feront plus tard". "Il s'agit toujours d'un rapport très solide", explique pour sa part à 'Bloomberg' Veronica Clark, économiste chez Citigroup, qui s'attend à des hausses de taux en juillet et septembre. "Ils se soucieront probablement davantage de la reprise des salaires et du taux de chômage, qui évoluent dans le sens opposé à leurs prévisions".

La Fed a interrompu le mois passé son cycle de hausse des taux après 10 resserrements consécutifs, mais elle anticipe encore deux augmentations supplémentaires cette année... Les marchés voient désormais 92% de chances d'une hausse de 25 pb lors de la réunion du 26 juillet de la Fed, selon l'outil FedWatch.

Sur le front diplomatique, Janet Yellen a débuté jeudi une visite en Chine dans le but d'apaiser les tensions entre les deux plus grandes puissances économiques mondiales, même si les attentes sont faibles, alors que des représentants des deux camps admettent que protéger les intérêts de sécurité nationale prend le pas sur le renforcement des liens économiques. La secrétaire américaine au Trésor a eu une "conversation substantielle" avec ses interlocuteurs chinois, a déclaré un représentant du département américain du Trésor, sans donner davantage de précisions. Peu après son arrivée à Pékin, Janet Yellen avait écrit sur Twitter que Washington cherchait "une concurrence économique saine qui profite aux travailleurs et entreprises américains et à collaborer sur des défis mondiaux".

Sur le marché pétrolier, les cours reprennent de la hauteur: le WTI (échéance août) avance de 1% à 72,6$ sur le Nymex tandis que le baril de Brent (échéance septembre) progresse de 1% à 77,3$ à Londres. Du côté des devises, l'indice dollar cède 0,6 point à 102,2 pts, tandis que l'euro reprend 0,55% face au billet vert, autour des 1,095$. Enfin, le Bitcoin s'adjuge 1% à 30.300$ sur Coindesk.

Les valeurs

* Alibaba Group Holding s'envole de 7%. Les autorités chinoises viennent d'annoncer la fin d'une enquête de près de deux ans sur sa filiale de paiement Ant Group, qui écope d'une amende de 7,12 milliards de yuans (984 millions de dollars), selon un communiqué de la Banque centrale. La Banque populaire de Chine a infligé une amende à la société pour des violations dans les domaines du paiement, du règlement, de la lutte contre le blanchiment d'argent et de la vente de fonds. La plupart des problèmes clés de plateformes financières telles que Ant Group et Tencent Holdings ont été rectifiés, affirme la PBOC. La Postal Savings Bank of China, Ping An Bank, PICC Property and Casualty et une plateforme de paiement de Tencent ont également été sanctionnées récemment, précise le communiqué du régulateur, sans donner davantage de détails.

'Reuters' avait indiqué un peu plus tôt qu'une telle issue devrait permettre à Ant de demander une licence de holding financière, de chercher de nouveau à générer de la croissance et de relancer, à terme, son projet d'introduction en bourse.

"Le marché apprécie l'annonce car l'examen semble être terminé et l'amende, bien que conséquente en termes absolus, est très gérable pour une si grande entreprise", affirme à 'Bloomberg' Vey-Sern Ling, directeur général de l'Union Bancaire Privée. L'amende est inférieure au bénéfice estimé à 9,6 milliards de yuans qu'Ant a généré au cours du trimestre clos fin décembre. Elle constitue néanmoins la plus lourde sanction réglementaire imposée à une société Internet chinoise depuis que Didi Global a été condamné à verser 1,2 milliard de dollars par le régulateur chinois de la cybersécurité l'année dernière. Sa maison-mère, Alibaba, a été condamné à une amende record de 18 milliards de yuans en 2021 pour violation des lois antitrust.

* Levi Strauss abandonne plus de 6%, sanctionné après une nouvelle publication décevante et un avertissement sur ses résultats 2023. Le fabricant de jeans table désormais sur un bpa ajusté annuel compris entre 1,10 et 1,20$ contre une précédente fourchette de 1,30/1,40$ et 1,29$ de consensus. La croissance des revenus est attendue entre 1,5 et 2,5% contre 1,5 à 3% espéré précédemment. La marge brute ajustée devrait se contracter d'environ 90 points de base par rapport aux 57,6% de l'année précédente, contre un recul de 50 pb précédemment anticipé.

"Nous sommes maintenant en concurrence pour d'autres dollars qui sont dépensés sur le portefeuille du consommateur, et ce consommateur à revenu modéré doit faire des choix difficiles", a déclaré Chip Bergh, DG de la société. Comme ses concurrents Levi Strauss est confronté à la flambée de l'inflation qui rogne le pouvoir d'achat des ménages les plus modestes. Le groupe doit également faire face à la hausse des coûts qui pèse sur ses marges alors qu'il lutte contre la baisse des ventes dans ses canaux de vente en gros en Amérique du Nord. Sur son deuxième trimestre fiscal, le groupe a enregistré un bénéfice net ajusté de 15 M$, contre 117 M$ un an plus tôt, pour des revenus en repli de 9% sur une base ajustée à 1,34 Md$. La marge brute ajustée a atteint 58,7%, en hausse de 60 pb, contre 57,9% de consensus, tandis que le free cash-flow ajusté s'est établi à 210,5 M$.

* Apple (-0,6%) devrait lancer son casque 'Vision Pro' avec des rendez-vous dédiés et des promotions en magasin seulement sur certains marchés américains au début de l'année prochaine. La société désignera des zones spéciales dans les magasins avec des sièges, des unités de démonstration et des outils pour dimensionner les accessoires pour les acheteurs, croient savoir des personnes proches de la firme à la pomme citées par 'Bloomberg'. Alors que l'appareil sera vendu dans l'ensemble des quelque 270 emplacements américains d'Apple, la société prévoit d'abord de le commercialiser dans quelques magasins de ses principaux marchés, tels que New York et Los Angeles, avant de le déployer à l'échelle nationale.

Apple a indiqué qu'il proposerait le casque dans d'autres pays à la fin de 2024. La société envisagerait le Royaume-Uni et le Canada pour le lancement du gadget à l'international avant l'Asie et l'Europe peu de temps après, bien qu'aucune décision finale n'ait été prise, selon les sources. Apple vendra également le 'Vision Pro' via sa boutique en ligne américaine au début de l'année prochaine avant de se développer en ligne ailleurs. Le casque, dévoilé en juin, est le produit le plus important d'Apple depuis l'Apple Watch, mais le prix de 3.500$, les cas d'utilisation peu clairs, la sélection limitée de contenu de réalité mixte et la nature naissante de la technologie signifient qu'il s'adressera dans un premier temps à un marché de spécialistes. Pour séduire davantage de consommateurs, Apple travaillerait sur un modèle moins cher ainsi qu'une version Pro de deuxième génération pour une sortie d'ici 2026. L'appareil, qui ressemble à des lunettes de ski high-tech, aura son propre système d'exploitation, visionOS, et un App Store dédié.

Le 'Financial Times' a révélé en début de semaine qu'Apple se préparerait à fabriquer moins de 400.000 unités de son casque en 2024 contre un objectif interne initial de 1 million d'unités. Le problème réside dans la complexité de la conception du nouveau casque de "réalité mixte". Selon les personnes impliquées dans le processus de production du 'Vision Pro', cela inclut notamment les coûts et les défis techniques posés par l'utilisation d'écrans micro OLED.

* Meta Platforms (-0,3%). Twitter menace d'engager des poursuites contre Meta Platforms après le lancement de l'application de microblogage Threads, rapporte le site d'informations 'Semafor'. L'application Threads, qui cherche à concurrencer Twitter, a été lancée mercredi et compte déjà 30 millions d'utilisateurs. "Twitter a l'intention de faire respecter strictement ses droits de propriété intellectuelle et exige que Meta prenne des mesures immédiates pour cesser d'utiliser les secrets commerciaux de Twitter ou d'autres informations hautement confidentielles", a écrit l'avocat de Twitter, Alex Spiro, dans une lettre adressée à Mark Zuckerberg.

Dans sa lettre, Alex Spiro a accusé Meta Platforms d'avoir engagé d'anciens employés de Twitter qui "ont eu et continuent d'avoir accès à des secrets commerciaux de Twitter ou à d'autres informations strictement confidentielles". "Aucun membre de l'équipe d'ingénieurs de Threads n'est un ancien employé de Twitter - ce n'est tout simplement pas le cas", a déclaré le porte-parole de Meta, Andy Stone, dans un message publié sur Threads.

* Tesla (-0,2%) serait en train de licencier certains salariés travaillant au sein de son usine de production de batteries à Shanghai, rapporte 'Bloomberg'. Citant des personnes proches du dossier, l'agence indique que le constructeur a commencé à informer certains employés de sa décision plus tôt cette semaine et que certains ont eu la possibilité d'être transférés vers d'autres activités (peinture, assemblage...) Ni le nombre de travailleurs concernés, ni les raisons précises des licenciements n'ont filtré. Environ 20.000 personnes sont employées dans l'usine Tesla de Shanghai, qui a la capacité de produire environ 1 million de véhicules électriques par an et est à l'origine de plus de la moitié de la production mondiale de l'entreprise américaine.

Bien que Tesla utilise des batteries fabriquées par LG Energy Solution et Contemporary Amperex Technology, elles doivent être intégrées dans des modules et des packs de batterie avant d'être installées dans un véhicule, précise l'agence. Une grande partie de ce processus est effectuée dans l'atelier de batteries de Tesla. Certains équipements d'automatisation qui pourraient aider à remplacer le travail humain sur la chaîne de production de batteries sont en phase de conception et de construction, précisent les sources de 'Bloomberg'. Par ailleurs, Tesla a annoncé une nouvelle remise sur le prix de ses véhicules électriques (VE) en Chine afin d'y stimuler ses ventes, malgré l'accord, annoncé la veille, avec 15 autres entreprises, dont les fabricants chinois de véhicules électriques Nio, Li Auto et Xpeng, visant à éviter les "tarifications anormales" afin de maintenir une concurrence loyale sur le marché.