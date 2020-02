Wall Street au sommet, malgré 'Covid-19'

(Boursier.com) — Wall Street s'offre de nouveaux records en début de séance ce mercredi, le S&P500 s'adjugeant 0,42% à 3.372 pts, le Nasdaq 0,37% à 9.675 pts et le DJIA 0,65% à 29.466 pts. L'indice dollar avance de 0,2% à 98,9. Le baril de brut WTI gagne 2,8% à 51,3$ sur le Nymex, après le rapport hebdomadaire sur les stocks pétroliers domestiques américains.

Le baril de pétrole pointe toujours en nette progression après les dernières données concernant le marché de l'or noir américain. D'après le rapport du Département à l'Energie, les stocks pétroliers domestiques de brut pour la semaine close au 7 février, hors réserve stratégique, ont bondi de 7,5 millions de barils à 442,5 millions de barils, contre un consensus positionné à +3 millions de barils. Les stocks d'essence ont eux reculé de 0,1 million de barils, alors que les stocks de produits distillés ont diminué de 2 millions de barils.

L'indice des anticipations d'inflation pour le mois de février 2020 mesuré par la Fed d'Atlanta est ressorti à +1,7%, contre +1,9% auparavant. Cet indicateur mesure les anticipations d'inflation à un an du point de vue des firmes.

Jerome Powell intervient encore ce jour. Hier, la bourse de New York avait progressé pour la 2ème séance consécutive, les investisseurs digérant les propos du président de la Fed devant le Congrès et les dernières remarques de l'OMS concernant une possible stabilisation du coronavirus. Powell s'est montré plutôt optimiste pour la croissance américaine, tout en estimant que le coronavirus chinois aura des effets temporaires sur la croissance américaine. Les marchés espèrent cependant que l'épidémie est en train d'atteindre son pic et apprécient le fait que les entreprises commencent à redémarrer leur production en Chine, après deux semaines de paralysie.

A la clôture hier, le Nasdaq et le S&P500 ont inscrit de nouveaux records historiques, mais ont réduit leurs gain après les propos de Jerome Powell. Le Dow Jones a fini parfaitement stable à 29.276 points, tandis que l'indice large S&P500 a avancé de 0,17% à 3.357 pts et que le Nasdaq a gagné 0,11% à 9.638 pts.

Les marchés semblent rassurés depuis peu par la relative stabilisation du nombre de cas journaliers de coronavirus en Chine, même si cela n'assure pas que la fin de l'épidémie soit proche.

Le Covid-19 a fait 94 morts supplémentaires hier mardi dans la province du Hubei, portant le total des décès à plus de 1.100 depuis le début de l'épidémie selon Reuters. 1.068 nouveaux cas ont été confirmés dans l'épicentre de l'épidémie, contre un pic de plus de 3.000 le 4 février. Il s'agit par ailleurs du plus faible nombre de nouveaux cas depuis la fin du mois de janvier. Au niveau du pays entier, Pékin fait état de 97 morts supplémentaires pour un total de 1.113, avec 2.015 nouveaux cas de contamination, le plus bas niveau depuis le 30 janvier. Un peu plus de 43.000 cas ont été recensés depuis le début de l'épidémie.

Les experts s'inquiètent cependant des cas de transmission à l'étranger entre personnes ne s'étant pas rendues en Chine... Mardi, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a ainsi qualifié le Covid-2019 de "menace très grave" pour le monde. Toutefois, son directeur général Tedros Adhanom Ghebreyesus, a estimé lors d'une conférence de presse qu'il y avait une "chance réaliste de stopper" sa propagation si les pays font preuve de "solidarité" en partageant les données dont ils disposent.

Les ministres européens de la Santé se réuniront en urgence jeudi à Bruxelles pour discuter de mesures coordonnées contre l'épidémie.

Les retombées économiques de l'épidémie de coronavirus étaient aussi au coeur d'une audition du président de la Fed Jerome Powell, hier mardi, devant la commission des Services Financiers de la chambre des représentants à Washington. Le banquier central a affiché un optimisme prudent, tout en reconnaissant que l'épidémie aura des effets sur la croissance mondiale et américaine. Pour Jerome Powell, les risques liés aux tensions commerciales ont diminué et la croissance mondiale se stabilise, ce qui ne donne pas de raison à la Fed de modifier ses taux d'intérêt, à condition que de nouveaux éléments ne conduisent pas à "une réévaluation importante" des perspectives.

Il a cependant ajouté cependant que "nous surveillons étroitement l'émergence du coronavirus, qui pourrait conduire à des perturbations en Chine se répercutant au reste de l'économie mondiale". Répondant à une question posée par la Chambre des représentants, il a ajouté que "nous savons qu'il y aura des effets sur la Chine, ses voisins et sans doute ses principaux partenaires commerciaux, en Europe notamment. Il y aura quelques effets aux Etats-Unis aussi, mais il est trop tôt pour les mesurer. Il faut résister à la tentation de spéculer", a ajouté Jerome Powell.

Powell a aussi cité des défis nationaux pour les Etats-Unis, s'inquiétant de gains de productivité "inférieurs à la normale tout au long de cette expansion économique". La recherche de moyens permettant d'augmenter le taux de participation de la population active et la productivité "doit rester une priorité nationale" aux Etats-Unis, a ajouté le patron de la Fed, qui s'exprimera une nouvelle fois mercredi, cette fois devant le Sénat.

En Chine, les entreprises sont désormais encouragées à reprendre leur production par les autorités. Selon l'agence Bloomberg, le président chinois Xi Jinping aurait averti les responsables chinois que les mesures pour combattre de virus (restrictions de circulation, mises en quarantaine) étaient allées trop loin et menaçaient désormais l'économie du pays.

Xi Jinping est apparu lundi à la télévision chinoise, et s'est voulu rassurant, affirmant que l'impact du virus serait "de courte durée". Il a aussi appelé à "faire très attention à la question du chômage" et à "éviter des licenciements à grande échelle".

Le cabinet d'études 'Bloomberg Economics' estime que si Pékin parvient à maîtriser l'épidémie, son impact sur l'économie chinoise sera brutale mais de courte durée. La progression du PIB pourrait tomber à seulement 4,5% au 1er trimestre (contre 6% au 4e trimestre 2019) avant de rebondir et de se stabiliser au second semestre.

Parmi les difficultés économiques provoquées par le virus, figurent les problèmes des salariés à regagner leurs lieux de travail après les congés du Nouvel An lunaire ainsi qu'un bond de l'inflation en janvier. Les prix à la consommation ont ainsi grimpé de 5,4% le mois dernier en Chine, et les prix alimentaires se sont même envolés de 20,6% par rapport à janvier 2019. Aux blocages routiers imposés face à l'épidémie de Covid-19 se sont ajoutés les conséquences d'une autre épidémie, celle de peste porcine qui ravage les cheptels chinois depuis 2018.

L'indice boursier composite chinois SSE a gagné 0,87% à 2.926,9 pts ce matin. Il faut dire que l'optimisme ambiant des opérateurs est stimulé également par les anticipations d'assouplissement de la politique monétaire de Pékin.

Dans l'actualité des entreprises outre-Atlantique ce mercredi, Applied Materials, Altice USA, Avon Products, Molson Coors, CVS Health, DISH Network, Interpublic, Moody's, Cisco, Corning ou TripAdvisor, publieront leurs derniers comptes.

Les valeurs

Molson Coors (+3%) grimpe à Wall Street ce mercredi, le groupe connu pour ses marques Coors Light, Blue Moon Belgian White et Molson Canadian a dépassé les attentes sur le trimestre clos. Le bénéfice net du quatrième trimestre est ressorti à 164 millions de dollars et 75 cents par titre, contre 76 millions de dollars un an avant. Le bénéfice ajusté par action s'est élevé à 1,02$, contre 78 cents de consensus. Les revenus ont totalisé 2,49 Mds$, contre 2,42 Mds$ un an plus tôt et 2,48 Mds$ de consensus.

Teva (+9%) a publié un profit supérieur au consensus et des prévisions 2020 'en ligne'. Le groupe pharmaceutique israélien a annoncé pour le T4 un bénéfice de 110 M$ soit 10 cents par action, après une perte massive de 2,9 Mds$ et 2,85$ par titre sur la période comparable de 2018. Le bénéfice ajusté a atteint 683 M$ soit 62 cents par titre, contre 61 cents de consensus. Les revenus ont augmenté de 1% à 4,46 Mds$, contre 4,42 Mds$ de consensus de marché.

Lyft (-8%) a annoncé pour son quatrième trimestre des revenus supérieurs au milliard de dollars pour la toute première fois, mais la rentabilité du service californien de mise en contact de clients et de conducteurs demeure déprimée. La perte nette trimestrielle est ainsi ressortie à 356 millions de dollars soit 1,19$ par titre, pour des revenus de 1,02 milliard de dollars à comparer aux 670 millions de dollars de l'an dernier. La perte ajustée a représenté 121 millions de dollars soit 41 cents par titre, contre -53 cents de consensus. Les revenus étaient anticipés à 984 M$. Le groupe se montre prudent pour 2020 et dit tabler sur une perte d'Ebitda ajusté allant de 450 à 490 M$, contre -679 M$ en 2019.

CVS Health (stable) a battu le consensus de profit et de revenus sur le trimestre clos. Le bénéfice net a atteint 1,75 Md$ soit 1,33$ par titre, contre une perte de 419 M$ un an plus tôt. Le bpa ajusté a représenté 1,73$, contre 2,14$ un an avant et 1,68$ de consensus. Les revenus totaux ont progressé de 23% à 66,9 Mds$, contre 63,9 Mds$ de consensus. Le bpa ajusté 2020 est anticipé entre 7,04 et 7,17$, fourchette entourant le consensus.

Bed Bath & Beyond (-26% !) dévisse à Wall Street, le nouveau directeur général du détaillant en fournitures de bureaux ayant prévenu de difficultés attendues à court terme. Les résultats préliminaires du quatrième trimestre fiscal ont fait ressortir une chute de 5,4% des ventes à comparable. Le management évoque un moindre trafic ainsi que des difficultés en matière de gestion des stocks.